Sicherheit ist mehr als Technologie – sie ist ein strategischer Akt

Ein Abend im Zeichen digitaler Resilienz: Der Sommerempfang des Sicherheitsnetzwerks München.

Wenn es um Digitalisierung geht, denken viele zuerst an Tools. Aber in einer Zeit, in der Krisen nicht mehr Stunden, sondern Sekunden entfernt sind, braucht es mehr: Vertrauen, Klarheit und strategische Partnerschaften.

Der Sommerempfang des Sicherheitsnetzwerks München, initiiert und geleitet von Peter Möhring, brachte genau diese Dimensionen auf den Punkt. Für Entscheiderinnen und Entscheider im Mittelstand wurde an diesem Abend deutlich: Cybersecurity ist kein Add-on mehr. Sie ist die Grundlage für operative Stabilität, wirtschaftliche Handlungsfähigkeit – und Unternehmensverantwortung.

Vier Perspektiven, ein Ziel: Resilienz im Echtzeit-Zeitalter

Dataminr – Krisenerkennung auf globalem Niveau

Amelie Renken präsentierte eindrucksvoll, wie Dataminr mithilfe öffentlich zugänglicher Daten, Social Media Streams, Sensorik und OSINT in Echtzeit globale Ereignisse identifiziert – von Naturkatastrophen bis zu politischen Unruhen.

Für international tätige Mittelständler bedeutet das: Reaktionsfähigkeit vor Eskalation.

Use Case: Standortmanagement, Sicherheit von Außenteams, Business Continuity.

Seculous – Identitätsschutz als Fundament

Kai Rehnelt, Geschäftsführer von Seculous, stellte moderne Lösungen für digitale Identitätsprüfung, Zugriffskontrolle und verschlüsselte Kommunikation vor.

Besonders im Kontext von hybrider Arbeitswelt und Zero-Trust-Strategien sind seine Ansätze hochrelevant – pragmatisch, skalierbar und ohne Sicherheitsnebel.

Use Case: Sicherer Zugriff auf interne Systeme, DSGVO-konformes Identity Management, sichere Remote-Strukturen.

EMC Home of Data – Digitale Souveränität braucht regionale Infrastruktur

Bernhard Huter hat mit EMC Home of Data in München und Rosenheim ein Modell geschaffen, das viele fordern, aber nur wenige liefern: Rechenzentren mit maximaler Kontrolle, gelebter DSGVO, georedundant und dennoch persönlich.

Use Case: Hosting sensibler Anwendungen, Schutz kritischer Datenräume, Compliance-Infrastrukturen für den Mittelstand.

Cloudflare – Weltweite Netzwerksicherheit, lokal gedacht

Steffen von Lindern betonte, dass Cloudflare als globaler Anbieter nicht nur Konzerne absichert. Vielmehr bietet die Plattform Schutz vor DDoS, Zero-Day-Exploits und API-Angriffen – auch für KMU.

Durch die Zero Trust-Suite und die weltweit verteilten Edge-Standorte ist Cloudflare für Unternehmen interessant, die Sicherheit, Performance und Compliance verbinden müssen.

Use Case: Absicherung der Unternehmens-IT, Schutz von Webanwendungen, Performanceoptimierung.

Warum diese Impulse für den Mittelstand entscheidend sind

Der Mittelstand trägt Verantwortung – für Beschäftigte, Daten, Prozesse und Lieferketten. Doch viele Unternehmen operieren noch immer mit veralteten Sicherheitsmodellen oder isolierten Insellösungen.

Was dieser Abend gezeigt hat: Moderne Sicherheit braucht ganzheitliches Denken. Nicht nur Firewalls und Backups – sondern Vorwarnsysteme, sichere Kommunikationswege, vertrauenswürdige Infrastrukturen und skalierbare Cloud-Lösungen.

Kurz: ein koordiniertes Ökosystem, das auf Augenhöhe zusammenarbeitet.

Die nächsten Schritte: Vertrauen vernetzen

Der German Mittelstand e.V. fördert genau diese Ökosysteme – nicht in Form abstrakter Studien, sondern durch konkrete Formate und Vernetzung:

Wild auf Daten – am 5. September im Jagd- und Fischereimuseum München, gemeinsam mit AEGYS DATALYTICS AG und Gerald Hahn. Fokus: Datenethik, Analytik und Datenresilienz im Mittelstand.

Digital Trust Lounge – ab Herbst wieder aktiv. Eine Plattform für Entscheider aus Wirtschaft, Technologie und Politik zum Thema digitale Vertrauensinfrastruktur.

Morning Briefings – jeden Mittwochmorgen um 08:50 Uhr live auf LinkedIn. 20 Minuten Klartext zu aktuellen Herausforderungen aus dem Digitalumfeld.

Fazit

Sicherheit beginnt nicht mit Technik – sie beginnt mit Haltung. Und diese Haltung zeigt sich in der Wahl der Partner, der Architektur der Systeme und der Bereitschaft, in Resilienz zu investieren.

Der Sommerempfang des Sicherheitsnetzwerks München hat genau das sichtbar gemacht: Wer vorausschauend handelt, schützt nicht nur IT-Systeme – sondern das Rückgrat unseres wirtschaftlichen Erfolgs.

Werner Theiner, Präsident German Mittelstand e.V.

Brückenbauer zwischen Digitalisierung, Vertrauen und Unternehmertum

