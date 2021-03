Tesisquare schliesst Partnerschaft mit Tracking-Anbieter Shippeo für Sendungsverfolgung in Echtzeit

Shippeo, der europäische Marktführer für Echtzeit-Transportsichtbarkeit kooperiert mit TESISQUARE, einem führenden Anbieter für Supply-Chain-Execution-Anwendungen, um das Leistungsspektrum des TESISQUARE Transport Management Systems (TMS) mit neuen Real-Time Transportation Visibility (RTTV)-Funktionen weiter auszubauen.

TESISQUARE genießt das Vertrauen anspruchsvoller Kunden. Mit dem Finger am Puls der Logistikbranche sucht der Lösungsanbieter daher ständig nach neuen Trends, um sein digitales Ökosystem weiter zu optimieren. Investiert wird dabei sowohl in eigene Entwicklungen und Kompetenzen, wie u.a. Control Tower- und IoT-Systeme, als auch in die Integration von branchenführenden Drittspezialisten. »Für die Optimierung der Logistikprozesse ist ein Komplettüberblick über die Lieferkette weiterhin höchste Priorität. Die Integration der in die Shippeo Plattform, einem führenden Unternehmen mit weitreichenden Erfahrungen auf dem europäischen und globalen Markt, stärkt unser Angebot«, kommentiert Gianluca Giaccardi, Chief Product Officer von TESISQUARE.

Shippeos Echtzeit-Transporttracking verfolgt über 10 Millionen Frachtaufträge in mehr als 70 Ländern weltweit und vernetzt mehr als 140.000 Spediteure. Die Integration ermöglicht den Kunden von TESISQUARE die Nutzung von Echtzeit-Standortdaten und prädiktiven Analysen für jede Lieferung sowie die zuverlässigste ETA-Berechnung (Estimated Time of Arrival) auf dem Markt. Diese Daten erweitern das Informationsvolumen des digitalen Ökosystems von TESISQUARE und ergänzen den Funktionsumfang der TMS-Suite der TESISQUARE Plattform, von Ausführung über Buchung und Yard-Management bis hin zur Leistungsanalyse.

»Wir sind davon überzeugt, dass einer der wichtigsten Trends heute darin besteht, einen integrierten Ansatz für die Prozesse in der Supply Chain zu entwickeln, indem die im Bereich gesammelten Daten aus allen verfügbaren Systemen und Kanälen genutzt werden«, betont Gianluca Giaccardi, Chief Product Officer von TESISQUARE. »Dies ermöglicht die Verwendung von Echtzeitdaten und deren prädiktiver Analyse. So kann bei Unterbrechungen und Störungen proaktiv eingegriffen werden. Mögliche negative Auswirkungen lassen sich so minimieren.«

Lucien Besse, COO von Shippeo, ist von der Partnerschaft begeistert: »TESISQUARE ist einer der wichtigsten Anbieter auf dem europäischen Markt. Die Entscheidung, unsere Echtzeit-Transportsichtbarkeit Funktionen TESISQUARE-Kunden zur Verfügung zu stellen, freut uns sehr. Beide Unternehmen haben sich ergänzende Visionen rund um die Digitalisierung der Transportbranche. Die Automatisierung der Lieferkette wird für unsere Kunden auch künftig ein messbaren Mehrwert bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.”

Am 16. März, um 2:30 Uhr nachmittags (MEZ) laden TESISQUARE und Shippeo zu einem Webinar ein. Informationen und Anmeldung finden Sie unter tesisquare.com.