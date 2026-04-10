Trend zu deutschen IT-Security-Dienstleistern: Vertrauensfrage IT-Sicherheit

Anbieter-Standort ist für 71 Prozent der Unternehmen relevant.

Der Standort von IT-Sicherheitsanbietern ist zunehmend das entscheidende Auswahlkriterium für Unternehmen in Deutschland. Das zeigt die aktuelle Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins [1]. Demnach bewerten sieben von zehn Befragten den Standort des Dienstleisters als wichtig oder sehr wichtig. Die Relevanz zur höheren Wichtigkeit ist über die letzten Jahre deutlich angestiegen.

Wenn politische Konflikte digitale Infrastrukturen betreffen, stehen Unternehmen vor einer zentralen Frage: Wem vertraue ich meine IT-Sicherheit an? Für Firmen in Deutschland gewinnt die Herkunft von IT-Sicherheitsanbietern zunehmend an Bedeutung. Wie die repräsentative Umfrage »Cybersicherheit in Zahlen« verdeutlicht, ist für 71 Prozent der Unternehmen der Standort des IT-Security-Dienstleisters sehr wichtig oder wichtig. Dies unterstreicht die Relevanz von Datenschutz, regulatorischen Anforderungen und Vertrauen. In den Jahren 2023 und 2024 waren es noch drei von fünf Firmen. Während die Wichtigkeit des Standorts wächst, halbiert sich nahezu innerhalb eines Jahres der Anteil der neutralen Bewertungen. Ein Grund: Geopolitische und ökonomische Spannungen verändern die Anforderungen an IT-Sicherheit grundlegend. Digitale Souveränität, Datenkontrolle und die Abhängigkeit von globalen Infrastrukturen rücken damit zunehmend in den Fokus unternehmerischer Entscheidungen.

»Der Anbieter-Standort ist für viele Unternehmen längst mehr als ein formales Kriterium – er steht für Vertrauen, Verlässlichkeit und klare rechtliche Rahmenbedingungen«, sagt Andreas Lüning, Mitgründer und Vorstand bei G DATA CyberDefense. »Die Entwicklung zeigt, dass digitale Souveränität und Kontrolle über Daten zunehmend als strategische Grundlage verstanden werden. Entscheidend ist jetzt, diese Erwartungen konsequent in sichere, transparente Lösungen zu übersetzen und damit langfristig Vertrauen zu stärken.«

Cybersicherheit: Klare Präferenz für deutsche Anbieter.

Parallel zur gestiegenen Relevanz zeigt sich eine klare Präferenz bei der Anbieterwahl unter den Befragten, für die der Standort wichtig oder sehr wichtig ist: Mit 74 Prozent sind deutsche IT-Sicherheitsunternehmen 2025 führend, nach zwischenzeitlichen Verschiebungen 2024 zugunsten europäischer Anbieter. Nicht-europäische Anbieter spielen hingegen kaum eine Rolle. Ihr Anteil bleibt über alle Erhebungsjahre hinweg zwischen zwei und vier Prozent. Die Ergebnisse verdeutlichen: Unternehmen treffen ihre Entscheidungen nicht mehr ausschließlich auf Basis technischer Leistungsmerkmale, sondern zunehmend auch unter Berücksichtigung von Standort, Rechtsrahmen sowie Anforderungen an Datenhaltung und Datenhoheit. Für Anbieter bedeutet das: Der eigene Standort wird zum strategischen Differenzierungsmerkmal. Und das insbesondere im europäischen und deutschen Markt.

Cybersicherheit in Zahlen zum Download.

»Cybersicherheit in Zahlen« erschien bereits zum fünften Mal und zeichnet sich durch eine hohe Informationsdichte und besondere methodische Tiefe aus: Mehr als 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Deutschland wurden im Rahmen einer repräsentativen Online-Studie zur Cybersicherheit im beruflichen und privaten Kontext befragt. Die Fachleute von Statista haben die Befragung eng begleitet und können dank einer Stichprobengröße, die weit über dem branchenüblichen Standard liegt, belastbare und valide Marktforschungsergebnisse im Magazin »Cybersicherheit in Zahlen« präsentieren. Darüber hinaus haben die Marktforscher Zahlen, Daten und Fakten aus mehr als 300 Statistiken zu einem umfassenden Nachschlagewerk der IT-Sicherheit zusammengeführt.

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