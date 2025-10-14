NIS2-Umsetzung: Mehr digitale Resilienz für Europa

Experten begrüßen Kabinettsbeschluss – Dänemark als mögliches Vorbild für nächste Schritte?
Ende Juli hat die Bundesregierung den Kabinettsbeschluss zur Umsetzung der EU-NIS2-Richtlinie gefasst und damit den Weg für strengere IT-Sicherheitsanforderungen in Deutschland geebnet. Doch während Deutschland hierbei noch ganz am Anfang steht, hat unser Nachbarland Dänemark die Richtlinie bereits vollständig in nationales Recht umgesetzt – emagine, ein renommiertes IT-Beratungs- und IT-Engineering-Unternehmen mit Sitz in Dänemark, möchte die Erfahrungen aus dem Mutterland nutzen, um deutsche Unternehmen dabei zu unterstützen, die neuen Vorgaben nicht nur einzuhalten, sondern nachhaltige Cyber-Resilienz aufzubauen.
Mit dem Kabinettsbeschluss vom 30. Juli 2025 setzt die Bundesregierung die EU-NIS2-Richtlinie in nationales Recht um. So werden künftig rund 29.000 Einrichtungen – darunter »besonders wichtige« und »wichtige« Unternehmen – verpflichtet, ihre IT-Sicherheitsmaßnahmen deutlich zu verschärfen. Neben strengeren Meldepflichten und einem verpflichtenden Risikomanagement müssen sich betroffene Unternehmen auch künftig beim Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) registrieren. Auch Unternehmen und Organisationen, die bislang nicht als kritische Infrastruktur (KRITIS) eingeordnet waren, sind nun betroffen. Dadurch steigt nicht nur die regulatorische Verantwortung, sondern auch das generelle Schutzniveau in Deutschland. Laut einer Bitkom-Studie von 2024 meldeten 8 von 10 Unternehmen in Deutschland mindestens einen Fall von Datendiebstahl, Spionage oder sogar Sabotage – das zeigt, wie dringend die neuen Regelungen sind. (Quelle: Bitkom, »Wirtschaftsschutz 2024«).
Blick über die Grenze
Im Gegensatz zu Deutschland ist in Dänemark die NIS2-Richtlinie bereits zum 1. Juli 2025 vollständig in Kraft getreten. Der sogenannte »NIS2 Act« sowie ein ergänzendes Gesetz für den Telekommunikationssektor regeln verbindlich, welche Anforderungen Unternehmen erfüllen müssen. Gleichzeitig treten zusätzliche ergänzende Vorschriften für Energie und weitere Sektoren sukzessive in Kraft.
Deutschland hingegen befindet sich noch ganz am Anfang der Umsetzung. So müssen zahlreiche Details und sektorübergreifende Vorgaben erst konkretisiert werden, was für Unternehmen und Organisationen hierzulande einen massiven Anpassungsaufwand bedeutet. Das Beratungsunternehmen emagine, mit Hauptsitz in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen, nutzt schon jetzt seine Erfahrungen aus Dänemark, um die deutschen Firmen aktiv auf dem Weg zur Umsetzung von NIS2 zu begleiten.
Bastian Krapf, Managing Director Deutschland bei emagine, erklärt: »Unser Ziel ist es, Unternehmen nicht nur rechtskonform aufzustellen. Wir wollen außerdem ihre Cyberresilienz so stärken, dass sie auch für zukünftige Bedrohungen gewappnet sind.«
Zeit für Vorsorge
Unternehmen, die künftig direkt von der NIS2-Richtlinie betroffen sind oder als Teil einer kritischen Lieferkette Verantwortung tragen, sollten jetzt handeln. Es gilt, sich rechtzeitig auf die Registrierung beim BSI vorzubereiten und ein wirksames Sicherheitsvorfallmanagement aufzubauen. Außerdem sind sie gefordert, ihre eigenen IT-Sicherheitsstrategien zu überprüfen und umfassend zu dokumentieren sowie Verantwortlichkeiten klar festzulegen. Das gilt vor allem auch für die Führungsebene, besonders weil mit NIS2 künftig die Geschäftsleitung bei Verstößen direkt haftbar gemacht werden kann.
Aus der bisherigen Erfahrung bei der Umsetzung von NIS2 kann emagine eine Reihe von Ratschlägen geben, wie sich Unternehmen hierzulande vorbereiten können:
- Die verbleibende Vorbereitungszeit nutzen, um die frühzeitige Registrierung beim BSI vorzubereiten und interne Prozesse dafür aufzusetzen.
- Compliance-Teams überprüfen bereits vor der Umsetzung neuer Anforderungen stets bestehende Prozesse, Kontrollmechanismen und Rahmenbedingungen. So kann auf bereits Vorhandenem aufgebaut werden, anstatt von vorne zu beginnen.
- Die Zusammenarbeit mit Drittparteien entlang der Lieferkette ist immens wichtig, besonders wenn diese mehrere Teams oder Abteilungen betrifft, wie beispielsweise Beschaffung, Legal oder Compliance. Es muss stets klar sein, welche Teams oder Personen verantwortlich sind, um sicherzustellen, dass die Drittparteien die Anforderungen erfüllen.
- Die Risikobewertung und Schwachstellenermittlung eines Unternehmens erfordert einen einheitlichen Ansatz und ein angemessenes effizientes System. Dabei kann der Einsatz externer Tools und Fachkenntnisse äußerst nützlich sein.
- Um Unternehmen wirksam zu schützen, ist es entscheidend zu verstehen, was überhaupt geschützt werden muss. Daher ist ein Überblick über die wichtigsten Prozesse, IT-Systeme, Datenbanken und Lieferanten essenziell, sodass die Sicherheitsstrategie überprüft werden kann, um Lücken gezielt zu schließen.
- Die meisten Cyber-Vorfälle sind nach wie vor auf menschliches Versagen zurückzuführen. Daher sind allgemeine Weiterbildungen, Sensibilisierungsmaßnahmen und Schulungen für die Mitarbeiter von größter Bedeutung. So wie sich auch KI und andere Technologien weiterentwickeln, so entwickeln sich auch die Kriminellen weiter, und das Grundverständnis der Mitarbeiter darf hier nicht zurückstecken. Diese Notwendigkeit wird im Rahmen von NIS2 hervorgehoben.
- Zuletzt ein Sicherheitsvorfallmanagement etablieren, inklusive klarer Kommunikationswege und Verantwortlichkeiten.
Cyber-Sicherheit und die Umsetzung der NIS2-Richtlinie sind nicht nur Aufgaben der IT-Abteilung. Vielmehr ist eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit erforderlich, die von der Geschäftsführung getragen werden muss.
»Die Umsetzung der NIS2-Richtlinie ist kein bürokratisches Pflichtprogramm, sie ist ein Realitätscheck«, betont Krapf. »Wer jetzt umfänglich in Strukturen, Prozesse und Kultur investiert, investiert nicht nur in Compliance, sondern in echte Resilienz. Das Gesetz mag verbindlich sein, aber die Vorgaben sollten Unternehmen eigentlich schon längst ernst nehmen und umgesetzt haben. Wenn das bisher noch nicht der Fall ist, ist jetzt höchste Zeit.«
540 Artikel zu „NIS2“
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien | Tipps
NIS2: Strategien für KMU mit begrenzten IT-Ressourcen und Fachkräftedilemma
Noch nicht Gesetz – aber längst relevant: Zwar hat sich in Deutschland die Überführung der EU-Cybersicherheits-Richtlinie NIS2 in nationales Recht verzögert, dennoch ist es nur eine Frage der Zeit. Entsprechend wächst der Handlungsdruck für Unternehmen – insbesondere im Mittelstand. Wer sich heute schon vorbereitet, schützt nicht nur seine IT-Systeme, sondern den Fortbestand des Unternehmens. …
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommentar | Services | Tipps
IT-Sicherheitsrecht: NIS2-Regierungsentwurf ist ein großer Schritt auf dem Weg zur Cybernation
Mit dem Regierungsentwurf des Gesetzes zur Umsetzung der NIS2-Richtlinie wird das deutsche IT-Sicherheitsrecht umfassend modernisiert und der angespannten Bedrohungslage im Cyberraum Rechnung getragen. Dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) fällt dabei eine Schlüsselrolle zu. Der Gesetzesentwurf sieht unter anderem vor, das BSI-Gesetz (BSIG) zu novellieren und den Kreis der regulierten Organisationen um…
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | Tipps
NIS2: Der Kabinettsbeschluss ist da – und lässt einige Fragen offen
Die Bundesregierung hat endlich geliefert: Der Kabinettsbeschluss zur Umsetzung der NIS2-Richtlinie ist verabschiedet worden. Ulrich Plate, Leiter der Kompetenzgruppe KRITIS bei eco – Verband der Internetwirtschaft e.V., begrüßt diesen Schritt: »Damit kehrt das Thema Cybersicherheit endlich auf die politische Bühne zurück – überfällig angesichts der sicherheitspolitischen Lage. Die EU-Richtlinie verlangt nicht weniger als eine strukturelle…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Kommentar | Tipps
NIS2 führt zu höherer Cybersicherheit in der deutschen Wirtschaft
Ausnahmeregelungen sind zu schärfen oder zu streichen. Unternehmen sollten klare Vorgaben haben, wie Nachweise für die Umsetzung zu erbringen sind. Das Bundeskabinett hat das nationale Umsetzungsgesetz der europäischen NIS2-Richtlinie beschlossen. Dazu sagt Marc Fliehe, Fachbereichsleiter Digitalisierung und Bildung beim TÜV-Verband: »Deutschland ist Ziel hybrider Angriffe und Cyberattacken auf Unternehmen, kritische Infrastrukturen und politische Institutionen gehören…
News | TechTalk | IT-Security
TechTalk: NIS2 und DORA sind für Betreiber von Rechenzentren äußerst relevant
Welche Relevanz haben Regularien wie NIS2 und DORA für Betreiber von Rechenzentren, und wie kommt da TÜV SÜD konkret ins Spiel? Darüber haben wir auf der Tech Show Frankfurt 2025 mit Richard Skalt gesprochen. Herausgekommen ist dieses Video.
News | IT-Security | Kommentar | Strategien
NIS2 braucht praxisnahe Vorgaben und eine klare Verantwortungsverteilung
Umsetzung NIS2-Richtlinie: VOICE warnt vor Bürokratielast und fordert praxisnahe Vorgaben im Referentenentwurf für mehr IT-Sicherheit. Unklare Regeln, unterschätzte Kosten und fehlende Kontrollen gefährden Umsetzbarkeit für Unternehmen. Der aktuelle Referentenentwurf des Bundesministeriums des Innern (BMI) zur Umsetzung der NIS2-Richtlinie bietet wichtige Chancen für mehr Cybersicherheit, lässt aber an entscheidenden Stellen noch Fragen offen: Kosten werden aus…
News | IT-Security | Strategien | Ausgabe 5-6-2025 | Security Spezial 5-6-2025
NIS2: Von der Compliance-Last zum Katalysator – Die intrinsische Motivation für Informationssicherheit
Unternehmen müssen investieren und innovative Technologien einsetzen, um ihre IT-Infrastruktur vor Cyberangriffen zu schützen. Regulatorische Anforderungen wie NIS2 sollten nicht als Last, sondern als Chance gesehen werden.
News | IT-Security | Kommentar | Strategien | Ausgabe 3-4-2025 | Security Spezial 3-4-2025
Intrinsischen Sicherheitsansatz verwirklichen – Europäische Sicherheitsvorgaben und NIS2-Regularien
Prof. Dr. Dennis-Kenji Kipker ist wissenschaftlicher Direktor des cyberintelligence.institute und einer der führenden Cybersecurity-Experten hierzulande. Mit »manage it« spricht er über die EU NIS2-Richtlinie, wann diese eingeführt werden soll und was das vor allem für KRITIS-Unternehmen bedeutet.
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Strategien
Politischer Stillstand als Chance: Jetzt in vier Schritten NIS2-Umsetzung erfolgreich vorbereiten
Deutschland ist zu spät. Die NIS2-Richtlinie hätte laut den gesetzlichen Vorgaben der Europäischen Union schon im Oktober 2024 in nationales Recht umgesetzt werden müssen. Selbst ohne den Bruch der Ampelregierung und Neuwahlen wäre das NIS2-Umsetzungsgesetz (NIS2UmsuCG) erst Anfang 2025 verabschiedet worden; jetzt wird nicht vor Ende dieses Jahres damit gerechnet. Betroffene Organisationen erhalten damit eine…
News | Infrastruktur | IT-Security | Kommunikation
Mit NIS2 gegen IT-Risiken: Schutz wesentlicher Dienste und kritischer Infrastrukturen
Das Ziel der europäischen Richtlinie NIS2 ist es, die Sicherheit von Netzwerken und Informationssystemen in der Europäischen Union zu stärken. Die Richtlinie definiert ihren Anwendungsbereich präzise und schließt bestimmte Felder der öffentlichen Verwaltung explizit aus, darunter diejenigen, die direkt mit nationaler und öffentlicher Sicherheit, Verteidigung oder Strafverfolgung verbunden sind. Gleichzeitig umfasst sie öffentliche Verwaltungsbereiche,…
News | Business | Digitalisierung | IT-Security | Strategien | Tipps
Deep Observability und fünf weitere Schritte zur NIS2-Konformität
Deep Observability ist für die Anforderungen von NIS2 ein absolutes Must-have. Die unfreiwillige Schonfrist hält weiter an; noch immer gibt es kein genaues Datum, ab dem die EU-Richtlinie NIS2 offiziell greifen soll. Trotzdem müssen sich Unternehmen – sofern noch nicht geschehen – auf diesen Tag vorbereiten, denn es steht eine Menge auf der Maßnahmenagenda.…
News | IT-Security | Services | Strategien
Das Potenzial von NIS2 erkennen
Wie Unternehmen NIS2-Compliance gezielt umsetzen und Cybersecurity als strategischen Vorteil nutzen können. Während die Umsetzung der EU-Richtlinie NIS2 in Deutschland voraussichtlich bis Mai 2025 auf sich warten lässt, steigt das Risiko durch Cyberangriffe weiter – mit potenziellen Folgen wie Produktionsausfällen und hohen Wiederherstellungskosten. Dennoch wird Cybersicherheit in vielen Unternehmen oft als Kostenfaktor betrachtet und…
News | IT-Security | Tipps
NIS2-Umsetzung gescheitert: Cybersicherheit als Business-Enabler
Die Umsetzung der NIS2-Richtlinie in Deutschland ist vorerst gescheitert – und Cyberkriminelle aus aller Welt jubeln. Während andere EU-Länder längst klare Vorgaben geschaffen haben, bleibt Deutschland in der Ungewissheit stecken. Der Preis dafür ist hoch: Teile unserer kritischen Infrastrukturen und Unternehmen bleiben ungeschützt, während Hacker sich über die anhaltenden Sicherheitslücken freuen. Unternehmen, die gehofft hatten,…
News | IT-Security | Kommentar
NIS2-Compliance: Cybersicherheit braucht eine proaktive Vorgehensweise
Für zahlreiche deutsche Unternehmen war das Jahr 2024 war im Hinblick auf ihre Cybersicherheit herausfordernd: laut des Berichts des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) haben die Aggressivität sowie die Raffiniertheit, mit der Cyberkriminellen vorgehen, erheblich zugenommen [1]. So sind die Häufigkeit und Komplexität von Ransomware-Angriffen stark gestiegen. Um angesichts dieser Bedrohungen das Gesamtniveau…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Tipps
NIS2-Richtlinie: Das müssen Unternehmen 2025 beachten
148 Milliarden Euro – so hoch lagen 2023 laut Branchenverband Bitkom e.V. die gesamtwirtschaftlichen Schäden durch Cyberangriffe in Deutschland [1]. Dies ist eine erschreckende Zahl, die verdeutlicht, wie stark Unternehmen bedroht sind. Was ist, wenn zum Beispiel ein mittelständisches Logistikunternehmen Opfer eines Angriffs wird, bei dem sensible Kundendaten und Lieferpläne kompromittiert werden? Die Folgen können weitreichend sein:…
News | IT-Security | Kommunikation | Services | Tipps
Fünf Tipps, wie Sie Ihre E-Mail-Security NIS2-compliant machen
E-Mail ist der wichtigste Kommunikationskanal in Unternehmen und gleichzeitig der beliebteste Angriffsvektor für Cyberkriminelle. Daher spielt E-Mail-Security eine zentrale Rolle für die Cybersicherheit. Mit der neuen NIS2-Richtlinie wachsen die Mindestanforderungen an Risikomanagement und Schutzmaßnahmen. Was müssen Unternehmen tun, um ihre E-Mail-Landschaft NIS2-compliant zu machen? Mit der NIS2-Richtlinie will die EU die Cybersicherheit wichtiger…
News | IT-Security | Ausgabe 11-12-2024 | Security Spezial 11-12-2024
Bewusstsein für Cybersicherheit – NIS2 macht Cybersicherheit zur Chefsache
Unternehmen die etablierte Standards wie ISO 27001, BSI-Grundschutz oder NIST bereits erfüllen, haben einen überschaubaren Weg zur NIS2-Compliance vor sich. Thomas Sandner, Senior Regional Technical Sales Director Germany, Veeam erklärt im Interview welche Auswirkungen NIS2 hat.
News | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Tipps
Cyberresilienz gewährleisten: NIS2 legt die Messlatte für Cybersicherheit höher
Cyberbedrohungen betreffen heute unterschiedslos jeden. Kritische Infrastrukturen – vom Gesundheitswesen bis zum Energieversorger – stehen unter Dauerbeschuss. Millionen von Menschen sind einem nicht zu unterschätzenden Risiko aussetzt. Die Richtlinie zur Netz- und Informationssicherheit NIS2 ist Europas mutige Antwort, um Cybersicherheits-Standards für diese wichtigen Systeme zu erhöhen. Dabei geht es aber längst nicht nur darum Vorschriften…
News | Industrie 4.0 | IT-Security | Tipps
Cybersicherheit: NIS2 als Chance für produzierende Unternehmen
Unternehmen des produzierenden Gewerbes sind nicht KRITIS-relevant und fallen auch nicht unter die bisherige NIS-Richtlinie. Und so haben diese Unternehmen in der Regel noch keine entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen implementiert, die offiziellen Anforderungen entsprechen. Die Herausforderungen durch die neue verschärfte NIS2-Richtlinie sind für sie daher besonders groß. Sie sind gezwungen, Klarheit in der Organisation zu schaffen, um…
News | IT-Security | Strategien | Tipps | Whitepaper
Whitepaper IT-Sicherheit: Zur NIS2-Readiness in sechs Schritten
Laut dem Lagebericht des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) ist die Bedrohung im Cyberraum so hoch wie nie zuvor [1]. Besonders Ransomware-Attacken nehmen gravierend zu. Es geht nicht mehr darum, ob, sondern wann ein Unternehmen mit einem Cyberangriff konfrontiert wird – und wie sich dies bestmöglich abwenden lässt, um den Geschäftsbetrieb nicht…