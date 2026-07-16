Das sollten Privatanleger über Blockchain, Wallets und Risiken wissen

Bitcoin, Ethereum und zahlreiche weitere Kryptowährungen sind längst kein Nischenthema mehr. Spätestens seit digitale Vermögenswerte regelmäßig Schlagzeilen machen und von immer mehr Finanzdienstleistern thematisiert werden, interessieren sich auch Privatanleger für die neue Anlageklasse. Jedoch bestehen viele Fragen: Wie funktioniert eine Blockchain? Was ist eine Wallet? Und welche Risiken sollten Anleger kennen, bevor sie sich mit Kryptowährungen beschäftigen?
Wer die grundlegenden Konzepte versteht, kann Chancen und Risiken besser einordnen. Denn Kryptowährungen unterscheiden sich in wesentlichen Punkten von klassischen Geldanlagen oder Bankguthaben.
https://www.magnific.com/de/fotos-kostenlos/flat-lay-abstrakte-innovationssortiment-mit-bitcoins_13295931.htm
Was sind Kryptowährungen?
Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte, die auf kryptografischen Verfahren basieren. Im Gegensatz zu staatlichen Währungen werden sie in der Regel nicht von einer Zentralbank herausgegeben, sondern über dezentrale oder teilzentralisierte Netzwerke organisiert. Stattdessen erfolgt die Verwaltung über dezentrale Netzwerke, in denen zahlreiche Computer gemeinsam Transaktionen überprüfen und dokumentieren.
Die bekannteste Kryptowährung ist Bitcoin, daneben haben sich zahlreiche weitere Projekte etabliert. »Ethereum ist eine Blockchain-Plattform für dezentrale Anwendungen. Die zugehörige Kryptowährung Ether wird unter anderem für Transaktionen und die Ausführung sogenannter Smart Contracts genutzt – automatisierte Verträge, die auf der Blockchain ausgeführt werden.
Für Privatanleger ist wichtig zu verstehen, dass Kryptowährungen keine klassischen Spareinlagen darstellen. Ihr Wert wird maßgeblich durch Angebot und Nachfrage bestimmt, wird jedoch zusätzlich von Faktoren wie Regulierung, Marktliquidität, technologischen Entwicklungen und makroökonomischen Rahmenbedingungen beeinflusst.
Blockchain einfach erklärt
Die Grundlage vieler Kryptowährungen bildet die Blockchain. Dabei handelt es sich um eine dezentrale Datenbank, in der sämtliche Transaktionen chronologisch gespeichert werden.
Neue Datensätze werden in Blöcken zusammengefasst und anschließend miteinander verkettet. Dadurch entsteht eine lückenlose Historie aller Transaktionen. Da zahlreiche Teilnehmer gleichzeitig Kopien dieser Datenbank verwalten, gilt eine nachträgliche Manipulation als sehr schwierig und wäre in der Regel nur mit erheblicher Kontrolle über das Netzwerk (z. B. durch einen sogenannten 51-Prozent-Angriff) möglich.
Dieses System bietet mehrere Vorteile:
- hohe Transparenz der Transaktionen
- dezentrale Verwaltung ohne zentrale Kontrollinstanz
- nachvollziehbare Dokumentation aller Einträge
- hohe Manipulationsresistenz durch kryptografische Verfahren und verteilte Netzwerke
Die Blockchain-Technologie findet inzwischen auch außerhalb von Kryptowährungen Anwendung, beispielsweise bei digitalen Identitäten, Lieferketten oder der Dokumentation von Eigentumsrechten.
Wallets: Der digitale Aufbewahrungsort
Wer Kryptowährungen besitzt, benötigt eine sogenannte Wallet. Dabei handelt es sich vereinfacht gesagt um eine digitale Geldbörse, die den Zugriff auf die eigenen Kryptowährungen ermöglicht.
Grundsätzlich wird zwischen verschiedenen Wallet-Arten unterschieden:
Hot Wallets sind mit dem Internet verbunden und ermöglichen einen schnellen Zugriff auf digitale Vermögenswerte. Sie eignen sich insbesondere für regelmäßige Transaktionen, sind jedoch stärker Angriffen aus dem Internet ausgesetzt.
Cold Wallets befinden sich dagegen offline. Dazu zählen beispielsweise Hardware Wallets oder andere Speichermedien, die keine dauerhafte Internetverbindung besitzen. Sie gelten als besonders sicher für die langfristige Aufbewahrung größerer Bestände.
Von zentraler Bedeutung sind außerdem der Private Key und die Seed Phrase. Beide dienen als kryptografische Zugangsschlüssel zu den auf der Blockchain verwalteten Vermögenswerten. Gehen diese Informationen verloren oder gelangen sie in falsche Hände, kann der Zugriff auf die Kryptowährungen dauerhaft verloren gehen. Eine Wiederherstellung durch eine Bank oder einen zentralen Anbieter ist in vielen Fällen nicht möglich.
Welche Risiken sollten Privatanleger kennen?
So interessant digitale Vermögenswerte auch sein mögen – sie gehen mit besonderen Risiken einher. Verbraucherinformationen weisen deshalb regelmäßig darauf hin, dass Kryptowährungen keine risikofreie Geldanlage darstellen.
Ein wesentliches Merkmal sind die teilweise erheblichen Kursschwankungen. Preisbewegungen von mehreren Prozent innerhalb eines Tages sind keine Seltenheit. Entsprechend besteht grundsätzlich auch das Risiko eines hohen Wertverlusts bis hin zum Totalverlust.
Hinzu kommen Sicherheitsrisiken. Kriminelle nutzen häufig Phishing-E-Mails, gefälschte Handelsplattformen oder manipulierte Webseiten, um an Zugangsdaten oder Kryptowährungen zu gelangen. Auch unrealistische Renditeversprechen oder vermeintlich exklusive Investmentmöglichkeiten sollten kritisch hinterfragt werden.
Darüber hinaus liegt die Verantwortung für die sichere Verwahrung der Zugangsdaten in vielen Fällen beim Nutzer selbst. Wer seine Seed Phrase verliert oder seinen Private Key nicht mehr besitzt, kann unter Umständen dauerhaft den Zugriff auf seine digitalen Vermögenswerte verlieren.
Auch Verbraucherinformationen, etwa des VerbraucherService Bayern, weisen darauf hin, dass Kryptowährungen kein gesetzliches Zahlungsmittel sind, erheblichen Wertschwankungen unterliegen und Nutzer Angebote sorgfältig prüfen sowie besonders aufmerksam gegenüber Betrugsversuchen sein sollten.
Warum ist Wissen wichtiger als kurzfristige Trends?
Kryptowährungen entwickeln sich kontinuierlich weiter. Neue Projekte, technische Innovationen und regulatorische Veränderungen sorgen dafür, dass sich der Markt laufend verändert. Umso wichtiger ist es, sich nicht ausschließlich auf Schlagzeilen oder Diskussionen in sozialen Netzwerken zu verlassen.
Ein solides Grundverständnis hilft dabei, Fachbegriffe wie Blockchain, Wallet oder Private Key richtig einzuordnen und Risiken realistischer zu bewerten. Wer sich intensiver mit den Grundlagen, der Funktionsweise digitaler Währungen sowie wichtigen Begriffen rund um Kryptowährungen beschäftigen möchte, findet weiterführende Informationen auf der Themenseite der VR Bank.
1452 Artikel zu „Krypto“
News | IT-Security
4 Sicherheitsrisiken, die CIOs bei der Nutzung von Krypto-Technologien oft unterschätzen
Krypto-Technologien haben sich vom Nischenexperiment zu einem strategischen Thema entwickelt. Für viele Unternehmen geht es dabei weniger um Spekulation, sondern um Infrastrukturfragen: digitale Identitäten, tokenisierte Prozesse oder neue Zahlungswege. Genau hier entstehen Risiken, die im Managementalltag leicht untergehen. 2026 stehen CIOs und CISOs vor einer paradoxen Situation. Einerseits wächst der Druck, sich mit Krypto-Technologien auseinanderzusetzen.…
News | Blockchain | Cloud Computing
Wie Kryptowährung und Blockchain das Cloud Computing revolutionieren
In der sich stetig weiterentwickelnden Welt des Cloud Computing suchen Unternehmen ständig nach innovativen Möglichkeiten, um die Sicherheit zu verbessern, Kosten zu senken und die Betriebsabläufe zu optimieren. Ein solcher Durchbruch ist die Integration von Kryptowährung und Blockchain-Technologie, zwei schnell wachsenden Kräften, die die Landschaft der Cloud-Dienste verändern. Mit der zunehmenden Einführung digitaler Währungen gestalten…
News | Trends Security | IT-Security | Tipps
Fake-Ads für Kryptowährungen: Cristiano-Ronaldo-Malvertising für Binance
Aktuelle Kampagnen mit Fake-Ads für Kryptowährungen. Fortschrittliche Tarntechniken im Einsatz. Die Experten der Bitdefender Labs beobachten aktuelle Malvertising-Kampagnen auf Facebook. Vehikel für die Angriffe mit Malware sind vor allem bekannte Kryptowährungsseiten wie Binance, Trading View, ByBit, SolFlare, MetaMask, Gate.io oder MEXC. Angebliche Markenbotschafter sind Influencer und Prominente wie Elon Musk oder Cristiano Ronaldo. Die…
News | IT-Security | Rechenzentrum | Ausgabe 3-4-2025 | Security Spezial 3-4-2025
Quantum Computing – Der Wettlauf um sichere Kryptografie
Starke Kryptografie schützt das digitale Nervensystem weltweit vernetzter Rechner. Mit der technischen Überlegenheit leistungsstarker Quantencomputer droht jetzt, dass die bisherigen Sicherheitsverfahren schon in naher Zukunft ausgehebelt werden.
News | Trends 2025 | Trends Security | IT-Security | Künstliche Intelligenz
KI, Deepfakes und Quantenkryptografie: Die Cybersicherheit steht 2025 auf dem Prüfstand
Die Bedrohungen im Cyberraum entwickeln sich schneller, als viele Unternehmen reagieren können: Sie stehen einer Vielzahl neuer Herausforderungen gegenüber – von KI-unterstützten Angriffen bis hin zu Deepfake-Technologien. Andreas Müller, Vice President Enterprise Sales Central and Eastern Europe bei Delinea, beleuchtet die wichtigsten Cybersicherheitstrends und -herausforderungen für das Jahr 2025. Cybersicherheit der Zukunft: Frühe Erkennung erweitert…
News | E-Commerce | IT-Security
Onlinebetrug durch Quantencomputer: Unternehmen brauchen Kryptoagilität
Wie durch sichere Verschlüsselungsmethoden Kundendaten geschützt werden können. Eine Studie der LexisNexis Risk Solutions aus dem Jahr 2023 hat ergeben, dass jede betrügerische Transaktion Unternehmen in der EMEA-Region durchschnittlich das 3,9-fache des verlorenen Transaktionswertes kostet. Einzelhändlern in Deutschland entstehen für jeden Euro, der durch Betrug verloren geht, Kosten in Höhe von 3,43 Euro. In den…
News | IT-Security | Rechenzentrum
Post-Quanten-Kryptografie: Migrate now, to be secure later
© Fraunhofer AISEC PQC-Update 2024: Das Kompetenzzentrum Post-Quanten-Kryptografie des Fraunhofer AISEC bringt jedes Jahr etwa 100 PQC-Expertinnen und -Experten von Behörden, Unternehmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen zusammen, um die PQC-Migration weiter voranzutreiben. Prognosen gehen davon aus, dass die ersten Quantencomputer, die aktuell gängige kryptografische Verfahren brechen können, ab den frühen 2030er Jahren verfügbar sein werden.…
News | Trends 2024 | Trends Security | IT-Security | Whitepaper
PKI und Post-Quanten-Kryptographie: Wachsender Bedarf an digitalem Vertrauen
Der PKI & Digital Trust Report 2024 von Keyfactor verdeutlicht Herausforderungen im Bereich digitaler Identitäten und Hindernisse bei der Vorbereitung von Organisationen auf die Post-Quanten-Kryptografie. Keyfactor, die Identity-first Security-Lösung für moderne Unternehmen, und Vanson Bourne geben die Ergebnisse des PKI & Digital Trust Report 2024 bekannt, für den weltweit 1.200 IT-Experten und -Führungskräfte (300…
News | IT-Security | Services | Tipps
Managed Security Services für KMU: Nachts, wenn der Kryptotrojaner kommt
Die Ressourcen von mittelständischen Unternehmen reichen oft nicht für einen wirksamen Schutz vor Cyberattacken aus. Managed Security Services können Abhilfe schaffen. Bei der Auswahl des Dienstleisters sollten Unternehmen aber auf einige Dinge achten. Cyberattacken zählen zu den größten Risiken für deutsche Unternehmen. Laut einer Untersuchung des Branchenverbands Bitkom entstand ihnen im vergangenen Jahr durch…
News | IT-Security | Strategien
Post-Quanten-Kryptografie: Ein zukünftiges und komplexes Thema, das jetzt angegangen werden muss
Die Quanteninformatik wird einerseits zweifellos den künftigen technologischen Fortschritt fördern. Andererseits stellt sie bereits jetzt eine konkrete Bedrohung für die Cybersicherheit dar, da diese Revolution die notwendigen Werkzeuge bereitstellen wird, um derzeitige Kryptografiesysteme zu knacken. Obwohl es den Quantencomputer abseits von Laborbedingungen noch nicht gibt, ist die Bedrohung bereits real – zum Beispiel in Form…
News | Blockchain | Services
Krypto im Gaming und Online-Casinos: Wie weit hat sich die Verbindung von Krypto und Gaming-Technologie weiterentwickelt
Beim Krypto Gaming, das auch als Blockchain Gaming bezeichnet wird, handelt es sich um ein gar nicht mehr so neues Phänomen in der Welt der Videospiele. Krypto Gaming stellt eine Art von Spiel dar, das auf der Blockchain-Technologie aufbaut. Der Spieler kann hier während des Spiels Kryptowährungen verdienen, kann diese besitzen und in weiterer Folge…
News | Blockchain | Business Process Management | Healthcare IT
Mehr als nur Kryptowährungen – der Einsatz von Blockchain-Technologie im Gesundheitswesen
Die Blockchain-Technologie hat in den letzten Jahren einen erheblichen Wandel durchlebt. Ursprünglich mit Kryptowährungen wie Bitcoin assoziiert, hat sie sich zu einem vielseitigen Instrument entwickelt, das in verschiedenen Branchen Anwendung findet. Insbesondere im Gesundheitswesen eröffnen sich durch den Einsatz von Blockchain-Technologie neue Möglichkeiten. In diesem Artikel werden wir daher die Transformation der Blockchain von…
News | Trends 2024 | Trends Security | Favoriten der Redaktion | IT-Security | Whitepaper
Post-Quanten-Kryptographie: Sicherheitsauswirkungen und Vorbereitungen
IT-Führungskräfte sehen dringenden Bedarf nach Investitionen zur Planung quantensicherer Methoden — Mängel bei Zuständigkeiten sowie fehlende Budgets und Unterstützung durch die Geschäftsleitung sind die größten Hindernisse. DigiCert hat die Ergebnisse einer weltweiten Studie veröffentlicht, die den Umgang von Unternehmen mit Bedrohungen durch Post-Quanten-Computing sowie daraus resultierende Sicherheitsmaßnahmen und -vorbereitungen untersucht. Die befragten IT-Verantwortlichen zeigen…
News | Blockchain | IT-Security | Strategien | Tipps
Blockchain-Sicherheit: Lehren aus Krypto-Katastrophen
Der exponentielle Aufstieg der Blockchain-Technologie und der Kryptowährungen hat das Finanzwesen und die digitalen Transaktionen neu definiert. Doch mit dem großen Potenzial gehen auch große Risiken einher. Laut einem Bericht von CNBC wurden im Jahr 2021 Kryptowährungen im Wert von über 13 Milliarden Euro von Hackern gestohlen. Diese alarmierende Statistik unterstreicht die dringende Notwendigkeit, die…
News | Blockchain | IT-Security | Strategien | Tipps
Wie können Kryptowährungen als Ökosystem sicherer gemacht werden?
Kryptowährungen sind digitale Währungen, die auf der Blockchain-Technologie basieren. Sie ermöglichen dezentrale, transparente und schnelle Transaktionen ohne Zwischenhändler. Doch wie sicher sind Kryptowährungen als Ökosystem? Welche Risiken gibt es und wie können sie minimiert werden? Hier sollen einige Aspekte beleuchten werden, die für die Sicherheit von Kryptowährungen als Ökosystem relevant sind. Dabei geht es um…
News | Blockchain | Business
Praktische Einsatzmöglichkeiten: So nutzen Unternehmen Kryptowährungen
Die digitalen Kryptowährungen sind immer weiter auf dem Vormarsch. Inzwischen nutzen immer mehr Unternehmen Bitcoin, Ethereum und Konsorten in der eigenen Geschäftsstrategie. Aber wie gelingt das und welche Option gibt es, um Kryptowährungen in den Geschäftsalltag zu integrieren? Initial Coin Offering – das Start-up mit einer eigenen Kryptowährung finanzieren Start-ups haben oft innovative Ideen,…
News | IT-Security
Zukunftsweisende Quantenkryptografie: Ende der Lauschangriffe in Sicht?
Quantencomputer könnten in einigen Jahren unsere heutigen, konventionellen Verschlüsselungen knacken. Als Gegenmaßnahme forschen Wissenschaftler seit Jahren daran, ein nicht-knackbares Verschlüsselungssystem zu entwickeln. »Und diese Forschung zeigt bereits erste Erfolge. Beispielsweise hat Google mit Sycamore einen Prozessor entwickelt, der das Herzstück eines Quantencomputers mit 53 Qubits bildet«, informiert Patrycja Schrenk, IT-Sicherheitsexpertin und Geschäftsführerin der PSW GROUP…
News | Blockchain | Tipps
Wann fallen Steuern auf Kryptowährungen an?
Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum ermöglichen einen transparenten und sicheren Austausch von digitalen Werten. Die Menschen haben sich an solche Transaktionen gewöhnt. Bitcoins oder Ethereum kaufen ist jetzt eine verständliche und übliche Sache geworden. Wenn es um digitales Geld geht, fällt oft der Begriff Blockchain. Kryptowährungen wie der Bitcoin basieren auf dieser Technologie. Die Blockchain ist…
News | Blockchain | Business
Anlagerichtlinien für Kryptowährungen
Bei Investitionen in Kryptowährungen gibt es einige wichtige Dinge zu beachten. Hier sind einige Richtlinien, die Ihnen helfen, das Beste aus Ihrer Investition zu machen: Recherchieren Sie Dies ist bei jeder Investition wichtig, aber besonders bei einer so volatilen Anlage wie der Kryptowährung. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, in was Sie investieren, bevor…
News | Blockchain | IT-Security | Ausgabe 3-4-2022 | Security Spezial 3-4-2022
Key, Credential Container und Kryptoprozessoren – Mehr Sicherheit und Akzeptanz für Kryptowährungsbörsen
Kaum eine andere Technologie hat die Art und Weise verändert, wie wir mit Transaktionen und der Verwaltung von Informationen und digitalen Assets umgehen wie die Blockchain-Technologie. Mit der Blockchain werden Transaktionen in Sekundenbruchteilen, nachverfolgbar und nahezu fälschungssicher ausgeführt, so dass Besitz und Eigentumsverhältnisse klar belegbar sind.