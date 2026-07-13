Was deutsche Kliniken vom ersten quantensicheren Krankenhaus Skandinaviens lernen können

-
Quantenbedrohung wird real: Gesundheitsdaten sind über Jahrzehnte schützenswert; »Harvest Now, Decrypt Later« macht heutige Verschlüsselung bereits heute angreifbar, sobald leistungsfähige Quantencomputer verfügbar werden.
-
Norwegen zeigt den Praxisweg: Das Akershus Universitätsklinikum testet als erstes nordisches Krankenhaus eine quantensichere Verbindung via QKD – inklusive Know-how-Aufbau, Betriebserfahrungen und Infrastrukturtests unter realen Bedingungen.
-
Zwei technologische Pfade: Post‑Quantum Cryptography (PQC) ermöglicht Migration in bestehende Systeme; Quantum Key Distribution (QKD) bietet physikalisch abgesicherte Schlüsselübertragung, erfordert aber spezialisierte Hardware und leistungsfähige Glasfasernetze.
-
Glasfaser als strategische Basis: Zukunftssichere Gesundheitsnetze benötigen stabile, hochperformante Glasfaserinfrastrukturen, die künftig nicht nur Daten transportieren, sondern Plattformen für quantensichere Kommunikation bilden.
-
Handlungsdruck für deutsche Kliniken: Frühzeitige Pilotprojekte, Kompetenzaufbau und Infrastruktur‑Modernisierung sind entscheidend, um die digitale Gesundheitsversorgung resilient zu machen und langfristige Datensicherheit im Quantenzeitalter zu gewährleisten.
Die Digitalisierung verändert das Gesundheitswesen grundlegend. Elektronische Patientenakten, digitale Gesundheitsdienste und vernetzte Systeme ermöglichen effizientere Prozesse und eine bessere Versorgung. Gleichzeitig wächst jedoch die Verantwortung, sensible Gesundheitsdaten langfristig zu schützen. Denn Patientendaten gehören zu den wertvollsten Informationen überhaupt. Genau deshalb rücken neue Sicherheitsrisiken zunehmend in den Fokus von Experten – darunter die Auswirkungen zukünftiger Quantencomputer auf die heutige IT-Sicherheit.
Auch in Deutschland treiben Krankenhäuser, Krankenkassen und Gesundheitseinrichtungen die Digitalisierung mit hoher Geschwindigkeit voran. Mit jeder neuen digitalen Anwendung steigt jedoch auch die Verantwortung, sensible Gesundheitsdaten langfristig vor Cyberangriffen zu schützen. Dabei reicht der Blick längst nicht mehr nur auf aktuelle Bedrohungen, auch die Auswirkungen zukünftiger Technologien wie Quantencomputer müssen bereits heute berücksichtigt werden.
Ein Großteil der heutigen Internet-Verschlüsselung basiert auf mathematischen Verfahren, deren Lösung für klassische Computer extrem aufwändig ist. Leistungsfähige Quantencomputer könnten diese Berechnungen künftig jedoch deutlich schneller durchführen, so dass heutige Verschlüsselungsverfahren dadurch angreifbar werden.
»Besonders kritisch ist dabei ein Szenario, das unter dem Begriff »Harvest Now, Decrypt Later« diskutiert wird. Dabei werden Daten bereits heute abgefangen und gespeichert, um sie zu einem späteren Zeitpunkt mit Hilfe leistungsfähiger Quantencomputer zu entschlüsseln«, weiß Hans Jayatissa, Quantum Technologie Experte bei GlobalConnect, einem Anbieter von digitaler Infrastruktur und Datenkommunikation, der in Deutschland ein leistungsstarkes Glasfasernetz für Geschäftskunden anbietet und zudem bekannter Glasfaserbetreiber in Dänemark, Norwegen, Schweden und Finnland ist.
Für das Gesundheitswesen ist diese Entwicklung besonders relevant. Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen und Gesundheitsnetzwerke verarbeiten große Mengen hochsensibler Daten, die über viele Jahre hinweg geschützt werden müssen. Gleichzeitig dauert die Modernisierung komplexer IT- und Kommunikationsinfrastrukturen oft viele Jahre. Die Vorbereitung auf quantensichere Kommunikation beginnt deshalb nicht erst morgen, sondern bereits heute.
Norwegen testet den Ernstfall
Wie eine solche Vorbereitung aussehen kann, zeigt ein aktuelles Pilotprojekt in Norwegen.
Das Akershus Universitätsklinikum bei Oslo ist das erste Krankenhaus in den nordischen Ländern, das aktiv eine quantensichere Netzwerkverbindung testet. Gemeinsam mit dem Gesundheitsnetzbetreiber Norsk Helsenett hat GlobalConnect eine Infrastruktur aufgebaut, die Gesundheitsdaten zusätzlich gegen zukünftige Bedrohungen durch Quantencomputer absichern soll.
»Im Rahmen des Projekts wird eine Datenverbindung zwischen dem Krankenhaus und einem Rechenzentrum durch Quantum Key Distribution (QKD) geschützt. Die Technologie nutzt quantenmechanische Prinzipien, um kryptografische Schlüssel auszutauschen. Jeder Versuch, die Verbindung abzuhören, wird unmittelbar erkannt«, erklärt Hans Jayatissa. »Ziel des Projekts ist es nicht nur, neue Technologien zu testen. Ebenso wichtig sind der Aufbau von Know-how, praktische Erfahrungen im Betrieb sowie die Vorbereitung auf eine mögliche Ausweitung quantensicherer Infrastrukturen im Gesundheitswesen«, so der Experte.
Zwei Wege zur Quantensicherheit
Aktuell werden zwei zentrale Ansätze verfolgt, um Kommunikationsnetze auf das Quantenzeitalter vorzubereiten.
Der erste Ansatz ist die sogenannte Post-Quantum Cryptography (PQC). Dabei kommen neue kryptografische Verfahren zum Einsatz, die auch Angriffen durch Quantencomputer standhalten sollen. Der Vorteil: Sie können weitgehend in bestehenden Infrastruktur-Konzepten eingesetzt werden.
Der zweite Ansatz ist die Quantum Key Distribution (QKD). Hierbei werden kryptografische Schlüssel mithilfe quantenmechanischer Effekte ausgetauscht. Im Gegensatz zu klassischen Verfahren basiert die Sicherheit nicht auf mathematischen Problemen, sondern auf physikalischen Gesetzen.
QKD erfordert jedoch spezielle Hardware sowie leistungsfähige Glasfaserverbindungen und stellt damit besondere Anforderungen an die zugrunde liegende Infrastruktur.
Glasfaser wird zur Grundlage quantensicherer Kommunikation
»Für den Aufbau zukünftiger quantensicherer Netze spielt Glasfaser eine zentrale Rolle. Technologien wie QKD benötigen eine leistungsfähige und stabile Glasfaserinfrastruktur, um die sichere Übertragung von Schlüsseln zu ermöglichen. Damit wird deutlich, dass Glasfasernetze künftig weit mehr sein werden als reine Datenleitungen. Sie entwickeln sich zunehmend zu einer Plattform für die nächste Generation sicherer digitaler Kommunikation«, weiß Hans Jayatissa.
Gleichzeitig arbeiten Unternehmen und Forschungseinrichtungen bereits an zukünftigen quantensicheren Kommunikationsnetzwerken. Langfristiges Ziel ist es, nationale quantensichere Netzwerke zu einer europäischen Infrastruktur zu verbinden, die eine sichere Kommunikation im Quantenzeitalter ermöglicht.
Was Deutschland daraus lernen kann
Das norwegische Pilotprojekt zeigt, dass Quantensicherheit kein theoretisches Zukunftsthema mehr ist. Während leistungsfähige Quantencomputer möglicherweise noch einige Jahre entfernt sind, beginnen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen bereits heute mit dem Aufbau von Wissen, Kompetenzen und praktischen Erfahrungen.
Auch für das Gesundheitswesen in Deutschland ist dieser Ansatz relevant. Gesundheitsdaten müssen häufig über Jahrzehnte hinweg geschützt werden. Gleichzeitig entstehen in Europa erste Strategien und Roadmaps für quantensichere Kommunikation.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung des deutschen Gesundheitswesens steigt auch die Abhängigkeit von sicheren digitalen Infrastrukturen. Elektronische Patientenakten, digitale Gesundheitsanwendungen und die zunehmende Vernetzung zwischen Krankenhäusern, Forschungseinrichtungen und weiteren Akteuren des Gesundheitswesens erhöhen die Anforderungen an die langfristige Sicherheit von Daten und Kommunikationswegen.
»Deutschland verfügt über eine hochentwickelte Gesundheitslandschaft und zählt zu den datenintensivsten Gesundheitsmärkten Europas. Deshalb sollten wir die Zeit nutzen, um uns frühzeitig mit den Auswirkungen von Quantencomputern auf die Cybersicherheit auseinanderzusetzen«, sagt Andreas Gerhardt, CEO von GlobalConnect Deutschland. »Das bedeutet nicht, dass Krankenhäuser morgen ihre gesamte Infrastruktur austauschen müssen. Aber sie sollten bereits heute prüfen, welche Systeme langfristig geschützt werden müssen und welche Rolle quantensichere Technologien künftig spielen können.«
Nach Ansicht von Gerhardt liegt die größte Stärke des norwegischen Projekts nicht allein in der Technologie selbst, sondern im pragmatischen Vorgehen: »Die Verantwortlichen warten nicht darauf, bis Quantencomputer zur akuten Bedrohung werden. Sie sammeln bereits heute Erfahrungen, bauen Kompetenzen auf und testen neue Sicherheitskonzepte unter realen Bedingungen. Genau dieser Ansatz kann auch für deutsche Gesundheitseinrichtungen ein wichtiger Wegweiser sein.«
Für deutsche Kliniken und Gesundheitsnetzwerke stellt sich deshalb zunehmend nicht mehr die Frage, ob sie sich mit Quantensicherheit beschäftigen sollten, sondern wann. Die Erfahrungen aus Skandinavien zeigen, dass Pilotprojekte, Kompetenzaufbau und die frühzeitige Auseinandersetzung mit neuen Sicherheitskonzepten wichtige Voraussetzungen sind, um die digitale Gesundheitsversorgung langfristig abzusichern.
»Quantensicherheit wird kein isoliertes IT-Thema sein. Sie wird Teil der strategischen Weiterentwicklung digitaler Infrastrukturen werden. Wer heute in leistungsfähige Netze, moderne Sicherheitsarchitekturen und Zukunftstechnologien investiert, schafft die Grundlage für eine sichere und resiliente Gesundheitsversorgung von morgen«, so Gerhardt abschließend.
866 Artikel zu „Quanten“
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Lösungen | Rechenzentrum
TU Berlin ebnet Weg zur Serienfertigung von Quantenchips
Durch präzise platzierte Quantenpunkte lassen sich Quantenlichtquellen erstmals skalierbar und reproduzierbar auf Halbleiterchips integrieren. Optische Quantenchips gelten als Schlüsselbausteine künftiger Kommunikations- und Computertechnologien. Ihre Herstellung war bislang jedoch aufwendig, weil die dafür benötigten Quellen für einzelne Lichtteilchen – sogenannte Halbleiter-Quantenpunkte – zufällig auf dem Chip entstanden und zunächst aufwendig lokalisiert werden mussten. Forschende der…
News | Business | Cloud Computing | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services
Quantensouveräne KI – vom kritischen Risiko zur vertrauenswürdigen Lösung
KEEQuant, Collaider und noris network demonstrieren ein souveränes KI-Modell, das quantengesicherte Kommunikation, vertrauenswürdige deutsche Infrastruktur und anwendungsbereite KI für vertraulichkeitssensible Anwendungsfälle kombiniert. Viele Organisationen möchten KI für ihre eigentliche Arbeit nutzen, schrecken jedoch davor zurück, wenn sensible Informationen unter einem herkömmlichen Cloud-Modell ihre Umgebung verlassen müssen. Fragen rund um Vertraulichkeit, Governance und langfristige Datenexposition…
News | IT-Security | Strategien | Tipps
Die Auswirkungen von Quantencomputing auf das Privileged Access Management
Warum jetzt der richtige Zeitpunkt ist, sich vorzubereiten Quantencomputer verändern unser Leben grundlegend. Die Einsatzbereiche reichen von der Simulation winziger Teilchen über den Bereich der Kartierung bis hin zur genauen Planung medizinischer Behandlungen. Aktuell mag vieles davon noch wie Zukunftsmusik klingen. Im Bereich Cybersicherheit, insbesondere beim Privileged Access Management, sollte man aber jetzt schon…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Quantenbedrohung: Warum Unternehmen heute handeln müssen
Post-Quantum-Kryptografie wird zur strategischen Pflicht – nicht zur Zukunftsoption. Noch existieren leistungsfähige Quantencomputer nur in Forschungsumgebungen – doch die Bedrohung ist längst real. Angreifer speichern bereits heute verschlüsselte Daten, um sie später zu entschlüsseln. Warum Unternehmen jetzt handeln müssen, welche technischen und regulatorischen Faktoren beachtet werden müssen und wie eine praktikable Migration aussieht, erklärt…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien
Quantencomputer: Euro-Q-Exa nimmt am LRZ seine Arbeit auf
Am Leibniz-Rechenzentrum (LRZ) der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (BAdW) geht mit Euro-Q-Exa der erste europäische Quantencomputer der EuroHPC Joint Undertaking in Deutschland in Betrieb. Das System verfügt über 54 Qubits, wird bis Ende 2026 um ein zusätzliches System mit mehr als 150 Qubits ergänzt und ist mit dem LRZ-Höchstleistungsrechner verbunden. Euro-Q-Exa wird Forschenden in Europa…
Trends 2026 | News | Trends Infrastruktur | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum
Quantencomputer, KI-Agenten und neue Rechenzentren: Die IT-Welt steht 2026 Kopf
Das neue Jahr eröffnet Unternehmen viele neue Chancen – angetrieben durch Technologien, die die IT-Landschaft grundlegend verändern werden. Fortschritte in Quantencomputing, agentenbasierter KI und Rechenzentrumsarchitektur ebnen den Weg für mehr Effizienz, Intelligenz und Skalierbarkeit. Ein Spezialist für Out-of-Band-Managementlösungen zum Schutz kritischer Infrastrukturen beleuchtet die Trends für 2026 und zeigt auf, welche Schritte IT-Teams ergreifen können,…
Trends 2026 | News | Trends Security | IT-Security
EvilGPT, Quantenrisiken, Fehlinformationen und Cloud-Abhängigkeit: Diese Cybergefahren drohen 2026
Cyberangriffe werden 2026 noch gezielter, automatisierter und schwerer vorhersehbar. Während Verbraucherinnen und Verbraucher im Alltag immer stärker auf smarte Geräte, Online-Dienste und digitale Kommunikation setzen, wachsen die Online-Bedrohungen sowohl in ihrem Umfang als auch in ihrer Komplexität. Umso wichtiger ist es, die Entwicklungen im Blick zu behalten, um zu verstehen, welche Dynamiken die Bedrohungslandschaft von…
Infrastruktur | Künstliche Intelligenz | Strategien | Ausgabe 11-12-2025
Quantencomputing als KI-Booster – Use Cases greifbar, ROI noch fern
Der Markt für Quantencomputing entwickelt sich rasant. Besondere Chancen bietet in dem Umfeld Quanten-KI – als Kombination, die sich intelligente Analytics und die enorme Rechenleistung von Quantencomputing zunutze macht. Unternehmen stehen jedoch noch vor der Herausforderung, diese sinnvoll zu nutzen.
News | Trends 2025 | TechTalk | Infrastruktur | Trends
TechTalk: So ist es aktuell um das Thema Quantencomputing bestellt
Wie ist denn derzeit der Stand der Dinge rund um das Thema Quantencomputing, und wie sieht es damit gerade bei Fujitsu aus? Darüber haben wir mit Anne-Marie Tumescheit auf der ISC High Performance 2025 gesprochen. Herausgekommen ist dieses gut 2-minütige Videointerview.
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Rechenzentrum | Strategien | Whitepaper
Fortschritte im Quantencomputing könnten in wenigen Jahren heutige Verschlüsselungsverfahren obsolet machen
70 Prozent der weltweit befragten Unternehmen arbeiten bereits an quantensicheren Lösungen oder planen deren Einführung innerhalb der nächsten fünf Jahre. 61 Prozent dieser »Early Adopters« erwarten innerhalb der nächsten fünf bis zehn Jahre den Eintritt des sogenannten »Q-Day« – dem Zeitpunkt, an dem Quantencomputer leistungsfähig genug sind, um die heute gängigen kryptografischen Algorithmen zu brechen, die…
News | Blockchain | IT-Security | Strategien | Tipps
Drei zentrale Cybersicherheitsrisiken von Quantencomputing
Heute verschlüsselte Daten, die künftig entschlüsselt werden könnten. Manipulation der Blockchain. Quantenresistente Ransomware. Es ist eines der drängendsten technologischen Themen der kommenden Dekade: die zunehmende Relevanz von Quantencomputern und deren mögliche Auswirkungen auf die digitale Sicherheit. Als Cybersicherheitsrisiken gelten verschlüsselte Daten, die künftig entschlüsselt werden könnten, Manipulation der Blockchain und quantenresistente Ransomware. Klassische Computer stoßen…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Strategien | Tipps | Whitepaper
Nur fünf Prozent der Unternehmen verfügen über quantensichere Verschlüsselung
Es gibt eine deutliche Lücke zwischen der internen Wahrnehmung im Unternehmen und der tatsächlichen Vorbereitung auf Quantencomputing-Bedrohungen. Die Marktstudie von DigiCert zeigt, dass zwar 69 Prozent der Unternehmen das Risiko durch Quantencomputer für die Sicherheit aktueller Verschlüsselungsstandards erkennen, aber nur fünf Prozent tatsächlich quantensichere Kryptografie implementiert haben. Demnach rechnen 46,4 Prozent der befragten Organisationen mit…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT
ePa: Ein Quantensprung für die Digitalisierung des Gesundheitswesens
Die Einführung der elektronischen Patientenakte (ePa) ist ein Paradebeispiel für eine komplexe digitale Transformation. Jetzt ist der Rollout gestartet, die Zustimmung in der Bevölkerung ist hoch, die Herausforderungen für Praxen und Versicherungen sind jedoch ebenfalls enorm: Die elektronische Patientenakte (ePa) gilt als das größte IT-Projekt in Deutschland. Knapp 75 Millionen gesetzlich Krankenversicherte sind angesprochen. Die…
News | Cloud Computing | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Strategien
Forschungszentrum Jülich stärkt Quantenforschung mit dem Kauf eines Annealing Quantencomputers
Das Jülich Supercomputing Centre (JSC) übernimmt den D-Wave Annealing Quantencomputer dauerhaft in seine Quantencomputing-Infrastruktur. Nachdem das System drei Jahre lang erfolgreich gehostet und genutzt wurde, bleibt es ein zentraler Bestandteil der Quantencomputing-Strategie am Forschungszentrum Jülich. Verbunden mit JUPITER, Europas erstem Exascale-Rechner, soll das System in Zukunft Durchbrüche im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) und Quantenoptimierung ermöglichen.…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI, Deepfakes und Quantenkryptografie: Die Cybersicherheit steht 2025 auf dem Prüfstand
Die Bedrohungen im Cyberraum entwickeln sich schneller, als viele Unternehmen reagieren können: Sie stehen einer Vielzahl neuer Herausforderungen gegenüber – von KI-unterstützten Angriffen bis hin zu Deepfake-Technologien. Andreas Müller, Vice President Enterprise Sales Central and Eastern Europe bei Delinea, beleuchtet die wichtigsten Cybersicherheitstrends und -herausforderungen für das Jahr 2025. Cybersicherheit der Zukunft: Frühe Erkennung erweitert…
News | Business | Trends 2030 | Trends Wirtschaft | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion
Von KI über Quantencomputer bis zum räumlichen Internet: Welche Trends die Digitalisierung weiter beschleunigen
Die Digitalisierung hat die Art und Weise, wie Unternehmen arbeiten, Produkte entwickeln und verkaufen, in den letzten 15 Jahren grundlegend verändert. Technologien wie künstliche Intelligenz (KI), 6G, Spatial Computing und Web3 werden diese Entwicklung in den kommenden Jahren noch beschleunigen. Bis 2035 könnte die Quantentechnologie viele Bereiche revolutionieren. Dieser Wandel findet vor dem Hintergrund einer…
News | Cloud Computing | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum
Quantencomputer mit 1.000 Qubits für das Leibniz-Rechenzentrum in Garching
Das Leibniz-Rechenzentrum der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (LRZ) in Garching bei München erhält seinen ersten Quantencomputer auf Basis neutraler Atome. Das vollständig digitale System mit 1.000 Qubits und einer neuartigen Multi-Core-Architektur wird vom deutschen Start-up planqc entwickelt und in die bestehende Infrastruktur für Hochleistungsrechnen (HPC) integriert. Für planqc ist dies bereits das zweite große…
News | Digitalisierung | Effizienz | Infrastruktur | Lösungen | Strategien
Per Anhalter durch das Quantencomputing
Im Jahr 1979 erzählte der unsterbliche Douglas Adams in seinem Hitchhiker’s Guide to the Galaxy (deutsch: Per Anhalter durch die Galaxis), wie der Supercomputer Deep Thought die Antwort auf die endgültige Frage nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest berechnet – die Antwort (»42«) hat jeder schon einmal gehört. Damals war der Begriff…
News | Trends 2024 | Trends Infrastruktur | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Rechenzentrum | Strategien
Quantentechnologien: Unternehmen sehen Deutschland weltweit vorne
Deutschland hat bei der Forschung zu Quantentechnologien eine weltweite Vorreiterrolle und kann führend in der Entwicklung und Anwendung von Quantum Computing werden. Das ist das Ergebnis einer Befragung von 87 Unternehmen, die bereits als Anbieter oder Anwender von Quantentechnologien aktiv sind oder entsprechende Planungen haben, im Auftrag des Digitalverbands Bitkom [1]. Die Untersuchung ist…
News | IT-Security | Produktmeldung | Rechenzentrum
Quantenresistente Pseudonymisierung: Schutz vor den Cyberbedrohungen von morgen
Mit dem neuesten Release ihrer Data Security Plattform SecurDPS führt die comforte AG, Wiesbaden, mehrere Innovationen und Verbesserungen ein, die Datenschutz und Sicherheit weiter erhöhen. Dazu zählen verbesserte Überwachungs- und Audit-Funktionen sowie eine insgesamt erhöhte Leistungsfähigkeit der Plattform. Als wichtigste Neuerung wurde jedoch eine hochmoderne quantenresistente Konfiguration der comforte-Algorithmen für Pseudonymisierung und Tokenisierung hinzugefügt. …