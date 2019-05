Gesichtserkennung in San Francisco aus Datenschutzgründen verboten

Der San Francisco Board of Supervisors (Aufsichtsrat) hat die Verwendung von Gesichtserkennung durch städtische Regierungsbehörden verboten und ist damit die erste Stadt in den Vereinigten Staaten von Amerika, die dieses Tool blockiert, das von der Polizei oft verwendet wird, um nach Verdächtigen zu suchen und Kriminelle zu erkennen. An dieser Stelle können Sie vielleicht auf casino-cherry.net/de/ wetten, dass die Entscheidung ausführlich diskutiert wird.

Die Befürworter des Verbots befürchten, dass die Regierung dieses Instrument missbrauchen könnte, indem sie die Bürger übermäßig überwacht und ihre Privatsphäre gefährdet. »Ich glaube, dass die Tatsache, dass San Francisco der wahre oder angebliche Hauptsitz von allem was »Tech« ist, auch eine besondere Verantwortung für die lokalen Gesetzgeber mit sich bringt«, sagte Aaron Peskin, der Vertreter des San Francisco Board of Supervisors, der das Verbot vorschlug. »Wir haben die außergewöhnliche Verantwortung, Technologieexzesse zu regulieren, gerade weil sie hier ihren Sitz haben«.

Die in San Francisco getroffene Entscheidung im Klima der zunehmenden Angst vor der Leichtigkeit, mit der Daten und Informationen über die gesamte digitale Grenze hinweg manipuliert werden können, könnte nun den Weg für andere ähnliche Initiativen in den USA ebnen. Im nahegelegenen Oakland besteht bereits eine Gesetzesvorlage. An der Ostküste wird in der Nähe von Boston, in Somerville, ein Verbot untersucht, und der gesamte Staat Massachusetts erwägt, zumindest, ein Moratorium für die Einführung der Gesichtserkennung zu verkünden, bis Verbesserungen der Technologie nachgewiesen sind. Die lokale Senatsvorsitzende Cynthia Creem hat »Fehler im Zusammenhang mit rassistischen Vorurteilen, insbesondere gegenüber afroamerikanischen Frauen«, vorgeworfen.

Es gibt jedoch auch andere Meinungen, die in die entgegengesetzte Richtung gehen. »Es ist lächerlich, den Wert dieser Technologie bei der Sicherung von Flughäfen und Grenzanlagen zu leugnen«, sagte Jonathan Turley, Verfassungsrechtler an der George Washington University.

Der Verband der Polizeibeamten von San Francisco ist ebenfalls der Ansicht, dass das Verbot die Bemühungen seiner Mitglieder zur Untersuchung von Verbrechen behindern würde. »Obwohl wir verstehen, dass es sich noch nicht um eine 100 % genaue Technologie handelt« – sagt Tony Montoya, Präsident des Verbandes – »denke ich, dass es gelungen ist, den Kriminalbeamten zumindest Hinweise zu geben«.

Wie die New York Times berichtet, ist der Kampf um die Gesichtserkennung in San Francisco derzeit weitgehend theoretisch: Diese Technologie wird in der Stadt derzeit nur auf dem internationalen Flughafen und in Häfen unter Bundesgerichtsbarkeit eingesetzt.

Dass die Branche eine kontinuierliche Entwicklung verspricht, zeigen auch die Wetten der großen Player im Technologiegeschäft, die sich diesem Segment der digitalen Grenze verschrieben haben. Amazon, das Rekognition eingeführt hat, Microsoft und IBM stehen an der Spitze, was die Verbreitung von Gesichtserkennung angeht, wobei die Kunden von Polizisten bis hin zu Einwanderungs- und Zollbehörden reichen. Sicherlich könnte die in den letzten Tagen in San Francisco getroffene Entscheidung diese Art von Aktivität gefährden.

Wir werden sicherlich noch sehr lange darüber sprechen, auch in Europa. Vor kurzem hat das Europäische Parlament sogar grünes Licht für die Einrichtung einer Datenbank namens Common Identity Repository gegeben, die Daten aus verschiedenen offiziellen Quellen, vor allem von der Polizei, sammeln wird. Im Archiv werden sich Fingerabdrücke und Gesichtsscans mit den wesentlichen Informationen zur Bedienung der Gesichtserkennung befinden.

