- Taiwan führt 2026 den globalen Gesundheitsversorgungs‑Index an, dank hoher Effizienz, breiter Abdeckung und niedriger Pro‑Kopf‑Kosten [1].
- Europa und Ostasien dominieren die Top‑Plätze, getragen von universellen Versorgungssystemen, stabiler Finanzierung und hoher Patientenzufriedenheit.
- Die USA liegen trotz weltweit höchster Gesundheitsausgaben nur im Mittelfeld, bedingt durch Fragmentierung, hohe Verwaltungskosten und eingeschränkten Zugang.
- Mehrere Länder mit niedrigen Gesundheitsausgaben erzielen überraschend hohe Indexwerte, was Effizienz und Zugang als entscheidende Faktoren unterstreicht.
- Am unteren Ende stehen Länder mit Konflikten oder strukturellen Defiziten, geprägt von Unterinvestition, Fachkräftemangel und instabilen Gesundheitssystemen.
Länder mit den besten Gesundheitssystemen 2026
- Taiwan ist weltweit Spitzenreiter – trotz niedriger Kosten
- Höchster Health Care Index (87).
- Pro-Kopf-Ausgaben: nur ca. 2.400 USD.
- Effizientes Single-Payer-System, nahezu vollständige Abdeckung, geringe Verwaltungskosten.
- USA: Höchste Ausgaben, aber nur Platz 40
- Pro-Kopf-Ausgaben: 13.500 USD – weltweit am höchsten.
- Trotzdem nur Rang 40 im Index.
- Gründe laut Analyse: hohe Verwaltungskosten, teure Medikamente, fragmentierte Versicherungslandschaft, eingeschränkter Zugang.
- Europa und Asien dominieren die Top 25
- Niederlande, Japan, Österreich, Finnland, Dänemark, Spanien u. a. schneiden sehr gut ab.
- Gemeinsame Muster: universelle Versorgung, geringe finanzielle Hürden, hohe Effizienz.
- Überraschend starke Länder mit niedrigen Ausgaben
- Thailand (#8) und Ecuador (#6) erreichen hohe Zufriedenheitswerte trotz sehr geringer Gesundheitsausgaben.
- Interpretation: Zugang und Effizienz sind wichtiger als absolute Kosten.
- Die schwächsten Gesundheitssysteme
- Am unteren Ende: Syrien, Venezuela, Bangladesh, Irak, mehrere afrikanische Staaten.
- Hauptursachen: Konflikte, wirtschaftliche Instabilität, Unterinvestition, Ärztemangel, beschädigte Infrastruktur.
Hier sieht man sehr gut, dass hohe Gesundheitsausgaben nicht automatisch den höchsten »Health Care Index« bedeuten.
Ein paar auffällige Punkte:
Taiwan liegt mit relativ moderaten Ausgaben ($2.4K pro Einwohner) auf Platz 1.
Süd Korea und Japan erreichen ebenfalls sehr hohe Werte bei deutlich geringeren Kosten als viele westliche Länder.
Deutschland, Norwegen oder Luxembourg geben extrem viel aus, landen aber nicht ganz vorne.
Besonders interessant sind Thailand und Ecuador: vergleichsweise niedrige Ausgaben, aber überraschend hohe Zufriedenheits-/Indexwerte.
Der »Health Care Index« basiert meist stark auf:
- wahrgenommener Qualität
- Wartezeiten
- Zugänglichkeit
- Kosten für Patienten
- Kompetenz des Personals
- Effizienz des Systems
Er misst also eher die Erfahrung und Leistungsfähigkeit des Systems — nicht direkt medizinische Spitzenforschung oder High-End-Technologie.
Ein grober Trend:
Viele asiatische Systeme wirken sehr effizient.
Einige europäische Systeme sind qualitativ stark, aber teuer.
Mehr Geld bringt ab einem gewissen Punkt offenbar nur begrenzte zusätzliche Zufriedenheit/Effizienz.
Albert Absmeier & KI
|
Platz
|
Land
|
Gesundheitsversorgungs-Index
|
Gesundheitsversorgungs-Index
|
1
|
Taiwan
|
87,10
|
160,35
|
2
|
Südkorea
|
82,88
|
151,71
|
3
|
Niederlande
|
81,49
|
149,35
|
4
|
Japan
|
80,06
|
145,91
|
5
|
Österreich
|
78,88
|
143,99
|
6
|
Ecuador
|
77,70
|
140,95
|
7
|
Finnland
|
77,58
|
141,56
|
8
|
Thailand
|
77,50
|
141,12
|
9
|
Dänemark
|
77,21
|
141,70
|
10
|
Spanien
|
77,15
|
141,68
|
11
|
Frankreich
|
76,98
|
140,47
|
12
|
Belgien
|
76,45
|
138,90
|
13
|
Tschechien
|
75,98
|
139,40
|
14
|
Norwegen
|
75,77
|
138,24
|
15
|
Litauen
|
75,36
|
137,51
|
16
|
Estland
|
75,25
|
138,00
|
17
|
Luxemburg
|
74,22
|
134,48
|
18
|
Katar
|
73,65
|
134,18
|
19
|
Israel
|
73,41
|
134,52
|
20
|
Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland
|
72,69
|
133,31
|
21
|
Deutschland
|
72,44
|
131,71
|
22
|
Mexiko
|
72,28
|
130,27
|
23
|
Portugal
|
72,03
|
130,79
|
24
|
Australien
|
71,97
|
130,27
|
25
|
Singapur
|
71,88
|
133,40
|
26
|
Türkei
|
71,31
|
128,45
|
27
|
Schweiz
|
71,21
|
132,78
|
28
|
Vereinigte Arabische Emirate
|
70,77
|
130,31
|
29
|
Malaysia
|
70,72
|
127,47
|
30
|
Sri Lanka
|
70,68
|
127,43
[1] Quelle: https://www.numbeo.com/health-care/rankings_by_country.jsp
3829 Artikel zu „Gesundheit“
Trends 2026 | News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien | Whitepaper
KI wird zum strukturbildenden Element des Gesundheitswesens
Der Trendreport beschreibt, wie sich das deutsche Gesundheitswesen 2026 im Spannungsfeld zwischen rasanter KI‑Innovation und komplexer Regulierung neu ausrichtet [1]. KI entwickelt sich vom Pilotprojekt zum strukturbildenden Element – sowohl in Versorgung als auch Verwaltung – während gleichzeitig eine Vielzahl großer Reformpakete (Krankenhaus, ambulante Versorgung, Pflege, Apotheken, Datenräume) die Rahmenbedingungen neu definieren. KI als…
News | Business Process Management | Digitale Transformation | Geschäftsprozesse | Healthcare IT | IT-Security | Kommunikation | Produktmeldung | Services
Neue Funktionen für Dokumentenaustausch unterstützen Digitalisierung und digitale Souveränität im Gesundheitswesen
Auf der DMEA Halle 3.2, Stand D-103: Ferrari electronic stellt neue Version 9 der OfficeMaster Suite vor. Die Ferrari electronic AG, ein Anbieter für Unified-Messaging-Lösungen mit dem Schwerpunkt auf sicheren Dokumentenaustausch, ist vom 21. bis 23. April 2026 auf der DMEA vertreten. Das Berliner Unternehmen zeigt auf dem Gemeinschaftsstand Berlin-Brandenburg (Halle 3.2, Stand D-103) die neue Version…
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services | Tipps | Whitepaper
Sichere KI-Skalierung wird 2026 zum entscheidenden Erfolgsfaktor im Gesundheitswesen
Gesundheitseinrichtungen mit moderner KI-Governance sind besser für regulatorische Anforderungen und steigende Patientenerwartungen gerüstet. Kyndryl, Anbieter geschäftskritischer IT-Dienstleistungen, hat die Ergebnisse seines Healthcare Readiness Report veröffentlicht [1]. Der Bericht zeigt: Gesundheitseinrichtungen stehen unter massivem operativem Druck. Gleichzeitig nimmt die regulatorische Komplexität zu. Viele Organisationen setzen deshalb verstärkt auf künstliche Intelligenz, um eine moderne und hochwertige…
News | Business | Effizienz | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Nachhaltigkeit | New Work | Services
»Wir müssen aufhören, Krankheit zu managen, und anfangen, Gesundheit zu designen.«
Epigenetik. Biohacking. Longevity. Wir stehen am Anfang einer Revolution. Die Medizin der Vergangenheit war eine Medizin des »Anti«: Anti-biotika, Anti-depressiva, Anti-Aging (im Sinne von Bekämpfung). Die Medizin der Zukunft ist eine Medizin des »Pro«: Pro-Regeneration. Pro-Vitalität. Wir alle sind Teil dieser Zukunft. Wenn wir anfangen, unseren Körper als kostbares, intelligentes System zu behandeln, verändern wir…
Trends 2026 | News | Business | Effizienz | Trends Kommunikation | Favoriten der Redaktion | Kommunikation | Strategien
Führungskultur als zentraler Faktor für Gesundheit, Motivation und Wohlbefinden
Der hohe Krankenstand bei deutschen Arbeitnehmern führt derzeit zu einer lebhaften Diskussion. Neben den berechtigten Sorgen der Arbeitgeber, die die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Blick haben müssen, stellt sich auch die Frage, wie Arbeitsbedingungen das körperliche und mentale Wohlbefinden von Beschäftigten beeinflussen. Wer sich am Arbeitsplatz dauerhaft unter Druck fühlt, wenig Wertschätzung erlebt oder keine…
News | Trends 2025 | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
Gesundheitswesen leidet unter Fachkräftemangel bei der Einführung von GenAI
Viele fahren Projekte zurück, einige geben KI vollständig auf. Neue Forschungsergebnisse zeigen große Herausforderungen bei der Einführung generativer KI (GenAI) bei Gesundheitsorganisationen. Fast ein Viertel (22 Prozent) hat den Einsatz von KI-Tools vollständig eingestellt. Fast ein Drittel (31 Prozent) fährt die Nutzung zurück. Alle Unternehmen, die an der Technologie festgehalten und die Implementierung…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Mobile | Favoriten der Redaktion | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Services
KI im Gesundheitswesen: Wenn der Chatbot zum medizinischen Ratgeber wird
45 Prozent der Deutschen fragen KI-Chatbots zu Symptomen und Gesundheitsthemen. Das Vertrauen ist hoch, doch der Einsatz von KI in der Medizin macht einigen auch Angst. Drei Viertel halten sich mit Gesundheits-Apps auf dem Smartphone fit. 8 von 10 fordern mehr Tempo bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Künstliche Intelligenz hält in Praxen und Kliniken…
News | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Healthcare IT
Gesundheit: 20 Prozent der Kinder weltweit sind übergewichtig
Eine Weltkarte mit dem Anteil der übergewichtigen Kinder zeigt, welche Erdteile am stärksten betroffen sind [1]. Neben dem amerikanischen Kontinent sind besonders viele Kinder im Nahen Osten, Nordafrika und im Pazifik übergewichtig. Ein Forschungsbericht aus der Fachzeitschrift »The Lancet« identifiziert für Länder aus diesen und anderen Regionen eine Infrastruktur, die passive Fortbewegung und Freizeitgestaltung fördert.…
News | Trends 2025 | Trends Security | Healthcare IT | IT-Security
Gesundheitswesen: Erpressungen auf Höchststand, Stress bei den Teams
Schwachstellen und Kapazitätsprobleme sind die Hauptursachen für Ransomware-Angriffe im Gesundheitswesen, wobei die Verschlüsselung von Daten auf ein Fünfjahrestief gesunken ist. Gleichzeitig sind die Lösegeldforderungen und -zahlungen zurückgegangen, während die Angreifer vermehrt auf reine Erpressungsangriffe setzen. Die Belastung der IT- und Cybersicherheitsteams ist gestiegen, was sich in erhöhtem Druck, Angst und Stress äußert. In der aktuellen…
News | Business | Trends 2025 | Trends Services | Lösungen | New Work | Tipps
Mentale (Un)Gesundheit: Stress, Depressionen und Ängste sind ein Massenphänomen
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | Business | Favoriten der Redaktion | Healthcare IT | Kommunikation | New Work | Strategien | Tipps
Mentale Gesundheit: Wie viele leiden unter Stress, Depressionen und Ängste?
32 Prozent der für die Statista Consumer Insights in Deutschland befragten Menschen geben an, dass sie in den letzten zwölf Monaten vor der Umfrage psychische Probleme hatten. Darunter versteht die Erhebung ein breites Spektrum von Symptomen wie Stress, Depressionen und Ängste. Über die tatsächliche Verbreitung sagen die Ergebnisse indes nur bedingt etwas aus. Dass der…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Kommunikation | Trends Services | Healthcare IT | Services
Auf der Suche nach vertrauenswürdigen Gesundheitsinformationen im Netz
Die meisten Menschen suchen inzwischen online nach Antworten auf gesundheitliche Fragen. Doch zugleich zweifeln viele von ihnen an der Seriosität und Qualität der Auskünfte, die Social-Media-Plattformen oder KI-Chatbots liefern. Mit der neuen internationalen Initiative »InfoCure« möchte die Bertelsmann Stiftung dazu beitragen, verlässliche Quellen zu fördern und das Vertrauen in digitale Gesundheitsinformationen zu stärken. Der…
News | Business | Trends 2025 | Trends Wirtschaft | Healthcare IT
Gesundheit: Milliardenmarkt Digital Health
Digitale Technologie trägt zunehmen dazu bei, unsere Gesundheit und die Gesundheitsversorgung insgesamt zu verbessern. Entsprechend steigen die Umsätze im so genannten »Digital Health«-Segment in Deutschland. Dazu zählen unter anderem Smartphones-Apps, Bio-Sensoren oder Online-Sprechstunden mit Ärzten, die über Webseiten oder Apps durchgeführt werden. Nach Schätzungen der Experten der Statista Market Insights werden die Umsätze im laufenden…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
Wie ist der Stand der GenAI-Nutzung im Gesundheitswesen?
Eine Untersuchung von NTT DATA, einem Anbieter von digitalen Business- und Technologie-Services, zeigt, dass mehr als 80 % der befragten Gesundheitsorganisationen über eine klar definierte GenAI-Strategie verfügen. Allerdings erklären nur 40 %, dass ihre GenAI-Strategie auch stark auf ihre Geschäftsstrategie ausgerichtet ist. Zudem stufen lediglich 54 % der Befragten ihre GenAI-Fähigkeiten als leistungsstark ein. GenAI…
News | Trends 2025 | Digitalisierung | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz
KI-Einsatz trotz veralteter IT-Systeme hemmt die Modernisierung des Gesundheitswesens
97 Prozent der IT-Entscheidungsträger in Deutschland berichten von Legacy-Technologien in ihren Organisationen. Die Nutzung zukunftsweisender Technologien, allen voran künstlicher Intelligenz (KI), ist im Gesundheitswesen weltweit auf dem Vormarsch. Doch wie der aktuelle Healthcare-Report »Digitale Zwickmühle im Gesundheitswesen: Zwischen Innovationsdruck und Systemrisiken« von SOTI zeigt, haben 96 Prozent der IT-Führungskräfte in Deutschland (weltweit 97 Prozent)…
News | Trends 2025 | Trends Services | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper
Datensilos bremsen den Einsatz von KI im Gesundheitswesen aus
Trotz des enormen Potenzials von künstlicher Intelligenz im Gesundheitswesen befinden sich viele Einrichtungen noch in der Anfangsphase der Umsetzung. Eine aktuelle internationale Studie von SS&C Blue Prism zeigt [1]: 94 Prozent der befragten Organisationen betrachten AI zwar als strategisch wichtig – doch mangelnde Datenqualität und fragmentierte Dateninfrastrukturen behindern den effektiven Einsatz. Strukturelle Defizite trotz…
News | Trends 2025 | Trends Security | Healthcare IT | IT-Security
Zunehmende Risiken für Gesundheitsorganisationen – Cybersicherheitsresilienz rückt in den Fokus
Nur 29 % der Führungskräfte im Gesundheitswesen glauben auf KI-gestützte Bedrohungen vorbereitet zu sein. LevelBlue, ein Anbieter von Managed Security Services, strategischer Beratung und Threat Intelligence, hat seinen 2025 Spotlight Report: Cyber Resilience and Business Impact in Healthcare veröffentlicht [1]. Die Ergebnisse zeigen, wie sich die Gesundheitsbranche gegen zunehmend zahlreichere und ausgefeiltere Angriffe schützt. …
News | Geschäftsprozesse | Infrastruktur | IT-Security | Strategien
Cybersicherheit im Gesundheitswesen: Zwischen regulatorischem Aufbruch und technischer Stagnation
Krankenhäuser und Gesundheitseinrichtungen sind aufgrund sensibler Patientendaten, wertvoller Forschungsergebnisse und ihrer kritischen Dienstleistungen ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle. Jüngste Analysen zur Cybersicherheitslage im Gesundheitswesen, etwa die Studie des Hasso-Plattner-Instituts »Alarmsignal Cybersicherheit«, zeichnen ein Bild einer sich zuspitzenden Bedrohungslage. Zwar befindet sich das Gesundheitswesen hinsichtlich seiner Gefährdungslage in »guter Gesellschaft« – man denke an die vielfach…
News | Healthcare IT | Kommunikation | Ausgabe 3-4-2025
Integrierte Kommunikation notwendig – Sicherer Dokumentenaustausch im Gesundheitswesen
Auch im Jahr 2025 wird das Gesundheitswesen in Deutschland erheblich von der Digitalisierung bestimmt, wobei technologische Fortschritte sowohl Chancen als auch Herausforderungen mit sich bringen. In diesem Kontext sind insbesondere künstliche Intelligenz (KI) und elektronische Patientenakten (ePA) zentrale Themen der Veränderung, die nicht alleinstehend betrachtet werden können. Der geschützte digitale Dokumentenaustausch zwischen den hoch vernetzten Akteuren im Gesundheitswesen steht dabei oft im Mittelpunkt der Digitalisierungsbestrebungen.
News | Healthcare IT | Künstliche Intelligenz | Whitepaper | Ausgabe 3-4-2025
Healthcare Agents und LLM im Gesundheitswesen – Die nächste Generation der medizinischen KI-Assistenz
KI-Agenten können proaktive Entscheidungen treffen und in Echtzeit auf komplexe Situationen reagieren. Dank hohem Effizienz- und Qualitätssteigerungspotenzial in der Patientenversorgung erwarten Fachleute einen rasch wachsenden Einsatz der KI-Systeme im Gesundheitswesen.