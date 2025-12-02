Gesichtserkennung erklären statt polarisieren: Ein Plädoyer für klare Regeln

Gesichtserkennung ist eine der umstrittensten Technologien moderner Videoanalyse und steht im Spannungsfeld zwischen Sicherheitsgewinn und Eingriff in die Privatsphäre. Während die einen vor übermäßiger Überwachung und algorithmischen Verzerrungen warnen, sehen andere in der Technologie ein wertvolles Instrument zur Aufklärung schwerer Straftaten. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Gesichtserkennung erfordert deshalb klare Regeln, verbindliche Standards und transparente Prozesse, um Chancen und Risiken in Einklang zu bringen
Gesichtserkennung gehört zu den diskutabelsten Themen moderner Videoanalyse. Sie weckt Hoffnungen und Sorgen, ähnlich wie die Diskussion zur künstlichen Intelligenz insgesamt.
Auf der einen Seite steht die Sorge vor Eingriffen in die Privatsphäre, vor einer übermäßigen Überwachung und vor möglichen Verzerrungen in den Algorithmen. Auf der anderen Seite eröffnet diese Technologie Chancen für die Aufklärung schwerer Straftaten. Sie kann in zeitkritischen Ermittlungen Leben retten und Ressourcen gezielt einsetzen.
Angesichts hoher Risiken und hoher Chancen braucht es einen verantwortungsvollen Umgang mit Gesichtserkennung. Sie verlangt klare Regeln, verbindliche Standards und transparente Prozesse. Ein Verzicht auf diese Technologie würde wertvolle Instrumente für die öffentliche Sicherheit ausschließen.
Im Folgenden wird beschrieben, wie ein Ausgleich zwischen technischer Weiterentwicklung und verantwortungsbewusster Anwendung gelingen kann.
Datenschutz hat oberste Priorität
Viele Menschen befürchten, Gesichtserkennung könne als flächendeckendes Kontrollinstrument missbraucht werden. Der Gedanke, jederzeit erfasst zu werden, widerspricht grundlegenden demokratischen Werten und stellt einen tiefen Eingriff in die Privatsphäre dar.
Deshalb darf Gesichtserkennung nur in eindeutig gerechtfertigten Situationen eingesetzt werden. Dazu gehören Vergleiche mit klar definierten, rechtlich legitimierten Datenbanken wie den Fahndungslisten von Europol oder Interpol. Auch der Einsatz bei der Suche nach vermissten Personen ist sinnvoll, sofern Angehörige zustimmen.
Es wäre höchst problematisch, Fotos aus sozialen Netzwerken ohne ausdrückliche und informierte Zustimmung zu verwenden. Persönliche Bilder wurden nie mit der Absicht veröffentlicht, später in Überwachungssystemen zu landen. Zudem wären alle Menschen potenzielle Treffer, wenn die Datenbanken ohne klare Zweckbindung befüllt würden.
Ein gutes Beispiel für eine datenschutzfreundliche Anwendung ist die Gesichtserkennung an automatisierten Grenzkontrollstellen in Flughäfen. Dort wird das Livebild einer reisenden Person lediglich mit dem im Pass gespeicherten biometrischen Foto abgeglichen. Die Daten werden lokal und nur für den Moment der Prüfung verarbeitet.
Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Sicherheit biometrischer Daten. Moderne Systeme speichern keine Rohbilder. Stattdessen entsteht aus einem Gesicht eine digitale Signatur, die für andere Systeme kaum verwertbar ist und sich nicht zurückrechnen lässt. Trotzdem bleiben hohe Sicherheitsstandards unverzichtbar, etwa starke Verschlüsselung, Zugriffsbegrenzungen und strikte Regeln zur Datenminimierung.
Algorithmische Verzerrungen erkennen und reduzieren
Kritiker weisen zurecht darauf hin, dass Gesichtserkennung Menschen falsch zuordnen kann. Besonders betroffen sind Gruppen, die in Trainingsdaten unterrepräsentiert sind. Studien des MIT Media Lab und des US National Institute of Standards and Technology zeigen Unterschiede bei Frauen, älteren Menschen und Personen mit dunklerer Hautfarbe.
Umso wichtiger ist es, Verzerrungen systematisch zu überprüfen und zu reduzieren. Entwicklerinnen und Entwickler sollten Verfahren zur Fairness-Prüfung fest integrieren. Außerdem sollten Systeme regelmäßig mit vielfältigen Datensätzen getestet werden, die die tatsächliche Bevölkerung abbilden. Transparenz zu Genauigkeitswerten in verschiedenen Gruppen ist eine grundlegende Voraussetzung.
Klare Verfahren und rechtliche Grenzen
Gesichtserkennung gehört in Bereiche, in denen es um schwere Straftaten oder akute Gefahrenlagen geht. Eine Gewöhnung an den Einsatz im Alltag würde Freiheitsrechte schrittweise aushöhlen.
Regulierung spielt eine entscheidende Rolle. Der AI Act der Europäischen Union setzt klare Grenzen. Er verbietet die Echtzeit-Gesichtserkennung im öffentlichen Raum weitgehend. Ausnahmen gelten nur für spezielle Fälle wie die Suche nach vermissten Personen, die Abwehr einer unmittelbar drohenden Terrorgefahr oder die Identifizierung von Verdächtigen schwerer Straftaten. Die nachträgliche Auswertung von Aufnahmen ist unter strenger richterlicher Kontrolle möglich.
Oft wird Echtzeit-Erkennung als besonders invasiv betrachtet. Allerdings werden bei solchen Systemen nicht benötigte Daten sofort verworfen, während retrospektive Analysen auf gespeichertes Material zugreifen. Entscheidend ist deshalb nicht das Verfahren, sondern der Kontext und die Art des Einsatzes. Echtzeit-Systeme müssen auf eng begrenzte Fahndungslisten beschränkt bleiben.
Neben gesetzlichen Vorgaben braucht es klare interne Leitlinien. Organisationen sollten fest definieren, wer Entscheidungen trifft, wie Treffer geprüft werden und wie Daten gelöscht werden. Das Vier-Augen-Prinzip bietet sich an: Eine Zuordnung sollte stets von mindestens zwei Fachpersonen verifiziert werden. Protokollierungen und klare Aufbewahrungsfristen gehören ebenfalls dazu. Eine Speicherdauer von 30 Tagen erscheint angemessen, sofern kein laufendes Ermittlungsverfahren besteht.
Einheitliche Standards würden den verantwortungsvollen Einsatz in verschiedenen Ländern erleichtern. Gesichtserkennung ist ein Werkzeug zur Unterstützung schneller Entscheidungen. Sie ersetzt keine menschliche Prüfung.
Geteilte Verantwortung
Staatliche Stellen schaffen den rechtlichen Rahmen, doch Technologieunternehmen tragen ebenfalls Verantwortung. Sie sollten klare Verhaltenskodizes etablieren, offen über Grenzen ihrer Systeme informieren und ihre Kunden schulen. Außerdem müssen sie bereit sein, Geschäftsangebote abzulehnen, die nicht den eigenen ethischen Standards entsprechen, selbst wenn diese rechtlich zulässig wären.
Darüber hinaus ist es wichtig, dass Unternehmen aktiv mit politischen Entscheidungsträgern zusammenarbeiten. Nur so können Regelwerke entstehen, die sowohl die Chancen als auch die Risiken neuer Technologien realistisch abbilden.
Gesichtserkennung sollte ein sorgfältig reguliertes Instrument bleiben. Sie gehört in Situationen, in denen große Gefahren bestehen. Mit klaren Vorgaben und einer verantwortungsvollen Anwendung lässt sich ein Gleichgewicht zwischen technischer Entwicklung und dem Schutz der Privatsphäre erreichen.
Thomas Jensen, CEO von Milestone Systems
200 Artikel zu „Gesichtserkennung „
News | Digitalisierung | IT-Security | Services
Gesichtserkennung in San Francisco aus Datenschutzgründen verboten
Der San Francisco Board of Supervisors (Aufsichtsrat) hat die Verwendung von Gesichtserkennung durch städtische Regierungsbehörden verboten und ist damit die erste Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Tool blockiert, das von der Polizei oft verwendet wird, um nach Verdächtigen zu suchen und Kriminelle zu erkennen. An dieser Stelle können Sie vielleicht auf…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | IT-Security | Ausgabe 7-8-2018
Passwörter, Fingerabdrücke und Gesichtserkennung – Authentifizierungsmethoden verändern Geschäftsprozesse
Als alleinige Authentifizierungsmethode sind Passwörter nicht mehr zeitgemäß. Je komplexer Passwörter werden, desto aufwendiger sind sie zu verwalten. Bei der biometrischen Authentifizierung zeichnen sich eine immer größere Interoperabilität, offene Standards und wachsende Benutzerfreundlichkeit ab.
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Trends 2018 | IT-Security | Services
Die Vorzüge der Gesichtserkennung als Authentifizierungsmerkmal
Das Gesicht als Barcode: Wie Face ID im Zusammenspiel mit weiteren Identifizierungsmethoden Sicherheit bietet. Smartphone-Hersteller wie Apple setzen bereits auf die Nutzeridentifizierung via Gesichtserkennung. Diese auf dem iPhone X verwendete Gesichtserkennungsmethode nennt sich Face ID und ersetzt auf dem Gerät Touch ID. Face ID entwickelt sich zunehmend zu einem Differenzierungsmerkmal für Unternehmen, die ihren Kunden…
Trends 2025 | News | Trends Infrastruktur | Infrastruktur | Künstliche Intelligenz
Datenverfügbarkeit und Dateninfrastruktur entscheiden über KI-Erfolg
Große Unternehmen liegen beim Aufbau KI-fähiger Infrastrukturen vorn. NetApp, Experte für Intelligent Data Infrastructure, hat eine neue weltweite Studie von IDC zur KI-Reife in Unternehmen vorgestellt [1]. Die zweite jährliche Erhebung zeigt eine deutliche Veränderung in der unternehmerischen Herangehensweise an künstliche Intelligenz (KI): Um aktuelle sowie künftige KI-Modelle zu unterstützen, priorisieren die fortschrittlichsten Unternehmen…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Security | Trends Services | E-Commerce | IT-Security | Tipps
Black Friday 2025: Betrug bei Zahlungen nimmt an Geschwindigkeit und Umfang zu
Während sich Verbraucherinnen und Verbraucher auf die umsatzstärkste Einkaufszeit des Jahres vorbereiten, nimmt der Betrug im Zahlungsverkehr rasant an Geschwindigkeit und Umfang zu. Neue Daten von Zentralbanken sowie aus der aktuellen Studie von Signicat zum Identitätsbetrug zeigen: Die starke Kundenauthentifizierung (Strong Customer Authentication, SCA) hat zwar das Kartenbetrugsrisiko innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) deutlich reduziert,…
News | Business Process Management | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Künstliche Intelligenz | Services
Zuverlässige Daten als Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung des EU AI Acts
Seit dem 2. Februar 2025 verbietet das EU-Gesetz zur künstlichen Intelligenz (AI Act) den Einsatz von KI-Systemen, die als »inakzeptable Risiken« eingestuft werden. Organisationen, die gegen dieses Gesetz verstoßen, müssen mit hohen Strafen rechnen, die bis zu 7 % ihres weltweiten Jahresumsatzes oder 35 Millionen Euro betragen können. Die Einhaltung der Vorschriften erfordert keine Neuerfindung…
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services | Strategien
Digitale Brieftasche kommt gut gefüllt nach Deutschland
Mehr als 75 Unternehmen machen Tempo bei der Einführung der EUDI-Wallet. Bitkom und Digitalministerium unterzeichnen »Memorandum of Understanding«. 82 Prozent der Unternehmen in Deutschland wollen die Wallet einsetzen. Die deutsche Wirtschaft macht gemeinsam mit der Politik Tempo beim Einsatz der künftigen EU-weiten digitalen Identität. Dazu haben der Digitalverband Bitkom und das Bundesministerium für Digitalisierung…
News | Business | Digitalisierung | IT-Security | Künstliche Intelligenz
Bias in der KI erkennen und reduzieren: IDnow bringt Forschungserkenntnisse in die Praxis
Im Rahmen des EU-geförderten Projekts MAMMOth zeigt IDnow, wie sich Verzerrungen in KI-Systemen erkennen und reduzieren lassen – ein wichtiger Schritt hin zu vertrauenswürdiger digitaler Identitätsprüfung. Das EU-geförderte Projekt MAMMOth (Multi-Attribute, Multimodal Bias Mitigation in AI Systems) hat nach drei Jahren intensiver Arbeit zentrale Ergebnisse zur Verringerung von Verzerrungen in KI-Systemen veröffentlicht [1]. Gefördert…
Ausgabe 9-10-2025 | News | Infrastruktur | Lösungen | Nachhaltigkeit | New Work | Services | Strategien
Smart City: Mit Daten zu lebenswerteren, nachhaltigeren Städten – Urbane Intelligenz neu denken
Wie digitale Zwillinge, KI-Agenten und Datenplattformen die Transformation zu lebenswerten urbanen Räumen gestalten.
News | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Lösungen | Strategien | Tipps
Bekämpfung von Fake News im großen Stil mit KI
Desinformation ist zu einer der hartnäckigsten Herausforderungen des digitalen Zeitalters geworden. Das Ausmaß und die schnelle Verbreitung von Fehlinformationen können demokratische Institutionen, die öffentliche Sicherheit und das Vertrauen in Institutionen bedrohen. Das Tempo und die Raffinesse von Desinformationen haben sich über die Reichweite traditioneller Gegenmaßnahmen hinaus beschleunigt. Wenn manipulierte Videos in wenigen Stunden Millionen erreichen…
News | Business | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Strategien | Tipps
IT-Kompetenz: Aus Neugierde (absichtlich) das Falsche gemacht
Haben Sie schon mal aus Neugierde einen fremden Link in einer E-Mail angeklickt? Fragen wie diese hat Statista etwas mehr als 5.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeiternehmer in Deutschland gestellt. Die Erhebung ist Teil des von G Data CyberDefense in Zusammenarbeit mit Brandeins herausgegebenen Magazins Cybersicherheit in Zahlen und liefert eine Reihe von Antworten, die IT-Verantwortlichen den…
News | Business | Trends Security | IT-Security | Strategien | Tipps
Wo haben Arbeitnehmer die größten IT-Sicherheit-Wissenslücken?
Deutschlands Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben beim Thema IT-Sicherheit Nachholbedarf. Das geht aus einer Statista-Befragung unter rund 5.000 Arbeitnehmer hervor, die Teil des von G Data CyberDefense in Zusammenarbeit mit Brandeins herausgegebenen Magazins Cybersicherheit in Zahlen ist [1]. Demnach sehen Umfrageteilnehmer mit Leitungsfunktion in der IT-Security oder IT/EDV die größten Wissenslücken in den Bereichen »Nutzung von…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Services
Sind die Deutschen fit beim Thema Cybersicherheit?
Ein Viertel der Befragten in Deutschland haben in einer Umfrage der Statista Consumer Insights angegeben, dass sie sich über das Thema Cybersecurity gut informiert fühlen [1]. Damit liegen die Bundesbürger gleichauf mit den Einwohnern der USA. In Österreich, Frankreich und Spanien liegt der Anteil knapp darunter, in Polen und der Schweiz knapp darüber. China ist…
News | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services
Lokalkolorit, das mitfährt: So verankert KI Sprachen im Alltag
Sprachen überleben nicht allein in Wörterbüchern, sondern im Alltag – in Geschäftsräumen, auf Bahnsteigen und in Fahrzeugen. Wo seltene, nur teilweise normierte oder digital unterversorgte Sprachen auf betriebliche Anforderungen treffen, entscheidet saubere Text-to-Speech-Technologie (TTS) über Verstehen, Akzeptanz und damit auch über Sichtbarkeit und Erhalt. Dabei kann Sprach-KI helfen – vorausgesetzt, sie erfüllt die Anforderungen an…
Trends 2025 | News | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services | Whitepaper
Jedes dritte deutsche Unternehmen scheitert an KI-Strategie – hoher Aufholbedarf bei Produktivitätssteigerung durch Automatisierung
Eine aktuelle Umfrage des Marktforschers TQS Research & Consulting im Auftrag des Digital Engineering-Dienstleisters Tietoevry Create unter 200 C-Level-Entscheider und Führungskräften in Deutschland zeigt: Managerinnen und Manager in größeren Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden erkennen zwar das Potenzial künstlicher Intelligenz (KI) für die Automatisierung von Prozessen und die Steigerung der Produktivität, scheitern jedoch oft…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Strategien
»Der EU AI Act muss auf der Tagesordnung stehen«
Im Frühjahr wurde das weltweit erste Gesetz zur Regulierung von künstlicher Intelligenz verabschiedet: Der EU AI Act. Viele Unternehmen sind sich der Auswirkungen noch nicht bewusst und haben keine klaren Vorstellungen, wie sie die Vorgaben erfüllen sollen. Im Interview beantwortet Peter Ahnert, Big Data & AI Practice Lead Central Europe bei Nagarro, was das Regelwerk…
News | Business Process Management | Favoriten der Redaktion | Künstliche Intelligenz | Rechenzentrum | Services | Tipps
Die unterschätzte Datenbasis: Drei Gründe, warum KI-Projekte oft scheitern
Was sind die drei häufigsten Stolpersteine, die KI-Projekte ausbremsen – und wie sieht die ideale Grundlage, die KI für langfristigen Mehrwert wirklich braucht, aus? Viele Unternehmen befinden sich mit ihren KI-Projekten noch immer in einer frühen Phase, treten scheinbar permanent auf der Stelle und erzielen so gut wie keinen echten Mehrwert. Diese Situation betrifft…
News | Infrastruktur | Strategien | Ausgabe 7-8-2025
Windows-11-Rollout als Chance – Warum jetzt der Arbeitsplatz der Zukunft entsteht
Der Umstieg auf Windows 11 zwingt Unternehmen zum Handeln – und bietet die Gelegenheit, hybride Arbeitsplätze effizient, sicher und nutzerorientiert zu gestalten. Entscheidend ist nicht nur das Betriebssystem, sondern das gesamte Setup.
News | Business | Digitalisierung | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | New Work | Services | Strategien | Tipps
KI-Kompetenz aufbauen – Weiterbildung als Schlüssel zur Zukunftsfähigkeit
Künstliche Intelligenz verändert die Arbeitswelt – und mit ihr die Anforderungen an Mitarbeitende. Wer den technologischen Wandel aktiv gestalten will, muss jetzt in Qualifizierung investieren. Experten für smarte Dokumentenverarbeitung erklären, warum Weiterbildung allein nicht genügt – und was es braucht, um Technologie und Menschen wirksam zu verbinden. Der Einsatz von KI prägt die Art…
Trends 2025 | News | Business | Künstliche Intelligenz
KI-Einsatz: Nachholbedarf bei Governance-Strukturen
Studie zeigt wachsende Akzeptanz der Technologie sowie neue Erwartungen an junge Talente. Der flächendeckende Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) schreitet in Deutschland voran. Dabei gibt es große Lücken in Governance-Strukturen sowie einen Wandel für Berufseinsteigende. Das zeigt eine aktuelle Umfrage des HR-Plattformanbieters HiBob unter 2.000 Befragten, darunter 1.100 Fachkräfte [1]. Besonders auffällig: Während alle…