Mainframe TCO: Transparenz, Nutzung und Wirtschaftlichkeit im Fokus

Mainframes gehören weiterhin zu den zentralen Säulen geschäftskritischer IT‑Infrastrukturen. Sie verarbeiten laut Branchenangaben rund 72 % der weltweiten Transaktionslast und bilden das Rückgrat zahlreicher Finanz-, Industrie- und Verwaltungsprozesse. Trotz dieser strategischen Bedeutung kämpfen viele Unternehmen mit einer grundlegenden Herausforderung: Die tatsächlichen Kosten und die Nutzung ihrer Mainframe‑Umgebungen sind oft schwer nachvollziehbar. Opaque Kostenstrukturen, komplexe Abrechnungsmodelle und fehlende Transparenz erschweren eine präzise Bewertung des Total Cost of Ownership (TCO).

Herausforderungen im Mainframe‑Kostenmanagement

Die Gesamtkosten eines Mainframes setzen sich aus einer Vielzahl von Komponenten zusammen – darunter Hardware, Software, Lizenzen, Storage, Netzwerk und Personalaufwand. Diese Kosten werden häufig über technische Metriken wie MSU‑Verbrauch, GCP‑ und zIIP‑Nutzung oder Workload‑Parameter abgebildet. Für IT‑Teams sind diese Kennzahlen präzise und aussagekräftig, für betriebswirtschaftliche Stakeholder jedoch oft schwer interpretierbar.

Fehlt die Verbindung zwischen technischen Verbrauchsdaten und geschäftlichen Einheiten, entstehen mehrere Probleme:

Unklare Kostenverteilung: Business Units erhalten keine belastbaren, nutzungsbasierten Kosteninformationen.

Business Units erhalten keine belastbaren, nutzungsbasierten Kosteninformationen. Erschwerte Modernisierungsentscheidungen: Ohne Transparenz über Workload‑Effizienz und Nutzungsmuster bleiben Optimierungspotenziale verborgen.

Ohne Transparenz über Workload‑Effizienz und Nutzungsmuster bleiben Optimierungspotenziale verborgen. Begrenzte Steuerbarkeit: IT‑Finance kann Budgets, Forecasts und Chargeback‑Modelle nur eingeschränkt präzise steuern.

Ansatz zur vollständigen Kostentransparenz

Die Mainframe‑TCO‑Lösung von IBM Apptio adressiert diese Herausforderungen durch eine integrierte Sicht auf Kosten, Nutzung und Effizienz. Die Plattform konsolidiert technische Verbrauchsdaten und betriebswirtschaftliche Kosteninformationen, um eine nachvollziehbare und belastbare Gesamtsicht zu erzeugen.

Zentrale Funktionsbereiche:

Kosten- und Verbrauchstransparenz: Darstellung von Kosten pro MSU, GCP/zIIP‑Nutzung sowie Auswertungen nach Anwendungen und Workloads.

Darstellung von Kosten pro MSU, GCP/zIIP‑Nutzung sowie Auswertungen nach Anwendungen und Workloads. Unit‑Rate‑Analysen: Trendanalysen zu Verbrauchsmustern, Identifikation von Anomalien, Saisonalitäten und Wachstumsverläufen.

Trendanalysen zu Verbrauchsmustern, Identifikation von Anomalien, Saisonalitäten und Wachstumsverläufen. Showback & Chargeback: Nutzungsbasierte, nachvollziehbare Kostenverteilung an Geschäftsbereiche.

Nutzungsbasierte, nachvollziehbare Kostenverteilung an Geschäftsbereiche. Workload‑Effizienz: Identifikation redundanter oder ineffizienter Workloads zur Optimierung oder Stilllegung.

In Kombination mit IBM Z IntelliMagic Vision lassen sich darüber hinaus Performance‑Daten integrieren, die eine 360‑Grad‑Sicht auf technische und wirtschaftliche Mainframe‑Parameter ermöglichen.

Nutzen für unterschiedliche Stakeholdergruppen

Die Transparenz über Kosten und Nutzung schafft Mehrwert für verschiedene Rollen im Unternehmen:

Executives & IT‑Leadership: Gesamtüberblick über IT‑Kosten, Unterstützung strategischer Entscheidungen und Benchmarking.

Gesamtüberblick über IT‑Kosten, Unterstützung strategischer Entscheidungen und Benchmarking. IT‑Finance: Präzise Kostenallokation, verbesserte Forecasts und fundierte Budgetplanung.

Präzise Kostenallokation, verbesserte Forecasts und fundierte Budgetplanung. IT‑Operations & Enterprise Architects: Bewertung technischer Schulden, Optimierung der Auslastung und Modernisierungsplanung.

Bewertung technischer Schulden, Optimierung der Auslastung und Modernisierungsplanung. Anwendungs- und Infrastrukturverantwortliche: Klare Zuordnung von Kosten zu Anwendungen und Transaktionen.

Ergebnisse aus Kundenprojekten

Unternehmen, die Mainframe‑TCO‑Analysen einsetzen, berichten laut Apptio von deutlichen Effizienzgewinnen:

95 % schnellere Beantwortung von IT‑Finance‑Fragen

75 % k ü rzere Planungszyklen

Über 25 % rationalisierte Anwendungsbestände

Diese Kennzahlen verdeutlichen, dass Transparenz nicht nur Kosten senkt, sondern auch Entscheidungsprozesse beschleunigt und Modernisierungsinitiativen unterstützt.

Fazit

Mainframes bleiben ein zentraler Bestandteil moderner Unternehmens-IT. Um ihre Wirtschaftlichkeit langfristig zu sichern, benötigen Organisationen eine klare, nachvollziehbare Sicht auf Kosten, Nutzung und Effizienz. Lösungen wie IBM Apptio Mainframe TCO schaffen die Grundlage für fundierte Entscheidungen, präzise Kostenverteilung und strategische Modernisierung. Die Verbindung technischer Verbrauchsdaten mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen ermöglicht eine Steuerung, die sowohl IT‑ als auch Business‑Anforderungen gerecht wird.

Albert Absmeier & KI

Mainframe-Kosten im Griff: Mehr Transparenz bei TCO und Nutzung

Mainframes bleiben für viele Unternehmen ein zentraler Bestandteil geschäftskritischer IT-Umgebungen. Gleichzeitig steigt der Druck, Kosten genauer zu steuern, Ressourcen effizienter zu nutzen und Modernisierungsentscheidungen auf Basis belastbarer Daten zu treffen. Apptio, ein IBM Unternehmen, adressiert diese Herausforderung mit Mainframe Total Cost of Ownership, kurz TCO.

Die Lösung soll Unternehmen dabei unterstützen, Mainframe-Kosten ganzheitlich sichtbar zu machen und besser mit Verbrauchs-, Performance- und Business-Daten zu verknüpfen. Dazu gehören Kosten für Hardware, Software, Lizenzen, Personal, Storage und Netzwerk ebenso wie nutzungsbasierte Kennzahlen, darunter MSU, CPU Seconds, GCP- und zIIP-Nutzung.

Ein zentrales Ziel ist es, technische Mainframe-Metriken in eine für IT-, Finanz- und Fachbereichsentscheider nachvollziehbare Sicht zu übersetzen. Unternehmen können dadurch besser erkennen, welche Anwendungen, Workloads, Produkte oder Business Units welche Kosten verursachen. Das unterstützt unter anderem Showback- und Chargeback-Modelle sowie fundiertere Entscheidungen darüber, welche Workloads im Mainframe verbleiben, optimiert, modernisiert oder migriert werden sollten.

IBM Apptio Mainframe TCO bietet dazu Einblicke in Total Cost of Ownership, Verbrauchstrends, Kostenallokation und Workload-Effizienz [1]. In Kombination mit IBM Z IntelliMagic Vision for z/OS können Unternehmen zusätzlich Performance-Daten einbeziehen, um Kostenentwicklungen und Verbrauchsspitzen besser einzuordnen.

Mainframe-Kosten entwickeln sich damit vom technisches Infrastrukturthema hin zu einer steuerbaren Finanz- und Business-Größe. Gerade für Unternehmen mit komplexen Hybrid-IT-Strategien kann eine transparente TCO-Sicht zur Grundlage werden, um Modernisierungsvorhaben faktenbasiert zu priorisieren. Der Apptio Blogpost über die Lösung nennt unter anderem Kostenallokation, Verbrauchsanalysen, Showback/Chargeback sowie Modernisierungsentscheidungen als zentrale Einsatzfelder der Lösung.

Copyright Infografik: Apptio, ein IBM Unternehmen.

280 Artikel zu „Mainframe „

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