Die wichtigsten neuen Technologien zur Unterstützung autonomer Unternehmen

Gartner hat den »Hype Cycle für neue Technologien 2025« veröffentlicht [1]. Viele der diesjährigen herausragenden technologischen Innovationen unterstützen die neue Ära des autonomen Wirtschaftens – darunter Maschinenkunden, KI-Agenten, Entscheidungsintelligenz sowie programmierbares Geld.

Die Gartner Hype Cycles zeigen in grafischer Form, wie weit Technologien und Anwendungen in ihrer Reife und Akzeptanz fortgeschritten sind und welche potenzielle Bedeutung sie für die Lösung konkreter Geschäftsprobleme und die Erschließung neuer Chancen haben. Die Hype Cycle-Methodik bietet einen Überblick darüber, wie sich eine Technologie oder Anwendung im Zeitverlauf entwickelt, und stellt eine fundierte Grundlage dar, um ihre Einführung im Hinblick auf spezifische Unternehmensziele zu steuern.

»Nach Jahren der digitalen Transformation sehen sich Unternehmen jetzt mit einer neuen Welle an Umbrüchen konfrontiert«, sagt Marty Resnick, VP Analyst bei Gartner. »Künstliche Intelligenz und Automatisierung verändern grundlegend, wie Unternehmen konkurrieren, mit Kundinnen und Kunden interagieren, Produkte entwickeln, Abläufe gestalten und geführt werden. In dieser neuen Ära des autonomen Wirtschaftens müssen CIOs beurteilen, wie neue Technologien dazu beitragen können, Wettbewerbsvorteile zu erzielen, Effizienzgewinne zu realisieren und neue Wachstumspotenziale zu erschließen.«

Der Hype Cycle für neue Technologien nimmt unter den verschiedenen Hype Cycles von Gartner eine besondere Stellung ein: Er fasst zentrale Erkenntnisse aus über 2.000 jährlich analysierten Technologien und Frameworks zu einer kompakten Auswahl an »Must-Know«-Technologien zusammen. Diese Entwicklungen haben das Potenzial, in den nächsten zwei bis zehn Jahren tiefgreifende Veränderungen anzustoßen und nachhaltige Vorteile zu schaffen.

Abbildung 1: High-Tech FutureSight: Präventive Sicherheit

Quelle: Gartner (September 2025)

Maschinenkunden

Maschinenkunden sind nicht-menschliche wirtschaftliche Akteure, die im Namen von Menschen oder Organisationen Waren oder Dienstleistungen kaufen. Gartner schätzt, dass heute drei Milliarden B2B-Internet-verbundene Maschinen als Kunden agieren können, und bis 2030 auf acht Milliarden anwachsen werden. Beispiele umfassen virtuelle persönliche Assistenten, intelligente Geräte, vernetzte Autos und IoT-fähige Fabrikausrüstung.

»Maschinenkunden werden in Branchen wie Fertigung, Einzelhandel und Konsumgüter eine wichtige Rolle spielen und neue Umsatz- und Effizienzchancen eröffnen«, sagte Resnick. »Um dies zu nutzen, müssen Organisationen ihre Geschäftsmodelle neu überdenken oder riskieren, zurückgelassen zu werden.«

KI-Agenten

KI-Agenten können in ihren digitalen oder physischen Umgebungen wahrnehmen, Entscheidungen treffen, Maßnahmen ergreifen und Ziele erreichen, um Organisationen bei der Erreichung ihrer Ziele zu unterstützen. Durch den Einsatz von Werkzeugen wie LLMs schaffen und implementieren Organisationen KI-Agenten, um komplexe Aufgaben zu bewältigen. Diese Agenten könnten viele Branchen transformieren, indem sie Arbeiten in Bereichen wie Kundendienst, Industrie, Datenanalyse, Inhaltserstellung und Logistik automatisieren.

Das Vertrauen in KI-Agenten bleibt aufgrund von Bedenken hinsichtlich ihrer Fähigkeit, Aufgaben genau vorherzusagen und auszuführen, begrenzt. Ohne menschliche Aufsicht könnten KI-Agenten wichtige Entscheidungen schnell treffen, bevor es jemand bemerkt. Gartner empfiehlt Organisationen, KI-Agenten in die strategische Planung einzubeziehen, indem sie deren Fähigkeiten und insbesondere da sie unabhängiger und benutzerfreundlicher werden.

Entscheidungsintelligenz

Entscheidungsintelligenz ist eine praktische Disziplin, die die Entscheidungsfindung vorantreibt, indem sie versteht und gestaltet, wie Entscheidungen getroffen werden, sowie wie Ergebnisse bewertet, verwaltet und durch Feedback verbessert werden. Durch die Digitalisierung und Modellierung von Entscheidungen als Vermögenswerte überbrückt sie die Lücke zwischen Erkenntnis und Handlung, um die Entscheidungsqualität, Maßnahmen und Ergebnisse kontinuierlich zu verbessern.

»Agentische KI und generative KI-Hype, regulatorische Druck auf die Entscheidungsautomatisierung und die jüngste globale Unsicherheit haben Schwächen in traditionellen Geschäftsprozessen und Entscheidungsfindungen offenbart«, sagte Christian Stephan, Senior Director Analyst bei Gartner. »Als Reaktion darauf fordern Organisationen nun Entscheidungsprozesse, die Geschwindigkeit und Qualität liefern, aber auch konsistent, konform, kosteneffektiv und in der Lage sind, Komplexität und Veränderungen zu bewältigen.«

