8 Tipps für deine Jobsuche

Die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit sind eindeutig: 3,085 Millionen Menschen waren im Januar 2026 arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 6,6 Prozent. Gleichzeitig gibt es nur noch 598.000 offene Stellen bei den Arbeitsagenturen – 34.000 weniger als vor einem Jahr. Das bedeutet: Auf jede Stelle kommen mehr Bewerber als zuvor.

Erstelle eine Liste mit 10-15 Zielunternehmen

Recherchiere nicht nur auf Jobbörsen, sondern direkt auf den Karriereseiten deiner Wunscharbeitgeber. Laut Studien werden bis zu 66 Prozent aller Stellen über den verdeckten Stellenmarkt besetzt – also bevor sie öffentlich ausgeschrieben werden.

Richte Job-Alerts bei mindestens 5 Jobbörsen ein

Nutze Portale wie Stepstone, Indeed, Linkedin und die Jobbörse der Arbeitsagentur. Stelle automatische E-Mail-Benachrichtigungen mit unterschiedlichen Keywords und Berufsbezeichnungen ein – so verpasst du keine passende Stelle.

Überarbeite deinen Lebenslauf mit branchenspezifischen Keywords

Viele Unternehmen nutzen Bewerbermanagementsysteme, die nach Schlüsselwörtern filtern. Prüfe 3-5 aktuelle Stellenanzeigen deiner Zielposition und übernimm die wichtigsten Begriffe in deinen Lebenslauf.

Digitale Kompetenzen gezielt ausbauen

Viele Bewerbungs- und Einarbeitungsprozesse laufen heute vollständig digital ab. Unternehmen erwarten, dass Bewerber mit Online-Tools, Videokonferenzen und digitalen Bewerbungsplattformen umgehen können. Nutze Online-Kurse oder Workshops, um deine digitalen Fähigkeiten zu stärken – das erhöht deine Chancen im Bewerbungsprozess deutlich.

Individuelle Betreuung und Coaching nutzen

Transfergesellschaften oder Karriereberatungen bieten oft Einzel- und Gruppencoachings an. Hier erhältst du Unterstützung beim Verfassen von Lebenslauf und Bewerbung sowie bei der Vorbereitung auf Vorstellungsgespräche. Solche Angebote helfen dir, dich gezielt auf den Arbeitsmarkt vorzubereiten und deine Bewerbungsunterlagen zu optimieren.

Netzwerken und Kontakte pflegen

Viele Stellen werden über persönliche Kontakte vergeben. Nutze berufliche Netzwerke wie LinkedIn oder Xing, um dich mit Menschen aus deiner Branche zu vernetzen. Besuche (Online-)Karrieremessen, Branchenevents oder Webinare, um neue Kontakte zu knüpfen und dich über aktuelle Entwicklungen zu informieren.

Flexibilität bei Arbeitszeit und -ort zeigen

Aktuelle Umfragen zeigen, dass flexible Arbeitszeitmodelle immer gefragter werden. Zeige dich offen für verschiedene Arbeitszeitmodelle oder Homeoffice-Lösungen – das kann deine Attraktivität für Arbeitgeber steigern und dir neue Möglichkeiten eröffnen.

Weiterbildung und Qualifikation

Nutze Phasen der Jobsuche, um dich weiterzubilden – zum Beispiel durch Online-Kurse, Zertifikate oder Sprachkurse. So kannst du Lücken im Lebenslauf sinnvoll füllen und deine Qualifikationen gezielt erweitern.

Albert Absmeier, Karrierebibel & KI

Branchen mit den besten Jobchancen 2026

IT & Digitalisierung

Die IT-Branche bleibt ein klarer Gewinner: Digitalisierung, Automatisierung, Cloud-Lösungen und IT-Sicherheit sorgen für einen anhaltend hohen Bedarf an Fachkräften. Besonders gefragt sind Softwareentwickler, IT-Sicherheitsanalysten, Data Scientists und Experten für Künstliche Intelligenz. Der Fachkräftemangel wird laut Prognosen mindestens bis 2028 anhalten. [mlp-financify.de], [jobjump.net], [stellenmarkt.de]

Gesundheit & Pflege

Demografischer Wandel und Versorgungslücken führen zu einem massiven Bedarf an Pflegekräften, medizinischem Personal und Therapeuten. Auch Quereinsteiger haben hier gute Chancen, da viele Programme zur Umschulung und Weiterbildung angeboten werden. [stellenmarkt.de], [haufe-akademie.de]

Erziehung, Bildung & Soziales

Durch den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung ab 2026 entsteht ein enormer Personalbedarf in Kitas und Schulen. Erzieher, Sozialarbeiter und Lehrkräfte sind besonders gefragt. Die Branche gilt als krisensicher und bietet viele Einstiegsmöglichkeiten. [stellenmarkt.de]

Erneuerbare Energien & Nachhaltigkeit

Die Energiewende und der Ausbau erneuerbarer Energien schaffen zahlreiche neue Jobs – von Ingenieuren über Techniker bis zu Projektmanagern. Auch Berufe im Bereich Umwelt- und Klimaschutz gewinnen an Bedeutung. [mlp-financify.de], [jobjump.net]

Bauwesen & Handwerk

Öffentliche Investitionen in Infrastruktur, Wohnungsbau und energetische Sanierung sorgen für stabile Nachfrage. Besonders gesucht sind Bauingenieure, Handwerker, Projektmanager und Fachkräfte mit digitalen Kompetenzen. [finafix.com]

Logistik & Supply Chain

E-Commerce, Prozessdigitalisierung und globale Lieferketten machen Logistik- und Supply-Chain-Experten unverzichtbar. Hier entstehen viele neue Aufgabenprofile, auch für Quereinsteiger. [jobjump.net]

Industrie & Engineering

Industrie 4.0, Automatisierung und Effizienzsteigerung sorgen für einen konstanten Bedarf an Ingenieuren, Technikern und Facharbeitern, die sich mit neuen Technologien auskennen. [jobjump.net]

Finance & Versicherungen

Digitalisierung, Regulierung und neue Geschäftsmodelle schaffen Chancen für analytisch und technisch versierte Fachkräfte, etwa im Bereich FinTech, Datenanalyse und Compliance. [jobjump.net]

Fazit

Die besten Jobchancen hast du in Branchen, die von Digitalisierung, demografischem Wandel, Energiewende und gesellschaftlicher Relevanz geprägt sind. Besonders gefragt sind hybride Qualifikationen: Wer Fachwissen mit digitalen Kompetenzen und Kommunikationsstärke verbindet, ist für die Zukunft bestens aufgestellt. [haufe-akademie.de]

Albert Absmeier & KI

