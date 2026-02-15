Vertragsmanagement: Tipps zur Auswahl der Software

Vertragsmanagement umfasst den gesamten Lebenszyklus von Verträgen – von der Planung, Erstellung, Abwicklung bis zur Archivierung.
Ziel ist die systematische Steuerung der Fristen, Pflichten und Risiken sowie Sicherstellung der Compliance.
Contract Lifedcycle Management zentralisiert und automatisiert die Prozesse, erhöht Transparenz und Effizienz.
133 Artikel zu „Vertragsmanagement“
Vertragsmanagement 2026: Sieben Vorsätze die sich lohnen
Es braucht 21 Tage, um eine Gewohnheit zu entwickeln. Sie wieder loszuwerden, dauert unverhältnismäßig länger oder funktioniert gar nicht. Denn für eine erfolgreiche Veränderung fehlen oft Geduld, ein klarer Grund und die passenden Werkzeuge. Insbesondere im Vertragsmanagement tragen Gewohnheiten dazu bei, dass die Verwaltung in zahlreichen Betrieben seit Jahren analog erfolgt und weitreichende Verbesserungspotenziale ungenutzt…
Fabasoft Contracts: KI für effizientes Vertragsmanagement
Das Softwareunternehmen Fabasoft Contracts baut die Zusammenarbeit mit Mindbreeze aus und integriert neue KI-Funktionen in sein digitales Vertragsmanagement: Die automatisierte Vertragsprüfung sowie die integrierte Chat-Funktion mit Dokumenten ermöglichen es, Vereinbarungen effizienter zu verwalten und so operative Kosten zu senken. »Die manuelle Erstellung, Verwaltung und Analyse von Verträgen ist oft zeitintensiv und fehleranfällig«, sagt Robin Schmeisser,…
Vertrieb 2.0: Digitales Vertragsmanagement macht den Unterschied
Produktbeschreibungen, Preistabellen, Lieferzeitpläne, produktspezifische Klauseln – das sind nur einige Beispiele für wichtige Bestandteile von Kundenverträgen. Inhalte, mit denen Mitarbeiter in Vertriebsabteilungen in der IT-Branche täglich arbeiten. Das händische Aufsetzen und Warten solcher Vertragsdokumente stellt eine administrative Herausforderung dar – vor allem aufgrund des hohen Zeitaufwands. Abhilfe schafft eine digitale Vertragsverwaltung. In einem digitalen,…
DORA-Verordnung auf dem Vormarsch: Digitales Vertragsmanagement als Erfolgsfaktor
Im Kontext steigender Cyberbedrohungen gewinnt die strikte Einhaltung bzw. Umsetzung entsprechender Compliance-Vorschriften stetig an Bedeutung. Als Bereitsteller kritischer Infrastruktur gilt insbesondere für Finanzunternehmen, IT-Ausfälle und sicherheitsrelevante Vorfälle zu verhindern, um für die Aufrechterhaltung des Betriebs zu sorgen. Mit dem Digital Operational Resilience Act (DORA) erließ die EU ein Regelwerk zur Sicherstellung der digitalen Betriebsstabilität sowie…
Digitales Vertragsmanagement
Verträge sind die Grundlage jeder Geschäftsbeziehung. Sie regeln die Rechte und Pflichten der Vertragspartner, definieren die Leistungen und Zahlungsbedingungen, und schützen vor Risiken und Haftungen. Doch wie werden Verträge in der digitalen Welt effizient erstellt, verwaltet und überwacht? Digitales Vertragsmanagement ist die Antwort. Es ist ein Prozess, der alle Schritte von der Vertragserstellung über die…
Compliance-Vorgaben: Digitales Vertragsmanagement als Schlüssel zum Erfolg
Verträge enthalten eine Vielzahl von Verpflichtungen, die Unternehmen erfüllen müssen, um rechtliche, wirtschaftliche und reputationsbezogene Risiken zu vermeiden. Was viele nicht beachten: Diese Verpflichtungen gehen weit über die vereinbarten Leistungen hinaus. Aus den Verträgen ergeben sich auch umfangreiche Compliance-Vorgaben, die alle beachtet werden müssen, etwa gesetzliche Anforderungen, interne Richtlinien oder branchenspezifische Standards. Um diese…
Aktiv Gestalten statt nur Verwalten: Die Must-haves im digitalen Vertragsmanagement
Fünf zentrale Funktionen zur Digitalisierung interner Unternehmensprozesse. Wettbewerbsintensivere Märkte und steigender Kostendruck zwingen Unternehmen dazu, ihre eigenen Abläufe kritisch zu hinterfragen und zu rationalisieren. Zudem steigen die Compliance-Anforderungen, was zu immer höheren Ansprüchen vor allem an die Verwaltung führt. Das gilt auch für die zahlreichen Verträge mit Lieferanten und Kunden, die Unternehmen ordnungsgemäß handhaben müssen.…
Zwischen KI-Hype und Kostenrealität: Trends im Retourenmanagement 2026
Kommentar von Artjom Bruch, CEO von Trusted Returns Schon seit Jahren wächst der Onlinehandel – doch 2026 steht der E‑Commerce unter ganz anderem Druck als noch in den letzten Jahren: Margen schrumpfen, Marktplätze gewinnen an Macht, KI verändert Einkaufspfade – und die Retourenabwicklung bleibt der teuerste blinde Fleck. Artjom Bruch, CEO von Trusted Returns,…
Langzeitarchivierung von Daten – Herausforderungen und vielversprechende Ansätze
Die Langzeitarchivierung von Daten stellt Organisationen vor große Herausforderungen, da technologische Entwicklungen, regulatorische Anforderungen und die Notwendigkeit dauerhafter Datenzugänglichkeit einen stetigen Anpassungsdruck erzeugen. Mythen wie die Annahme, Daten könnten einfach gespeichert und später problemlos genutzt werden, werden widerlegt – vielmehr müssen Archive aktiv gepflegt, validiert und mit Metadaten angereichert werden, um langfristig nutzbar zu bleiben.…
Erfolgreicher Vertrieb 2026: »Daten sind Hinweise, keine Wahrheiten«
Warum immer mehr Informationen nicht automatisch zu besseren Entscheidungen führen, sondern neue Kompetenzen erfordern, erläutert Devin Vandreuke, Unternehmensberater für Vertrieb und Vertriebsstrategie. »Im Verkauf des Jahres 2026 ist so gut wie alles messbar. Klicks, Öffnungsraten, Gesprächsdauer, Abschlusswahrscheinlichkeiten, Forecasts in Echtzeit. Dashboards leuchten in allen Farben, Algorithmen rechnen schneller als jeder Vertriebsleiter denken kann und…
IT-Management 2026: Fünf unbequeme Wahrheiten und Europas Sonderweg
2026 wird für CIOs und IT-Manager zum Jahr der unbequemen Entscheidungen. Nach einem Jahrzehnt technologischer Expansion stellt sich jetzt die Frage, ob Unternehmen ihre digitalen Ökosysteme noch beherrschen oder längst von Kosten, Komplexität und KI-Dynamik überrollt werden. Flexera hat dazu die Prognosen seiner Führungskräfte zu den wichtigsten Themen auf der CIO-Agenda eingeholt. Aus den Einschätzungen wird…
Cybersecurity 2026: Trends und Predictions
2026 wird ein Jahr, in dem sich Angriffsflächen weiter ausdehnen, Automatisierung die Geschwindigkeit von Angriffen erhöht und künstliche Intelligenz Vorteile sowohl für Angreifer als auch für Sicherheitsteams bietet. Die folgenden Cybersecurity-Trends zeigen, welche Bedrohungen besonders relevant werden könnten und welche Entwicklungen Sicherheitsverantwortliche kennen sollten. KI-gestützte Angriffe KI bietet große Vorteile, sowohl für die Stärkung…
Mendix: Sieben zentrale Tech-Trends für 2026
Für Unternehmen wird 2026 stark von Compliance und Governance geprägt sein: Der wachsende Einsatz künstlicher Intelligenz im Geschäftsalltag stellt neue Anforderungen an Kontrolle, Transparenz und regulatorische Absicherung. Themen wie Datenhoheit, digitale Souveränität und verlässliche KI-Leitplanken rücken dabei noch stärker in den Mittelpunkt und werden zu wichtigen Erfolgsfaktoren. Mendix, ein Siemens-Unternehmen, benennt sieben Trends, die für…
Das planen Cyberkriminelle für 2026
Auch in diesem Jahr müssen Unternehmen sprichwörtlich früh aufstehen, um Cyberkriminellen einen Schritt voraus zu sein. Experten für Managed Extended Detection and Response (MXDR) helfen ihnen dabei und nennen vier Entwicklungen, auf die sie 2026 gefasst sein müssen. Das Cyberthreat-Research-Team von Ontinue sammelt das ganze Jahr über wertvolle Informationen rund um das Thema Cybersicherheit.…
Data-Resilience 2026 – die Scorecard, die IT-Führungskräfte kennen sollten
Welchen Herausforderungen und Risiken waren die digitalen Infrastrukturen im Jahr 2025 ausgesetzt, und welche zentralen Anforderungen für eine widerstandsfähige Datenarchitektur leiten sich daraus im Jahr 2026 ab? Insbesondere KI-Bereitschaft, Unveränderbarkeit, Souveränität und Cloud-Resilienz stehen im Fokus. Eine Scorecard signalisiert mit grünen Signalen eine zukunftssichere Datenbasis und rote Warnsignale zeigen auf verborgene Risiken wie Vendor-Lock-in, ungetestete…
Neue Regeln, neue Risiken: Die wichtigsten IT-Security-Handlungsfelder für 2026
In Deutschland müssen 2026 zahlreiche neue Vorschriften im Bereich IT-Security eingehalten werden, unter anderem zur Umsetzung von EU-Vorgaben. Sie erfordern angepasste, überarbeitete oder sogar neue Ansätze für die Compliance. Hinzu kommen weiter steigende Gefahren durch KI-basierte Attacken, Cybercrime-as-a-Service und erweiterte Angriffsflächen. Unter diesen Bedingungen reichen klassische, überwiegend reaktive Verteidigungsmodelle immer weniger aus. Sicherheit muss…
Enterprise Content Management – High Performance dank Low-Code und KI
Intelligenten Systemen und automatisierten Prozessen gehört die Zukunft. Auf dieser Grundlage können sich Unternehmen fit für das Wettbewerbsumfeld für morgen machen und mit mehr Effizienz im Arbeitsalltag glänzen. Künstliche Intelligenz (KI) und Low-Code-Plattformen liegen hier eindeutig im Trend.
Vom Linkedin-Kontakt zum Sales-Termin in nur fünf Schritten
Häufig investieren B2B-Unternehmen etliche Ressourcen und viel Energie in Awareness- und Leadgenerierungskampagnen, zum Beispiel in sozialen Medien wie Linkedin. Die Reichweite ist da, die Conversion stimmt – doch der Vertrieb spürt davon oft wenig. Was fehlt, ist der konsequente Prozess, der Social-Media-Kontakte in Leads und diese wiederum in echte Opportunities verwandelt. Dabei reichen fünf Schritte…
Diese 10 Jobs werden (sehr wahrscheinlich) von KI ersetzt – doch es gibt Alternativen
Künstliche Intelligenz ist keine ferne Zukunftsvision mehr – sie verändert schon heute Arbeitsplatzsicherheit, Skill-Anforderungen und Karrierewege: Laut kürzlich geleakten Dokumenten plant Amazon, 600.000 US-Mitarbeitende durch Roboter zu ersetzen. 41 % der Unternehmen weltweit erwarten, ihre Belegschaft bis 2030 aufgrund von KI zu reduzieren. 53 % der IT-Führungskräfte glauben, dass KI zu kleineren Teams führen wird.…
Whitepaper: 12 Projekte entscheiden über Ihre DORA-Compliance
Der Digital Operational Resilience Act (DORA) gilt seit dem 17. Januar 2025 verbindlich für alle Finanzunternehmen in der EU. Kleinere Institute, die unter das Kreditwesengesetz fallen, hatten in Deutschland zwar eine verlängerte Umsetzungsfrist erhalten. Diese endet allerdings am 1. Januar 2027, sodass sich Institute, die bislang von der Übergangsregelung profitiert haben, dringend auf die Umsetzung…