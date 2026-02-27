Business-Jam 2026 – Mit dem richtigen Beat den Erfolg orchestrieren

Was halten Sie davon, das Unternehmensjahr 2026 mit den musikalischen Prinzipien des »Business«-Jam zu gestalten? Dynamik, Takt und Beat für eine erfolgreiche Unternehmensführung in einer komplexen, schnelllebigen Welt, die von Restrukturierungen nur so durchzogen ist, für sich zu nutzen.

Das Jahr erfolgreich grooven zu lassen, klingt absurd, geht aber. Wirtschaft und Musik haben einige Gemeinsamkeiten. Führungskräfte können musikalische Prinzipien im Management-Alltag durchaus anwenden. Leadership im herkömmlichen Sinne, beschäftigt sich gerade zu Jahresbeginn mit der strategischen Ausrichtung des Betriebs, bestehende Ziele werden überprüft, neue definiert, das Marktumfeld analysiert, neue Prioritäten gesetzt, das Vorjahr resümiert, analysiert und bewertet, Kernziele fixiert, Maßnahmen und Initiativen entwickelt, Ressourcen und Budget geplant, etc.

Das Unternehmen als Orchester. Entscheidend ist es, Strategien erfolgreich, zielgerichtet und nachhaltig umzusetzen und Mitarbeitende auf Ihrer Konzertreise durch das Jahr mitzunehmen. Oder anders formuliert: die strategische Ausrichtung wohl zu orchestrieren.

Wer mit seinem Orchester eine Komposition spielen möchte, muss diese zunächst in eine Partitur überführen. Diese gibt vor, wer wann spielt, in welcher Tonlage, in welcher Lautstärke, in welchem Tempo, welche Pausen bespielt werden müssen, wer welche Soloparts, Crescendo- oder Decrescendo-Passagen übernimmt. Die Partitur sichert ab, dass jeder Einzelne in seiner Kernkompetenz an seinem Instrument seinen Beitrag im Gesamtgefüge leisten kann. Jeder individuelle Beitrag ist klar definiert, fordert und fördert den unverwechselbaren Gesamtklang. Über die Ausführung dieser Partitur wacht und steuert der Dirigent. Wie in jedem Unternehmen, muss der strategische Part operationalisiert werden, um Strategien erfolgreich umsetzen und die zielgerichtete Ausführung damit verbundener Aufgaben sicherstellen zu können.

Zugegeben im Konzertsaal hört der Dirigent diverse Missstimmungen sofort, wenn zum Beispiel die Klarinette fehlt oder die erste Geige ihr Solo verpatzt. In der Unternehmensrealität sind Missfallen in der Operationalisierung strategischer Unternehmensausrichtung weniger laut, Abweichungen von vereinbarten Wegen sind selten sofort spürbar und offensichtlich. Hier spielt der »Partitur«-Lead eine entscheidende Rolle, damit die Führungskraft fehlendem Fairplay oder Misstönen frühzeitig entgegenwirken kann, und somit das Team im Gesamtergebnis sicher zum Erfolg dirigiert.

Der Rhythmus der Unternehmenskultur beeinflusst die Dynamik in jedem Team. Wer schon einmal ein Konzert besucht hat, kennt diese Schallwellen, die von der Bühne herunterwehen und uns regelrecht in Schwingung versetzen. Musik beeinflusst uns und unsere Stimmung in jeder Lebenslage und befeuert selbst unsere Energielevel. Der richtige Rhythmus und Sound spielt hier eine entscheidende Rolle. In der Unternehmenswelt sind die richtigen Rhythmen in der Organisation entscheidend für Dynamik, Flexibilität, Motivation und Veränderung; den Betrieb zu mobilisieren und Mitarbeitende in Schwingung zu bringen. Eine konsistente Performance der Multiplikatoren in ihren Kompetenzfeldern ist essenziell für gemeinsames Wachstum und der Weiterentwicklung der Unternehmenskultur.

Auch wenn Harmonie im Orchester vorherrschen muss, sind flache Hierarchien längst keine Kuschelkurse. Teamgeist und Zusammenarbeit müssen gefördert werden. So wie im Orchester verschiedene Tonfolgen in ihrer definierten Ordnung zusammenwirken müssen, um einen ansprechenden Klang zu erzeugen, müssen Hintergründe, Erfahrungen und Potenzial im Team gefordert und gefördert werden, um das Team einzugrooven und das Erreichen des Gesamtziels sicherzustellen. Die Vielschichtigkeit eines Teams und die richtige Ansprache, sind der Schlüssel zu harmonischer Teamarbeit, Zusammenhalt und Loyalität.

Innovative Problemlösung im Jam-Modus. Die Fähigkeit sich an Veränderungen anzupassen ist essenziell, Geschwindigkeit und Komplexität nehmen zu. Improvisation, mit dem Flow gehen, den Rhythmus, das Tempo, die Interaktion an das Publikum, das Team stetig anzupassen, liefert passende Inspiration.

Jazz-Combos, die lediglich auf Basis eines Lead Sheets agieren, welches die Grundlagen der gemeinsamen Performance definiert, sind ein schönes Beispiel dafür, wie innovative und immer wieder perfekte Musikstücke geschaffen werden. Die Mission des Teams ist ein unverwechselbares und mitreißendes Stück, die Beats und Akkorde spiegeln die geteilten Werte und Arbeitsprinzipien wider; der Rhythmus passt sich an die jeweilige Situation an, gleichermaßen repliziert wie flexibel. Das richtige Timing spielt eine wesentliche Rolle. Mit der richtigen Mobilisierung und zugehörigen, stringenten Kommunikationsstrategie lässt sich sicherstellen, dass der Nährboden für ein Projekt als richtig getimed verstanden wird und so den Erfolg positiv beeinflusst.

Aufbau- und Ablauforganisation. Was können Unternehmen nun von der Struktur eines Orchesters für ihre Organisationsstruktur lernen; Der gleichzeitige Fokus auf die Sitzordnung und das Musizieren im Klangspektrum. Die verschiedenen Organisationsformen müssen korrekt bespielt werden.

Das bedeutet in der Aufbauorganisation, die die statische Organisationsstruktur beschreibt, und vergleichbar ist mit der Sitzordnung in einem Orchester, welche sinnvoll zu wählen ist: Der Zusammenklang hängt davon ab, in welcher Anordnung die Musiker mit ihren Instrumenten sitzen. Tauscht der Geiger seinen vorderen Platz mit dem Trommler ganz hinten, verändert das den Klang des Orchesters. Das kann gewollt sein, muss jedoch bewusst so entschieden werden. Dieses bewusste Vorgehen ist genauso entscheidend in Unternehmen mit den unterschiedlichen Abteilungen, den Funktionen und den Personen.

Die Ablauforganisation bildet demgegenüber die dynamischen Arbeitsprozesse ab: Welche Prozesse gibt es? Wie wird innerhalb der Abteilungen und übergreifend gearbeitet? Wie wird informiert? In der Orchester-Analogie entspricht das dem Spielen der Komposition, die der Dirigent mit den Musikern erarbeitet und ohne dessen bewusste Definition im Einklang mit der zuletzt gewählten Sitzordnung, es kein ansprechendes Klangerlebnis geben würde.

Harmonischer Gesamtklang statt Kultur der Misstöne. Viele Betriebe lassen sich mitreißen, mit den bisweilen verwerflichen Tönen des Weltgeschehens. Die Folge: Steigende Energiepreise, Bürokratiehürden, politische und wirtschaftliche Unsicherheit, Zurückhaltung bei Investitionen, fehlende Ausrichtung, Stellenabbau.

Wer heute nicht weiß, wie die nächsten sechs Monate aussehen sollen, was ge- und bespielt werden soll, und so eine Kultur der Misstöne schafft, schafft weder Perspektiven noch wird er Mitspieler halten können.

Dringender denn je brauchen Unternehmen eine Kultur, die ermöglicht statt verhindert. Eine Politik, die Planungssicherheit schafft, Investitionen fördert, Innovationen zulässt und Leistung wieder attraktiv macht und damit strukturellen Problemen aktiv entgegenwirkt. Und nicht zuletzt durch den harmonischen Gesamtklang des Jam-Stils, am Ende auch Erfolge feiern kann.

Gabi Claudia Stratmann,

Business-Philosophin,

Gesellschaftstheoretikerin,

Autorin

