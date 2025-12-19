Diese KI-Anbieter gelten als Maßstab

Neue Forschungsberichte untersuchen fast 30 KI-Technologiewettbewerber und zeigen die aktuell führenden Unternehmen in zentralen Segmenten auf.
Vor dem Hintergrund des zunehmend intensiven Wettbewerbs unter KI-Anbietern hat Gartner jene Unternehmen identifiziert, die in nahezu 30 KI-Technologiewettbewerben in fünf Kategorien als »die zu schlagenden Player« gelten.
»Diese Unternehmen, die es zu schlagen gilt, werden anhand einer Methodik bestimmt, die sich, neben weiteren Faktoren, auf sechs zentrale Kriterien stützt, welche die führenden Anbieter in diesem Umfeld auszeichnen: technische Fähigkeiten, Kundenimplementierungen, potenzieller Kundenstamm, Geschäftsmodell, strategische Partnerschaften sowie das übergreifende Ökosystem«, erklärt Anthony Bradley, Group Vice President bei Gartner.
»Die Bewertung erfolgt durch Teams erfahrener Analysten, die die Marktdaten von Gartner auswerten und gemeinsam die Gartner-Einschätzungen entwickeln. Dabei beziehen die Analysten eine Vielzahl an Daten- und Informationsquellen ein, darunter Interaktionen mit Endanwendern und Anbietern, Peer Reviews, öffentliche Daten, proprietäre Gartner-Daten sowie eigene Marktanalysen«, so Bradley weiter.
»Da sich diese dynamischen KI-Wettbewerbe stetig weiterentwickeln, werden sich auch die Berichterstattung, Bewertungen, Erkenntnisse und Empfehlungen von Gartner fortlaufend anpassen. Entsprechend können im Zeitverlauf unterschiedliche Anbieter den Status der ›Company to Beat‹ erreichen.«
Die führenden Unternehmen im KI-Wettlauf laut Gartner
Die »Companies to Beat« im KI-Wettbewerb sind in fünf Kategorien unterteilt:
- Daten & Infrastruktur:
Dazu zählen führende Anbieter von KI-Datenplattformen, spezialisierter KI-Hardware, unternehmensweiten KI-Infrastrukturdiensten und mehr.
- Modelle & Agenten:
Hierzu gehören führende Anbieter von agentenbasierten KI-Plattformen, autonomen Softwareentwicklungsagenten, KI-LLM-Modellen und weiteren Bereichen.
- Cybersicherheit:
Führende Anbieter von KI-Sicherheitsplattformen, Deepfake-Erkennung, KI-gestützter Cyberabwehr und mehr.
- Lösungen:
Führende Anbieter von CRM-KI, Erdbeobachtungs-KI, unternehmensweiten KI-Lösungen und mehr.
- Branchen:
Führende Anbieter von KI in der Fertigung, im Gesundheitswesen, in Telekommunikationsnetzen und -diensten und weiteren Industrien.
Einige der »Companies to Beat« in ausgewählten KI-Segmenten sind:
Google ist das Unternehmen, das es im Bereich Enterprise Agentic AI Platforms zu schlagen gilt.
Laut Gartner-Analysten ist Googles integrierter KI-Agenten-Technologiestack (von fortschrittlichen Reasoning-Modellen über Protokolle bis hin zur Infrastruktur), die Unterstützung für skalierbare Unternehmensanwendungen und der Einsatz von Google Deepmind zur Investition in wichtige KI-Disruptoren der Grund, warum Google im Bereich Enterprise Agentic AI führend ist und die Konkurrenz in Vision und Innovation übertrifft.
Wettbewerber können durch Innovationen bei Modellen und Skalierbarkeit ihre Angebote zukunftssicher machen und den Rückstand aufholen. Die nächste Generation von KI-Agenten wird aus Ökosystemen spezialisierter Expertenagenten bestehen, die hochgradig spezialisierte Automatisierung ermöglichen. Obwohl Google auf Modellebene eine Schlüsselrolle spielen wird, hat das Unternehmen bislang keine großen Schritte unternommen, um Expertenagenten für spezifische Geschäftsprobleme zu entwickeln. Das eröffnet Chancen für Unternehmenssoftwareanbieter und spezialisierte KI-Agenten-Startups, Marktanteile und Präsenz im Unternehmen auszubauen.
Palo Alto Networks ist das Unternehmen, das es im Bereich KI-Sicherheitsplattformen zu schlagen gilt.
Das breite Sicherheitsportfolio von Palo Alto Networks, die Akquisitionsstrategie (zum Beispiel Protect AI und die geplante Übernahme von CyberArk), die große installierte Basis und starke Vertriebskanäle machen das Unternehmen zum führenden Anbieter im Rennen um KI-Sicherheitsplattformen. Wettbewerber können durch KI-Innovationen und native Steuerungen für KI-Dienste aufholen. Palo Alto Networks hat sich als bedeutender Akteur in der KI-Sicherheitsforschung positioniert, indem es tiefgehende interne Expertise mit Crowdsourcing und Open-Source-Ansätzen kombiniert.
Der Wettbewerb im Bereich KI-Sicherheitsplattformen umfasst Anbieter, die eine konsolidierte Plattform zur Absicherung sowohl von Drittanbieter-KI-Anwendungen als auch von individuell entwickelten KI-Anwendungen, einschließlich KI-Agenten, bereitstellen. Das Rennen ist sehr dynamisch: In den letzten zwölf Monaten haben Risikokapitalinvestitionen, Strategiewechsel bei Startups, Markteintritte angrenzender Anbieter und Übernahmen den Wettbewerb verschärft.
Microsoft ist das Unternehmen, das es im Bereich unternehmensweite KI zu schlagen gilt.
Microsofts Partner- und Plattform-Ökosystem, die Kontrolle über Unternehmensarbeitsflächen, die Fähigkeit, Unternehmensdaten zu erfassen, erweiterbare KI-Tools und die Microsoft Agent 365 Governance-Plattform machen das Unternehmen zum führenden Anbieter im Bereich unternehmensweite KI. Die umfassende Präsenz in Unternehmensanwendungen und -infrastrukturen ermöglicht es Microsoft, KI leichter in die Backend- und Frontend-Systeme der Kunden zu integrieren.
Wettbewerber mit agentenbasierter Orchestrierung, souveräner/Edge-KI und ergebnisbasierten Preismodellen können aufholen. Im Gegensatz zu anderen KI-Marktsegmenten ist der Bereich unternehmensweite KI jedoch weniger dynamisch und eher von großen Unternehmen als von Startups geprägt. Wettbewerber sollten strategische Partnerschaften eingehen und sich an Ökosystemen entlang des gesamten KI-Stacks beteiligen, anstatt nur eigene KI-Technologien zu entwickeln.
OpenAI ist das Unternehmen, das es im Bereich LLM-Anbieter zu schlagen gilt.
OpenAI ist führend in der Forschung zu großen Sprachmodellen (LLM) und baut auf dem Vorsprung auf, der durch die frühe Markteinführung im LLM-basierten KI-Wettlauf erzielt wurde. Der Fokus auf Reasoning und agentenbasierte KI-Entwicklung macht OpenAI zum führenden Anbieter im Bereich LLM. Die Wirkung der OpenAI-LLMs wird durch die enorme Nachfrage und die Verbreitung der Flaggschiff-Anwendung ChatGPT verstärkt, mit API-Zugang direkt über OpenAI und Microsoft Azure Cloud. Zudem profitiert OpenAI von der Integration der GPT-Modellfamilie in die Microsoft-Anwendungssuite für den Unternehmenseinsatz.
Wettbewerber können aufholen, indem sie unternehmenszentrierte Funktionen ausbauen und ihre Modellangebote weiterentwickeln. Sie sollten innovative Forschung mit Fokus auf Modellspezialisierung in Bereichen wie verantwortungsvolle und ethische KI, Modellgröße, Modalitätsunterstützung und branchenspezifische Anwendungen betreiben, um Unternehmen den Einsatz von GenAI mit vollem Kontext und Vertrauen zu ermöglichen. Partnerschaften mit Ökosystem-Ankern (Hyperscaler, SaaS-Anbieter für Geschäftsprozesse, Datenmanagement- und Anwendungsentwicklungsplattformen) sind entscheidend, um GenAI- und agentenbasierte Stacks für optimale Ergebnisse und Kosten zu optimieren.
Gartner-Kunden können die Analyse der aktuellen Spitzenreiter in fast 30 KI-Segmenten, einschließlich deren Stärken und Schwächen, auf der »Companies to Beat«-Seite einsehen. Navigate the AI Race with Insight on the AI Technology Stack
Gartner ist die weltweit führende Autorität für KI. Gartner ist ein unverzichtbarer Partner für Führungskräfte und Technologieanbieter bei der Umsetzung von KI-Strategien zur Erreichung geschäftskritischer Ziele. Die Unabhängigkeit und Objektivität der Gartner-Analysen geben Kunden die Sicherheit, fundierte Entscheidungen zu treffen und das volle Potenzial von KI auszuschöpfen. Führungskräfte nutzen das proprietäre AskGartner-KI-Tool, um herauszufinden, wie sie KI im Unternehmen einsetzen können. Mit mehr als 2.500 Experten, 6.000 schriftlichen Analysen und über 1.000 KI-Anwendungsfällen und Fallstudien ist Gartner die weltweit führende Instanz für KI. Weitere Informationen finden Sie hier.
6551 Artikel zu „KI Anbieter“
News | Business | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps
KI-Anbieter im Check: So erkennen Unternehmen seriöse Partner
Künstliche Intelligenz (KI) gewinnt in Unternehmen zunehmend an Bedeutung – von der Prozessautomatisierung bis zur Datenanalyse. Gleichzeitig wächst die Zahl der Anbieter mit sehr unterschiedlichen Lösungen, was die Auswahl eines verlässlichen Partners erschwert. Doch die richtige Wahl ist entscheidend: Gut durchdachte KI-Projekte steigern Effizienz und Wettbewerbsvorteile, während unzuverlässige Lösungen zu Fehlinvestitionen, Datenlecks und damit zu…
Trends 2025 | News | Business | Trends Security | Trends Kommunikation | IT-Security | Kommunikation
Neues Reputationsranking: Deutsche IT-Sicherheitsfirmen wenig sichtbar – ausländische Anbieter dominieren
Schwache Management-Sichtbarkeit gefährdet Reputation: IT-Security-Unternehmen nutzen ihr Management kaum als Stimme im öffentlichen Diskurs. Nachhaltigkeit bleibt Randthema: Trotz wachsender Bedeutung für Vertrauen und Resilienz spielt sie bei Security-Unternehmen und Systemintegratoren bisher nur eine Nebenrolle. Arbeitgeberattraktivität unterbewertet: Fachkräftemangel trifft auf geringe öffentliche Wahrnehmung als Arbeitgebermarke. Deutsche Anbieter von IT-Sicherheitslösungen fallen im internationalen Vergleich zurück. Das…
News | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Glücksspiel – so hilfreich ist die Technologie für Anbieter und Spieler
Quelle: https://unsplash.com/de/fotos/b-FWzk5C8vA Die Künstliche Intelligenz macht täglich neue Schlagzeilen. Mithilfe von Programmierung und einer sich selbst optimierenden Software dient sie in allen Bereichen als wertvolles Werkzeug für den Alltag. Jetzt ist sie in der Gambling-Branche angelangt und dort trägt sie allerhand zur Weiterentwicklung bei. Auch bei Anbietern wie dem Crazy Buzzer Casino finden angesichts dessen…
News | IT-Security | Produktmeldung
Mobile Sicherheit und Risikomanagement: Wettbewerbsanalyse und Ranking der führenden Anbieter für In-App-Schutzlösungen
In einer neuen Marktstudie hat das Analystenhaus Quadrant Knowledge Solutions die Stärken und Schwächen von In-App-Schutzlösungen untersucht. Neben einer Wettbewerbsanalyse umfasst die Untersuchung ein Ranking der führenden Technologieanbieter. Die »Quadrant Knowledge Solutions SPARK Matrix« beinhaltet eine detaillierte Analyse der globalen Marktdynamik, der wichtigsten Trends, der Anbieterlandschaft und Wettbewerbsposition. Darüber hinaus bietet die Studie strategische Informationen,…
News | E-Commerce | Kommentar | Kommunikation
Abschaffung der Cookies von Drittanbietern: Sinnvollere Beziehungen
Der Schlüssel einer erfolgreichen Customer Experience sind Daten. Je mehr Informationen ein Unternehmen über seine potenziellen Kunden und Kundinnen sammeln kann, desto individueller kann dieses Erlebnis gestaltet werden. Allerdings zählen die durchschnittlichen Website 97 % bis 98 % anonyme Besucher und angesichts der neuen Online-Datenschutzgesetze, die Cookies von Drittanbietern verbieten, können Unternehmen sich ausschließlich auf…
News | Produktmeldung
Tesisquare schliesst Partnerschaft mit Tracking-Anbieter Shippeo für Sendungsverfolgung in Echtzeit
Shippeo, der europäische Marktführer für Echtzeit-Transportsichtbarkeit kooperiert mit TESISQUARE, einem führenden Anbieter für Supply-Chain-Execution-Anwendungen, um das Leistungsspektrum des TESISQUARE Transport Management Systems (TMS) mit neuen Real-Time Transportation Visibility (RTTV)-Funktionen weiter auszubauen. TESISQUARE genießt das Vertrauen anspruchsvoller Kunden. Mit dem Finger am Puls der Logistikbranche sucht der Lösungsanbieter daher ständig nach neuen Trends, um sein…
News | Business | Lösungen | Outsourcing
Case Study: Nearshoring-Services für Softwareanbieter von SAP-Banking-Lösungen
Transparente Mittelverwendung und Abrechnungen sowie mitarbeiterorientierte Personalpolitik fördern langfristig erfolgreiche Zusammenarbeit. iBS setzt bei Softwareentwicklung und Softwarewartung auf Ressourcen von IT-Impulse. Die iBS, Hersteller von SAP-basierter Standardsoftware für den Bereich Banking, nutzt seit 2010 bei der Softwareentwicklung Ressourcen des Nearshoring-Dienstleisters IT-Impulse. Angesichts des Mangels an IT-Experten in den Bereichen SAP und Banking sowie eines…
Business
marcus evans – Anbieter von Informations- und Networkingplattformen für Führungskräfte
marcus evans Germany Ltd. ist Anbieter von Informations- und Networkingplattformen für Führungskräfte. Effizient, kompakt und zukunftsorientiert, gehen wir auf unsere Kunden ein und bieten eine Konferenzstruktur für Wirtschaft, Finanz und Politik. Topaktuelle Themen von top Key-Note-Speakers marcus evans Konferenzen und Summits realisiert jährlich über 2.000 hochkarätige Veranstaltungen, die Entscheidungsträgern der Industrie strategisch wichtige Geschäftsinformationen, bewährte…
News | Trends Infrastruktur | Trends Services | Trends 2018 | Infrastruktur | Kommunikation | Rechenzentrum | Services
Anbietervergleich zu Software-Defined Networking: Großanbieter drängen in den SDN-Markt
Die großen Telekommunikations- und Infrastruktur-Anbieter erschließen zunehmend das Geschäft mit Software-Defined Networking (SDN). In den vergangenen zwölf Monaten haben sie erkennbar damit begonnen, klassische Netzwerktechnologien durch SDN-Lösungen und -Services zu ersetzen. Dies meldet der neue große Anbietervergleich »ISG Provider Lens Germany 2018 – Software-Defined Networking and Services« des IT-Marktforschungs- und Beratungshauses ISG Information Services Group.…
News | Business | Business Process Management | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Trends Services | Effizienz | Trends 2017 | Kommunikation | Services
Anbietervergleich: Social Enterprise Networking Suites verbessern die Zusammenarbeit im Unternehmen
(Social) Enterprise Networking Suites stehen für professionelle Software- und Service-Angebote, die die Zusammenarbeit und Kommunikation von Mitarbeitern auf den Ebenen Informations-, Identitäts- und Beziehungsmanagement unterstützen. Die entsprechenden Lösungen ähneln nicht selten sozialen Netzwerken für Privatkunden, sind aber aufgrund der Ausrichtung auf den professionellen Einsatz bezüglich des Designs flexibel anpassbar, sicherer und facettenreicher – speziell im…
News | Business | Trends Infrastruktur | Business Process Management | Trends Cloud Computing | Cloud Computing | Digitale Transformation | Digitalisierung | Geschäftsprozesse | Trends 2016 | Services
Digitales Banking braucht neue Technologien und neue Anbieter
Plattformtechnologien von Start-ups werden zu Erfolgsfaktoren für digitale Initiativen. Banken stehen unter großem Druck, ihre digitalen Dienstleistungen effizienter zu machen und die Kosten gering zu halten. Gleichzeitig stellen sich etablierte Softwareanbieter bislang nur geringfügig auf die neuen Anforderungen ein, so das IT Research- und Beratungsunternehmen Gartner. Gartner prognostiziert, dass bis Ende 2019 rund 25 Prozent…
Trends 2026 | News | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
KI 2026: Innovation trifft Pragmatismus
Im kommenden Jahr entwickelt sich KI vom Technologie-Hype zum Effizienz-Booster. In den Vordergrund rücken praxisrelevante Kriterien wie Produktivität, Sicherheit und messbare Ergebnisse. Das erhöht den Druck auf Unternehmen, KI produktiv in ihre Arbeitsabläufe und Entscheidungen zu integrieren. IFS erklärt die wichtigsten KI-Trends 2026. Das Jahr 2026 markiert einen Wechsel in der Art und Weise,…
Trends 2025 | News | Digitalisierung | Trends Services | Künstliche Intelligenz | Services
Einsam an Weihnachten: KI und Medien als Gegenmittel
An Weihnachten erleben viele Menschen Einsamkeit noch stärker als im Alltag foto freepik Illustration Absmeier Mehr als die Hälfte der Deutschen fühlt sich einsam – besonders an Weihnachten. Gen Z setzt auf KI: 40 Prozent vertreiben sich mit Chatbots die Zeit an den Festtagen, rund 50 Prozent sprechen oft mit KI. Virtuelle Abbilder geliebter…
Trends 2025 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infografiken | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Einsamkeit als neue Seuche: Kann KI helfen?
Die zunehmende Nutzung von KI-Chatbots als emotionale Unterstützung verschärft das Problem der Einsamkeit, da sie reale menschliche Beziehungen oft ersetzen, anstatt sie zu fördern. Studien zeigen, dass besonders junge Menschen digitale Kontakte als Ersatz für echte Begegnungen sehen, obwohl nur wenige diese als gleichwertig empfinden; dies kann langfristig negative Auswirkungen auf das Gemeinschaftsgefühl und die…
Trends 2026 | News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: Wie KI die IT-Welt weiter im Griff behält
Im Jahr 2026 wird künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen vor allem dann erfolgreich sein, wenn sie gezielt, messbar und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird, wobei der Fokus auf praktischem Nutzen und Return on Investment liegt. Die Einführung von KI-Agenten und Agentic AI ermöglicht zunehmend autonome, proaktive IT-Services, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
KI und Arbeitswelt: Überwiegend positiv
Die Auswirkungen von KI auf die Arbeitswelt sind noch wenig erforscht, besonders in Bezug auf spezifische Veränderungen für Unternehmen und Beschäftigte. Laut einer OECD-Umfrage unter 5.334 Beschäftigten und 2.053 Unternehmen in mehreren Ländern bewerten Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Finanzsektor und im verarbeitenden Gewerbe den Einfluss von KI auf Produktivität und Arbeitsbedingungen überwiegend positiv: 80 %…
Trends 2025 | News | Business | Trends Geschäftsprozesse | Künstliche Intelligenz
Künstliche Intelligenz: KMU vorne bei Richtlinien zur KI-Nutzung
Regeln zum Umgang und Einsatz von Künstlicher Intelligenz sind in kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) in Deutschland vergleichsweise weit verbreitet. Das zeigt ein aktueller OECD-Bericht zum Einsatz von KI in der Arbeitswelt (PDF-Download [1]). Demzufolge haben 45,4 Prozent der deutschen KMU, die generative KI einsetzen, Richtlinien für ihre Mitarbeitenden eingeführt – der höchste Anteil unter…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Effizienz | Künstliche Intelligenz
Wie viele Menschen profitieren von KI-Tools?
Rund ein Viertel der für die Statista Consumer Insights befragten Deutschen profitieren im Alltag von Tools, die auf künstlicher Intelligenz basieren (wie zum Beispiel ChatGPT). Damit liegt die Bundesrepublik im Ländervergleich im unteren Mittelfeld. In Indien hat jeder zweite Befragte angegeben, von KI-Tools zu profitieren, in China und Südkorea sind es immerhin noch mehr als…
Trends 2026 | News | Business Intelligence | Künstliche Intelligenz
Daten- und KI-Trends 2026: Agentic AI, Kompetenzen für Mitarbeitende, KI-fähige Datenbasis
Agentic AI verändert die Business Intelligence, indem Mitarbeitende direkt in natürlicher Sprache Fragen stellen und sofort verständliche Antworten erhalten, was die Arbeit effizienter macht und IT-Abteilungen entlastet. Damit Unternehmen wirklich von KI profitieren, müssen alle Mitarbeitenden gezielt geschult werden, um Kompetenzlücken zu schließen und präzise Fragen zu stellen. Eine vertrauenswürdige und vollständige Datenbasis wird immer…
Trends 2026 | News
Was 2026 die IT prägt: Perspektiven auf Teams, Tools und KI
Im Jahr 2026 steht die IT-Welt an einem Wendepunkt: Menschliche Faktoren, wirtschaftliche Realitäten und technologische Fortschritte treffen stärker aufeinander denn je. Während fehlende Zusammenarbeit und Wissenslücken innerhalb von Teams neue blinde Flecken schaffen, verändern gleichzeitig Marktbedingungen die Frage, ob Unternehmen eher in Tools oder in menschliches Know-how investieren sollten. Zugleich wird klar, dass erfolgreiche KI-Einführung…