Diese KI-Anbieter gelten als Maßstab

Neue Forschungsberichte untersuchen fast 30 KI-Technologiewettbewerber und zeigen die aktuell führenden Unternehmen in zentralen Segmenten auf.

Vor dem Hintergrund des zunehmend intensiven Wettbewerbs unter KI-Anbietern hat Gartner jene Unternehmen identifiziert, die in nahezu 30 KI-Technologiewettbewerben in fünf Kategorien als »die zu schlagenden Player« gelten.

»Diese Unternehmen, die es zu schlagen gilt, werden anhand einer Methodik bestimmt, die sich, neben weiteren Faktoren, auf sechs zentrale Kriterien stützt, welche die führenden Anbieter in diesem Umfeld auszeichnen: technische Fähigkeiten, Kundenimplementierungen, potenzieller Kundenstamm, Geschäftsmodell, strategische Partnerschaften sowie das übergreifende Ökosystem«, erklärt Anthony Bradley, Group Vice President bei Gartner.

»Die Bewertung erfolgt durch Teams erfahrener Analysten, die die Marktdaten von Gartner auswerten und gemeinsam die Gartner-Einschätzungen entwickeln. Dabei beziehen die Analysten eine Vielzahl an Daten- und Informationsquellen ein, darunter Interaktionen mit Endanwendern und Anbietern, Peer Reviews, öffentliche Daten, proprietäre Gartner-Daten sowie eigene Marktanalysen«, so Bradley weiter.

»Da sich diese dynamischen KI-Wettbewerbe stetig weiterentwickeln, werden sich auch die Berichterstattung, Bewertungen, Erkenntnisse und Empfehlungen von Gartner fortlaufend anpassen. Entsprechend können im Zeitverlauf unterschiedliche Anbieter den Status der ›Company to Beat‹ erreichen.«

Die führenden Unternehmen im KI-Wettlauf laut Gartner

Die »Companies to Beat« im KI-Wettbewerb sind in fünf Kategorien unterteilt:

Daten & Infrastruktur:

Dazu zählen führende Anbieter von KI-Datenplattformen, spezialisierter KI-Hardware, unternehmensweiten KI-Infrastrukturdiensten und mehr.

Hierzu gehören führende Anbieter von agentenbasierten KI-Plattformen, autonomen Softwareentwicklungsagenten, KI-LLM-Modellen und weiteren Bereichen.

Führende Anbieter von KI-Sicherheitsplattformen, Deepfake-Erkennung, KI-gestützter Cyberabwehr und mehr.

Führende Anbieter von CRM-KI, Erdbeobachtungs-KI, unternehmensweiten KI-Lösungen und mehr.

Führende Anbieter von KI in der Fertigung, im Gesundheitswesen, in Telekommunikationsnetzen und -diensten und weiteren Industrien.

Einige der »Companies to Beat« in ausgewählten KI-Segmenten sind:

Google ist das Unternehmen, das es im Bereich Enterprise Agentic AI Platforms zu schlagen gilt.

Laut Gartner-Analysten ist Googles integrierter KI-Agenten-Technologiestack (von fortschrittlichen Reasoning-Modellen über Protokolle bis hin zur Infrastruktur), die Unterstützung für skalierbare Unternehmensanwendungen und der Einsatz von Google Deepmind zur Investition in wichtige KI-Disruptoren der Grund, warum Google im Bereich Enterprise Agentic AI führend ist und die Konkurrenz in Vision und Innovation übertrifft.

Wettbewerber können durch Innovationen bei Modellen und Skalierbarkeit ihre Angebote zukunftssicher machen und den Rückstand aufholen. Die nächste Generation von KI-Agenten wird aus Ökosystemen spezialisierter Expertenagenten bestehen, die hochgradig spezialisierte Automatisierung ermöglichen. Obwohl Google auf Modellebene eine Schlüsselrolle spielen wird, hat das Unternehmen bislang keine großen Schritte unternommen, um Expertenagenten für spezifische Geschäftsprobleme zu entwickeln. Das eröffnet Chancen für Unternehmenssoftwareanbieter und spezialisierte KI-Agenten-Startups, Marktanteile und Präsenz im Unternehmen auszubauen.

Palo Alto Networks ist das Unternehmen, das es im Bereich KI-Sicherheitsplattformen zu schlagen gilt.

Das breite Sicherheitsportfolio von Palo Alto Networks, die Akquisitionsstrategie (zum Beispiel Protect AI und die geplante Übernahme von CyberArk), die große installierte Basis und starke Vertriebskanäle machen das Unternehmen zum führenden Anbieter im Rennen um KI-Sicherheitsplattformen. Wettbewerber können durch KI-Innovationen und native Steuerungen für KI-Dienste aufholen. Palo Alto Networks hat sich als bedeutender Akteur in der KI-Sicherheitsforschung positioniert, indem es tiefgehende interne Expertise mit Crowdsourcing und Open-Source-Ansätzen kombiniert.

Der Wettbewerb im Bereich KI-Sicherheitsplattformen umfasst Anbieter, die eine konsolidierte Plattform zur Absicherung sowohl von Drittanbieter-KI-Anwendungen als auch von individuell entwickelten KI-Anwendungen, einschließlich KI-Agenten, bereitstellen. Das Rennen ist sehr dynamisch: In den letzten zwölf Monaten haben Risikokapitalinvestitionen, Strategiewechsel bei Startups, Markteintritte angrenzender Anbieter und Übernahmen den Wettbewerb verschärft.

Microsoft ist das Unternehmen, das es im Bereich unternehmensweite KI zu schlagen gilt.

Microsofts Partner- und Plattform-Ökosystem, die Kontrolle über Unternehmensarbeitsflächen, die Fähigkeit, Unternehmensdaten zu erfassen, erweiterbare KI-Tools und die Microsoft Agent 365 Governance-Plattform machen das Unternehmen zum führenden Anbieter im Bereich unternehmensweite KI. Die umfassende Präsenz in Unternehmensanwendungen und -infrastrukturen ermöglicht es Microsoft, KI leichter in die Backend- und Frontend-Systeme der Kunden zu integrieren.

Wettbewerber mit agentenbasierter Orchestrierung, souveräner/Edge-KI und ergebnisbasierten Preismodellen können aufholen. Im Gegensatz zu anderen KI-Marktsegmenten ist der Bereich unternehmensweite KI jedoch weniger dynamisch und eher von großen Unternehmen als von Startups geprägt. Wettbewerber sollten strategische Partnerschaften eingehen und sich an Ökosystemen entlang des gesamten KI-Stacks beteiligen, anstatt nur eigene KI-Technologien zu entwickeln.

OpenAI ist das Unternehmen, das es im Bereich LLM-Anbieter zu schlagen gilt.

OpenAI ist führend in der Forschung zu großen Sprachmodellen (LLM) und baut auf dem Vorsprung auf, der durch die frühe Markteinführung im LLM-basierten KI-Wettlauf erzielt wurde. Der Fokus auf Reasoning und agentenbasierte KI-Entwicklung macht OpenAI zum führenden Anbieter im Bereich LLM. Die Wirkung der OpenAI-LLMs wird durch die enorme Nachfrage und die Verbreitung der Flaggschiff-Anwendung ChatGPT verstärkt, mit API-Zugang direkt über OpenAI und Microsoft Azure Cloud. Zudem profitiert OpenAI von der Integration der GPT-Modellfamilie in die Microsoft-Anwendungssuite für den Unternehmenseinsatz.

Wettbewerber können aufholen, indem sie unternehmenszentrierte Funktionen ausbauen und ihre Modellangebote weiterentwickeln. Sie sollten innovative Forschung mit Fokus auf Modellspezialisierung in Bereichen wie verantwortungsvolle und ethische KI, Modellgröße, Modalitätsunterstützung und branchenspezifische Anwendungen betreiben, um Unternehmen den Einsatz von GenAI mit vollem Kontext und Vertrauen zu ermöglichen. Partnerschaften mit Ökosystem-Ankern (Hyperscaler, SaaS-Anbieter für Geschäftsprozesse, Datenmanagement- und Anwendungsentwicklungsplattformen) sind entscheidend, um GenAI- und agentenbasierte Stacks für optimale Ergebnisse und Kosten zu optimieren.

Gartner-Kunden können die Analyse der aktuellen Spitzenreiter in fast 30 KI-Segmenten, einschließlich deren Stärken und Schwächen, auf der »Companies to Beat«-Seite einsehen.

Gartner ist die weltweit führende Autorität für KI. Gartner ist ein unverzichtbarer Partner für Führungskräfte und Technologieanbieter bei der Umsetzung von KI-Strategien zur Erreichung geschäftskritischer Ziele. Die Unabhängigkeit und Objektivität der Gartner-Analysen geben Kunden die Sicherheit, fundierte Entscheidungen zu treffen und das volle Potenzial von KI auszuschöpfen. Führungskräfte nutzen das proprietäre AskGartner-KI-Tool, um herauszufinden, wie sie KI im Unternehmen einsetzen können. Mit mehr als 2.500 Experten, 6.000 schriftlichen Analysen und über 1.000 KI-Anwendungsfällen und Fallstudien ist Gartner die weltweit führende Instanz für KI. Weitere Informationen finden Sie hier.

