Mehr als ein Viertel der Unternehmen ist nicht auf NIS2 vorbereitet

Die NIS2-Richtlinie ist ab dem 18. Oktober 2024 auf nationaler Ebene rechtsverbindlich. Insbesondere für Betreiber kritischer Infrastrukturen und wesentlicher Dienste gehen die Anforderung weit über die bisherigen Compliance-Vorgaben hinaus. Zudem können Geschäftsführer bei Verstößen persönlich haftbar gemacht werden. Eine Studie von Threema mit Fokus auf Instant-Messaging zeigt, dass mehr als ein Viertel der betroffenen Unternehmen in Deutschland nicht auf NIS2 vorbereitet ist.

Die Zahl der Cyberangriffe steigt, und die angewandten Methoden werden stetig raffinierter. Um die Sicherheit von Netz- und Informationssystemen in der EU zu verbessern, trat im Januar 2023 die NIS2-Richtlinie in Kraft. Am 18. Oktober 2024 wird sie in nationales Recht sämtlicher EU-Mitgliedstaaten überführt und somit bindend. Eine von Threema beauftragte Studie [1] zur Cybersicherheitsstrategie in Unternehmen in Deutschland zeigt, dass 27 Prozent nicht darauf vorbereitet sind.

Betroffen sind insbesondere Betreiber kritischer Infrastrukturen und wesentlicher Dienste. Unter NIS2 sind leitende Organe rechtlich dazu verpflichtet, die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu implementieren und zu überwachen. Werden die Cybersicherheitsanforderungen der Richtlinie nicht erfüllt, haften Geschäftsführer bei Sicherheitsvorfällen persönlich.

Geschäftskontinuität sichern

Die Studie deckt dabei auch Schwachstellen in Bezug auf die Cyberresilienz auf: Bei Sicherheitsvorfällen fordert NIS2 eine schnelle Reaktion und die Gewährleistung der Geschäftskontinuität. Dazu benötigen Unternehmen unter anderem einen unabhängigen Kommunikationskanal, der es abseits von kompromittierten IT-Infrastrukturen ermöglicht, die Kommunikation zwischen IT-Experten, Geschäftsführung und externen Akteuren aufrechtzuerhalten. Die Studie zeigt jedoch, dass 20 Prozent der befragten Unternehmen über keinen solchen Out-of-Band-Kommunikationskanal verfügen.

Das Inkrafttreten der NIS2-Richtlinie stellt eine entscheidende Wende im Umgang mit Cybersicherheit dar; und die Studie zeigt, wo diesbezüglich Handlungsbedarf für Unternehmen in Deutschland besteht.

Weitere Aspekte der Studie:

Wo liegen die Schwerpunkte in der Cybersicherheitsstrategie?

Welche Relevanz hat der Datenschutz?

Wie steht es um die Nutzung von privaten Messaging-Apps?

Wie bewusst ist sich das Management über die persönliche Haftbarkeit?

Wie stellen Unternehmen während eines IT-Ausfalls ihre Kommunikationsfähigkeit sicher?

Zur Studie »Cybersecurity-Studie: Gefangen im Netz der Widersprüche«: https://threema.ch/de/work/cybersecurity-studie

Zur Studie »IT Managers Caught in a Web of Contradictions«: https://threema.ch/docs/work/cybersecurity-study_communication-tools_en.pdf

Mehr Info zu NIS2 (Whitepaper): https://threema.ch/docs/work/whitepaper_nis2_de.pdf

[1] Die Grundlage dieser Studie bildet eine Umfrage unter 100 Entscheidungsträgern und Führungskräften (in IT-/C-Suite-Funktionen) in Unternehmen in Deutschland mit mindestens 250 Mitarbeitern. Dabei nahmen Führungskräfte aus neun verschiedenen Wirtschaftsbereichen teil. Die Online-Umfrage wurde durch Arlington Research im Auftrag von Threema im März 2024 durchgeführt.

155 Artikel zu „NIS2“

News | IT-Security | Kommentar | Kommunikation NIS2 und E-Mail-Verschlüsselung In einer zunehmend vernetzten Welt, in der digitale Kommunikation eine zentrale Rolle spielt, ist der Schutz sensibler Informationen von höchster Bedeutung. Die NIS2-Richtlinie (EU-Richtlinie zur Netzwerk- und Informationssicherheit) ist am 27.12.2022 im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden und muss von Mitgliedsstaaten bis zum 17.10.2024 in nationales Recht umgesetzt werden [1]. Kommentar von Stephan… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps KMU: Diese Fehleinschätzungen kursieren rund um NIS2 Mit der neuen EU-Richtlinie für Cybersicherheit erweitert sich der Kreis der betroffenen Firmen von rund 2.000 Unternehmen auf geschätzte 30.000. Während sich Großbetriebe von ihren Rechtsabteilungen beraten lassen, sind viele Mittelständler auf sich gestellt – und verunsichert. Das Risiko, Opfer einer Cyberattacke zu werden, ist derzeit höher denn je – und Unternehmen sind dafür… Weiterlesen →

News | IT-Security NIS2 Compliance vereinfachen – mit SASE Die Frist für die neue Richtlinie 2022/0383 über Netz- und Informationssysteme, besser bekannt als »NIS2«, rückt unaufhaltsam näher. Unternehmen stehen nun vor der Herausforderung, die geeignete Technologie zu implementieren, um den Anforderungen gerecht zu werden. Das wachsende Interesse der Branche an Sicherheitsplattformen wird eine entscheidende Rolle dabei spielen, die Einhaltung der NIS2-Vorgaben zu erleichtern. Organisationen… Weiterlesen →

News | IT-Security | Services | Tipps Die Hausordnung für IT-Systeme: NIS2 NIS2 sorgt in vielen Köpfen für Unsicherheit. Dabei lässt sie sich gut mit der Hausordnung, wie sie in Mehrfamilienhäusern oder Firmengebäuden existiert, vergleichen: Die europaweite Direktive ist das Regelwerk (Hausordnung), deren Einhaltung Dienstleister (analog zum Hausmeister) für Unternehmen (quasi die Bewohner) sicherstellen. Doch was ist neu an NIS2? Welche Maßnahmen müssen Firmen implementieren? Die nachfolgende… Weiterlesen →

News | IT-Security | Tipps NIS2: In 5 Schritten zu mehr OT-Cybersicherheit Die Digitalisierung der Industrie hat kritische Infrastrukturen zu einem beliebten Ziel von Cyberangriffen gemacht. Die potenziell verheerenden Schäden für Unternehmen als auch für die Gesellschaft machen das Thema Cybersicherheit für Gesetzgeber immer relevanter. Die NIS2-Richtlinie greift dieses Problem auf, indem sie rechtliche Maßnahmen zur Verbesserung der allgemeinen Cybersicherheit in der EU vorsieht, wobei der Schwerpunkt… Weiterlesen →

News | IT-Security | Strategien | Tipps Sich effektiv auf die NIS2-Richtlinie vorbereiten Wie Prozessmonitoring Organisationen und Unternehmen unterstützt bei dynamischen Risikomanagement und zeitnahem Geschäftsprozess-Reporting. Um ein höheres Maß an Cybersicherheit für Netz- und Informationssysteme in Organisationen zu erreichen, erließ das Europäische Parlament im Juli 2016 die Richtlinie über Netz- und Informationssysteme (NIS). Sie schuf einen Rahmen für Cybersicherheitskapazitäten in allen Mitgliedstaaten und baute wichtige Sicherheitsvorkehrungen in… Weiterlesen →