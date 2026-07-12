Wie entwickelt sich die Weltbevölkerung?

Die Zahl der Menschen auf der Welt überstieg nach UN-Berechnungen im November 2022 die Schwelle von acht Milliarden. Das sind mehr als dreimal so viele wie im Jahr 1950. Da es unmöglich sei, den Überblick über hunderttausende Geburten und Todesfälle pro Tag zu behalten, haben die Vereinten Nationen die Monatsmitte für diesen Menschheits-Meilenstein ausgewählt.

Laut Prognose der UN Population Division wird die Weltbevölkerung im Jahr 2061 bereits die Zehn-Milliarden-Marke überschreiten. Zum Ende des Jahrhunderts wird die Zahl dann jedoch leicht zurückgehen. Das Wachstum der Weltbevölkerung verlangsamt sich bereits seit Jahrzehnten, wie die gelbe Linie in der Grafik veranschaulicht.

Die Länder mit der größten Bevölkerung im Jahr 2025 sind Indien, das mit rund 1,46 Milliarden Einwohner China bereits im Jahr 2023 überholt hat, China (1,42 Milliarden Einwohner) und die USA (346 Millionen Einwohner). Bezogen auf die Bevölkerung nach Kontinenten haben Mitte des Jahres 2025 rund 58,82 Prozent der Menschen in Asien gelebt. Matthias Janson

https://de.statista.com/infografik/28739/anzahl-der-menschen-und-und-jaehrliche-wachstumsrate-der-weltbevoelkerung/?lid=p6dm403uqaf9

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