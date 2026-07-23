Autonome Lösungen statt Notstand im Krankenhaus

Warum der Einsatz autonomer Roboter im Krankenhaus oft an Insellösungen scheitert – und wie das deutsche Startup Elvio Robotics das ändert.
Deutsche Krankenhäuser stehen vor einer historischen Belastungsprobe: Das Personal ist knapp, der finanzielle Spielraum sinkt, die Frustration steigt. Dabei könnten viele wiederkehrende Tätigkeiten längst automatisiert werden, um sowohl die Mitarbeitenden als auch das Management nachhaltig zu entlasten. Reinigungsarbeiten und Logistik – etwa der Transport von Material, Blutproben oder Versorgungsgütern – binden wertvolle Ressourcen, die eigentlich in die unmittelbare medizinische und pflegerische Versorgung fließen sollten. In Zahlen ausgedrückt: 94 Prozent der Krankenhäuser können offene Stellen nicht besetzen, mit 38,5 Arbeitsunfähigkeitstagen weisen Ver- und Entsorgungsberufe den höchsten Krankenstand auf und diese Tendenz geht mit einem Plus von 5,9 Tagen im Vergleich zu 2019 stark nach oben.
Moderne Robotiklösungen besitzen das Potenzial, den Personalmangel nachhaltig zu entschärfen und die Produktivität sowie Wirtschaftlichkeit von Krankenhäusern deutlich zu steigern. In Teilen Asiens und Skandinaviens gehören autonome, vernetzte Roboterflotten mit über 30 Einheiten bereits zum Klinikalltag. Auch in Deutschland wächst das Interesse: Immer mehr Krankenhäuser starten erste Pilotprojekte oder beschaffen einzelne Roboter. Der erwartete Mehrwert bleibt jedoch häufig aus, da:
- Einzelne Roboter statt garantierter Prozessautomatisierung beschafft werden.
- Eine zentrale Orchestrierungsplattform für Robotik, Software und Gebäudeinfrastruktur fehlt.
- Jeder Hersteller eigene Software, Schnittstellen und Betriebsprozesse mitbringt.
- Krankenhäuser langfristig von einzelnen Herstellern abhängig werden (Vendor Lock-in).
Integrierte Robotiksysteme für Krankenhäuser
Das deutsche Startup Elvio Robotics adressiert die Herausforderungen des autonomen Krankenhausbetriebs mit einem innovativen, integrierten Betriebsmodell. Im Zentrum steht die Software-Plattform Elvio OS, die als zentrales Bindeglied zwischen der Robotik-Hardware, den Klinik-Teams und der Krankenhausinfrastruktur fungiert. Darüber lassen sich spezialisierte Roboter unterschiedlichster Hersteller koordinieren, steuern und auswerten. So erhält das Klinik-Management in Echtzeit Transparenz über Prozesse, Auslastung und Zeitersparnis. Elvio OS übernimmt dabei unter anderem das Flottenmanagement, die Einsatzplanung, die Auftragspriorisierung, die Infrastrukturintegration, etwa von Aufzügen oder Türanlagen, sowie das Monitoring und die Analyse.
Als Systemanbieter mit Sitz und Testzentrum in München bietet Elvio bereits heute ein schlüsselfertiges System aus Software und drei verschiedenen Hardware-Modulen – für Kleintransporte und Container sowie die autonome Reinigung –, das sich individuell an die bestehende Krankenhaus-Infrastruktur anpasst und herstellerunabhängig erweitern lässt.
Elvio Robotics: Wer steckt dahinter?‘
Gegründet im Februar 2026, schließt Elvio noch in diesem Jahr erste Roboter-Installationen in einer Reihe deutscher Kliniken ab – und kooperiert dafür mit namhaften Robotikherstellern und Partnern wie der Berliner Charité. Hinter dem Erfolg steckt ein mittlerweile siebenköpfiges Team aus Visionären und ambitionierten Entwicklern, rund um die beiden Gründer Marco Brizzolara (CEO) und Johannes Drexler (CTO). Zudem unterstützen vier institutionelle Investoren aus Deutschland, Österreich und den USA sowie über 20 Business Angels aus Gesundheitswirtschaft, Großkonzernen, Scale-ups und Academia die Vision und Technologie von Elvio.
Steckbrief: Marco Brizzolara
Marco studierte an der WHU – Otto Beisheim School of Management, der Bocconi University in Mailand und dem Indian Institute of Management Ahmedabad, bevor er als Schwarzman Scholar an der Tsinghua University in Peking aufgenommen wurde. Seine internationale Karriere führte ihn zunächst zu Horizon Robotics, einem führenden KI-Unternehmen für Edge-AI und Robotik, wo er den Aufbau von Produktstrategie und Marketing mitgestaltete. Anschließend wurde er in das CEO & Monetization Office im Headquarter von TikTok (ByteDance) rekrutiert. Nach dieser Station wechselte er zu McKinsey, wo er Technologieunternehmen bei Wachstums- und Transformationsprojekten beriet. Heute ist er Mitgründer und CEO von Elvio Robotics.
Steckbrief: Johannes Drexler
Nach einem dualen Studium bei Krones – inklusive Bachelor an der Ostbayerischen Technischen Hochschule Regensburg sowie einer Ausbildung zum Elektroniker – und einem Master in Robotik an der TU München absolvierte Johannes Stationen an der Spitze der internationalen Robotik- und Technologieentwicklung. Mit seinem Team gewann er die von Elon Musik initiierte Not-a-Boring Competition und erhielt anschließend als einziger Teilnehmer weltweit ein unmittelbares Arbeitsangebot von The Boring Company. Nach seiner Zeit in Texas und als Schwarzman Scholar an der Tsinghua University beriet er für BCG Industrieunternehmen bei der Transformation ihrer Produktions- und Automatisierungsprozesse. Heute ist er Mitgründer und CTO von Elvio Robotics.
Weitere Informationen zu Elvio Robotics finden Interessierte unter https://www.elviorobotics.com/
948 Artikel zu „Krankenhaus „
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | IT-Security | Strategien
Was deutsche Kliniken vom ersten quantensicheren Krankenhaus Skandinaviens lernen können
Quantenbedrohung wird real: Gesundheitsdaten sind über Jahrzehnte schützenswert; »Harvest Now, Decrypt Later« macht heutige Verschlüsselung bereits heute angreifbar, sobald leistungsfähige Quantencomputer verfügbar werden. Norwegen zeigt den Praxisweg: Das Akershus Universitätsklinikum testet als erstes nordisches Krankenhaus eine quantensichere Verbindung via QKD – inklusive Know-how-Aufbau, Betriebserfahrungen und Infrastrukturtests unter realen Bedingungen. Zwei technologische Pfade: Post‑Quantum Cryptography (PQC)…
News | Digitalisierung | Healthcare IT | Ausgabe 5-6-2024 | Vertikal 5-6-2024 | Healthcare
Digitalisierung im Krankenhaus –
Do it and do it right
Die Digitalisierung der Krankenhäuser in Deutschland wird gefordert und subventioniert. Projekte zur Einführung neuer IT-Systeme bleiben jedoch im Ergebnis häufig hinter den Erwartungen zurück. »manage it« sprach mit Olaf Lange, Soziologe und seit vielen Jahren in der Krankenhaus-IT unterwegs.
News | Digitalisierung | Kommunikation | Lösungen | Ausgabe 3-4-2024 | Vertikal 5-6-2024 | Healthcare
Integration von Unified Communications – Digitalisierung im Krankenhaus unterstützen
Die Digitalisierung in Krankenhäusern und Kliniken spielt eine wichtige Rolle, um eine effiziente und schnelle Patientenversorgung zu gewährleisten. In diesem Kontext erweist sich die Integration von Unified Communications (UC) als eine wertvolle Unterstützung für Krankenhausinformationssysteme (KIS).
News | Digitalisierung | Healthcare IT | Kommunikation | Services | Veranstaltungen
Mit Unified Communications Digitalisierung im Krankenhaus unterstützen
Die Digitalisierung in Krankenhäusern und Kliniken spielt eine wichtige Rolle, um eine effiziente und schnelle Patientenversorgung zu gewährleisten. In diesem Kontext erweist sich die Integration von Unified Communications (UC) als eine wertvolle Unterstützung für Krankenhausinformationssysteme (KIS). UC-Technologie, wie die OfficeMaster Suite des Berliner UC-Spezialisten Ferrari electronic, ermöglicht es, verschiedene Kommunikationskanäle und Software-Module nahtlos miteinander…
News | Healthcare IT | Infrastruktur | IT-Security | Services | Tipps
Wenn das Krankenhaus selbst zum Patienten wird: In sechs Schritten zur gesunden IT-Umgebung
Aggressive Cyberattacken auf Krankenhäuser und Kliniken häufen sich und bedrohen zunehmend den deutschen Gesundheitssektor. Für Benedikt Ernst, Consult Leader bei Kyndryl, liegen »Diagnose« und »Behandlung« klar auf der Hand. Das Problem: Die notwendige »Medizin« wird den Gesundheitseinrichtungen nur schleppend verabreicht. Das muss sich dringend ändern. Müsste ein IT-Arzt eine Diagnose zur Systeminfrastruktur deutscher Gesundheitseinrichtungen…
News | Healthcare IT | Ausgabe 3-4-2023 | Vertikal 3-4-2023 | Digital Healthcare
Digital gesunde Krankenhäuser – dank gebrauchter Software und Förderung vom Staat: Nicht länger am Tropf. Ran an den Topf!
CIOs in den Krankenhäusern fragen sich: Wie umgehen mit den unerwarteten Preissteigerungen? Wo stecken Einsparpotenziale – ohne funktionale Abstriche? Lässt sich die Digitalisierung noch kosteneffizient umsetzen? Reichen die genehmigten Fördergelder?
News | Healthcare IT | Ausgabe 3-4-2023 | Vertikal 3-4-2023 | Digital Healthcare
Chancen und Herausforderungen der digitalen Transformation – Das Krankenhaus der Zukunft
Viele Probleme im Gesundheitswesen können durch die Nutzung eines Enterprise-Content-Management-Systems und einer digitalen Patientenakte erheblich vereinfacht werden. Durch die Integration aller gängigen KIS, LIS, RIS/PACS sowie ERP- und FIBU-Software fließen alle relevanten patientenbezogenen Daten aus Medizin und Verwaltung in einer digitalen Patientenakte zusammen und führen so zur Reduktion der Komplexität.
News | Trends Wirtschaft | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Trends 2021
Kennzahlen zu Krankenhäusern: Mehr Ärzte und weniger Betten
Deutsche Krankenhäuser stehen seit längerem in der Kritik. Der Vorwurf: Sie behandeln ihre Patientinnen und Patienten weniger nach medizinischen und mehr nach wirtschaftlichen Kriterien. Der Profit ginge oft vor Patientenwohl. Die in der Infografik gezeigten Daten vom Statistischen Bundesamt (PDF-Download) können als Indikator für die Missstände gelesen werden. Demzufolge verkürzt sich die Verweildauer von Patienten in Krankenhäusern immer…
News | Digitalisierung | Trends 2021
Studie zeigt: Deutsche Krankenhäuser haben Nachholbedarf bei der Digitalisierung
Über ein Drittel der deutschen Krankenhäuser ist in Sachen Digitalisierung schlecht oder sehr schlecht aufgestellt. 49 Prozent der befragten Krankenhausmitarbeiter klagen über fehlende personelle Ressourcen. 67 Prozent erhoffen sich von Digitalisierung einfachere Erledigung bürokratischer Aufgaben. Durch die Corona-Pandemie sind die Arbeitsbedingungen in deutschen Krankenhäuser verstärkt in den Fokus der öffentlichen Debatte geraten. Doch was…
News | IT-Security | Produktmeldung | Tipps
Krankenhauszukunftsfonds: förderfähige IT-Sicherheit für Krankenhäuser
Paket »SecureHealth« umfasst moderne Schwachstellenmanagement-Technologie sowie Unterstützung beim Förderantrag. Greenbone Networks, Lösungsanbieter zur Schwachstellen-Analyse von IT-Netzwerken, unterstützt Krankenhäuser dabei, ihre IT-Sicherheit zu verbessern – auch im Rahmen des Krankenhauszukunftsfonds der Bundesregierung. Mithilfe des Pakets »SecureHealth« können Einrichtungen im Healthcare-Bereich ihre gesamte IT-Infrastruktur auf Schwachstellen überprüfen und damit Hackerangriffen und Systemausfällen vorbeugen. Greenbone Networks unterstützt zudem beim…
News | Digitalisierung | Trends 2021
Digitalisierung der deutschen Krankenhäuser: Impulse durch das neue Krankenhauszukunftsgesetz
Mit dem Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG), das vor kurzem in Kraft getreten ist, soll die Digitalisierung der deutschen Krankenhäuser vorangetrieben werden. Warum das dringend notwendig ist, welche Chancen sich durch die Förderung bieten und wie Krankenhäuser ihre digitalen Initiativen am besten angehen, erklärt NTT Ltd. Viele deutsche Krankenhäuser und Kliniken haben großen Digitalisierungsbedarf. Allzu oft werden Patientendaten…
News | IT-Security | Kommentar
Ransomware: Umfangreiche und verheerende Bedrohung für Krankenhäuser
In den USA kämpfen Krankenhäuser aktuell mit einer Welle von Ransomware-Angriffen. Dazu ein Kommentar von Sandra Joyce, Executive VP und Head of Mandiant Threat Intelligence (eine Einheit von FireEye. »Ransomware ist eine Bedrohung, die wir nicht länger ignorieren dürfen, sie gerät zunehmend außer Kontrolle. Die Hacker, die hinter Ransomware-Kampagnen stehen, schalten mittlerweile die kritischsten…
News | IT-Security | E-Government
Krankenhauszukunftsgesetz sorgt für mehr Datenschutz im Gesundheitswesen
Folgen des EuGH-Urteils zum EU-US Privacy Shield abfedern: Krankenhauszukunftsgesetz bietet Chance für mehr Datenschutz im Gesundheitswesen. Als der Europäische Gerichtshof am 16. Juli das Privacy Shield Datenschutzabkommen zwischen der EU und den USA kippte, waren die konkreten Folgen zunächst schwer absehbar. Mittlerweile steht jedoch fest, dass der EuGH damit nicht nur dem legalen Transfer personenbezogener…
News | IT-Security | Strategien | Tipps
Cybersicherheit im Gesundheitswesen: Nach tödlichem Vorfall im Düsseldorfer Krankenhaus empfehlen Sicherheitsforscher mehr Prävention
Ein kürzlich verübter Ransomware-Angriff, der maßgeblich zum Tod einer Frau im Krankenhaus beigetragen haben soll, hat die Bedeutung der Cybersicherheit im Gesundheitswesen dramatisch ins Blickfeld gerückt. Die Sicherheitsforscher von Malwarebytes analysieren im Folgenden die Cybersicherheitslage bei Gesundheitseinrichtungen und geben konkrete Ratschläge für mehr Sicherheit in diesem speziellen Bereich. Was ist im Düsseldorfer Krankenhaus genau…
News | Trends Services | Healthcare IT | Trends 2020
Digitalisierung und Industrie 4.0 für Krankenhaus-Organisationen
Vor ähnlichen Herausforderungen wie Industrieunternehmen stehen auch Krankenhäuser: Sie müssen gleichzeitig die (medizinische) Versorgung sichern, profitabel wirtschaften und widerstandsfähig gegen verschiedenste Risiken sein. Helfen können den hochkomplexen Organisationen dabei Industrie-4.0-Technologien. Der Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, insb. Betriebliche Anwendungssysteme (Prof. Dr. Stefan Smolnik) der FernUniversität in Hagen stellte mit einer Gap-Analyse fest, dass sich die Wertschöpfung in…
News | Healthcare IT | IT-Security | Ausgabe 3-4-2020
IT-Sicherheit – Das »smarte« Krankenhaus richtig absichern
Die Digitalisierung bietet der Gesundheitsbranche enorme Chancen. Doch immer öfter kommt es zu einer Störung der digitalen Abläufe. Mit gravierenden Folgen: Erst kürzlich legte ein Hacker-Angriff den gesamten Krankenhausbetrieb im Klinikum Fürth lahm. Um sich besser vor solchen Attacken schützen zu können, brauchen »smarte« Krankenhäuser neue IT-Sicherheitskonzepte und den Einsatz innovativer IT-Sicherheitslösungen.
News | IT-Security | Tipps
Tipps: Wie Krankenhäuser sich vor digitalen Viren schützen können
Krankenhäuser sind für Ransomware nicht unbedingt anfälliger als andere Institutionen, doch für sie kann ein Angriff weitreichende Folgen haben, wie etwa den Verlust von Patientenakten und die Verzögerung oder Absage von Behandlungen. Da Krankenhäuser lebensrettende Operationen durchführen und über sensible Patienteninformationen verfügen, neigen sie stärker dazu, das geforderte Lösegeld zu zahlen, als andere Organisationen. Das…
News | IT-Security | Kommentar | Kommunikation
Malware, Viren und Trojaner – (un)sicherer IT-Betrieb im Krankenhaus
Karsten Glied* äußert sich zum Malware-Befall im bayerischen Krankenhaus Fürstenfeldbruck, zu seinen Folgen und zum Aufbau einer sicheren IT: »Die aktuelle Meldung über einen Malware-Befall im bayerischen Krankenhaus Fürstenfeldbruck reiht sich ein in die lange Liste der kritischen IT-Vorfälle dieses Jahres. Reichte es früher, Virenscanner, Firewall und das Betriebssystem upzudaten, muss heute in komplexen…
News | Business Process Management | IT-Security | Kommunikation | Online-Artikel | Strategien | Tipps
Angriffe auf Krankenhäuser über E-Mails: Das Problem ist Teil der Lösung
Knapp eineinhalb Wochen musste das Klinikum Fürstenfeldbruck ohne seine 450 Computer auskommen und war auch nicht per E-Mail, sondern nur noch telefonisch erreichbar. Ursache ist wohl ein E-Mail-Trojaner, der über einen Anhang ins System eingedrungen ist. Inzwischen ermittelt die Zentralstelle Cybercrime Bayern, und das Klinikum hat alle Bankkonten sperren lassen. Wie in anderen bekannt gewordenen…
News | Trends 2030 | Trends 2025 | Business Process Management | Cloud Computing | Digitale Transformation | Trends Kommunikation | Trends Mobile | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Infrastruktur | Infografiken | Internet der Dinge | Trends 2018 | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Das Krankenhaus der Zukunft: Im Jahr 2030 wird das Gesundheitswesen digital und vernetzt sein
Neuer Bericht zur Automatisierung, Robotik und Selbstdiagnose für Patienten und das Gesundheitspersonal sowie steigende Sicherheitsrisiken. Innerhalb von zehn Jahren könnte der medizinische Check-up mehr Interaktion mit Sensoren, Kameras und Roboter-Scannern beinhalten als mit menschlichen Ärzten und Krankenschwestern, da Gesundheitsorganisationen Dienstleistungen rund um das Internet der Dinge (IoT) neu aufbauen, so ein neuer Bericht von Aruba,…