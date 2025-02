Das Potenzial von NIS2 erkennen

Wie Unternehmen NIS2-Compliance gezielt umsetzen und Cybersecurity als strategischen Vorteil nutzen können.

Während die Umsetzung der EU-Richtlinie NIS2 in Deutschland voraussichtlich bis Mai 2025 auf sich warten lässt, steigt das Risiko durch Cyberangriffe weiter – mit potenziellen Folgen wie Produktionsausfällen und hohen Wiederherstellungskosten. Dennoch wird Cybersicherheit in vielen Unternehmen oft als Kostenfaktor betrachtet und aufgeschoben. Doch sie ist weit mehr als nur ein Schutzschild – sie eröffnet auch neue unternehmerische Chancen.

Eindeutiger könnte das Ergebnis des im Januar veröffentlichten »Allianz Risk Barometer« kaum sein: Cyberattacken bleiben das Top-Geschäftsrisiko – für 47 Prozent der befragten Unternehmen in Deutschland stehen IT-Bedrohungen an erster Stelle. Kein Wunder also, dass die EU mit der NIS2-Richtlinie die Cybersicherheit gezielt vorantreibt. Doch während die Bedrohung kontinuierlich steigt, stellt die Umsetzung der Cybersicherheitsvorgaben Unternehmen vor große Herausforderungen. Vor allem KMU, die bereits mit knappen personellen und finanziellen Ressourcen kämpfen, trifft die erwartete Mehrbelastung von 20 Prozent des IT-Budgets besonders hart. »Trotz dieser Hürden ist die Umsetzung keine unüberwindbare Aufgabe«, findet Reinhold Zauner, Cybersecurity Solution Engineer bei Yarix, Abteilung Cybersicherheit der Var Group. »Mit der richtigen Strategie lässt sich Cybersicherheit nicht nur bewältigen, sondern auch als Chance nutzen.«

Potenzial von NIS2 verstehen

Die NIS2-Richtlinie sorgt für einheitliche Sicherheitsstandards in der EU und stärkt die Resilienz gegen Cyberangriffe. Für Unternehmen bedeutet dies nicht nur besseren Schutz, sondern auch handfeste Vorteile: schnellere Reaktionsfähigkeit, reduzierte Ausfallzeiten und langfristige Kosteneinsparungen durch präventive Sicherheitsmaßnahmen. Zudem eröffnet die Einhaltung der Vorgaben Wettbewerbsvorteile, stärkt das Kundenvertrauen und fördert eine nachhaltige Sicherheitskultur. »Die NIS2-Vorgaben mögen auf den ersten Blick komplex erscheinen, doch sie erfordern vor allem ein Umdenken: Cybersicherheit darf nicht als Last, sondern muss als integraler Bestandteil der Unternehmenskultur verstanden werden. Wer Sicherheitsmaßnahmen als Selbstverständlichkeit etabliert – im Unternehmen wie auch privat – profitiert langfristig«, erklärt Reinhold Zauner.

NIS2 meistern

Mit der richtigen Strategie und erfahrenen Partnern wird die NIS2-Compliance zu einem überschaubaren und umsetzbaren Prozess. Der erste und wichtigste Schritt ist, zu verstehen, welche Anforderungen für das eigene Unternehmen relevant sind und durch ein internes Assessment den individuellen Handlungsbedarf zu identifizieren. Genau hier setzt das kostenlose Webinar der Var Group »Erfüllung der NIS2-Vorschriften: Erfolgsstrategien« am 05. März 2025 an: Es thematisiert die Bedeutung von NIS2 für den Wirtschaftsstandort Deutschland, zeigt, warum jedes Unternehmen eine zentrale Rolle spielt, und beleuchtet Erfolgsstrategien aus anderen EU-Ländern, von denen wir lernen können. Zudem erfahren Teilnehmer, wie sie die gewonnenen Erkenntnisse effektiv in die Praxis umsetzen – für eine reibungslose und zukunftssichere NIS2-Compliance.

