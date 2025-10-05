Sind die Deutschen fit beim Thema Cybersicherheit?

Ein Viertel der Befragten in Deutschland haben in einer Umfrage der Statista Consumer Insights angegeben, dass sie sich über das Thema Cybersecurity gut informiert fühlen [1]. Damit liegen die Bundesbürger gleichauf mit den Einwohnern der USA. In Österreich, Frankreich und Spanien liegt der Anteil knapp darunter, in Polen und der Schweiz knapp darüber. China ist mit einem Anteil von 38 Prozent ein Ausreißer.

Ursache dafür, dass sich Menschen in China besser informiert fühlen als anderswo, könnte die Bedeutsamkeit sein, die die chinesische Regierung dem Thema Cybersecurity beimisst: so gibt es regelmäßige Kampagnen, Gesetzesinitiativen und öffentlichkeitswirksame Programme, die das Thema in den Alltag bringen. Auch die staatlich kontrollierten Medien greifen das Thema vergleichsweise häufig auf – oft mit Bezug auf Schutz vor »ausländischen Bedrohungen«. Viele digitale Dienste (wie etwa Zahlungen per Smartphone, soziale Medien, staatliche Apps) sind in China außerdem extrem stark in den Alltag integriert. Sicherheitsthemen wie Identitätsschutz, Passwortwechsel oder Gesichtserkennung sind daher sehr präsent.

Weitere Informationen zum Thema bietet der aktuellen Report Cybersicherheit in Zahlen, den Statista gemeinsam mit brandeins und G Data CyberDefense entwickelt hat [2]. Der Bericht gewährt mit Statistiken, Umfrageergebnissen und Interviews Einblicke in zentrale Zukunftsfragen der Cybersicherheit. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35237/anteil-der-befragten-die-sich-ueber-das-thema-cybersecurity-gut-informiert-fuehlen/?lid=jc8obivac7ts

Cyberkriminalität: Zunehmende IT-Schwachstellen bedrohen Unternehmen

Cyberkriminalität hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem der größten Risikofaktoren für Unternehmen, Behörden, aber auch Privatpersonen entwickelt. Der Blick auf die steigende Zahl der dokumentierten IT-Schwachstellen ist besonders besorgniserregend. Sie werden im zentralen System Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) erfasst und weisen ein klares Wachstum auf. Im Jahr 2024 wurden an dieser Stelle über 58.000 Lücken registriert und bereits im April 2025 waren es in schon wieder über 46.000- Seit 1999 stieg die Zahl um über 3.500 %.

Parallel zur Zunahme der Sicherheitslücken explodieren die Schadenskosten. Während sich die Anzahl der IT-Schwachstellen zwischen 2019 und 2024 mehr als verdoppelte, stiegen die durch Cyberangriffe verursachten Kosten im selben Zeitraum sogar um das Achtfache an. Neben den finanziellen Risiken sehen sich Unternehmen auch mit Reputationsschäden und zunehmendem Vertrauensverlust konfrontiert.

Die Zahlen stammen aus dem aktuellen Report Cybersicherheit in Zahlen, den Statista gemeinsam mit brandeins und G Data CyberDefense entwickelt hat [1]. Der Bericht gewährt mit Statistiken, Umfrageergebnissen und Interviews Einblicke in zentrale Zukunftsfragen der Cybersicherheit. Fabian Moebus

https://de.statista.com/infografik/35203/anzahl-der-weltweit-dokumentierten-schwachstellen-in-der-it-sicherheit/?lid=slfoorhqv47m

Wirtschaft: Der finanzielle Schaden durch Cyberkriminalität steigt und steigt

Cyberkriminalität hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend zu einem der größten Risikofaktoren für Unternehmen, Behörden, aber auch Privatpersonen entwickelt. Der Blick auf die steigende Zahl der dokumentierten IT-Schwachstellen ist besonders besorgniserregend. Parallel zur Zunahme der Sicherheitslücken explodieren die Schadenskosten. Während sich die Anzahl der IT-Schwachstellen zwischen 2019 und 2024 mehr als verdoppelte, stiegen die durch Cyberangriffe verursachten Kosten im selben Zeitraum sogar um das Achtfache an. Neben den finanziellen Risiken sehen sich Unternehmen auch mit Reputationsschäden und zunehmendem Vertrauensverlust konfrontiert.

Die Zahlen stammen aus dem aktuellen Report Cybersicherheit in Zahlen, den Statista gemeinsam mit brandeins und G Data CyberDefense entwickelt hat [1]. Der Bericht gewährt mit Statistiken, Umfrageergebnissen und Interviews Einblicke in zentrale Zukunftsfragen der Cybersicherheit. Fabian Moebus

https://de.statista.com/infografik/35202/kosten-von-cyberkriminalitaet-weltweit/?lid=nc4ivzhre69u

4238 Artikel zu „Cybersicherheit“