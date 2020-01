2020: Daten werden sich in Bilanzen niederschlagen, KI muss ethisch und effizient werden

Technologisch hat sich in den vergangenen Jahren extrem viel getan: verschiedene Cloud-Modelle, maschinelles Lernen und KI sowie Flash-Speicher und andere neue Technologien. Nun geht es jedoch darum, ob und wie diese Technologien in den realen Unternehmensalltag Einzug halten, und welche Folgen beziehungsweise Potenziale dies für Unternehmen schafft.

Markus Grau, Principal Systems Engineering im EMEA CTO-Office bei Pure Storage blickt deshalb für 2020 nicht rein auf das technische Mögliche, sondern auf die realen Auswirkungen und Herausforderungen, die daraus resultieren werden.

»Die effektive Nutzung von Daten und die Minimierung von Verzerrungen bei KI werden zur Reputationswährung für Marken. So, wie ethisches Verhalten die Wahrnehmung von Unternehmen verbessert, werden diejenigen, die der Verwaltung von Daten nach ethischen Gesichtspunkten die größte Aufmerksamkeit schenken, positiver bewertet. KI wird von den Daten beeinflusst, die sie speisen, und leider leben wir in einer ungerechten Gesellschaft. Jedes Unternehmen, das KI nutzt, ist verpflichtet, die Daten zu überprüfen.

Ähnlich wie beim Klimawandel werden wir, wenn wir unkontrolliert agieren, die Auswirkungen unethischer und voreingenommener KI erst erkennen, wenn es zu spät ist. Daher müssen nicht nur Unternehmen, sondern auch Regierungen und Einzelpersonen unverzüglich Maßnahmen ergreifen. Die Regulierung sollte aus unternehmerischer, staatlicher und internationaler Sicht durchgeführt werden, um eine Reihe von Grundsätzen und bewährten Verfahren zu schaffen.

In den nächsten zwölf Monaten werden zudem viele neue Stellen in Technologieunternehmen geschaffen, wie etwa die Position des Head of Creative Engineering. Die genauen Titel können je nach Unternehmen variieren, sind aber entscheidend, um sicherzustellen, dass Fach- und Sozialkompetenz gleichermaßen berücksichtigt werden. Diese Rollen werden eine große Rolle bei der Gewinnung neuer talentierter Fachkräfte spielen. Der Kampf um Talente, die ein Unternehmen zukunftssicher machen können, geht weiter. Unternehmen können sich nicht mehr darauf verlassen, dass sie immer die gleiche Art von Kandidaten einstellen.

Anwender werden mehr Daten und Applikationen vor Ort speichern oder zumindest noch mehr Kontrolle darüber haben wollen, wo sich die Daten befinden. Bedenken in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit bedeuten, dass Unternehmen nicht alles auf einen Schlag zu einem großen Public-Cloud-Anbieter auslagern wollen. In den kommenden Jahren werden die Partner erfolgreich sein, die den Kunden eine Auswahl bieten können, ohne Kompromisse einzugehen; sie werden den Unternehmen versichern können, eine genauere Kontrolle darüber, wo sich ihre Daten befinden, bieten zu können.

Im neuen Jahr und darüber hinaus werden mehr Unternehmen ihre KI-Strategie an erste Stelle setzen. Anbieter und Reseller müssen dies ermöglichen, indem sie Lösungen bereitstellen, die eine durchgängige, schnelle KI-Bereitstellung realisieren. Im nächsten Jahrzehnt werden sich Vertriebspartner durchsetzen, die als Berater für die Kunden fungieren und helfen, Barrieren und Datensilos abzubauen, um das Potenzial der Daten wirklich nutzen zu können.

Auch die Pläne zur digitalen Transformation des öffentlichen Sektors werden bis 2020 vor größere Herausforderungen gestellt. Kurzfristig wird es zu einer Zeit der Unsicherheit und Turbulenzen kommen und möglicherweise geringeren Mitteln. Im öffentlichen Sektor werden operative und IT-verantwortliche Führungskräfte erfolgreich sein, die das Vertrauen in ihre Projekte gewinnen können, indem sie in Budgetgesprächen den Mehrwert aufzeigen und nicht nur technologische Aspekte.

Wir werden zudem sehen, wie sich im Jahr 2020 die Nutzung von Daten in den Bilanzen der Unternehmen niederschlägt. Seit langem wird behauptet, dass Daten das wertvollste Kapital eines Unternehmens sind, aber im Moment wird dies nicht überall erkannt. Eine finanzielle Bewertung eines Unternehmens ist nicht der einzige Weg, um den Wert und die Lebensfähigkeit eines Unternehmens nachzuweisen. Der Wert, den Daten zusätzlich bieten, und die positiven Auswirkungen, die diese Daten haben können, sollten künftig in die Vermögenswerte einbezogen werden. Da wir nun in das neue Jahrzehnt aufbrechen, sollten Unternehmen von der Politik einfordern, dieses Modell zu verwirklichen.

In naher Zukunft werden die Unternehmen den Wert von Daten tatsächlich realisieren. Die Umstellung von der herkömmlichen Speicherung auf Flash hat dazu beigetragen, die Lücke zwischen Technologie und dem, was Unternehmen erreichen wollen, zu schließen. Die Technologie hat inzwischen aufgeholt und ermöglicht es Unternehmen, in großem Stil auf Daten zuzugreifen, Einblicke zu gewinnen und mit ihnen zu arbeiten. Aus diesem Grund werden wir im Jahr 2020 und darüber hinaus noch positivere KI-gestützte Innovationen zu sehen bekommen.«

