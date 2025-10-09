Gartner: Angebot an Agentic-AI-Lösungen übersteigt Nachfrage – Marktkorrektur steht bevor

Langfristige Investitionen in Agentic AI werden trotz Marktkorrektur anhalten.
Das derzeitige Angebot an Agentic-AI-Modellen, -Plattformen und -Produkten übersteigt die Nachfrage deutlich, was laut Gartner zu einer Konsolidierung und Marktkorrektur führen wird.
Die Analysten von Gartner gehen davon aus, dass sich die Märkte für agentenbasierte KI kurzfristig konsolidieren werden, da der derzeitige Hype und die Angst, etwas zu verpassen (FOMO), grundlegenden wirtschaftlichen Realitäten weichen. In diesem Wettlauf der KI-Anbieter werden die Verlierer der Konsolidierung nicht differenzierte KI-Unternehmen und ihre Investoren sein. Die Gewinner hingegen werden kapitalstarke etablierte Unternehmen sein, die über die Ressourcen verfügen, vielversprechende Technologien und Talente zu übernehmen.
»Wir sehen zwar erste Anzeichen für eine Marktkorrektur und Konsolidierung, aber Produktverantwortliche sollten dies als normalen Teil des Produktlebenszyklus betrachten und nicht als Zeichen einer unvermeidlichen Wirtschaftskrise«, erklärt Will Sommer, Senior Director Analyst bei Gartner. »Langfristig wird die Konsolidierung es führenden Unternehmen ermöglichen, agentenbasierte Produkte zu entwickeln, die den technischen und geschäftlichen Anforderungen jener Kunden gerecht werden, die derzeit mit der Einführung von KI-Agenten noch Schwierigkeiten haben.«
Die massive Zunahme an KI-Anbietern, die agentenbasierte Modelle, agentenintegrierte Plattformen und andere mit Agenten ausgestattete Produkte auf den Markt bringen, übertrifft die aktuelle Nachfrage bei weitem.
Ähnlich wie bei anderen Korrekturen in den Bereichen Energie, Telekommunikation und Dotcom sollten Produktverantwortliche diese Phase des Agentic-AI-Marktes als Übergangszeit betrachten, in der Geschäftsmodelle gezwungen sind, sich an transformative Technologien anzupassen.
»Die bevorstehende Marktkorrektur im Bereich Agentic AI unterscheidet sich von spekulativen Blasen, die durch systemische Finanzkonstrukte, Betrug oder politische Maßnahmen angeheizt werden«, sagte Sommer. »Zum jetzigen Zeitpunkt ist das zugrunde liegende Produkt, Agentic AI, solide, und die aktuelle Marktkorrektur, bei der die Märkte sich rationalisieren und konsolidieren, ist ein regulärer Bestandteil des Produktlebenszyklus.«
»Allerdings könnte sich dennoch eine ›spekulative Blase‹ bilden, wenn Investitionen sich von dem intrinsischen Potenzial der Agentic AI zur Schaffung greifbarer und angemessener wirtschaftlicher Werte abkoppeln.«
Große Technologieunternehmen haben bereits kleinere, spezialisierte KI-Firmen übernommen und signalisieren damit den Beginn der Marktkorrekturphase. Mit dieser Konsolidierung gehen Vorteile in Bezug auf Skalierung und vertikale Integration einher.
»Große Anbieter werden weitreichende, integrierte Ökosysteme schaffen, die die Agentic-Performance erheblich verbessern und zu zuverlässigeren Produkten führen, die auf spezifische Geschäftsergebnisse ausgerichtet sind«, sagte Sommer. »Domänenspezifische Sprachmodelle, die in spezialisierten Anwendungen überlegene Werte und Leistungen bieten, stellen eine solche Innovation dar.«
Diese Entwicklungen, gepaart mit sich verändernden Konsumgewohnheiten, Fähigkeiten und Prozessen, werden die breite Einführung agentenbasierter Produkte erleichtern. Die verbleibenden Anbieter – die neu entstandenen KI-Platzhirsche – werden nachhaltiges Wachstum erzielen und letztlich wird der Agentic-AI-Markt die Erwartungen der »Adoptionsphase« auf Grundlage messbarer Produktivitäts- und Gewinnkennzahlen übertreffen.
