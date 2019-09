In welchem Online Casino bekommt man 7 Euro geschenkt?

7 Euro sind kein besonders hoher Betrag, doch mal angenommen Sie würden das Geld einfach so geschenkt bekommen. Tatsächlich gibt es dieses Angebot genau so in einigen Online Casinos. Da ein alter Spruch besagt: »Es gibt nichts geschenkt im Leben«, reagieren viele Menschen mit Skepsis, wenn sie so etwas lesen. Tatsächlich ist es auch nicht so, dass Sie auf die Seite des Casinos gehen und man schickt Ihnen 7 Euro auf Ihr Bankkonto. Wie sich jeder denken kann, verfolgen die Online Casinos mit ihrem Geschenk ein gewisses Ziel. In diesem Fall ist dieses einfach zu erraten. Man möchte, dass Sie die Spiele ausprobieren und im besten Falle Gefallen daran finden.

Was kann man mit den 7 Euro tun?

Was Sie erstmal nicht mit dem Geld tun können, ist auszahlen. Die Betonung liegt hierbei jedoch auf »erstmal«. Was Sie tun können, ist das Geld bei verschiedenen Casinospielen einsetzen. Ausgeschlossen ist in diesem Fall oft der Live Casinobereich, also Spiele mit echten Dealern und Kameraübertragung. Alles andere wie Online Spielautomaten, Roulette, Blackjack und Co. jedoch ist mit den 7 Euro spielbar. Aus spezifischen Gründen, machen Automatenspiele jedoch am meisten Sinn.

Das Geld auszahlbar machen

Also an sich ist es ja schon ganz nett, einfach ein paar Euro geschenkt zu bekommen, doch letztendlich bringt einem das ja nichts, wenn man sie nicht auszahlen kann. Der Weg dazu führt über sogenannte Bonusbedingungen und auch wenn diese überall anders aussehen, gibt es hier in allen 7 Euro Gratis Casinos Überschneidungen. Grundsätzlich muss das Geld überall mehrfach eingesetzt werden, damit Sie es auszahlen können. Das ist letzten Endes auch der Grund, warum Automatenspiele am meisten Sinn machen, da diese meist voll gewichtet werden. Wenn zum Beispiel gefordert wird, die 7 Euro 20-mal einzusetzen, könnte die Gewichtung der Spiele so aussehen:

Spielautomaten 100%

Rubbellose 100%

Klassische Slots 75%

Craps und Sic Bo 50%

Roulette 15%

Blackjack 10%

Baccarat und Tiger & Dragon 5%

Während man also die Anforderung des Online Casinos mit Spielautomaten recht schnell erfüllen kann, benötigt man mit Blackjack deutlich länger. Das liegt vor allem auch daran, dass Sie meist nur 10% der gesamten 7 Euro pro Spiel setzen dürfen.

Der Haken an der Sache

Wer bis jetzt auf den Haken an der Sache wartet, der wird leider enttäuscht. Es gibt ihn in diesem Fall nicht. »Wer nicht wagt, der nicht gewinnt«, trifft in diesem Fall nämlich nicht zu, da es durch die geschenkten 7 Euro tatsächlich möglich ist zu gewinnen. Ein Wagnis ist das Spielen mit dem Gratisguthaben doch bestimmt nicht. Schließlich wird zu keiner Zeit eigenes Geld eingesetzt.

Ob jemand ein solches Angebot annehmen will, muss jeder selbst wissen. Manche Menschen können mit dem Thema Glücksspiel einfach nichts anfangen. Für alle, die jedoch gerne Mal ein Spielchen wagen, stellt ein Gratisstartguthaben eine interessante Möglichkeit dar, ohne Risiko einen Gewinn zu erzielen. Es gibt sie also wirklich, die Online Casinos die einem einfach so 7 Euro schenken, wenn auch mit ein paar Auflagen.