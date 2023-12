Security-Verantwortliche müssen in zunehmendem Maße auch Geschäftsstrategen sein, die in der Lage sind, die Geschäftsführung zu beeinflussen und ihre Agenda voranzutreiben. Dies erfordert neben technischen Skills und einem breiten Fachwissen im Bereich der Cybersecurity auch klassische Business-Kompetenzen. In einer aktuellen Umfrage unter mehr als 2.000 IT-Sicherheitsentscheidern gab jedoch fast ein Drittel der Befragten zu, dass das erfolgreiche Vermitteln von Geschäftsszenarien an die Geschäftsleitung eine Lücke in den eigenen Fähigkeiten darstellt, und fast ebenso viele bewerteten ihre eigenen Kommunikationsfähigkeiten als verbesserungswürdig. Sicherheitsmitarbeitende sollten daher lernen, die Sprache ihrer Business-Kollegen zu sprechen. Diese beinhaltet eindeutige und wiederkehrende Elemente, die an der Geschäftsstrategie und den Geschäftsfähigkeiten ausgerichtet ist. Zudem können die Verantwortlichen für Cybersicherheit auch in Erwägung ziehen, Talente mit nicht-traditionell-technischem Hintergrund für die Zusammenarbeit mit ihren Teams zu gewinnen.