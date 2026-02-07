Liebe, Likes und Lügen: Cyberkriminelle nutzen unsere Emotionen schamlos aus

Ein Date mit einer künstlichen Intelligenz? Für viele ist das längst keine abwegige Vorstellung mehr. Der aktuelle Norton Insights Report: Artificial Intimacy (NIR) zeigt: Die Hälfte der aktuellen deutschen Online-Dater (…innen eingeschlosssen) kann sich ein Date mit einer KI vorstellen, drei von zehn glauben sogar, dass es möglich ist, romantische Gefühle für eine künstliche Intelligenz zu entwickeln.
Je selbstverständlicher wir Menschen KI in unserem Alltag nutzen, desto relevanter wird die Frage nach den emotionalen Beziehungen, die wir zu Chatbots aufbauen. Systeme, die aufmerksam, empathisch und jederzeit verfügbar sind, schaffen Nähe – und können Bindungen entstehen lassen. In der Suche nach Zuwendung und Geborgenheit wird KI für viele zur Anlaufstelle. Doch genau diese KI-basierten Fähigkeiten missbrauchen Cyberkriminelle, die diese auch dort einsetzen, wo Online-Dater sie nicht erwarten. So erleichtern es KI-Tools Betrügern zunehmend, Profile glaubwürdig zu fälschen, Identitäten zu kopieren oder emotionale Nähe zu simulieren. Romance Scams, Fake-Profile und Love Bombing sind weit verbreitet, wie der NIR zeigt:
- Sechs von zehn aktuellen Nutzern von Online-Dating-Angeboten berichten, wöchentlich auf verdächtige Profile zu stoßen.
- Drei von zehn aktuellen Nutzern wurden bereits Ziel eines Dating-Scams.
- Rund vier von zehn aktuellen Nutzern wurden schon einmal aufgefordert, Geld an jemanden zu senden.
Der Safer Internet Day am 10. Februar 2026 rückt das Spannungsfeld von Liebe, Likes und Lügen noch stärker in den Fokus. Im Mittelpunkt steht das Ziel, Sicherheit und Vertrauen im digitalen Alltag zu stärken und Verbraucherinnen und Verbraucher zu befähigen, die Potenziale der Online-Welt bewusst und informiert zu nutzen. Aufklärung und Medienkompetenz sind die Voraussetzungen dafür, dass Nähe, Austausch und Inspiration online möglich bleiben – und Betrugsmaschen, emotionale Manipulation oder Scams nicht zum Absturz von Wolke sieben führen.
»Betrug zielt heute nicht mehr auf Passwörter oder Bankdaten allein, sondern auch auf Vertrauen und Emotionen«, sagt Alexander Vukcevic, Director CyberSafety Technology bei Norton. »Er setzt bei der Sehnsucht nach Sicherheit und Schutz an – genau dort, wo wir besonders verletzlich sind. Betrüger machen sich diese Unsicherheit gezielt zunutze, indem sie Vertrauen aufbauen und Emotionen spiegeln, um Menschen zu manipulieren. Ein Bewusstsein für diese Gefahren ist nötig, damit der Traum vom Liebesglück nicht zum Albtraum wird.«
Tipps: Digitale Romantik ohne Reue
Mit diesen Tipps von Norton werden vielleicht nicht gleich alle Wolken rosa – Scam-Gewitter können aber gar nicht erst aufziehen:
- Vertrauen ist sexy – blinde Verliebtheit nicht.
Wenn jemand sehr schnell sehr viel Nähe aufbaut, sollte das skeptisch machen.
- Was zu perfekt klingt, ist es meist auch.
Dauerkomplimente, immer die richtigen Worte, keine schlechten Tage? Kann Charme sein – oder ein Warnsignal.
- Private Infos sind kein Smalltalk.
Adresse, Arbeitgeber oder finanzielle Informationen gehören nicht in einen Chat.
- Emotionale Nähe ersetzt keine digitale Sicherheit.
Online-Dating ist digitaler Raum. Starke Passwörter und Schutzlösungen sind Teil moderner Self-Care.
- Echte Nähe hält ein Nein aus.
Druck, Geldforderungen oder Geheimhaltung sind klare Red Flags.
- KI kann trösten – aber nicht schützen.
Digitale Begleiter ersetzen weder Sicherheitsbewusstsein noch gesunden Menschenverstand.
Ob beim Dating, im Chat oder im Alltag mit KI: Digitale Nähe kann bereichern, inspirieren und verbinden – wenn sie bewusst und sicher gestaltet wird. Wer seine Emotionen genauso gut schützt wie seine Geräte und seine Daten, bleibt offen für echte Begegnungen, ohne unnötige Risiken einzugehen. Der Safer Internet Day erinnert daran, dass Aufklärung, Aufmerksamkeit und digitale Selbstfürsorge der beste Schutz sind, damit Liebe, Likes und neue Technologien das bleiben, was sie sein sollen: eine Bereicherung – und kein Spielplatz für Betrüger*innen.
