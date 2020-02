Zwei-Faktor-Authentifizierung in Online Casinos

In Zeiten von Identitätsdiebstahl aus Sicht der Spieler und dem Eröffnen mehrerer Online-Casino-Konten durch Spieler auf der anderen Seite, ist die 2FA für Spieler und den Casino Betreiber gleichermaßen wichtig. Der Diebstahl oder das Verlieren von Smartphone, iPad oder Tablet führen ohne 2FA zu einem erleichterten Zugang von Personen- und Zahlungsdaten. Weitere Gefahren sind Hacker, Phishing Angriffe etc. Umso wichtiger ist es Themen der Cybersicherheit auch bei Online Casinos zu verwenden.

2FA – Die Zwei-Faktor-Authentifizierung in der Praxis

Unter der Abkürzung 2FA werden mindestens zwei Datensätze miteinander in Verbindung gebracht. Beide Daten sind meist vom Spieler selbst während oder nach der Registrierung angegeben worden. Als einfachste 2FA-Variante gelten die Kombination aus Benutzername und Passwort. Die Verwendung von biometrischen Daten ist aktuell noch kein Standard. Die besten Ansätze werden bisher von W3C-Web-Authentifizierungsstandard angeboten. 2FA ersetzen keine Passwörter, sondern führen durch ihre Ergänzung um weitere Sicherheitsverfahren für eine höhere Sicherheit.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, um eine 2FA durchzuführen:

In Kombination mit dem eigenen Benutzernamen werden Fragen beantwortet, deren Antworten nur vom Spieler selbst gegeben werden können. Die Fragen werden auch als Sicherheitsfragen bezeichnet und in der Regel bei der Registrierung ausgewählt oder selbst eingegeben.

Über eine bei der Registrierung hinterlegte Handynummer oder E-Mailadresse wird ein Code gesendet. Die einfachste Form liegt im OTP, dem einmaligen Passcode / Einmalcode vor. Während der Registrierung erhält der Neukunde einen einmaligen Zahlencode per SMS oder mechanischer Stimme am Telefon, mit der die eingegebenen Daten dem Neukunden eindeutig zugeordnet werden.

Hinterlegung von biometrischen Daten, wie einem Fingerabdruck, Foto oder andere biometrische Daten.

Verwendung eines FIDO Universal 2 nd Factor Schlüssel, kurz U2F. Dabei handelt es sich um einen bei einem Dienstanbieter registrierten physischen Schlüssel, der über eine USB-Schnittstelle verfügt. Zur 2FA werden der Benutzername und Passwort beispielsweise abgefragt, dann wird der FIDO Universal Schlüssel in den verwendeten Rechner in den USB-Anschluss gesteckt. Mittels den beim Dienstleister hinterlegten Daten, Zufallsalgorithmen wird für die laufende Session der Zugang freigegeben, wenn Benutzername, Passwort und der FIDO Universal zueinander passen.

Einscannen eines QR-Codes über ein vorab registriertes internetfähiges Gerät, wie dem iPhone oder Smartphone

Die Anzahl der mobilen Casino-Konten nimmt seit Jahren zu. Umso schwerer wiegen der Verlust oder Diebstahl von mobilen Geräten. Damit kein Zugriff auf das Casino-Guthaben erfolgen und Echtgeld auf ein fremdes Konto ausbezahlt werden kann, bietet sich die 2FA an. Als eines der führenden europäischen Online Casinos, das bereits 2FA anbietet, ist das Casino BetVictor zu nennen. So setzt der Online-Casino-Anbieter sich dafür ein, dass die Zwei-Faktor-Authentifizierung für alle neuen und bestehenden Casino-Spielerkonten installiert werden. Im Jahr 2017 kam es allein zu 81 % an Datenverletzungen durch Hacker bei Casino-Spielerkonten. Als einer der Pioniere in der Prävention von Identitätsdiebstahl und Hacken von Spielerkonten nimmt BetVictor international und national eine wichtige Stellung zur Zeichensetzung der Sicherheit von Spielern ein.

Wie profitieren Casino Spieler von der zusätzlichen 2FA Sicherheit?

Der Schutz des Online-Casino-Kontos allein durch ein Passwort bestimmter Länge, Sonderzeichen, Groß- und Kleinbuchstaben und Zahlen stellt schon lange keine hohe Sicherheit mehr dar. Vor allem Spieler, die regelmäßig oder mit hohen Einzahlungen und Gewinnen spielen, brauchen einen hohen Sicherheitsstandard. Allein durch die Bereitstellung einfach zu aktivierender 2FA-Verfahren führen zu einer zusätzlichen Sicherheitsstufe für Casino-Spieler. Zusätzlich zur 2FA lohnt es sich Limits bei Einzahlungen, Auszahlungen und Einsätzen pro Woche oder pro Monat festzulegen. Vor der Entscheidung für eine 2FA-Sicherung des eigenen Casino-Kontos ist vorab die Auswahl eines seriösen und legalen Online Casinos erforderlich. Über einen gültigen Casino-Bonus ohne Einzahlung von bonussurfer.com ist ein sicheres und direktes Kennenlernen eines seriösen Casino-Angebots möglich.

Vorteile von 2FA in Online Casinos:

Zusätzliche Sicherheit des Casino-Kontos vor Fremdzugriffen

Durch 2FA-Verwendung einer von Benutzername und Passwort unabhängige Möglichkeit einer noch sicheren Anmeldung

Sollte ein Passwort durch Verlieren oder Diebstahl eines onlinefähigen Geräts in die Hände von Fremden geraten, erschwert die 2FA mit dem Passwort Schaden anzurichten

Immer einfachere 2FA-Methoden

Warum ist 2FA schon heute und zukünftig so wichtig?

Allein die Vielzahl an abgeschlossenen Diebstahl- und Verlustversicherungen beim Kauf von Smartphones und iPhones machen deutlich, wie wichtig eine klare Sicherung der eigenen Konten ist. Da bei Casino-Konten Einzahlungen und Auszahlungen in drei- bis vierstelligen Höhen mittlerweile keine Seltenheit mehr darstellen, wird eine Sicherung der Casino-Konten im Jahr 2020 noch wichtiger. Durch die steigende Nachfrage nach Online Casinos mit der Legalisierung von Glücksspielen ab Sommer 2021 werden die Anforderungen an höhere und vor allem leicht einzurichtende Sicherheitsmaßnahmen noch wichtiger werden.

