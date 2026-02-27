Business-Jam 2026 – Mit dem richtigen Beat den Erfolg orchestrieren

Was halten Sie davon, das Unternehmensjahr 2026 mit den musikalischen Prinzipien des »Business«-Jam zu gestalten? Dynamik, Takt und Beat für eine erfolgreiche Unternehmensführung in einer komplexen, schnelllebigen Welt, die von Restrukturierungen nur so durchzogen ist, für sich zu nutzen.
Das Jahr erfolgreich grooven zu lassen, klingt absurd, geht aber. Wirtschaft und Musik haben einige Gemeinsamkeiten. Führungskräfte können musikalische Prinzipien im Management-Alltag durchaus anwenden. Leadership im herkömmlichen Sinne, beschäftigt sich gerade zu Jahresbeginn mit der strategischen Ausrichtung des Betriebs, bestehende Ziele werden überprüft, neue definiert, das Marktumfeld analysiert, neue Prioritäten gesetzt, das Vorjahr resümiert, analysiert und bewertet, Kernziele fixiert, Maßnahmen und Initiativen entwickelt, Ressourcen und Budget geplant, etc.
Das Unternehmen als Orchester. Entscheidend ist es, Strategien erfolgreich, zielgerichtet und nachhaltig umzusetzen und Mitarbeitende auf Ihrer Konzertreise durch das Jahr mitzunehmen. Oder anders formuliert: die strategische Ausrichtung wohl zu orchestrieren.
Wer mit seinem Orchester eine Komposition spielen möchte, muss diese zunächst in eine Partitur überführen. Diese gibt vor, wer wann spielt, in welcher Tonlage, in welcher Lautstärke, in welchem Tempo, welche Pausen bespielt werden müssen, wer welche Soloparts, Crescendo- oder Decrescendo-Passagen übernimmt. Die Partitur sichert ab, dass jeder Einzelne in seiner Kernkompetenz an seinem Instrument seinen Beitrag im Gesamtgefüge leisten kann. Jeder individuelle Beitrag ist klar definiert, fordert und fördert den unverwechselbaren Gesamtklang. Über die Ausführung dieser Partitur wacht und steuert der Dirigent. Wie in jedem Unternehmen, muss der strategische Part operationalisiert werden, um Strategien erfolgreich umsetzen und die zielgerichtete Ausführung damit verbundener Aufgaben sicherstellen zu können.
Zugegeben im Konzertsaal hört der Dirigent diverse Missstimmungen sofort, wenn zum Beispiel die Klarinette fehlt oder die erste Geige ihr Solo verpatzt. In der Unternehmensrealität sind Missfallen in der Operationalisierung strategischer Unternehmensausrichtung weniger laut, Abweichungen von vereinbarten Wegen sind selten sofort spürbar und offensichtlich. Hier spielt der »Partitur«-Lead eine entscheidende Rolle, damit die Führungskraft fehlendem Fairplay oder Misstönen frühzeitig entgegenwirken kann, und somit das Team im Gesamtergebnis sicher zum Erfolg dirigiert.
Der Rhythmus der Unternehmenskultur beeinflusst die Dynamik in jedem Team. Wer schon einmal ein Konzert besucht hat, kennt diese Schallwellen, die von der Bühne herunterwehen und uns regelrecht in Schwingung versetzen. Musik beeinflusst uns und unsere Stimmung in jeder Lebenslage und befeuert selbst unsere Energielevel. Der richtige Rhythmus und Sound spielt hier eine entscheidende Rolle. In der Unternehmenswelt sind die richtigen Rhythmen in der Organisation entscheidend für Dynamik, Flexibilität, Motivation und Veränderung; den Betrieb zu mobilisieren und Mitarbeitende in Schwingung zu bringen. Eine konsistente Performance der Multiplikatoren in ihren Kompetenzfeldern ist essenziell für gemeinsames Wachstum und der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur.
Auch wenn Harmonie im Orchester vorherrschen muss, sind flache Hierarchien längst keine Kuschelkurse. Teamgeist und Zusammenarbeit müssen gefördert werden. So wie im Orchester verschiedene Tonfolgen in ihrer definierten Ordnung zusammenwirken müssen, um einen ansprechenden Klang zu erzeugen, müssen Hintergründe, Erfahrungen und Potenzial im Team gefordert und gefördert werden, um das Team einzugrooven und das Erreichen des Gesamtziels sicherzustellen. Die Vielschichtigkeit eines Teams und die richtige Ansprache, sind der Schlüssel zu harmonischer Teamarbeit, Zusammenhalt und Loyalität.
Innovative Problemlösung im Jam-Modus. Die Fähigkeit sich an Veränderungen anzupassen ist essenziell, Geschwindigkeit und Komplexität nehmen zu. Improvisation, mit dem Flow gehen, den Rhythmus, das Tempo, die Interaktion an das Publikum, das Team stetig anzupassen, liefert passende Inspiration.
Jazz-Combos, die lediglich auf Basis eines Lead Sheets agieren, welches die Grundlagen der gemeinsamen Performance definiert, sind ein schönes Beispiel dafür, wie innovative und immer wieder perfekte Musikstücke geschaffen werden. Die Mission des Teams ist ein unverwechselbares und mitreißendes Stück, die Beats und Akkorde spiegeln die geteilten Werte und Arbeitsprinzipien wider; der Rhythmus passt sich an die jeweilige Situation an, gleichermaßen repliziert wie flexibel. Das richtige Timing spielt eine wesentliche Rolle. Mit der richtigen Mobilisierung und zugehörigen, stringenten Kommunikationsstrategie lässt sich sicherstellen, dass der Nährboden für ein Projekt als richtig getimed verstanden wird und so den Erfolg positiv beeinflusst.
Aufbau- und Ablauforganisation. Was können Unternehmen nun von der Struktur eines Orchesters für ihre Organisationsstruktur lernen; Der gleichzeitige Fokus auf die Sitzordnung und das Musizieren im Klangspektrum. Die verschiedenen Organisationsformen müssen korrekt bespielt werden.
Das bedeutet in der Aufbauorganisation, die die statische Organisationsstruktur beschreibt, und vergleichbar ist mit der Sitzordnung in einem Orchester, welche sinnvoll zu wählen ist: Der Zusammenklang hängt davon ab, in welcher Anordnung die Musiker mit ihren Instrumenten sitzen. Tauscht der Geiger seinen vorderen Platz mit dem Trommler ganz hinten, verändert das den Klang des Orchesters. Das kann gewollt sein, muss jedoch bewusst so entschieden werden. Dieses bewusste Vorgehen ist genauso entscheidend in Unternehmen mit den unterschiedlichen Abteilungen, den Funktionen und den Personen.
Die Ablauforganisation bildet demgegenüber die dynamischen Arbeitsprozesse ab: Welche Prozesse gibt es? Wie wird innerhalb der Abteilungen und übergreifend gearbeitet? Wie wird informiert? In der Orchester-Analogie entspricht das dem Spielen der Komposition, die der Dirigent mit den Musikern erarbeitet und ohne dessen bewusste Definition im Einklang mit der zuletzt gewählten Sitzordnung, es kein ansprechendes Klangerlebnis geben würde.
Harmonischer Gesamtklang statt Kultur der Misstöne. Viele Betriebe lassen sich mitreißen, mit den bisweilen verwerflichen Tönen des Weltgeschehens. Die Folge: Steigende Energiepreise, Bürokratiehürden, politische und wirtschaftliche Unsicherheit, Zurückhaltung bei Investitionen, fehlende Ausrichtung, Stellenabbau.
Wer heute nicht weiß, wie die nächsten sechs Monate aussehen sollen, was ge- und bespielt werden soll, und so eine Kultur der Misstöne schafft, schafft weder Perspektiven noch wird er Mitspieler halten können.
Dringender denn je brauchen Unternehmen eine Kultur, die ermöglicht statt verhindert. Eine Politik, die Planungssicherheit schafft, Investitionen fördert, Innovationen zulässt und Leistung wieder attraktiv macht und damit strukturellen Problemen aktiv entgegenwirkt. Und nicht zuletzt durch den harmonischen Gesamtklang des Jam-Stils, am Ende auch Erfolge feiern kann.
Gabi Claudia Stratmann,
Business-Philosophin,
Gesellschaftstheoretikerin,
Autorin
Illustrationen: © Isaxar | Dreamstime.com
3209 Artikel zu „Unternehmen Kultur“
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | New Work | Strategien | Tipps
Wirkliche Cyberresilienz: Cybersicherheit ist eine Angelegenheit der Unternehmenskultur
Im Falle eines erfolgreichen Angriffs sind die Schuldigen mitunter schnell gefunden: Eine Lücke in der Firewall, eine geöffnete Phishing-Mail oder eine übersehene Warnmeldung. Doch ein Blick in die Praxis zeigt: IT-Sicherheit scheitert nicht an Technologien oder Fehlverhalten, sondern bereits grundsätzlich an einem Mangel an Unternehmenskultur. Wenn Cybersicherheit in einer Organisation nur als eine schlecht durchgesetzte…
News | Business Process Management | Digitalisierung | IT-Security | Rechenzentrum | Strategien
Digitalisierung und Cyberresilienz machen eine Kulturrevolution in den Unternehmen unumgänglich
Wie Cyberresilienz die Prozesse rund um Datensicherheit und Datensicherung neu aufstellt. Digitalisiertes Wirtschaften wälzt die Unternehmenskultur um. Denn der Zugriff auf in Echtzeit verfügbaren Informationen ermöglicht eine neue Geschwindigkeit sowie höhere Produktivität und unterstützt immer mehr Stakeholder im Unternehmen mit effizienter Unterstützung der Geschäftsabläufe durch die IT. Die Kehrseite ist die Anfälligkeit der Abläufe für…
News | Business | Business Process Management | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Nachhaltigkeit | Strategien | Tipps
Nachhaltige Datenkultur im Unternehmen: Verborgene Umweltsünder – wie digitales Chaos unseren Planeten belastet
Datenmüll wird unterschätzt, sowohl unter ökologischen, ökonomischen als auch sozialen Aspekten. Im realen Leben kommt niemand an Mülltrennung und -vermeidung vorbei ‒ zu sehen auch am World Cleanup Day (20. September). Im digitalen Raum jedoch mangelt es oft an Bewusstsein und einer klaren Strategie, um unnütze, alte Daten effektiv auszumisten oder am besten direkt zu…
News | Business | Strategien | Ausgabe 3-4-2024
Unternehmenskultur pflegen in Zeiten schnellen Wachstums – Vom Start-up zum Scale-up
Am Anfang war die Unternehmensgründung – und im Idealfall folgt für das neue Start-up bald der erste richtige Erfolg in Form von Aufträgen und Umsatz. Für viele ist der echte Erfolg dann erreicht, wenn die nächste Phase erreicht wird und das Start-up zu einem Scale-up wird. Das Geschäftsmodell hat sich als tragfähig erwiesen und es kann der nächste Schritt im Wachstum angegangen werden. Allerdings ist eben dieser Übergang auch eine kritische Phase, denn es wird ein neuer Blick auf Strategie, Finanzierung und den Betrieb benötigt.
News | Cloud Computing | IT-Security | Ausgabe 1-2-2024 | Security Spezial 1-2-2024
Cyber Security – Die Herausforderungen in 2024: DevSecOps erfordert eine Veränderung der Unternehmenskultur
Cloud Security umfasst die Sicherheitsmaßnahmen, die ergriffen werden müssen, um Cloud Computing zu schützen. DevSecOps ist ein wesentlicher Bestandteil der Cloud Security, der gewährleisten soll, dass Anwendungen und Systeme von Anfang an sicher sind.
News | IT-Security | Kommunikation | Trends 2023 | Whitepaper
Die Hälfte der Unternehmen pflegt keine offene Fehlerkultur bei der IT-Sicherheit
Fehlende Transparenz gefährdet IT-Security deutscher Firmen. Rund 50 Prozent der deutschen Firmen haben erheblichen Nachholbedarf beim Thema Fehlerkultur im Bereich IT-Sicherheit. Das zeigt die aktuelle repräsentative Studie »Cybersicherheit in Zahlen« von G DATA CyberDefense, Statista und brand eins. Fast zwei Drittel der deutschen Angestellten weisen Vorgesetzte nicht auf Cybersecurity-Fehlverhalten hin. Das Fatale: Eine unzureichende…
News | Effizienz | Strategien | Tipps
Nachhaltigkeit in der IT – eine universelle, ganzheitliche Strategie in der Unternehmenskultur
Die Aktionstage für Nachhaltigkeit vom 30. Mai bis 5. Juni sollen nicht nur jährlich die Prinzipien einer nachhaltigeren Lebensweise in Erinnerung rufen, zu sinnvoller Ressourcennutzung mahnen oder auf vorbildliches Engagement hinweisen, sondern durch nachhaltige Entwicklung von Projekten den gesellschaftlichen Wandel fördern. Nachhaltigkeit in der IT fordert zum nachhaltigen Wirtschaften ganzheitliche digitale Prozesse in modernen IT…
News | Business | New Work | Whitepaper
Die Zukunft der Arbeit ist hybrid und Unternehmenskultur spielt dabei eine große Rolle
Report zeigt den untrennbaren Zusammenhang zwischen Unternehmenskultur und erfolgreichem hybriden Arbeiten. Hybrides Arbeiten bleibt – egal, ob wir wollen oder nicht. Doch viele Firmen sehen in der Einführung entsprechender Strategien und Strukturen, die die erfolgreiche Zusammenarbeit hybrider Teams auch wirklich gewährleisten, eine große Herausforderung. Poly hat in seinem jüngsten Bericht »Hybrid Heaven or Hell, The…
News | Business | Strategien | Ausgabe 11-12-2022
Diversität, Inklusion, mentale Gesundheit – Unternehmenskultur ist kein Schlagwort mehr
Diversität, Inklusion (D&I) und Wohlbefinden am Arbeitsplatz bekommen aktuell für Unternehmen eine ganz neue Bedeutung. Führungskräfte sehen sich nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande mit der sogenannten »Great Resignation« konfrontiert – das Phänomen, dass bei Arbeitnehmenden seit der Pandemie in vielen Branchen Jobunzufriedenheit und eine hohe Wechselbereitschaft herrscht.
News | Business Process Management | Infrastruktur | Strategien
DevOps-Kultur im Unternehmen ist der Katalysator für Kubernetes
Die Einführung neuer Tools wie Kubernetes bringt nichts, wenn Entwicklung und IT-Betrieb nicht darauf vorbereitet sind. Eine erfolgreiche Containerisierung kann daher nur begleitend zu einem kulturellen Wandel stattfinden. IT-Dienstleister Consol zeigt, welche vier Schritte Unternehmen auf dem Weg zur DevOps-Kultur und der Umstellung ihrer IT-Infrastruktur auf ein Container-Modell gehen müssen. Wer seine IT-Infrastruktur ins…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2022
Start-up als Karrieresprungbrett – 49 % mehr Fachkräfte entscheiden sich für die moderne Unternehmenskultur
Die Personalberatung Robert Walters hat in ihrer Studie festgestellt, dass der Anteil deutscher Fachkräfte in Start-ups in nur einem Jahr um 49 % angestiegen ist. Für deren Auswertung berücksichtigte die Studie die Größe und Anzahl der Neuanstellungen von mehr als 100 deutschen Start-ups im Tech-Bereich, die sich derzeit in privater Hand befinden. In Berlin und…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2022
Krisenresilienz im Mittelstand: Unternehmenskultur wird zum Zünglein an der Waage
Wie gut hat der Mittelstand die Corona-Krise überstanden? Konnten Unternehmen sogar davon profitieren und wenn ja, was war die Voraussetzung für den Erfolg? Eine Umfrage zeigt deutlich: Zwar gibt es Faktoren wie Branchenzugehörigkeit, auf die Betriebe keinen Einfluss haben. Aber mehrere Stellschrauben, um gut durch Krisen zu kommen und Chancen zu ergreifen, zeichneten sich ab:…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2021 | New Work
Unternehmenskultur leidet bei zwei Drittel aller Unternehmen in Zeiten von Remote Work
Um die Arbeitskultur zu fördern, setzen Firmen verstärkt auf die Förderung von Kommunikation und Teamarbeit. Remote Work ist seit Beginn der Corona-Krise ein fester Bestandteil der Arbeitswelt. Welche Herausforderungen für die Unternehmenskultur sich dabei für Firmen ergeben, zeigt die aktuelle Arbeitsmarktstudie von Robert Half. Laut der Studie sagen mehr als zwei Drittel aller befragten Führungskräfte…
News | Business | Digitale Transformation
Die Kultur macht’s: So meistern Unternehmen die digitale Transformation
Die Corona-Pandemie war ein extremer Beschleuniger für die Digitalisierung: Unternehmen, die noch keine Transformationsstrategie hatten, mussten über Nacht eine erstellen. Dabei wurde jedoch oftmals vergessen, die Mitarbeitenden mitzunehmen. Eine erfolgreiche digitale Transformation gelingt jedoch nur, wenn Technik und Mitarbeiter im Einklang sind. Durch die Covid-19-Pandemie befanden sich die Märkte weltweit zunächst in einem Abwärtstrend.…
Business | Strategien | Whitepaper | Ausgabe 5-6-2021
Business Agility ist eine Frage der Unternehmenskultur – Mammutaufgabe Agilität
Um neue Herausforderungen besser zu bewältigen und in dynamischen Märkten zu bestehen, streben Unternehmen nach Business Agility. Die ist weniger eine Frage moderner Technik als der Bereitschaft zu Veränderungen an internen Strukturen und Abläufen.
News | Business | Strategien | Ausgabe 1-2-2021
Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor agiler Transformationen – »Culture eats strategy for breakfast«
Die agile Transformation betrifft Strategie, Organisationsstruktur, Kultur und Geschäftsprozesse, Vision, Werte, Regeln, Normen, den Führungsstil bis hin zu Interaktionskonventionen eines Unternehmens. Sie resultiert in einem ganzheitlichen und dauerhaften Wandel aller Elemente einer Organisation.
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Kommunikation
Transformation in Führung und Unternehmenskultur: Warum es dafür digitale und analoge Werkzeuge braucht
Was noch gestern wichtig war, kann heute schon in völlig andere Richtungen gehen. Kundenbedürfnisse verändern sich – schnell und radikal. Diese rechtzeitig zu erkennen, gibt heute die Marschroute in den Unternehmen vor. Viele Tools sind nicht sehr aufwändig und helfen, im Transformationsprozess die Dinge anders zu machen als gewohnt – und nicht nur die Führungsstile…
News | Cloud Computing | Digitale Transformation | Digitalisierung | Ausgabe 1-2-2020
Digitalisierung, Managed Services und kultureller Wandel in der Unternehmensstrategie – Holistische Digitalisierung
Unternehmen sind längst auf dem Weg hin zu einer digitalisierten Welt. Und dies betrifft nicht nur IT-orientierte Firmen, sondern Betriebe quer durch sämtliche Branchen und Sektoren. Neue oder veränderte Geschäftsmodelle entstehen, Arbeitsplätze sind mobil, Daten sind in der Cloud, Roboter bauen selbstständig Komponenten und ganze Fabriken sind intelligent miteinander vernetzt. Aktuell tritt die künstliche Intelligenz in das Geschäftsleben ein und verändert Strukturen, Strategien und natürlich auch die IT. All dies sind Ursachen dafür, weshalb Unternehmen beziehungsweise IT-Verantwortliche nach Hilfe suchen und diese beispielsweise durch Managed Services erhalten. (Der Partner wird es sozusagen schon richten.) Dabei stellt sich die Frage, ob das die echte Digitalisierung ist, von der die ganze Welt andauernd spricht. Vielleicht eher nicht.
News | Business Process Management | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Strategien
Das Datenchaos ordnen: Mit neuer Datenkultur Sicherheit und Effizienz für Unternehmen heben
Unstrukturierte Daten benötigen nicht nur Speicherplatz – sie sind ein echter Kostenfaktor und stellen ein Sicherheitsrisiko dar. Unternehmen brauchen deshalb eine Strategie, wie sie mit ihren Dateien nachhaltig umgehen können. Dazu gehört zum einen, die alten Datenberge abzubauen. Software kann dabei eine wertvolle Unterstützung bieten. Noch wichtiger ist es aber, eine Datenkultur aufzubauen, so dass…
News | Business | Trends Wirtschaft | Trends 2019 | Whitepaper
Barrieren in der Unternehmenskultur halten vom Home Office ab
Viele Jobs ließen sich zumindest teilweise zu Hause erledigen – was den Beschäftigten die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtern würde. Dennoch nutzt nur ein Teil von ihnen diese Chance. Woran das liegt, haben Dr. Yvonne Lott, Forscherin am Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung, und Dr. Anja Abendroth von der Universität Bielefeld untersucht.…