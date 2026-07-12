Prioritäten, Bedürfnisse und Lebensziele von Frauen und Männern

Die Frage, was Menschen im Leben als besonders wichtig empfinden, ist ein Spiegel gesellschaftlicher Werte, individueller Lebensentwürfe und kultureller Prägungen. Die aktuelle Statista‑Umfrage unter 36.000 Personen in Deutschland zeigt deutliche Unterschiede zwischen Frauen und Männern – aber auch überraschende Gemeinsamkeiten. Die Daten geben einen präzisen Einblick in Prioritäten, Bedürfnisse und Lebensziele beider Geschlechter.

Gemeinsamkeiten: Beziehung als zentraler Lebensanker

Sowohl Frauen als auch Männer nennen eine glückliche Beziehung als wichtigsten Aspekt ihres Lebens. Diese Übereinstimmung zeigt, dass emotionale Bindungen, Partnerschaft und familiäre Stabilität geschlechterübergreifend eine zentrale Rolle spielen. Trotz gesellschaftlicher Veränderungen bleibt die Qualität persönlicher Beziehungen ein Kernfaktor für Lebenszufriedenheit.

Frauen: Sicherheit, Geborgenheit und Selbstbestimmung

Frauen gewichten die Aspekte Sicherheit und Geborgenheit deutlich stärker als Männer. Diese Präferenz kann aus mehreren Faktoren resultieren:

höhere Sensibilität gegenüber sozialen und ökonomischen Risiken

stärkere Bedeutung emotionaler Stabilität

gesellschaftliche Rollenbilder, die Schutz und Verlässlichkeit betonen

Bemerkenswert ist auch, dass Frauen häufiger den Punkt »Eigene Entscheidungen treffen« auswählen. Das deutet auf ein wachsendes Bedürfnis nach Autonomie, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit – ein Trend, der sich in vielen gesellschaftlichen Bereichen zeigt, etwa in Karriereentscheidungen oder Familienmodellen.

Männer: Spaß, Erfolg und Leistungsorientierung

Männer setzen andere Schwerpunkte: Sie wählen häufiger die Aspekte »Spaß haben« und »Erfolgreich sein«. Diese Präferenzen spiegeln eine stärkere Leistungsorientierung wider, die in vielen Kulturen traditionell männlich konnotiert ist. Erfolg wird dabei nicht nur beruflich verstanden, sondern umfasst Status, Anerkennung und persönliche Zielerreichung.

Der höhere Stellenwert von »Spaß« zeigt zudem eine ausgeprägtere hedonistische Komponente: Männer priorisieren Freizeit, Aktivität und Erlebnis stärker als Frauen.

Interpretation: Was sagen die Unterschiede aus?

Die Daten zeigen keine Gegensätze, sondern unterschiedliche Gewichtungen:

Frauen priorisieren emotionale und strukturelle Stabilität.

Männer priorisieren Aktivität, Leistung und Selbstverwirklichung.

Diese Unterschiede sind nicht biologisch festgelegt, sondern sozial geprägt. Sie spiegeln Rollenbilder, Erwartungen und Lebensrealitäten wider, die sich zwar verändern, aber weiterhin Einfluss haben.

Fazit

Die Statista‑Daten zeigen ein differenziertes Bild: Während beide Geschlechter Beziehungen als zentralen Lebensfaktor sehen, unterscheiden sich die weiteren Prioritäten deutlich. Frauen betonen Sicherheit und Selbstbestimmung, Männer hingegen Erfolg und Spaß. Für Unternehmen, Politik und Gesellschaft sind diese Erkenntnisse wertvoll – sie helfen, Zielgruppen besser zu verstehen, Angebote zu gestalten und Kommunikation zu präzisieren.

Albert Absmeier & KI

Was ist Frauen und Männern im Leben am wichtigsten?

Eine glückliche Beziehung zu führen ist sowohl Frauen als auch Männern in Deutschland besonders wichtig. Wie eine Umfrage der Statista Consumer Insights außerdem zeigt, haben die Merkmale Sicherheit und Geborgenheit bei Frauen im Schnitt einen höheren Stellenwert als bei Männern. Gleiches trifft auf den Aspekt »Eigene Entscheidungen treffen« zu. Umgekehrt haben die befragten Männer häufiger »Spaß haben« und »Erfolgreich sein« angekreuzt. Für die Umfrage wurden 36.000 Menschen in Deutschland befragt, dabei sollten die Befragten jeweils 3 Optionen auswählen.

Die Statista Consumer Insights sind ein umfangreiches Analyse- und Recherchetool, das aktuelle Daten, Trends und Statistiken zum Konsumverhalten, zu Märkten und Zielgruppen liefert. Es richtet sich vor allem an Unternehmen, Marktforschende und Marketingfachleute, die präzise Einblicke in Kundenpräferenzen, Kaufentscheidungen und Marktentwicklungen benötigen. Die Plattform bündelt Informationen aus Umfragen, Studien und offiziellen Quellen und ermöglicht vergleichende Analysen nach Ländern, Branchen oder Zielgruppen, sodass Entscheidungen auf verlässlichen Daten und aktuellen Trends basieren können. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/35375/befragte-denen-folgende-aspekte-im-leben-besonders-wichtig-sind/?lid=5iam3mzahras

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