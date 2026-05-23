Taiwan führt 2026 den globalen Gesundheitsversorgungs‑Index an, dank hoher Effizienz, breiter Abdeckung und niedriger Pro‑Kopf‑Kosten [1].

Europa und Ostasien dominieren die Top‑Plätze, getragen von universellen Versorgungssystemen, stabiler Finanzierung und hoher Patientenzufriedenheit.

Die USA liegen trotz weltweit höchster Gesundheitsausgaben nur im Mittelfeld, bedingt durch Fragmentierung, hohe Verwaltungskosten und eingeschränkten Zugang.

Mehrere Länder mit niedrigen Gesundheitsausgaben erzielen überraschend hohe Indexwerte, was Effizienz und Zugang als entscheidende Faktoren unterstreicht.

Am unteren Ende stehen Länder mit Konflikten oder strukturellen Defiziten, geprägt von Unterinvestition, Fachkräftemangel und instabilen Gesundheitssystemen.

Länder mit den besten Gesundheitssystemen 2026

Taiwan ist weltweit Spitzenreiter – trotz niedriger Kosten

Höchster Health Care Index (87).

Pro-Kopf-Ausgaben: nur ca. 2.400 USD.

Effizientes Single-Payer-System, nahezu vollständige Abdeckung, geringe Verwaltungskosten.

USA: Höchste Ausgaben, aber nur Platz 40

Pro-Kopf-Ausgaben: 13.500 USD – weltweit am höchsten.

Trotzdem nur Rang 40 im Index.

Gründe laut Analyse: hohe Verwaltungskosten, teure Medikamente, fragmentierte Versicherungslandschaft, eingeschränkter Zugang.

Europa und Asien dominieren die Top 25

Niederlande, Japan, Österreich, Finnland, Dänemark, Spanien u. a. schneiden sehr gut ab.

Gemeinsame Muster: universelle Versorgung, geringe finanzielle Hürden, hohe Effizienz.

Überraschend starke Länder mit niedrigen Ausgaben

Thailand (#8) und Ecuador (#6) erreichen hohe Zufriedenheitswerte trotz sehr geringer Gesundheitsausgaben.

Interpretation: Zugang und Effizienz sind wichtiger als absolute Kosten.

Die schwächsten Gesundheitssysteme

Am unteren Ende: Syrien, Venezuela, Bangladesh, Irak, mehrere afrikanische Staaten.

Hauptursachen: Konflikte, wirtschaftliche Instabilität, Unterinvestition, Ärztemangel, beschädigte Infrastruktur.

Hier sieht man sehr gut, dass hohe Gesundheitsausgaben nicht automatisch den höchsten »Health Care Index« bedeuten.

Ein paar auffällige Punkte:

Taiwan liegt mit relativ moderaten Ausgaben ($2.4K pro Einwohner) auf Platz 1.

Süd Korea und Japan erreichen ebenfalls sehr hohe Werte bei deutlich geringeren Kosten als viele westliche Länder.

Deutschland, Norwegen oder Luxembourg geben extrem viel aus, landen aber nicht ganz vorne.

Besonders interessant sind Thailand und Ecuador: vergleichsweise niedrige Ausgaben, aber überraschend hohe Zufriedenheits-/Indexwerte.

Der »Health Care Index« basiert meist stark auf:

wahrgenommener Qualität

Wartezeiten

Zugänglichkeit

Kosten für Patienten

Kompetenz des Personals

Effizienz des Systems

Er misst also eher die Erfahrung und Leistungsfähigkeit des Systems — nicht direkt medizinische Spitzenforschung oder High-End-Technologie.

Ein grober Trend:

Viele asiatische Systeme wirken sehr effizient.

Einige europäische Systeme sind qualitativ stark, aber teuer.

Mehr Geld bringt ab einem gewissen Punkt offenbar nur begrenzte zusätzliche Zufriedenheit/Effizienz.

Albert Absmeier & KI

Platz Land Gesundheitsversorgungs-Index Gesundheitsversorgungs-Index

(exponentiell) 1 Taiwan 87,10 160,35 2 Südkorea 82,88 151,71 3 Niederlande 81,49 149,35 4 Japan 80,06 145,91 5 Österreich 78,88 143,99 6 Ecuador 77,70 140,95 7 Finnland 77,58 141,56 8 Thailand 77,50 141,12 9 Dänemark 77,21 141,70 10 Spanien 77,15 141,68 11 Frankreich 76,98 140,47 12 Belgien 76,45 138,90 13 Tschechien 75,98 139,40 14 Norwegen 75,77 138,24 15 Litauen 75,36 137,51 16 Estland 75,25 138,00 17 Luxemburg 74,22 134,48 18 Katar 73,65 134,18 19 Israel 73,41 134,52 20 Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland 72,69 133,31 21 Deutschland 72,44 131,71 22 Mexiko 72,28 130,27 23 Portugal 72,03 130,79 24 Australien 71,97 130,27 25 Singapur 71,88 133,40 26 Türkei 71,31 128,45 27 Schweiz 71,21 132,78 28 Vereinigte Arabische Emirate 70,77 130,31 29 Malaysia 70,72 127,47 30 Sri Lanka 70,68 127,43

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