Bundesländer zeigen Gestaltungswillen für eine notwendige Grundsatzreform des Online-Glücksspiels

Die Grundsatzreform der juristischen Regelung zum Online-Glücksspiel ist längst überfällig und auch die zuständige EU-Kommission in Brüssel hat diese Rechtsreform der geltenden Regeln in Deutschland bereits angemahnt und eine Empfehlung dazu abgegeben. Sie werden auch schon von diesen Bestrebungen gehört haben und Sie möchten dazu gern wissen, welche Auswirkungen die anstehende Grundsatzreform des Online-Glücksspiel für Sie als Interessent und vielleicht auch als Kunde eines Online-Casino haben wird. Zunächst einmal sollten Sie wissen, welcher Zustand der Regulierung im Moment vorliegt und wie Glücksspiel in Online-Casinos gehandhabt wird. Diese Informationen sollen Sie bekommen, damit Sie zu rechtlichen Bedingungen beim Glücksspiel im Internet auf dem aktuellsten Stand sind.

Wie ist das Glücksspiel in Deutschland reguliert und geregelt?

Sie müssen wissen, dass Glücksspiel in Deutschland in einem Staatsvertrag juristisch geregelt ist. Dieser Glücksspielstaatsvertrag wird abgekürzt auch als GlüStV benannt. Dieser Vertrag ist einem Gesetz ähnlich und dieser Staatsvertrag ist zwischen den sechzehn Bundesländern eine einheitliche Rahmenrichtlinie, die genau festlegt wie Glücksspiel zu regeln ist und wie Glücksspiel in allen Bundesländern einheitlich behandelt wird. Dieser Staatsvertrag zwischen den Bundesländern wurde 2008 geschlossen und bereits 2011 wieder außer Kraft gesetzt, da keine Folgevereinbarung zwischen den Bundesländern in Deutschland zustande kam und der Staatsvertrag in seiner ersten Fassung am 31.12.2011 endete. Bereits damals haben die Bundesländer versäumt die nötigen Rahmenbedingungen für das Glücksspiel und das Online-Glücksspiel festzuschreiben und in der Folge galt das Recht der jeweiligen Bundesländer zu Glücksspielveranstaltungen. Eine Ausnahme bildete dabei das Recht in Schleswig-Holstein. Im Jahr 2012 einigten sich die Bundesländer auf den ersten Änderungsstaatsvertrag zum Glücksspiel und diese Regelung sollte 2018 durch einen neuen entsprechenden Staatsvertrag abgelöst werden. Jedoch konnten sich die Bundesländer in Deutschland nicht auf eine neue Version festlegen und somit auf eine neue Regulierung einigen. Die Ratifizierung dieses Staatsvertrages scheiterte an Bundesländern, die Glücksspiel gänzlich verbieten wollen und in der Folge entschied der Europäische Gerichtshof im Jahr 2010.

EU-Kommission fordert Regelung für Deutschland beim Glücksspiel

Sie als Interessent für Online-Glücksspiel werden sich nun fragen, woran hapert es, und trotzdem stellen Sie fest, dass immer neue Unternehmen mit ihren Portalen auch bei Ihnen in Deutschland präsent sind und als Online-Casino Ihnen die Dienste und das Angebot anbieten. Das ist damit zu erklären, dass die Unternehmen ihren Firmensitz zwar in einem Land in Europa wählen, jedoch meiden die meisten neuen Unternehmen, die uneinheitliche Gesetzgebung in Deutschland zum Glücksspiel. Kommen wir zur Entscheidung des Europäischen Gerichtshof, der bereits in 2010 entschieden hat, dass in Deutschland das staatliche Wettmonopol nicht mit europäischen Recht konform ist. Diese ursprüngliche Regelung, die über den Glücksspielstaatsvertrag gilt, entspricht im Besonderen auch nicht dem Ziel einer Prävention zur Spielsucht. Mittlerweile zeigen aber einige Bundesländer Einsicht bei der Regulierung und so steht bald eine einheitliche rechtliche Regelung an. Damit ist auch das Thema dieses Artikels erfasst, indem über diesen Gestaltungswillen für eine längst überfällige Reform des Glücksspielrechts in Deutschland berichtet wird.

Die Zukunft der juristischen Regelung des Online-Glücksspiels in Deutschland

Die Zielvorgaben der neuen juristischen Regelungen einer anstehenden rechtlichen Reform des Online-Glücksspiel und des Glücksspiels allgemein, sind deutlich und bekannt. Die neue Regelung die als Glücksspielstaatsvertrag zwischen den Bundesländern in Deutschland geregelt werden soll, steht für das Jahr 2021 an. Somit müssen Sie als Interessent mit der jetzt geltenden Situation klarkommen und das bedeutet auch, dass Sie jetzt immer bei der Suche nach einem Online-Casino auch einmal nach den Lizenzen und der entsprechenden Regulierung der Anbieter schauen müssen. Das bedeutet dann mehr Sicherheit für Sie und wenn Sie dazu näherer Informationen brauchen, dann empfehlen wir Ihnen das Portal sportwettenbonus.de. Hier erfahren Sie mehr zu guten Anbietern und vor allem zu Anbietern, die eine EU Lizenz besitzen und legal Ihre Spielangebote im Internet anbieten.

Was sagt der Deutsche Online Casinoverband zu dieser Entwicklung?

Auch der entsprechend zuständige Verband für das Online-Glücksspiel zeigt sich zufrieden mit der Entwicklung der Bemühungen um eine endgültige Lösung zur Regulierung des Online-Glücksspiel in Deutschland. Die zuständigen Ministerpräsidenten haben jetzt einhellig signalisiert eine grundsätzliche Reform der Regelungen zu dieser Thematik zu erzielen. Die Ministerpräsidenten haben jüngst in ihrer Konferenz sogar einen entsprechenden Vereinbarungsbeschluss erzielt und die Länder, die bis jetzt dieser Regelung blockierten, haben auch erkannt das geltende Recht der virtuellen Realität anzupassen und so eine Lebenswirklichkeit der Regelungen zu erzielen. Durch diesen Beschluss kann endlich damit begonnen werden, einen neuen Rechtsrahmen zu schaffen und dabei einen neuen Staatsvertrag im Jahr 2021 zu schließen. Wichtig ist dabei die Sicherheit für Kunden im Bezug auf Suchtprävention und Spielerschutz, als wichtigster Pfeiler einer Rechtsreform. Das spiegelt auch die Meinung des Online Casinoverbands in Deutschland wider und der Verband zeigt sich äußerst erfreut, dass endlich Bewegung in die Verhandlungen kommt.

Es geht um mehr Sicherheit und Vertrauen für Sie als Kunden bei Online-Casinos

Sie wissen jetzt, dass demnächst mehr Rechtssicherheit für Ihr Glücksspiel im Internet erzielt wird und auch die jetzige Regelung erlaubt keinen rechtsfreien Raum für die Online-Casinobetreiber. Der Glücksspielverband ist in die Verhandlungen involviert und in Zukunft werden Sie von dieser Regulierung profitieren, die dann bundeseinheitliches Recht zum Online-Glücksspiel erzeugt. Wie Sie sicher gemerkt haben, geht es um Spielersicherheit und auch die jetzigen Anbieter für das Online-Glück besitzen entsprechende Lizenzen, damit sie ihre Geschäfte betreiben und Ihnen als Interessent ein wirklich gutes Angebot beim Glücksspiel liefern.

Was Sie über den Deutschen Online Onlineverband wissen sollten

Der DOCV oder besser gesagt der Casinoverband für das Online-Glücksspiel in Deutschland ist ein Interessenverband als Zusammenschluss von der EU genehmigten Online-Casinoanbietern, die das Ziel einer Regulierung in Deutschland verfolgen. Hier im Verband herrscht der Wille, dass Spielsicherheit im Bezug auf Rechtsregulierung erzielt werden soll. Sie können diese Unternehmen als Nutzer vertrauen und dieser Verband dient als Sprachrohr der politischen Interessen bei der Umsetzung einer Rechtsregelung in Deutschland. Kommen wir zu den Fakten der Unternehmen, die hier organisiert sind und die Ihnen Bonus und andere Leistungen, wie etwa sicheres Spielen und Gewinnen garantieren. Das Thema Bonus ist für Sie auch ein Kriterium, an dem Sie Ihre Auswahl eines Online-Casinos im Netz festmachen? Sie können somit diesen Unternehmen vertrauen und wenn Sie mehr Informationen dazu wünschen, dann ist Ihnen der Inhalt der Seite www.sportwettenbonus.de im Internet ans Herz gelegt. Hier finden Sie alles zu Bonusangeboten und hier finden Sie auch Anbieter, die Ihnen Zuverlässigkeit und Sicherheit beim Online-Glücksspiel bieten.

Das Fazit zur Entwicklung einer anstehenden Grundsatzreform

Sie sehen schon jetzt, dass es eine erhebliche Verbesserung bedeutet, wenn alle Beteiligten in Deutschland an einem Strang ziehen, damit Spielerschutz auf juristischer Ebene verbessert wird. So brauchen Sie auch keine Bedenken mehr zu hegen, wenn Sie überlegen einen neuen Anbieter eines Online-Casinos zu suchen. Sie finden anhand der gemachten Erfahrungen aus diesen Informationen immer einen verlässlichen Anbieter, wenn Sie die Empfehlungen befolgen und sich die Fakten zu Nutze machen. Das spiegelt die Realität und Sie wissen, dass spätestens 2021 eine tragfähige Regelung in Deutschland zum Glücksspielrecht erzielt wird. Sie kennen jetzt die Eckdaten und die Hintergründe, Sie wissen mehr und so können Sie abschätzen was hinter der Grundsatzreform steckt und wie Sie und Ihre Interessen bei dieser Grundsatzreform vertreten werden. Das ist ein Fazit, dass erkennen lässt wie legal diese Regelungen schon im Moment sind und wie Sie am besten ein gutes Online-Casino finden oder einen Sportwettenanbieter im Internet ermitteln.

