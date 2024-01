Der FC Sevilla transformiert den Prozess der Spielerrekrutierung mit Hilfe der generativen KI von IBM watsonx

Der FC Sevilla führt mit »Scout Advisor« ein innovatives Tool ein, das auf der watsonx-Plattform von IBM aufbaut, um den Prozess der Spielerrekrutierung zu verbessern.

»Scout Advisor« wurde entwickelt, um das volle Potenzial der umfangreichen Spielerdatenbank des FC Sevilla zu erschließen und neue Wettbewerbsvorteile zu schaffen.

watsonx ermöglicht es dem FC Sevilla, die Lücke zwischen traditionellem menschlichem und datengesteuertem Scouting bei der Identifizierung und Charakterisierung potenzieller Neuzugänge zu schließen.

IBM und der FC Sevilla haben den Scout Advisor vorgestellt, ein innovatives, generatives KI-Tool, das der FC Sevilla nutzen wird, um seinem Scouting-Team eine umfassende, datengestützte Identifizierung und Bewertung potenzieller Neuzugänge zu ermöglichen. Der Scout Advisor basiert auf watsonx, der KI- und Datenplattform von IBM für Unternehmen, und wird in die bestehende Suite von selbst entwickelten datenintensiven Anwendungen des FC Sevilla integriert.

Die Datenabteilung des FC Sevilla arbeitete mit dem IBM Client Engineering Team zusammen, um Scout Advisor zu entwickeln, der die natürliche Sprachverarbeitung und die Basismodelle von watsonx nutzt, um riesige Mengen an Informationen aus den bestehenden Datenbanken des Vereins zu durchsuchen und zu analysieren, um potenzielle Neuzugänge zu bewerten. Dazu gehören sowohl quantitative Daten wie Größe und Gewicht, Geschwindigkeit, Anzahl der Tore oder Spielminuten als auch qualitative, unstrukturierte Daten wie die Textanalyse aus den mehr als 200.000 Scouting-Berichten des Vereins.

Die Lösung zur Verarbeitung natürlicher Sprache haben es dem FC Sevilla ermöglicht, mehrere große Sprachmodelle (LLMs) zu verwenden, um die Genauigkeit und Effektivität der Spieleridentifizierung zu verbessern. Anhand von Sprachanweisungen der Scouts des FC Sevilla, die die wichtigsten Merkmale der gesuchten Spieler beschreiben, erstellt Scout Advisor kuratierte Listen von Kandidaten auf der Grundlage der angegebenen Anforderungen und fasst die vollständigen Scouting-Berichte für jeden einzelnen Spieler zusammen. Darüber hinaus verknüpft Scout Advisor jeden Spieler mit den eigenen Datenanwendungen des FC Sevilla, um tiefe Einblicke in seine quantitativen Leistungsdaten zu erhalten.

Entscheidungen über das Scouting und die Rekrutierung von Spielern bei Spitzensportmannschaften, insbesondere in der Fußballbranche, sind mit Investitionen in Höhe von mehreren Millionen Dollar, langfristigen Verträgen und einem hohen Maß an Unsicherheit in Bezug auf Leistung und Rentabilität verbunden. Bisher basierte die Rekrutierung von Spielern auf einer Kombination aus subjektiver menschlicher Beobachtung und manueller Datenanalyse. Dieser Ansatz hat jedoch mehrere Einschränkungen, da er sowohl zeitaufwändig ist als auch nur eine begrenzte Anzahl von Faktoren berücksichtigt.

Das Scouting-Team des FC Sevilla, das bereits für seine umfangreiche Datenbank mit quantitativen Spielerbewertungen bekannt ist, hat durch seine erfolgreiche Bilanz bei der Identifizierung aufstrebender Fußballstars weltweit Aufmerksamkeit erregt. Darüber hinaus ist der FC Sevilla ein Pionier in der Entwicklung seiner eigenen datenintensiven Anwendungen, die darauf abzielen, Spieler auf der Grundlage eines breiten Spektrums quantitativer Zahlen zu charakterisieren. Scout Advisor bietet dem FC Sevilla nun einen weiteren Wettbewerbsvorteil, indem es die vorhandenen Fähigkeiten mit dem Einsatz generativer KI kombiniert, um die Lücke zwischen metrikbasiertem Scouting und menschenzentrierten Beobachtungen zu schließen, die auf dem Spielfeld nicht so einfach gemessen werden können. Dieser automatisierte Ansatz soll den Prozess der Spieleridentifizierung weiter verbessern, um effizientere und fundiertere Rekrutierungsentscheidungen treffen zu können.

Mit den Funktionen von IBM watsonx kann Scout Advisor das volle Potenzial der umfangreichen Datenbank mit Spielerberichten des FC Sevilla ausschöpfen. So ist es möglich, mit natürlicher Sprache nach Spielern zu suchen und potenzielle Neuzugänge auf der Grundlage ihrer quantitativen Schlüsselindikatoren und der detaillierten Meinung der Scouting-Experten zu finden. Dies verschafft dem FC Sevilla potenzielle Wettbewerbsvorteile, mit Hilfe von Technologie bessere Entscheidungen über die Rekrutierung von Spielern auf der Grundlage technologischer Erkenntnisse zu treffen.

»Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit IBM, da dieses Projekt für den FC Sevilla und die gesamte Sportbranche von großer Bedeutung sein kann«, so José María del Nido Carrasco, Präsident des FC Sevilla. »Unser Scouting- und Analystenteam ist bestrebt, die besten Spieler für den Erfolg unserer Mannschaft zu finden, und hat unermüdlich daran gearbeitet, eine beeindruckende Datenbank mit Spielerberichten aufzubauen, die wir nun mit der Unterstützung von IBM voll ausschöpfen können. Dies verschafft uns einen erheblichen Vorteil bei der Rekrutierung von Spielern und ermöglicht es uns, die besten Spieler für unser Team zu finden und unsere Leistung auf dem Spielfeld weiter zu verbessern. Wir sind überzeugt, dass diese Zusammenarbeit nicht nur für den FC Sevilla, sondern für die gesamte Sportbranche positive Auswirkungen haben wird. Mit diesem Tool zeigt der FC Sevilla auch, dass Technologie nicht nur ein Ziel ist, sondern ein vertrauter Begleiter auf dem Weg in die Zukunft unseres Unternehmens; sie ist Teil seiner DNA«.

»Wir sind stolz darauf, mit dem FC Sevilla zusammenzuarbeiten und die generative KI von IBM watsonx zu nutzen, um die Genauigkeit und Effektivität des Spielerrekrutierungsprozesses zu verbessern«, sagte Ana Paula De Jesus Assis, General Manager, IBM EMEA. »Mit den richtigen Leitplanken und der richtigen Governance ist KI für Unternehmen in vielen Branchen, die ihre Abläufe modernisieren wollen, ein großer Fortschritt. In diesem Fall, indem sie vertrauenswürdige und erklärbare Erkenntnisse liefert, die Ziele eines wettbewerbsfähigen Fußballvereins fördern und gleichzeitig die Arbeit eines Fußball-Scouts verändern.«

Die Zusammenarbeit zwischen IBM und dem FC Sevilla ist Teil der umfassenden Geschäfts- und Technologiestrategie des Vereins, die darauf abzielt, die Leistungsfähigkeit von Daten und KI zu nutzen, um den Fußballbetrieb zu verbessern. Durch die Integration der watsonx-basierten Lösung in die bestehende Datenarchitektur will der FC Sevilla den ROI der vorhandenen Ressourcen durch schnellere, effizientere und fundiertere Rekrutierungsentscheidungen erhöhen.