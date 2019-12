Dynamische Multi-Cloud – So meistern Sie die komplexe Absicherung

Die meisten Unternehmen kombinieren heute verschiedene Public Clouds, Private Clouds und On-Premises-Infrastrukturen. Dabei verschieben sie Workloads ganz nach Bedarf zwischen den Umgebungen. Eine solche dynamische Multi-Cloud richtig abzusichern, ist jedoch eine große Herausforderung.

Laut einer IDG-Umfrage nutzen bereits 96 Prozent der Unternehmen in irgendeiner Form die Cloud [1]. Die neue Technologie hat sich mittlerweile also flächendeckend durchgesetzt. Abgeschlossen haben Unternehmen ihre Cloud-Transformation damit allerdings noch lange nicht – denn tatsächlich ist der Weg in die Wolke keine Einbahnstraße. Wie eine von Fortinet beauftragte aktuelle IHS Markit-Studie zeigt, haben fast drei Viertel (74 Prozent) der Befragten schon einmal eine Anwendung aus der Public Cloud wieder in die eigene Infrastruktur zurückgeholt [2]. Manche davon wollten ihre Cloud-Installationen ohnehin nur temporär nutzen, etwa um eine Übergangsinfrastruktur für eine Fusion einzurichten. Andere nannten Sicherheitsbedenken, mangelnde Performance in der Cloud, unerwartete Kosten, neue Regularien oder Technologieänderungen als Gründe für den Schritt zurück ins Rechenzentrum.

Natürlich machen Unternehmen nicht ihre gesamte Cloud-Transformation wieder rückgängig. Vielmehr geht der Trend dahin, verschiedene Public Clouds, Private Clouds und On-Premises-Umgebungen parallel zu nutzen. Der Vorteil: Unternehmen können Workloads ganz nach Bedarf dorthin verschieben, wo es für den jeweiligen Anwendungsfall gerade am besten passt.

Security als größte Herausforderung. So schön die Vielfalt und Dynamik der Multi-Cloud auch ist – so schwierig ist ihre Absicherung. Denn Unternehmen müssen jetzt dafür sorgen, dass ihre Daten und Applikationen überall richtig geschützt sind – egal in welcher Cloud sie liegen. Dabei stehen sie grundsätzlich vor dem Problem, dass Cloud Security anders funktioniert als gewohnt. Viele Anwender machen zum Beispiel Konfigurationsfehler. So geht Gartner davon aus, dass 95 Prozent aller Sicherheitsvorfälle in der Public Cloud von Kunden selbst verschuldet sind und nicht vom Cloud Provider [3]. IT-Mitarbeiter haben oft wenig Cloud-Erfahrung und DevOps-Teams, die Cloud-Applikationen entwickeln, wissen meist nicht, worauf sie in puncto Sicherheit achten müssen. Ganz zu schweigen davon, dass kaum ein Unternehmen über genügend Ressourcen verfügt, um Security in vielen verschiedenen Umgebungen gleichzeitig zu managen.

Schon jeder Cloud-Typ für sich alleine genommen ist eine Herausforderung. Nutzt ein Unternehmen zum Beispiel drei Private Clouds, müssen sich IT-Verantwortliche um drei verschiedene Hypervisoren, drei Infrastrukturen und drei Ressourcen-Sets kümmern – wobei alle ihre eigenen Sicherheitsprofile haben. Auch die Public Clouds im Bereich Infrastructure-as-a-Service (IaaS) und Platform-as-a-Service (PaaS) verfügen jeweils über verschiedene Protokolle, Features und Möglichkeiten, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Dazu kommt die Vielzahl an SaaS-Applikationen, die Mitarbeiter heute einsetzen. Selbst kleine Unternehmen mit bis zu 50 Angestellten nutzen im Durschnitt 40 verschiedene Cloud Services. Ganz zu schweigen von der hohen Dunkelziffer in der Schatten-IT, die eine Absicherung zusätzlich erschwert.

Die dynamische Multi-Cloud richtig schützen. In der Multi-Cloud treten all die genannten Schwierigkeiten gesammelt auf. Noch komplexer wird die Situation dadurch, dass Workloads, die heute in der einen Cloud liegen, morgen vielleicht schon in eine andere verschoben werden. Wie aber sorgt man für durchgängige Security der Applikationen und Daten? Dafür brauchen Unternehmen eine übergreifende Security-Fabric-Strategie und geeignete Tools. Die folgenden vier Aspekte sollten sie berücksichtigen:

Cloud Security Tools sind nicht gleich Cloud Security Tools

Man unterscheidet zwei Arten von Cloud-Sicherheitslösungen. Native Security Tools, die Teil der Cloud-Infrastruktur sind, und speziell entwickelte Lösungen, die obenauf gesetzt werden. Um möglichst viele Funktionen auszuschöpfen und effektive Security zu erzielen, empfiehlt sich eine Kombination aus beiden Lösungen, am besten konsistent gemanagt.

Cloud-Umgebungen sind komplex. Um sie richtig zu schützen, müssen die Security-Lösungen auf das Einsatzgebiet abgestimmt sein. So erfordert die agile Anwendungsentwicklung Tools, die sich in Code integrieren oder in Container laden lassen und dann in eine Kette von Anwendungselementen eingebunden werden können. Zur Absicherung von Cloud-Infrastrukturen benötigt man Next Generation Firewalls, Web Application Firewalls, IPS-Systeme sowie Lösungen für Advanced Threat Protection. SaaS-Anwendungen wiederum erfordern Tools wie CASB, Sandboxing und andere Security-Services, um den Zugriff auf Applikationen und Daten zu kontrollieren.

Sicherheitslösungen müssen in der Lage sein, miteinander zu kommunizieren und Informationen auszutauschen – und das auch über die Cloud-Grenzen hinweg. Außerdem sollten sich Security-Richtlinien in allen Umgebungen konsistent umsetzen lassen. Denn andernfalls entstehen Sicherheitslücken, die Cloud-versierte Cyberkriminelle nur allzu gerne ausnutzen. Deshalb sollten Unternehmen darauf achten, dass sie möglichst integrierte Security-Lösungen aus einer Hand beziehen. So vermeiden sie Silos und reduzieren gleichzeitig die Komplexität in der Administration.

Um IT-Aufwände möglichst gering zu halten, sollten sich die verschiedenen Security-Lösungen über eine zentrale Administrations- und Orchestrierungs-Konsole managen lassen. Das schafft eine granulare Transparenz und ermöglicht eine konsistente Kontrolle im verteilten Netzwerk. So sollten zum Beispiel Konfigurations-Management und -überprüfung, Richtlinien- und Update-Orchestrierung sowie Ereignis- und Intelligenzkorrelation zentralisiert erfolgen. Wichtig ist außerdem, dass man bei einem Malware-Vorfall oder einer Sicherheitsverletzung eine koordinierte Reaktion steuern kann.

Fazit. In den kommenden Jahren wird sich die dynamische Multi-Cloud weiterhin durchsetzen. Denn sie ermöglicht es Unternehmen, die Vorteile von verschiedenen Public Clouds, Private Clouds und On-Premises-Infrastrukturen ganz nach Bedarf zu nutzen. Damit dies nicht auf Kosten der Sicherheit geht, brauchen sie eine umfassende Security-Strategie, die alle Umgebungen umspannt und sich auch auf neue Cloud Services ausdehnen lässt. Sicherheits-Tools müssen miteinander kommunizieren und sich konsistent von einer zentralen Konsole aus managen lassen. Security Policies müssen umgebungsübergreifend durchsetzbar sein. So können Unternehmen die Vorteile der Multi-Cloud nutzen, ohne dass Cyberkriminelle zum Zug kommen.



Christian Vogt,

Senior Regional Director Germany,

Fortinet

