AI Run.Transform –Programm zur Beschleunigung der KI-Transformation in Unternehmen

EPAM hat mit »AI Run.Transform« ein neues Programm vorgestellt, das Unternehmen unterstützt, künstliche Intelligenz (KI) umfassend und erfolgreich in ihre Organisation zu integrieren. Ziel ist es, Unternehmen zu »KI-nativen Organisationen« zu machen, die mit KI schneller Innovationen umsetzen, Prozesse optimieren und ihren Wettbewerbsvorteil sichern.

Das Programm basiert auf einem praktischen und bewährten Playbook, das drei zentrale Bereiche vereint:

Blueprints:

Modular aufgebaute Rahmenwerke und Vorgehensmodelle, die Unternehmen strukturierte Schritte und Methoden für die KI-Einführung an die Hand geben. So können Firmen ihre KI-Strategie definieren, technische Grundlagen aufbauen und die Umsetzung standardisiert und effizient gestalten.

Modular aufgebaute Rahmenwerke und Vorgehensmodelle, die Unternehmen strukturierte Schritte und Methoden für die KI-Einführung an die Hand geben. So können Firmen ihre KI-Strategie definieren, technische Grundlagen aufbauen und die Umsetzung standardisiert und effizient gestalten. Talent:

Spezialisierte Teams aus KI-Experten, Entwicklern und Beratern, die Unternehmen begleiten, ihr internes Know-how aufzubauen und KI-Projekte professionell umzusetzen. Diese Talente bringen tiefes Branchenwissen und technisches Können mit und helfen, den Wandel in der Organisation aktiv zu gestalten.

Spezialisierte Teams aus KI-Experten, Entwicklern und Beratern, die Unternehmen begleiten, ihr internes Know-how aufzubauen und KI-Projekte professionell umzusetzen. Diese Talente bringen tiefes Branchenwissen und technisches Können mit und helfen, den Wandel in der Organisation aktiv zu gestalten. Tools:

Innovative technische Plattformen und softwaregestützte Lösungen, die den gesamten KI-Lebenszyklus von der Entwicklung bis zum Betrieb erleichtern. Dazu gehören beispielsweise eine offene Plattform zum Experimentieren und Skalieren von KI-Anwendungen sowie automatisierte Testlösungen für hohe Qualität und Zuverlässigkeit.

AI Run.Transform ist das verbindende Element, das die Bereiche integriert und den Wandel im Unternehmen ganzheitlich orchestriert. Hier geht es um die Ausrichtung der KI-Projekte an den Geschäftszielen, die nachhaltige Einführung von KI-Prozessen und die Sicherstellung von messbarem Mehrwert und Skalierbarkeit.

Damit bietet EPAM mit AI Run.Transform eine umfassende Lösung, um die oft komplexe und herausfordernde KI-Transformation zu meistern. Das Angebot richtet sich an mittlere und große Unternehmen in unterschiedlichsten Branchen, die KI als wesentlichen Treiber für ihre Zukunft sehen.

5815 Artikel zu „KI Transform“