Sicherheit braucht mehr Geschwindigkeit

Unternehmen und Behörden sind einfach zu langsam. Sie brauchen im Durchschnitt ganz sechs Tage einen Eindringling in ihren Netzwerken zu entdecken, die Schwere des Angriffs auszuwerten und die Schäden zu beheben. Die Folge: Vier von fünf Unternehmen waren im letzten Jahr nicht in der Lage Cyberangreifern den Zugriff auf die Zieldaten zu verwehren.

Es gibt eine kritische Zeitspanne, die ein Eindringling benötigt, um in weitere Systeme der IT-Infrastruktur vorzudringen, nachdem der erste Endpunkt kompromittiert wurde. Diese Breakout-Zeit ist bei erfahrenen Cyberagenten erschreckend kurz – so stoßen etwa russische Spezialisten in gerade mal 19 Minuten in die Tiefen des Netzwerks vor. Nur ein Zehntel der Unternehmen kann einen Angreifer in weniger als einer Minute erkennen, ein weiteres Zehntel kann den Vorfall innerhalb von 10 Minuten untersuchen und ein Drittel kann die Kompromittierung innerhalb von 60 Minuten eindämmen.

Es gelingt nicht, die erforderliche Reaktionsgeschwindigkeit zu erzielen. Zu groß ist oftmals noch das Vertrauen in die bestehende Legacy-Infrastruktur und den bisher getätigten Investitionen in die Sicherheitssysteme. Der Wille oder die Fähigkeit in angemessener Geschwindigkeit zu handeln ist nicht genügend ausgeprägt.

Dynamische, proaktive und in Echtzeit verfügbare Bedrohungsinformationen unterstützen Unternehmen dabei, Trends zu identifizieren und die Entwicklung von Angriffsmustern zu beobachten. So können sie Prioritäten in ihrer Security-Strategie setzen. Allerdings ist dies nur eingeschränkt möglich, wenn Bedrohungsinformationen nicht in Echtzeit auf jedem angebundenen Sicherheits-Tool verfügbar sind. Nur eine umfassende Security-Architektur, eine Security Fabric, die breit angelegt und integriert ist sowie automatisiert arbeitet, kann die gesamte Netzwerkumgebung – IoT, Edge, Netzwerk-Kern und Multi-Cloud – schützen und Skalierbarkeit sowie Geschwindigkeit bieten.

Wenn jetzt die Verantwortlichen der kleinen und mittelständischen Unternehmen denken, das würde nur die großen Unternehmen mit ihren wertvollen Daten betreffen, so irren sie sich gewaltig. Die Angriffe auf KMUs sind von 36 Prozent auf 63 Prozent innerhalb eines Jahres gestiegen. Gerade der deutsche Mittelstand mit seinen vielen »Hidden Champions« ist ein lukratives Ziel für (Wirtschafts-)Spionage und Sabotage.

Herzlichst, Ihr

Albert Absmeier

Chefredakteur

