Schlankere Unternehmensprozesse: Wie die Digitalisierung unterstützen kann

Die Digitalisierung nimmt zunehmend Einzug in unseren Alltag! So müssen Sie am Fahrkartenautomaten keinen Fahrschein mehr ziehen, um legal mit der Straßenbahn in die Innenstadt zu fahren, und auch etwaige Tickets, wie Konzertkarten, gibt es mittlerweile in digitaler Form. Doch nicht nur privat erleichtert die Digitalisierung den Menschen das Leben, sondern auch im Unternehmensalltag wird sie gerne gesehen.

So erleichtert eine Recruiting Software beispielsweise der Personalabteilung den Arbeitsalltag. Dort lassen sich automatisch Stellenanzeigen ausschreiben, eingehende Bewerbungen sichten oder die Abteilungen können direkt den Bewerber hierüber kontaktieren. In diesem Artikel nehmen wir das Thema Digitalisierung der Unternehmensprozesse einmal genauer unter die Lupe.

Welche Bereiche unterstützt die Digitalisierung

Je nach Unternehmen laufen völlig unterschiedliche Prozesse ab, die sich teilweise alle digitalisieren lassen. Da wären die Produktion, der Einkauf, die Buchhaltung, der Vertrieb oder auch das Personalwesen. Mithilfe von digitalen Technologien können Unternehmensprozesse deutlich schneller und effizienter abgewickelt werden.

Ein gutes Beispiel hierfür ist das Personalwesen. Möchte ein Personaler beispielsweise erfahren, welcher Mitarbeiter am besten für eine freigewordene interne Stelle geeignet wäre, kann er Zeugnisse und andere Personaldaten direkt über eine HR Software aufrufen. Er muss hierzu nicht mehr mühselig die Akten durchforsten.

Ein weiteres Beispiel wäre die Buchhaltung. Im Bereich der Buchhaltung liefen in der Vergangenheit viele Prozesse analog ab. Eingehende Rechnungen per Brief oder Fax mussten sortiert, geprüft, vom Chef geprüft und anschließend manuell überwiesen werden. Das hat nicht nur jede Menge Zeit in Anspruch genommen, sondern der Prozess war auch fehleranfällig. Heutzutage erhält die Buchhaltung die Rechnungen per E-Mail, überprüft sie und pflegt sie in ein Buchhaltungsprogramm ein. Alle Prozesse können online abgewickelt werden.

Wie ist der Stand der Dinge in Deutschland?

Laut der Bundesnetzagentur lassen sich theoretisch über 59 Prozent aller Prozesse digitalisieren! In der Praxis hingegen schafften es die Unternehmen bisher jedoch nur rund 40 Prozent umzusetzen. In einer 2022/23 durchgeführten Studie der DIHK – Deutsche Industrie- und Handelskammer wurden über 4.000 Unternehmen zum Fortschritt der Digitalisierung befragt. Sie selbst gaben an, bei diesem Thema ein wenig auf der Stelle zu treten, da es teilweise sowohl an finanziellen Mitteln als auch an IT-Fachkräften fehlt. Dennoch sind sich alle über die Vorteile, welche die Digitalisierung mit sich bringt, im Klaren. Hierzu zählen vor allem:

Mehr Sicherheit

Mehr Zeit

Mehr Wirtschaftlichkeit

Außerdem erleichtern die papierlosen Prozesse nicht nur den Mitarbeitern das Leben, sondern sie zahlen sich positiv auf unsere Umwelt aus! Ein wichtiger Schritt, um den negativen Trend des Klimawandels einzudämmen. Selbst würden sich die befragten Unternehmen in diesem Thema die Schulnote 2,9 geben. Sie wünschen sich für die Umsetzung vor allem: schnellere Verwaltungsprozesse, eine praxistaugliche Gesetzgebung und mehr Aufschluss im Hinblick auf den Datenschutz und die Datennutzung.

Fazit – Die Digitalisierung ist die Zukunft!

Die Digitalisierung gehört zu einer modernen Unternehmensführung und wird sich mittelfristig in jedem Betrieb integrieren. Trotz einiger Hindernisse, wie dem Mangel an IT-Fachkräften oder finanziellen Ressourcen, erkennen immer mehr Unternehmen ihre immensen Vorteile. Von gesteigerter Effizienz und Wirtschaftlichkeit bis hin zu einer nachhaltigeren Arbeitsweise tragen diese Innovationen nicht nur zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen bei, sondern leisten auch einen positiven Beitrag zum Umweltschutz. Selbstverständlich werden bis zur vollständigen Implementierung noch einige Jahre vergehen, jedoch lässt sich jetzt schon erkennen, dass der Fokus der Unternehmen klar auf der vollständigen Digitalisierung liegt.

