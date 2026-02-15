Vertragsmanagement: Tipps zur Auswahl der Software

Vertragsmanagement umfasst den gesamten Lebenszyklus von Verträgen – von der Planung, Erstellung, Abwicklung bis zur Archivierung.

Ziel ist die systematische Steuerung der Fristen, Pflichten und Risiken sowie Sicherstellung der Compliance.

Contract Lifedcycle Management zentralisiert und automatisiert die Prozesse, erhöht Transparenz und Effizienz.

133 Artikel zu „Vertragsmanagement“

News Vertrieb 2.0: Digitales Vertragsmanagement macht den Unterschied Produktbeschreibungen, Preistabellen, Lieferzeitpläne, produktspezifische Klauseln – das sind nur einige Beispiele für wichtige Bestandteile von Kundenverträgen. Inhalte, mit denen Mitarbeiter in Vertriebsabteilungen in der IT-Branche täglich arbeiten. Das händische Aufsetzen und Warten solcher Vertragsdokumente stellt eine administrative Herausforderung dar – vor allem aufgrund des hohen Zeitaufwands. Abhilfe schafft eine digitale Vertragsverwaltung. In einem digitalen,… Weiterlesen →