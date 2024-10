90 % der EMEA-Unternehmen waren von Cybersecurity-Vorfällen betroffen, die NIS2 hätte verhindern können

Rund 80 % der Unternehmen sind zwar zuversichtlich, die NIS2-Richtlinie umsetzen zu können, dennoch werden 66 % die Compliance-Frist am 18. Oktober 2024 verpassen.

Angesichts des bevorstehenden Inkrafttretens der NIS2-Richtlinie (Network and Information Security Directive 2022/2555) am 18. Oktober 2024 zur Stärkung der Cybersicherheit in der EU durch Erweiterung des Anwendungsbereichs und Verschärfung der Sicherheitsanforderungen durchlaufen Organisationen ein Wechselbad der Gefühle. Eine neue Censuswide-Umfrage, in Auftrag gegeben von Veeam Software, dem Anbieter von Datenresilienz, ergab, dass nur 43 % der IT-Entscheider in EMEA glauben, dass NIS2 die Cybersicherheit in der EU signifikant verbessern wird [1]. Dem gegenüber stehen überwältigende 90 % der Befragten, die in den letzten 12 Monaten mindestens einen Sicherheitsvorfall meldeten, der mit den vorgeschriebenen Maßnahmen der NIS2-Richtlinie hätte verhindert werden können. Alarmierend ist obendrein, dass 44 % der Befragten mehr als drei solcher Cybervorfälle in ihren Unternehmen erlebten und 65 % dieser Vorfälle als »höchst kritisch« eingestuft wurden.

Die Umfrageergebnisse umfassen die Meinungen von über 500 IT-Experten und -Verantwortlichen aus Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden sowie dem Vereinigten Königreich und verdeutlichen die aktuelle Lage weniger als einen Monat vor Inkrafttreten der Richtlinie am 18. Oktober. Obwohl fast 80 % der Unternehmen zuversichtlich sind, die vorgeschriebenen Maßnahmen der NIS2-Richtlinie letztlich umsetzen zu können, geben bis zu zwei Drittel an, die bevorstehende Frist zu verpassen.

Hürden zur Einhaltung von NIS2

Um die Einhaltung von NIS2 zu erreichen, müssen Unternehmen grundlegende Maßnahmen der IT-Sicherheit umsetzen, wie beispielsweise die Definition von Reaktionsplänen für Vorfälle, die Sicherung von Lieferketten, die Bewertung von Schwachstellen und des gesamten Sicherheitsniveaus – einschließlich aller verbundenen Organisationen, Partner und Lieferketten. Es bestehen jedoch weiterhin diverse Hindernisse für die Einhaltung der Richtlinie. Zu den wichtigsten Herausforderungen, die von den Umfrageteilnehmern genannt wurden, gehören technische Schulden (24 %), mangelndes Verständnis auf Führungsebene (23 %) und unzureichende Budgets/Investitionen (21 %). Auffallend ist, dass 40 % der Befragten über verringerte IT-Budgets seit dem politischen Beschluss zur Umsetzung von NIS2 im Januar 2023 berichten, obwohl das Strafmaß ähnlich strikt ist, wie das der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der EU [2]. 63 % der Befragten betrachten die DSGVO als streng, und 62 % äußern dasselbe über NIS2.

Konkurrenzdruck angesichts von Cyberbedrohungen

Die langsame Umsetzung von NIS2 ist wahrscheinlich auf die Vielzahl konkurrierender Prioritäten und geschäftlicher Belastungen zurückzuführen. Die Befragten stuften NIS2 in Bezug auf Dringlichkeit niedriger ein als zehn andere Themen, darunter der Fachkräftemangel, die Rentabilität und die digitale Transformation. Besorgniserregend ist, dass 42 % der Befragten, die NIS2 für unbedeutend in Bezug auf die Verbesserung der EU-Cybersicherheit halten, dies auf unzureichende Konsequenzen bei Nichteinhaltung zurückführen, was zu einer weitverbreiteten Apathie gegenüber der Richtlinie geführt hat.

Weitere wichtige Erkenntnisse der Umfrage umfassen:

74 % der Befragten sehen NIS2 als vorteilhaft an, aber 57 % bezweifeln dessen wesentliche Auswirkungen auf die gesamte Cybersicherheit der EU.

Skeptiker äußern zusätzliche Bedenken, wie die mangelnde Vollständigkeit von NIS2 (35 %), die Überzeugung, dass Compliance keine Sicherheit garantiert (34 %) und Überschneidungen mit bestehenden Vorschriften (25 %).

Weitere Hürden sind der mangelnde Fokus auf NIS2-Compliance (20 %), enge Zeitvorgaben (19 %), fehlende Expertise in Sachen Cybersicherheit (19 %), die Komplexität der Richtlinie (19 %) und organisatorische Silos (19 %).

Trotz widersprüchlicher Ansichten nehmen die meisten Befragten NIS2 im Zusammenhang mit den regulatorischen Verpflichtungen ihrer Organisation positiv wahr und fühlen sich optimistisch (33 %), zuversichtlich (32 %) und ermutigt (27 %).

Andre Troskie, EMEA Field CISO bei Veeam, erklärt:

»NIS2 bringt die Verantwortung für Cybersicherheit über die IT-Teams hinaus in die Vorstandsetagen. Obwohl viele Unternehmen die Bedeutung dieser Richtlinie erkennen, hebt der in der Umfrage aufgezeigte Kampf um die Einhaltung bedeutende systemische Probleme hervor. Der kombinierte Druck anderer geschäftlicher Prioritäten und IT-Herausforderungen erklärt die Verzögerungen, mindert jedoch nicht die Dringlichkeit. Angesichts der zunehmenden Häufigkeit und Schwere von Cyberbedrohungen können die potenziellen Vorteile von NIS2 zur Verhinderung kritischer Vorfälle und zur Stärkung der Datenresilienz nicht hoch genug eingeschätzt werden. Führungsteams müssen schnell handeln, um diese Lücken zu schließen und die Compliance zu gewährleisten, nicht nur aus regulatorischen Gründen, sondern um die Widerstandsfähigkeit ihrer Organisation merklich zu verbessern und kritische Daten zu schützen.”

[1] Censuswide führte diese Untersuchung im Auftrag von Veeam zwischen dem 29. August und dem 02. September 2024 durch. An der Umfrage nahmen über 500 IT-Experten und -Verantwortliche aus Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich teil. Obwohl das Vereinigte Königreich kein EU-Mitgliedsstaat ist, wurde es aufgrund seiner bedeutenden Geschäftsbeziehungen zu EU-Ländern miteinbezogen. Ein zusätzliches Kriterium stellte sicher, dass die britischen Befragten entweder derzeit Geschäfte in der EU tätigen oder dies in Zukunft planen. Um eine ausgewogene Repräsentation zu erreichen, wurden Quoten für jeden Markt festgelegt: 50 Befragte stammten aus mittelgroßen Unternehmen (50-249 Mitarbeiter) und 50 aus großen sowie sehr großen Unternehmen (250+). Die Teilnehmer wurden aus Branchen ausgewählt, die zu den wesentlichen und wichtigen Einrichtungen gehören, die der NIS2-Richtlinie unterliegen. Die Studie war national repräsentativ. https://www.veeam.com/blog/nis2-directive-explained.html

167 Artikel zu „NIS2 „

News | IT-Security | Kommentar | Kommunikation NIS2 und E-Mail-Verschlüsselung In einer zunehmend vernetzten Welt, in der digitale Kommunikation eine zentrale Rolle spielt, ist der Schutz sensibler Informationen von höchster Bedeutung. Die NIS2-Richtlinie (EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit) ist am 27.12.2022 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden und muss von Mitgliedsstaaten bis zum 17.10.2024 in nationales Recht umgesetzt werden [1]. Kommentar von Stephan… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps KMU: Diese Fehleinschätzungen kursieren rund um NIS2 Mit der neuen EU-Richtlinie für Cybersicherheit erweitert sich der Kreis der betroffenen Firmen von rund 2.000 Unternehmen auf geschätzte 30.000. Während sich Großbetriebe von ihren Rechtsabteilungen beraten lassen, sind viele Mittelständler auf sich gestellt – und verunsichert. Das Risiko, Opfer einer Cyberattacke zu werden, ist derzeit höher denn je – und Unternehmen sind dafür… Weiterlesen →

News | IT-Security NIS2 Compliance vereinfachen – mit SASE Die Frist für die neue Richtlinie 2022/0383 über Netz- und Informationssysteme, besser bekannt als »NIS2«, rückt unaufhaltsam näher. Unternehmen stehen nun vor der Herausforderung, die geeignete Technologie zu implementieren, um den Anforderungen gerecht zu werden. Das wachsende Interesse der Branche an Sicherheitsplattformen wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Einhaltung der NIS2-Vorgaben zu erleichtern. Organisationen… Weiterlesen →

News | IT-Security | Services | Tipps Die Hausordnung für IT-Systeme: NIS2 NIS2 sorgt in vielen Köpfen für Unsicherheit. Dabei lässt sie sich gut mit der Hausordnung, wie sie in Mehrfamilienhäusern oder Firmengebäuden existiert, vergleichen: Die europaweite Direktive ist das Regelwerk (Hausordnung), deren Einhaltung Dienstleister (analog zum Hausmeister) für Unternehmen (quasi die Bewohner) sicherstellen. Doch was ist neu an NIS2? Welche Maßnahmen müssen Firmen implementieren? Die nachfolgende… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps NIS2: In 5 Schritten zu mehr OT-Cybersicherheit Die Digitalisierung der Industrie hat kritische Infrastrukturen zu einem beliebten Ziel von Cyberangriffen gemacht. Die potenziell verheerenden Schäden für Unternehmen als auch für die Gesellschaft machen das Thema Cybersicherheit für Gesetzgeber immer relevanter. Die NIS2-Richtlinie greift dieses Problem auf, indem sie rechtliche Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Cybersicherheit in der EU vorsieht, wobei der Schwerpunkt… Weiterlesen →