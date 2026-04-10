TechTalk: Unsere Rechenzentren sind Cloud Act Free by Design

Auf dem CloudFest 2026 handelten viele Gespräche vom Thema souveräne Cloud. Daher war es naheliegend, mit Stefan Schäfer vom Cloud-Anbieter OVHcloud genau darüber zu sprechen. Herausgekommen ist dieses Video, in dem er nicht nur einmal »Cloud Act Free« sagt…



Warum nimmt die souveräne Cloud an Bedeutung zu?

Das ist eine gute Frage. Der Engländer sagt »An elephant in the room«. Es gibt geopolitische Situationen oder Veränderungen, die sehr dazu führen, dass ja in Deutschland und in Europa sehr stark über europäische Datensouveränität diskutiert wird.

Dadurch steigt auch die Nachfrage nach alternativen Lösungen. Wir fassen das normalerweise unter Cloud Act Free oder Nicht-Cloud-Act-Free zusammen und sagen, es gibt Clouds, die sind Cloud Act Free und es gibt Clouds, die sind nicht Cloud Act Free, und zwar alle, die von einer Firma sind, deren Headquarter in den USA ist.



Wie lautet eure Antwort zu diesem Thema?

Ich bin ja von OVHcloud. OVHcloud ist ein französischer Cloud Provider oder europäischer Cloud Provider, wir sind durch und durch europäisch. Das heißt, wir haben unser Headquarter in Frankreich, wir bauen unsere Datacenter selber, weil wir eine Wasserkühlung haben. Das heißt auch, dass wir vollständig autark und unabhängig sind. Und dadurch sind wir ganz sicher vor extra-territorialen Gesetzgebungen oder juristischen Aspekten.

Das bedeutet, dass wir vollständig Cloud Act Free per Design sind, weil wir ein europäischer Datacenter-Provider sind, der eben auch alles selber baut. Und deswegen können wir ein attraktives Angebot machen für alle diejenigen, die auf der Suche sind nach einer Lösung, die frei vom Cloud Act ist und die damit auch vor allen möglichen, vielleicht noch in Zukunft kommenden, politischen Verwerfungen schützen.