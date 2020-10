Unveränderbare Backups – Effektive Strategie gegen immer raffiniertere Ransomware

Allein die Erwähnung von Ransomware reicht aus, um dem erfahrensten IT-Profi Schauer über den Rücken zu jagen. Ransomware-Angriffe nehmen in einem noch nie dagewesenen Ausmaß zu, ebenso wie der Grad ihrer Ausgereiftheit. Dazu gehören der Einsatz von Methoden zum Diebstahl von Zugangsdaten und mehrstufige Angriffe, die von einem einzigen anfänglichen Exploit an zu weitreichenden Störungen führen können. Diese fast unsichtbaren Stealth-Angriffe, die sich immer mehr der Entdeckung entziehen, zielen nun erfolgreich auf die letzte Verteidigungslinie von Organisationen ab: Daten-Backups. Pure Storage stellt dar, welches Potential vor diesem Hintergrund in der Nutzung unveränderbare Backups steckt.

Angriffe nehmen weiter zu

Leider haben die Cyberkriminellen in diesem Jahr nicht nachgelassen. Vielmehr haben sie ihre Bemühungen verstärkt und nutzen eine Vielzahl von Methoden, um ahnungslose Mitarbeiter dazu zu bringen, auf gefährliche Links zu klicken oder sensible Daten für den Zugriff auf Systeme bereitzustellen. Fernverwaltete Teams und die Nutzung von nicht geschäftlichen Netzwerken haben die Schwachstellen ausgeweitet, wobei die Auswirkungen von Angriffen immer gravierender und kostspieliger werden.

Da die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, stehen die Remote-Administratoren unter Druck und haben die Aufgabe, die Sicherheit physischer Geräte, einschließlich mobiler Geräte, zu gewährleisten. Die Angreifer sind sich bewusst sind, dass diese Geräte eine einzigartige Gelegenheit bieten, ahnungslose Nutzer zu täuschen. Angreifer zielen daher zunehmend auf SMS-Login-Verifizierungstoken sowohl auf Desktop- als auch auf Mobilgeräten ab.

Laut Daten aus dem Q1 Ransomware Marketplace Report von Coveware stiegen die Lösegeldzahlungen im ersten Quartal 2020 um 33 Prozent, wobei die durchschnittliche Zahlung bei über 40.000 US-Dollar lag. Da der Produktivitäts- und Einnahmeverlust durch einen Angriff weitaus kostspieliger sein kann als das Lösegeld selbst, entscheiden sich viele Unternehmen einfach dafür, zu zahlen und hoffen, dass der Angreifer einen Schlüssel zum Entsperren der Daten bereitstellt.

Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, und zwar den Schutz der wertvollsten Ressourcen, der Backups.

Backups sind die letzte Verteidigungslinie

Da es keine Anzeichen dafür gibt, dass die Zahl der Ransomware-Angriffe zurückgeht, ist der Schutz kritischer Daten wichtiger denn je geworden. Doch selbst wenn Unternehmen über eine mehrschichtige Verteidigung verfügen, haben erfahrene Hacker mittlerweile die Möglichkeit, auf Backup-Daten, Backup-Kataloge und sogar Speicher-Array-Snapshots zuzugreifen.

Die einzige Antwort darauf beginnt mit der Sicherung von Daten und dem Schutz dieser Backups vor einem Angriff mit einem System, das einfach zu bedienen, zuverlässig und – vielleicht am wichtigsten – unveränderbar ist. Neben dem Schutz der Daten vor dem Löschen benötigen Unternehmen auch eine schnelle Möglichkeit, sie nach einem Angriff wiederherzustellen. Hier kommen die SafeMode-Snapshots von Pure FlashBlade ins Spiel.

Dieser Ansatz basiert laut Pure Storage auf folgenden Prinzipien:

Einfachheit, Schnelligkeit und Unveränderbarkeit zur Eindämmung von Datenverlusten durch Ransomware-Angriffe.

Angreifer daran hindern, Snapshots der Backup-Daten zu löschen, zu modifizieren oder zu verschlüsseln.

Beschleunigte Datenwiederherstellung, selbst wenn sowohl die Daten als auch die Datensicherung angegriffen werden.

Unified Fast File & Object-Speicher (UFFO) sind ein innovativer Ansatz zur Eindämmung von Datenverlusten durch Ransomware-Angriffe. Mit SafeMode-Snapshots, einer integrierten FlashBlade-Funktion, werden die Daten beispielsweise bei Pure Storage gesichert. Selbst Administratoren können die SafeMode-Snapshots nicht löschen. Richtlinien können nur von einem autorisierten Mitarbeiter geändert werden, der mit dem Hersteller-Support zusammenarbeitet. Anders ausgedrückt: Selbst wenn die Daten und die Datensicherung bei einem Ransomware-Angriff verschlüsselt werden, sind Unternehmen durch FlashBlade SafeMode-Snapshots mit gültigen, verwendbaren Datenkopien geschützt.

Im Gegensatz zu älteren Backup-Appliances, die nur eine langsame Wiederherstellung ermöglichen, beschleunigt FlashBlade die Wiederherstellung erheblich. Ein Kunde von Pure Storage berichtete, dass sich die Wiederherstellungsgeschwindigkeit seiner Datenbank um das 76-Fache erhöht hat.*

Alles zusammenbringen

Während es wichtig ist, Verteidigungsschichten zu haben, um einen Ransomware-Angriff zu verhindern, ist es auch entscheidend, die Fähigkeit zu haben, im Falle eines erfolgreichen Angriffs effektiv zu reagieren. SafeMode-Snapshots bieten Unternehmen eine einfache, aber effektive Möglichkeit, Daten zu schützen und schnell wiederherzustellen, also genau das, worauf es in einem Ransomware-Szenario ankommt.

*Wiederherstellungsgeschwindigkeiten können je nach Netzwerk variieren.

