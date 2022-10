Updates für die SaaS-Lösung BMC Helix

Neue Funktionen unterstützen Unternehmen bei der Verwaltung und Reduzierung der IT-Komplexität, um einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen.

BMC, ein globaler Anbieter von Softwarelösungen für das »Autonomous Digital Enterprise«, kündigte neue Innovationen für seine preisgekrönte SaaS-Lösung BMC Helix an. Diese sollen Unternehmen dabei unterstützen, komplexe IT-Abläufe besser zu verwalten und zu automatisieren sowie Anwendungs- und Daten-Workflows in jeder hybriden Umgebung zu orchestrieren, um eine verbesserte Erfahrung für Mitarbeitende und Kundschaft zu ermöglichen.

»Moderne IT-Teams haben Fortschritte bei den Geschäftswerten durch stärkere Automatisierung, Beobachtbarkeit und Ausführung erzielt. Es besteht aber immer noch die Notwendigkeit, die Organisationskultur, die Prozesse und die Technologie zu ändern, um Kundschaft und Benutzenden verbesserte Erfahrungen zu ermöglichen«, sagte Stephen Elliot, Group Vice President, I&O, Cloud Operations und DevOps, IDC. »Durch proaktives Aufbrechen von Silos können abteilungsübergreifende Teams hocheffiziente, störungsfreie Services über ihre Cloud-Technologien hinweg bereitstellen.«

Bessere Geschäftsergebnisse mit ServiceOps

Um die häufigen Änderungen und wechselnden Kontexte von Geschäftsservices und unterstützenden Umgebungen im gesamten Unternehmen zu verstehen, ist eine Lösung wie BMC Helix ServiceOps erforderlich. Sie bringt Service- und Betriebsmanagement mit differenzierten Funktionen zusammen, die eine tiefe Ebene von Kontext und Einblick durch folgende Vorteile liefert:

Schutz des Unternehmens vor dem Risiko von Ausfällen und langsamer Leistung: Die BMC Helix-Lösung zeigt Probleme im Zusammenhang mit Geschäftsservices in ihrer Gesamtheit und nicht nur einzelne Komponenten auf. Vorfälle, Warnungen und Daten aus dem Betrieb und aus Serviceanfragen werden miteinander in Beziehung gesetzt, damit funktionsübergreifende Teams die Grundursachen schneller ermitteln können.

Skalierung der Kapazität mit KI: Die verbesserten AIOps-Funktionen von BMC identifizieren die Leistung und die Ursachen von Ausfällen, indem sie vortrainierte KI und ML auf Beobachtungsdaten und dynamische Servicemodelle anwenden, um den Servicezustand zu bewerten, künftige Serviceauswirkungen zu erkennen und proaktive Reaktionen zu liefern. Dies stellt sicher, dass die Teams mit der schieren Menge an Metriken, Ereignissen und Warnungen besser Schritt halten können.

Personalisierung der Erfahrung von Mitarbeitenden und Kundschaft: Die BMC Helix-Lösung bietet ein verbraucherähnliches, personalisiertes Serviceerlebnis für traditionelle IT- und Geschäftsfunktionen wie Personal- und Kundendienstmanagement durch virtuelle Agenten, Wissensdatenbanken, Live-Chat und Tickets, die es Kundschaft und Mitarbeitenden leicht machen, Hilfe anzufordern und zu erhalten.

Innovation vorantreiben: Mit angereicherten ServiceOps-Daten und Verbindungen über die bevorzugten Tools der Arbeitsteams ermöglicht die BMC Helix-Plattform operative Exzellenz zur Unterstützung von agilem DevOps, um neue Anwendungen und Services zu entwickeln, die das Geschäft verbessern.

»BMC Helix hat es uns ermöglicht, unabhängig von den Vorgängen in unserer Umgebung immer über ein Ereignisbewusstsein zu verfügen«, sagt Ken Wood, Director of SRE bei NICE CXone.

Integration, Automatisierung und Orchestrierung kritischer Daten- und Anwendungsworkflows

Unternehmen arbeiten an der Modernisierung, indem sie die Bereitstellung digitaler Dienste beschleunigen. Gleichzeitig müssen sie ihre Ressourcen maximieren, indem sie Produktteams die Freiheit geben, innerhalb eines sicheren, operativen Rahmens unabhängig zu sein. BMC Helix Control-M, die branchenführende SaaS-Plattform für die Orchestrierung von Anwendungs- und Datenworkflows, reagiert auf die Forderung, mehr zu produzieren, mit Funktionen, die den IT-Betrieb dabei unterstützen, redundante, zeitraubende Aufgaben und Risiken zu beseitigen. IT-Organisationen können dezentralisierte Produktteams bei der Orchestrierung komplexer Anwendungs- und Daten-Workflows über verschiedene Technologien hinweg unterstützen und diese Services in der Produktion sicher erstellen, verwalten und überwachen, um zu garantieren, dass SLAs eingehalten und Geschäftsservices jederzeit pünktlich bereitgestellt werden.

Aktualisierungen der BMC Helix Control-M Lösung vereinfachen die Komplexität mit:

Erweiterte Funktionen und Self-Service-Schnittstellen, die die Zusammenarbeit zwischen IT-Betrieb, Entwicklungs- und Dateningenieurteams, und Geschäftsanwendenden verbessern, um neue Produkte schnell, sicher und in großem Umfang mit einem Self-Service-SaaS-Erlebnis in Produktion zu bringen.

Strategische Integration mit Apache Airflow und Cloud-Datendiensten wie AWS Glue, Azure Data Factory, GCP Dataflow, Databricks und anderen, die Anwendungs- und Datenworkflows orchestrieren, unabhängig davon, ob sich die Daten vor Ort oder in der Cloud befinden.

Eine einzige, einheitliche Benutzeransicht für alle Workflows und Schnittstellen, die die betriebliche Effizienz für verschiedene Rollen im gesamten Unternehmen erhöht.

»Die Komplexität und der Umfang der heutigen IT-Umgebungen erfordern ein Höchstmaß an Integration und Automatisierung von Cloud-Tools. So erhält man die notwendigen Informationen, um Probleme zu vermeiden und zu beheben«, so Ali Siddiqui, Chief Product Officer bei BMC. »Da Silos abgebaut werden, um die Zusammenarbeit zu fördern, müssen die von IT-Expert*innen verwendeten Tools nahtlos über Gruppen hinweg funktionieren. Das ermöglicht die Innovation, die für ein »Autonomous Digital Enterprise« erforderlich ist.«

