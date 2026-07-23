Autonome Lösungen statt Notstand im Krankenhaus

Warum der Einsatz autonomer Roboter im Krankenhaus oft an Insellösungen scheitert – und wie das deutsche Startup Elvio Robotics das ändert.

Deutsche Krankenhäuser stehen vor einer historischen Belastungsprobe: Das Personal ist knapp, der finanzielle Spielraum sinkt, die Frustration steigt. Dabei könnten viele wiederkehrende Tätigkeiten längst automatisiert werden, um sowohl die Mitarbeitenden als auch das Management nachhaltig zu entlasten. Reinigungsarbeiten und Logistik – etwa der Transport von Material, Blutproben oder Versorgungsgütern – binden wertvolle Ressourcen, die eigentlich in die unmittelbare medizinische und pflegerische Versorgung fließen sollten. In Zahlen ausgedrückt: 94 Prozent der Krankenhäuser können offene Stellen nicht besetzen, mit 38,5 Arbeitsunfähigkeitstagen weisen Ver- und Entsorgungsberufe den höchsten Krankenstand auf und diese Tendenz geht mit einem Plus von 5,9 Tagen im Vergleich zu 2019 stark nach oben.

Moderne Robotiklösungen besitzen das Potenzial, den Personalmangel nachhaltig zu entschärfen und die Produktivität sowie Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern deutlich zu steigern. In Teilen Asiens und Skandinaviens gehören autonome, vernetzte Roboterflotten mit über 30 Einheiten bereits zum Klinikalltag. Auch in Deutschland wächst das Interesse: Immer mehr Krankenhäuser starten erste Pilotprojekte oder beschaffen einzelne Roboter. Der erwartete Mehrwert bleibt jedoch häufig aus, da:

Einzelne Roboter statt garantierter Prozessautomatisierung beschafft werden.

Eine zentrale Orchestrierungsplattform für Robotik, Software und Gebäudeinfrastruktur fehlt.

Jeder Hersteller eigene Software, Schnittstellen und Betriebsprozesse mitbringt.

Krankenhäuser langfristig von einzelnen Herstellern abhängig werden (Vendor Lock-in).

Integrierte Robotiksysteme für Krankenhäuser

Das deutsche Startup Elvio Robotics adressiert die Herausforderungen des autonomen Krankenhausbetriebs mit einem innovativen, integrierten Betriebsmodell. Im Zentrum steht die Software-Plattform Elvio OS, die als zentrales Bindeglied zwischen der Robotik-Hardware, den Klinik-Teams und der Krankenhausinfrastruktur fungiert. Darüber lassen sich spezialisierte Roboter unterschiedlichster Hersteller koordinieren, steuern und auswerten. So erhält das Klinik-Management in Echtzeit Transparenz über Prozesse, Auslastung und Zeitersparnis. Elvio OS übernimmt dabei unter anderem das Flottenmanagement, die Einsatzplanung, die Auftragspriorisierung, die Infrastrukturintegration, etwa von Aufzügen oder Türanlagen, sowie das Monitoring und die Analyse.

Als Systemanbieter mit Sitz und Testzentrum in München bietet Elvio bereits heute ein schlüsselfertiges System aus Software und drei verschiedenen Hardware-Modulen – für Kleintransporte und Container sowie die autonome Reinigung –, das sich individuell an die bestehende Krankenhaus-Infrastruktur anpasst und herstellerunabhängig erweitern lässt.

Elvio Robotics: Wer steckt dahinter?‘

Gegründet im Februar 2026, schließt Elvio noch in diesem Jahr erste Roboter-Installationen in einer Reihe deutscher Kliniken ab – und kooperiert dafür mit namhaften Robotikherstellern und Partnern wie der Berliner Charité. Hinter dem Erfolg steckt ein mittlerweile siebenköpfiges Team aus Visionären und ambitionierten Entwicklern, rund um die beiden Gründer Marco Brizzolara (CEO) und Johannes Drexler (CTO). Zudem unterstützen vier institutionelle Investoren aus Deutschland, Österreich und den USA sowie über 20 Business Angels aus Gesundheitswirtschaft, Großkonzernen, Scale-ups und Academia die Vision und Technologie von Elvio.

Steckbrief: Marco Brizzolara

Marco studierte an der WHU – Otto Beisheim School of Management, der Bocconi University in Mailand und dem Indian Institute of Management Ahmedabad, bevor er als Schwarzman Scholar an der Tsinghua University in Peking aufgenommen wurde. Seine internationale Karriere führte ihn zunächst zu Horizon Robotics, einem führenden KI-Unternehmen für Edge-AI und Robotik, wo er den Aufbau von Produktstrategie und Marketing mitgestaltete. Anschließend wurde er in das CEO & Monetization Office im Headquarter von TikTok (ByteDance) rekrutiert. Nach dieser Station wechselte er zu McKinsey, wo er Technologieunternehmen bei Wachstums- und Transformationsprojekten beriet. Heute ist er Mitgründer und CEO von Elvio Robotics.

Steckbrief: Johannes Drexler

Nach einem dualen Studium bei Krones – inklusive Bachelor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg sowie einer Ausbildung zum Elektroniker – und einem Master in Robotik an der TU München absolvierte Johannes Stationen an der Spitze der internationalen Robotik- und Technologieentwicklung. Mit seinem Team gewann er die von Elon Musik initiierte Not-a-Boring Competition und erhielt anschließend als einziger Teilnehmer weltweit ein unmittelbares Arbeitsangebot von The Boring Company. Nach seiner Zeit in Texas und als Schwarzman Scholar an der Tsinghua University beriet er für BCG Industrieunternehmen bei der Transformation ihrer Produktions- und Automatisierungsprozesse. Heute ist er Mitgründer und CTO von Elvio Robotics.

Weitere Informationen zu Elvio Robotics finden Interessierte unter https://www.elviorobotics.com/

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