Das sollten Privatanleger über Blockchain, Wallets und Risiken wissen

Bitcoin, Ethereum und zahlreiche weitere Kryptowährungen sind längst kein Nischenthema mehr. Spätestens seit digitale Vermögenswerte regelmäßig Schlagzeilen machen und von immer mehr Finanzdienstleistern thematisiert werden, interessieren sich auch Privatanleger für die neue Anlageklasse. Jedoch bestehen viele Fragen: Wie funktioniert eine Blockchain? Was ist eine Wallet? Und welche Risiken sollten Anleger kennen, bevor sie sich mit Kryptowährungen beschäftigen?

Wer die grundlegenden Konzepte versteht, kann Chancen und Risiken besser einordnen. Denn Kryptowährungen unterscheiden sich in wesentlichen Punkten von klassischen Geldanlagen oder Bankguthaben.

Was sind Kryptowährungen?

Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte, die auf kryptografischen Verfahren basieren. Im Gegensatz zu staatlichen Währungen werden sie in der Regel nicht von einer Zentralbank herausgegeben, sondern über dezentrale oder teilzentralisierte Netzwerke organisiert. Stattdessen erfolgt die Verwaltung über dezentrale Netzwerke, in denen zahlreiche Computer gemeinsam Transaktionen überprüfen und dokumentieren.

Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, daneben haben sich zahlreiche weitere Projekte etabliert. »Ethereum ist eine Blockchain-Plattform für dezentrale Anwendungen. Die zugehörige Kryptowährung Ether wird unter anderem für Transaktionen und die Ausführung sogenannter Smart Contracts genutzt – automatisierte Verträge, die auf der Blockchain ausgeführt werden.

Für Privatanleger ist wichtig zu verstehen, dass Kryptowährungen keine klassischen Spareinlagen darstellen. Ihr Wert wird maßgeblich durch Angebot und Nachfrage bestimmt, wird jedoch zusätzlich von Faktoren wie Regulierung, Marktliquidität, technologischen Entwicklungen und makroökonomischen Rahmenbedingungen beeinflusst.

Blockchain einfach erklärt

Die Grundlage vieler Kryptowährungen bildet die Blockchain. Dabei handelt es sich um eine dezentrale Datenbank, in der sämtliche Transaktionen chronologisch gespeichert werden.

Neue Datensätze werden in Blöcken zusammengefasst und anschließend miteinander verkettet. Dadurch entsteht eine lückenlose Historie aller Transaktionen. Da zahlreiche Teilnehmer gleichzeitig Kopien dieser Datenbank verwalten, gilt eine nachträgliche Manipulation als sehr schwierig und wäre in der Regel nur mit erheblicher Kontrolle über das Netzwerk (z. B. durch einen sogenannten 51-Prozent-Angriff) möglich.

Dieses System bietet mehrere Vorteile:

hohe Transparenz der Transaktionen

dezentrale Verwaltung ohne zentrale Kontrollinstanz

nachvollziehbare Dokumentation aller Einträge

hohe Manipulationsresistenz durch kryptografische Verfahren und verteilte Netzwerke

Die Blockchain-Technologie findet inzwischen auch außerhalb von Kryptowährungen Anwendung, beispielsweise bei digitalen Identitäten, Lieferketten oder der Dokumentation von Eigentumsrechten.

Wallets: Der digitale Aufbewahrungsort

Wer Kryptowährungen besitzt, benötigt eine sogenannte Wallet. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um eine digitale Geldbörse, die den Zugriff auf die eigenen Kryptowährungen ermöglicht.

Grundsätzlich wird zwischen verschiedenen Wallet-Arten unterschieden:

Hot Wallets sind mit dem Internet verbunden und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf digitale Vermögenswerte. Sie eignen sich insbesondere für regelmäßige Transaktionen, sind jedoch stärker Angriffen aus dem Internet ausgesetzt.

Cold Wallets befinden sich dagegen offline. Dazu zählen beispielsweise Hardware Wallets oder andere Speichermedien, die keine dauerhafte Internetverbindung besitzen. Sie gelten als besonders sicher für die langfristige Aufbewahrung größerer Bestände.

Von zentraler Bedeutung sind außerdem der Private Key und die Seed Phrase. Beide dienen als kryptografische Zugangsschlüssel zu den auf der Blockchain verwalteten Vermögenswerten. Gehen diese Informationen verloren oder gelangen sie in falsche Hände, kann der Zugriff auf die Kryptowährungen dauerhaft verloren gehen. Eine Wiederherstellung durch eine Bank oder einen zentralen Anbieter ist in vielen Fällen nicht möglich.

Welche Risiken sollten Privatanleger kennen?

So interessant digitale Vermögenswerte auch sein mögen – sie gehen mit besonderen Risiken einher. Verbraucherinformationen weisen deshalb regelmäßig darauf hin, dass Kryptowährungen keine risikofreie Geldanlage darstellen.

Ein wesentliches Merkmal sind die teilweise erheblichen Kursschwankungen. Preisbewegungen von mehreren Prozent innerhalb eines Tages sind keine Seltenheit. Entsprechend besteht grundsätzlich auch das Risiko eines hohen Wertverlusts bis hin zum Totalverlust.

Hinzu kommen Sicherheitsrisiken. Kriminelle nutzen häufig Phishing-E-Mails, gefälschte Handelsplattformen oder manipulierte Webseiten, um an Zugangsdaten oder Kryptowährungen zu gelangen. Auch unrealistische Renditeversprechen oder vermeintlich exklusive Investmentmöglichkeiten sollten kritisch hinterfragt werden.

Darüber hinaus liegt die Verantwortung für die sichere Verwahrung der Zugangsdaten in vielen Fällen beim Nutzer selbst. Wer seine Seed Phrase verliert oder seinen Private Key nicht mehr besitzt, kann unter Umständen dauerhaft den Zugriff auf seine digitalen Vermögenswerte verlieren.

Auch Verbraucherinformationen, etwa des VerbraucherService Bayern, weisen darauf hin, dass Kryptowährungen kein gesetzliches Zahlungsmittel sind, erheblichen Wertschwankungen unterliegen und Nutzer Angebote sorgfältig prüfen sowie besonders aufmerksam gegenüber Betrugsversuchen sein sollten.

Warum ist Wissen wichtiger als kurzfristige Trends?

Kryptowährungen entwickeln sich kontinuierlich weiter. Neue Projekte, technische Innovationen und regulatorische Veränderungen sorgen dafür, dass sich der Markt laufend verändert. Umso wichtiger ist es, sich nicht ausschließlich auf Schlagzeilen oder Diskussionen in sozialen Netzwerken zu verlassen.

Ein solides Grundverständnis hilft dabei, Fachbegriffe wie Blockchain, Wallet oder Private Key richtig einzuordnen und Risiken realistischer zu bewerten. Wer sich intensiver mit den Grundlagen, der Funktionsweise digitaler Währungen sowie wichtigen Begriffen rund um Kryptowährungen beschäftigen möchte, findet weiterführende Informationen auf der Themenseite der VR Bank.

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