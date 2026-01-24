5 Risiken unzureichender Identitätsprüfung in digitalen Geschäftsprozessen

Digitale Geschäftsmodelle leben von Vertrauen. Ob Kundenportale, Partnerplattformen oder interne Self‑Service‑Systeme – überall entscheidet die Identität darüber, wer Zugriff erhält und welche Aktionen möglich sind. Genau hier entstehen 2026 wachsende Risiken für Unternehmen.
Für IT‑Entscheider ist das kein reines Technikthema mehr. Mangelhafte Identitäts- und Vertrauensprüfungen wirken sich direkt auf Sicherheit, Compliance und wirtschaftliche Stabilität aus. Die folgenden fünf Risiken zeigen, warum Identitätsprüfung zunehmend zur Managementaufgabe wird.
- Zunehmende Angriffsflächen durch Identitätsdiebstahl
Identitäten sind zum bevorzugten Angriffsziel geworden. Statt komplexer technischer Exploits setzen Angreifer auf Social Engineering, gestohlene Zugangsdaten und manipulierte Supportprozesse. Der Schaden entsteht oft leise, aber nachhaltig.
Wie verbreitet das Problem ist, zeigt eine Zahl aus der Praxis: Laut dem RSA ID IQ Report waren 75 % der deutschen Unternehmen in den letzten drei Jahren von identitätsbezogenen Sicherheitsverstößen betroffen. Für IT‑Leiter bedeutet das, dass klassische Perimetersicherheit allein nicht mehr ausreicht.
- Regulatorische Haftungsrisiken für Unternehmen
Regulatorische Anforderungen setzen voraus, dass Organisationen ihre Nutzer eindeutig identifizieren können. Fehlt diese Grundlage, entstehen nicht nur Sicherheitslücken, sondern auch rechtliche Risiken – etwa bei Geldwäsche, Betrug oder Datenschutzverstößen.
Ein Blick in regulierte digitale Märkte macht das greifbar. Im Online‑Glücksspiel sorgt eine zentrale Identitätsprüfung dafür, dass Schutzmechanismen greifen und gesetzliche Vorgaben eingehalten werden. Plattformen, bei denen Seriosität ist wichtig als Kriterium geprüft wird, zeigen exemplarisch, wie relevant verbindliche Identitätsstandards für Vertrauen und Rechtssicherheit sind. Seit 2021 ist das zentrale Sperrsystem OASIS für lizenzierte Anbieter verpflichtend, wie die Erklärung zum OASIS Spielersperrsystem darlegt. Fehlende Anbindung steht hier sinnbildlich für regulatorische Lücken in digitalen Plattformen.
- Vertrauensverlust bei Kunden und Partnern
Sicherheitsvorfälle bleiben selten intern. Werden Accounts übernommen oder sensible Daten missbraucht, leidet das Vertrauen von Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern. Dieser Vertrauensverlust wirkt oft stärker als direkte finanzielle Schäden.
Besonders kritisch ist dabei die Wahrnehmung mangelnder Sorgfalt. Nutzer erwarten heute, dass Identitätsprüfungen unauffällig funktionieren, aber im Hintergrund verlässlich schützen. Gelingt dieser Spagat nicht, wechseln sie schneller zu alternativen Anbietern.
- Technische Grenzen klassischer Prüfverfahren
Passwörter, Sicherheitsfragen oder einmalige Codes stoßen zunehmend an ihre Grenzen. Automatisierte Angriffe und KI‑gestützte Phishing‑Kampagnen umgehen viele dieser Verfahren mit erschreckender Leichtigkeit.
Gleichzeitig bringen neue, KI‑basierte Identitätslösungen eigene Risiken mit sich. Verzerrte Trainingsdaten oder falsch konfigurierte Modelle können legitime Nutzer aussperren oder Angreifern neue Wege eröffnen. Technik allein löst das Problem nicht.
- Prüfkriterien für vertrauenswürdige Plattformen
Für Entscheider stellt sich deshalb die Frage, woran sich vertrauenswürdige Plattformen erkennen lassen. Transparente Identitätsprozesse, klare Compliance‑Anbindung und nachvollziehbare Eskalationsmechanismen gehören dazu.
Wichtig ist zudem die organisatorische Verankerung. Identitätsprüfung darf kein isoliertes IT‑Projekt sein, sondern muss Teil der Governance werden. Erst dann lassen sich Sicherheit, Nutzerfreundlichkeit und regulatorische Anforderungen dauerhaft in Einklang bringen.
62 Artikel zu „Identitätsprüfung „
News | Trends 2026 | Trends Security | IT-Security | Tipps
Das planen Cyberkriminelle für 2026
Auch in diesem Jahr müssen Unternehmen sprichwörtlich früh aufstehen, um Cyberkriminellen einen Schritt voraus zu sein. Experten für Managed Extended Detection and Response (MXDR) helfen ihnen dabei und nennen vier Entwicklungen, auf die sie 2026 gefasst sein müssen. Das Cyberthreat-Research-Team von Ontinue sammelt das ganze Jahr über wertvolle Informationen rund um das Thema Cybersicherheit.…
News | Services | Tipps
So werden Spielsüchtige in Deutschland geschützt – Wirken die digitalen Schutzmaßnahmen und reichen sie für die Zukunft aus?
Das Glücksspiel und das Angebot von Sportwetten verlagern sich in Deutschland immer weiter in den digitalen Raum und sind damit sehr viel einfacher zugänglich. Vor diesem Hintergrund wird es für die Politik wichtig, zu überprüfen, ob die derzeit greifenden Mechanismen zur Förderung des Spielerschutzes ausreichen, oder eine Anpassung der gesetzlichen Rahmenbedingungen für 2026 notwendig ist.…
News | Trends 2026 | Business | Digitalisierung | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Mobile | Logistik | Nachhaltigkeit | Services
Carsharing-Trends für 2026
Fünf Trends werden die Carsharing-Branche im Jahr 2026 prägen: Autonome und tele-operierte Fahrzeuge, die Abschaltung von 2G und 3G, neue Elektrofahrzeuge (EVs), Asset Protection und die Integration in den öffentlichen Nahverkehr und umfassende Mobilitätskonzepte. Das Jahr 2025 stand für die Carsharing-Branche im Zeichen des strategischen Wandels von Expansion zu Rentabilität. Was die Größe betrifft,…
News | Business | Digitale Transformation | Favoriten der Redaktion | Lösungen | Services
Erfolgsmodell für Technologietransfer
Solar TAP hat sich in kurzer Zeit als Erfolgsmodell für Technologietransfer bewährt und wird nun dauerhaft fortgeführt [1]. Die Helmholtz-Plattform beschleunigt Innovationen für gedruckte, flexible Photovoltaik und eröffnet Unternehmen einen schnellen Zugang zu High-End-Forschungsinfrastrukturen. Foto: Gemeinsam mit dem Industriepartner SCIPRIOS im Rahmen von Solar TAP weiterentwickelte Materialscreening-Plattform. Copyright:Solar TAP/Kurt Fuchs Die Helmholtz-Gemeinschaft verstetigt…
News | Business Process Management | Digitalisierung | IT-Security | Kommunikation | Services | Strategien
Gesichtserkennung erklären statt polarisieren: Ein Plädoyer für klare Regeln
Gesichtserkennung ist eine der umstrittensten Technologien moderner Videoanalyse und steht im Spannungsfeld zwischen Sicherheitsgewinn und Eingriff in die Privatsphäre. Während die einen vor übermäßiger Überwachung und algorithmischen Verzerrungen warnen, sehen andere in der Technologie ein wertvolles Instrument zur Aufklärung schwerer Straftaten. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Gesichtserkennung erfordert deshalb klare Regeln, verbindliche Standards und transparente Prozesse,…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Trends Security | E-Commerce | Trends Services | IT-Security | Tipps
Black Friday 2025: Betrug bei Zahlungen nimmt an Geschwindigkeit und Umfang zu
Während sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf die umsatzstärkste Einkaufszeit des Jahres vorbereiten, nimmt der Betrug im Zahlungsverkehr rasant an Geschwindigkeit und Umfang zu. Neue Daten von Zentralbanken sowie aus der aktuellen Studie von Signicat zum Identitätsbetrug zeigen: Die starke Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA) hat zwar das Kartenbetrugsrisiko innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) deutlich reduziert,…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Digitale Brieftasche kommt gut gefüllt nach Deutschland
Mehr als 75 Unternehmen machen Tempo bei der Einführung der EUDI-Wallet. Bitkom und Digitalministerium unterzeichnen »Memorandum of Understanding«. 82 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen die Wallet einsetzen. Die deutsche Wirtschaft macht gemeinsam mit der Politik Tempo beim Einsatz der künftigen EU-weiten digitalen Identität. Dazu haben der Digitalverband Bitkom und das Bundesministerium für Digitalisierung…
News | Business Process Management | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | New Work | Services
Banken und Versicherungen: KI-Agenten brauchen Beaufsichtigung der KI
Drei von fünf Banken und Versicherungen nennen die Kundengewinnung als einen der Hauptgründe für den Einsatz von KI-Agenten. 33 Prozent der Unternehmen entwickeln aktiv eigene KI-Agenten, allerdings haben nur 10 Prozent diese in großem Umfang eingesetzt. Fast die Hälfte der Banken und Versicherungen schafft neue Arbeitsplätze zur Überwachung von KI-Agenten. Finanzinstitute verlagern wichtige kundenbezogene…
News | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Die Risiken und Vermeidung von Schatten-KI
Schatten-KI, ähnlich wie Schatten-IT, bezieht sich auf die ungeprüfte und dezentrale Nutzung von KI-Diensten durch Mitarbeitende außerhalb der offiziellen IT-Prozesse. Während dies schnelle Produktivitätsgewinne bringen kann, birgt es erhebliche Risiken für Sicherheit, Compliance, Datenqualität und Betriebsstabilität. Haupt-Risiken Datenlecks und Datenschutzverletzungen: Hochsensible Daten wie Kundendaten, interne Strategien oder personenbezogene Informationen (PII) können in externe Modelle oder…
News | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | New Work | Strategien | Tipps
Schatten-KI braucht Absicherung, keine Verbote
Mitarbeitende nutzen im großen Stil öffentliche KI-Tools – und stürzen Unternehmen damit in ein Dilemma: Einerseits profitieren sie von der steigenden Produktivität der Belegschaft, andererseits werden ihre Daten großen Risiken ausgesetzt. Ein Sicherheitsspezialist zeigt auf, wie sich dieses Dilemma lösen lässt. E-Mails formulieren, Meetings zusammenfassen, Präsentationen erstellen: Mitarbeitende nutzen inzwischen ganz selbstverständlich KI-Tools wie…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Nachhaltigkeit | Services
Audits und Bewertungen von KI-Systemen erzeugen hohen GenAI-Nutzen
Governance-Praktiken erhöhen die Chancen, mehr geschäftlichen Mehrwert aus generativer KI zu erzielen. Laut einer aktuellen Umfrage von Gartner, einem Unternehmen für Geschäfts- und Technologieanalysen, haben Organisationen, die regelmäßig Audits und Bewertungen der Leistungsfähigkeit und Compliance ihrer KI-Systeme durchführen, mehr als dreimal so hohe Chancen, einen hohen Nutzen aus GenAI zu erzielen wie Organisationen, die…
News | Business Process Management | Trends 2025 | E-Commerce | Trends Infrastruktur | Geschäftsprozesse | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Logistik
KI-Agenten in Logistik und Lieferkette: Hohe Akzeptanz, aber klare Spielregeln gefordert
Laut einer aktuellen Studie des Aachener Softwareunternehmens INFORM unter 114 Fach- und Führungskräften aus Logistik und Supply Chain Management sehen die meisten Unternehmen in KI-Agenten großes Potenzial, vor allem bei der Automatisierung und Effizienzsteigerung logistischer Abläufe. Für den erfolgreichen Einsatz sind gut geschulte Mitarbeitende, klare Richtlinien und transparente Entscheidungsprozesse entscheidend. Hohe Akzeptanz, wachsender Praxiseinsatz…
News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Strategien
Souveräne KI – wer profitiert und warum?
Die Diskussion um künstliche Intelligenz konzentriert sich zunehmend auf Kontrolle und Compliance. Besonders in Europa spielt das Konzept der souveränen KI eine zentrale Rolle: Unternehmen und Behörden sollen leistungsstarke Modelle einsetzen können, ohne ihre Datenhoheit oder die Einhaltung regulatorischer Vorgaben zu gefährden. Die globale Digitalökonomie erlebt derzeit eine Phase tiefgreifender Neuorientierung. Handelsstreitigkeiten oder…
News | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI als Fluch und Segen für die Cybersecurity-Landschaft
Wer profitiert eigentlich mehr von den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz – die Security-Verantwortlichen oder die Kriminellen? Was wiegt schwerer: das Risiko, Opfer von KI-getriebenen Angriffen zu werden – oder die Gefahr, sich zu sehr auf KI-Schutzsysteme zu verlassen? Ein aktuelles Stimmungsbild. KI ist in der Cybersecurity zugleich Hoffnungsträger und Risikoquelle. Laut einer TÜV-Studie vermuten…
News | Business | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Bias in der KI erkennen und reduzieren: IDnow bringt Forschungserkenntnisse in die Praxis
Im Rahmen des EU-geförderten Projekts MAMMOth zeigt IDnow, wie sich Verzerrungen in KI-Systemen erkennen und reduzieren lassen – ein wichtiger Schritt hin zu vertrauenswürdiger digitaler Identitätsprüfung. Das EU-geförderte Projekt MAMMOth (Multi-Attribute, Multimodal Bias Mitigation in AI Systems) hat nach drei Jahren intensiver Arbeit zentrale Ergebnisse zur Verringerung von Verzerrungen in KI-Systemen veröffentlicht [1]. Gefördert…
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI verleiht altbekannten Angriffstaktiken neue Schlagkraft und Dimension
Cyberkriminelle nutzen die Fortschritte von KI zu ihrem Vorteil – Zunahme allgemeiner Bedrohungen, professionalisierter Browser-Diebstahl und konzentrierte Angriffe auf Cloud-Umgebungen. KI verändert nicht nur, wie wir arbeiten. Sie verändert auch die Art und Weise, wie Cyberkriminelle vorgehen. Aus einer neuen Studie von Elastic, dem Unternehmen für Search AI, geht hervor: Bedrohungsakteure nutzen künstliche Intelligenz,…
News | Trends 2025 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Das Verbrauchervertrauen in KI stürzt ab, während die KI-Nutzung explodiert
Nur 23 Prozent der Befragten sind überzeugt, Betrugsversuche zu erkennen. Die Konsumenten fordern stärkere Sicherheit und eine Regulierung von KI. Ping Identity, ein Anbieter zur Sicherung digitaler Identitäten, hat seine Verbraucherumfrage 2025 veröffentlicht. Diese zeigt einen deutlichen Kontrast zwischen rasant steigender KI-Nutzung und dem zusammenbrechenden Vertrauen der Verbraucher in globale Marken. Der Bericht ergab,…
News | Digitale Transformation | E-Commerce | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Künstliche Intelligenz und Gesetzgebung als neuer Standortfaktor im Onlinehandel
Der Onlinehandel befindet sich 2025 in einer Phase grundlegender Transformation. Zum einen treiben technologische Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz Personalisierung, Automatisierung und neue Geschäftsmodelle in einem nie dagewesenen Tempo voran. Zum anderen setzt die europäische Gesetzgebung mit neuen Rahmenwerken Maßstäbe, die nicht nur den Verbraucherschutz sichern, sondern auch bestimmen, welche Standorte künftig im internationalen…
News | IT-Security | Kommentar | Strategien
Sicherheit ist mehr als Technologie – sie ist ein strategischer Akt
Ein Abend im Zeichen digitaler Resilienz: Der Sommerempfang des Sicherheitsnetzwerks München. Wenn es um Digitalisierung geht, denken viele zuerst an Tools. Aber in einer Zeit, in der Krisen nicht mehr Stunden, sondern Sekunden entfernt sind, braucht es mehr: Vertrauen, Klarheit und strategische Partnerschaften. Der Sommerempfang des Sicherheitsnetzwerks München, initiiert und geleitet von Peter Möhring,…
News | Trends 2026 | Business | Trends Wirtschaft | Geschäftsprozesse | Trends Geschäftsprozesse | Strategien
Budgetplanung für 2026 in wirtschaftlicher Unsicherheit
Angesichts der anhaltenden Volatilität kann die Einführung von Szenarioplanung dabei helfen, die Kontrolle zurückzugewinnen. Laut den Forrester-Leitfäden zur Budgetplanung für 2026 bremst die Volatilität den Optimismus hinsichtlich der Budgets für 2026 [1]. Zölle, Handelskriege, Cyberbedrohungen und wirtschaftliche Unsicherheit führen zu einer Neujustierung der Budgeterwartungen und signalisieren eine Verlagerung hin zu einer vorsichtigeren Wachstumsplanung. Angesichts anhaltender…