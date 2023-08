KI im Glücksspiel – so hilfreich ist die Technologie für Anbieter und Spieler

Die Künstliche Intelligenz macht täglich neue Schlagzeilen. Mithilfe von Programmierung und einer sich selbst optimierenden Software dient sie in allen Bereichen als wertvolles Werkzeug für den Alltag. Jetzt ist sie in der Gambling-Branche angelangt und dort trägt sie allerhand zur Weiterentwicklung bei.

Auch bei Anbietern wie dem Crazy Buzzer Casino finden angesichts dessen gerade viele Veränderungen statt. Neue Spiele, Lizenzierung in Deutschland und Wetten: All das ist auf der Seite der digitalen Spielhalle möglich. Anbieter müssen ihren Finger am Puls der Zeit haben und die Entwicklungen der KI ganz genau beobachten. Nur so können sie dauerhaft am Markt bestehen.

In der Tat gibt es einige Möglichkeiten, wie virtuelle Spielotheken von der KI Gebrauch machen und von dieser profitieren können. Und für Betreiber heißt es »Schnell sein«, denn die Konkurrenz schläft nicht. Die besten Glücksspielportale verwenden schließlich die neuesten Technologien der KI. Welche das sind, erfahren Gambler im Folgenden.

Chatbot statt Erweiterung der Mitarbeiterschaft

Bislang arbeiten Spielhallen mit dem realen Kundensupport. Bei Anfragen widmen sich Mitarbeiter den Kundenanliegen und reagieren unmittelbar darauf. Das kostet viel Zeit und weitere Ressourcen. Einfacher ist es, die KI zum Mitarbeiter für Anfragen registrierter Spieler zu machen und sich Angestellte zu sparen.

Bei der Entscheidung für oder gegen KI-gestützten Support spielt vor allem die Größe der Portale eine Rolle. Gleichzeitig sind die derzeitigen Entwicklungen und Kundenwünsche entscheidend. Betreiber der Spielhallen informieren sich daher über die neuesten Trends der IT und binden stellenweise Neuerungen ein. So grenzen sie sich von der Konkurrenz ab und das bleibt aufseiten der Gambler nicht ungesehen.

Wer weiterhin den menschlichen Kundendienst integriert, baut meist auf FAQs – also häufig gestellte Fragen. Sie ersparen Kunden langes Warten in der Warteschleife und Spielhallen können ebenso aufatmen. Für hochkarätige Plattformen sind Chatbots, KI-gesteuerte Chats mit Spielern, die einzige Option. Anders können sie nicht Herr über die Flut der Anfragen werden.

Personalisierte Werbung für alle Spieler

Werbung ist lästig. Das liegt an der Art der Werbung. Wer kennt das nicht? Der Spam-Ordner ist voll von Werbung, die keinerlei Bezug zu den Interessen haben. Sie landen ungeöffnet im Papierkorb. Ein Fakt, der Unternehmen Geld kostet und keinen Nutzwert mit sich bringt. Mit der KI soll sich das ändern.

Der Bereich Marketing hat die Vorteile der KI längst erkannt und weiß sie mit Werbung zu verbinden. Spielhallen und ihre Marketer vertrauen auf die bewährtesten KI-Algorithmen, die wiederum der Messung individueller Vorlieben dienen. Nach Ermittlung der Spielerinteressen weiß die Spielothek genau, welche Slotmaschinen und andere Glücksspiele beim Gambler gut ankommen.

Sie sendet daraufhin personalisierte Werbung raus. Der Newsletter der Zukunft ist daher lohnenswert. Für Spieler ist er weiterhin kostenfrei und großartige Boni sind ebenso enthalten. Zusätzlich erhalten Spieler Informationen über Neuerscheinungen und Änderungen.

Spielgewohnheiten erkennen und darauf reagieren

Nicht nur für Spielotheken sind Benefits drin. Auch den Spieler weiß die KI zu unterstützen. In den vergangenen Jahren warfen Kritiker des Online-Gamblings ein, virtuelles Glücksspiel sei nicht sicher. Die KI maximiert den Spielerschutz. Ein Fakt, der einer ganzen Branche zum Auftrieb verhilft.

Die GGL, Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, lizenziert seit 2021 renommierte Spielotheken. In Deutschland dürfen Betreiber Glücksspiele nur unter Einhaltung der strengen Richtlinien betreiben. Die sichersten Spielotheken sind in der Whitelist der GGL angegeben und kategorisch geordnet. Neben Spielotheken gehören auch Poker-Anbieter und Wettbüros im Internet dazu.

Erkennt die KI ein auffälliges Spielverhalten, reagiert sie mit einer Sperrung des Gamblers. Mittlerweile können Spieler sich jedoch auch selbst sperren oder das Spielvergnügen für 24 Stunden unterbrechen. Das hilft, um den Kopf wieder mit neuen Gedanken zu befüllen. Ein sicheres und verantwortungsbewusstes Spiel ist so sichergestellt.

