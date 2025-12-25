Bevölkerungsschrumpfung: Deutschlands Bevölkerung reduziert sich ab sofort

Die Bevölkerung Deutschlands wuchs im Jahr 2024 um knapp 100.000 Menschen. Das vermeldete das Statistische Bundesamt am Anfang des Jahres. Es könnte auf absehbare Zeit das letzte Mal gewesen sein, dass die Anzahl der Menschen in Deutschland wächst, denn laut aktueller Bevölkerungsvorausberechnung ist in allen Szenarien bereits in diesem Jahr mit einem Bevölkerungsrückgang zu rechnen [1].
Grund dafür ist neben dem Saldo aus Geburten und Sterbefällen, der bereits seit Jahren negativ ist, ein Rückgang der Nettozuwanderung. So war das Geburtendefizit zuletzt drei Jahre in Folge höher als 300.000 Personen, wurde jedoch jeweils durch höhere Nettozuwanderung mehr als ausgeglichen. Das wird in diesem Jahr voraussichtlich nicht länger der Fall sein, so dass der bereits seit längerem erwartete Bevölkerungsrückgang 2025 beginnen dürfte.
Bis zum Ende des aktuellen Vorausberechnungszeitraumes im Jahr 2070 wird die Bevölkerung in Deutschland aller Voraussicht nach schrumpfen. Einzig bei zwei der 27 Szenarien würde die Bevölkerung bis 2070 leicht wachsen und dafür müsste neben einem hohen Wanderungssaldo die Geburtenrate deutlich ansteigen – ein Szenario, das aktuell sehr unwahrscheinlich erscheint.
Bei einer moderaten Entwicklung der drei relevanten Faktoren Geburtenrate, Lebenserwartung und Wanderungssaldo hätte Deutschland laut aktueller Prognose im Jahr 2070 74,7 Millionen Einwohner – knapp 9 Millionen weniger als Ende 2024. Bei moderater Entwicklung von Geburten- und Sterberate und starker Zuwanderung läge die Bevölkerung in 45 Jahren noch knapp über 80 Millionen, während niedrige Zuwanderung die Bevölkerung sogar unter 70 Millionen Menschen fallen lassen könnte.
Besonders problematisch ist dabei der erwartete Rückgang der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. Bei moderater Nettozuwanderung wird die Erwerbsbevölkerung bis 2070 um fast 20 Prozent von 51,2 Millionen auf 41,2 Millionen sinken – was bei gleichzeitigem Anstieg der Menschen im Rentenalter zu einer erheblichen Mehrbelastung führen würde. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35616/bevoelkerungsprognose-fuer-deutschland/?lid=go2mctzbwhde
[1] https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2025/12/PD25_446_12.html
Demografischer Wandel: Wachsende »Versorgungslast« der erwerbsfähigen Bevölkerung
Bereits 2035 wird jede vierte Person in Deutschland 67 Jahre oder älter sein. Zu diesem Ergebnis kam das Statistische Bundesamt bei der jüngsten Bevölkerungsvorausberechnung, wonach in zehn Jahren mehr als 20 Millionen Menschen im Rentenalter in Deutschland leben werden. Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr waren es 16,7 Millionen Personen 67-Jährige und Ältere, was einem Anteil von knapp 20 Prozent an der Gesamtbevölkerung entsprach.
Noch drastischer fällt der demografische Wandel ins Gewicht, wenn man die älteren Menschen ins Verhältnis zu denen im erwerbsfähigen Alter setzt. Dieser sogenannte Altenquotient wird laut mittlerer Prognose zwischen 2024 und 2035 von 32,7 Älteren pro 100 Erwerbspersonen auf 43,1 steigen. Statt drei erwerbsfähigen Personen pro Leistungsempfänger wären es dann nur noch 2,3 potenzielle Einzahler. Diese Entwicklung könnte sich bis 2070 weiter zuspitzen, denn bis dahin könnte der Altenquotient bei sich normal entwickelnden Geburten- und Sterberate auf über 50 steigen.
»Die Generation der Babyboomer befindet sich mitten im Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand. Auf sie folgen deutlich kleinere Jahrgänge«, so Karsten Lummer, Leiter der Abteilung Bevölkerung im Statistischen Bundesamt. »Im ungünstigsten Fall mit einer dauerhaft niedrigen Geburtenrate und niedriger Nettozuwanderung könnte der Altenquotient [bis 2070] sogar auf 61 steigen. Damit würde sich der Wert im Vergleich zu fast verdoppeln.«
Während die »Versorgungslast« im Hinblick auf ältere Personen voraussichtlich deutlich ansteigen wird, bleibt das Verhältnis aus zu versorgenden Kindern und Jugendlichen und erwerbsfähigen Personen nahezu konstant. So lag der sogenannte Jugendquotient im vergangenen Jahr bei 30,4 Kindern und Jugendlichen unter 20 pro 100 Erwerbsfähigen. Im Jahr 2070 wird er laut mittlerer Prognose auf 30,2 geschätzt. Der Gesamtquotient, also die Summe aus Jugend- und Altenquotient läge dann bei 81,2 zu versorgenden Menschen pro 100 Personen im erwerbsfähigen Alter. Felix Richter
https://de.statista.com/infografik/35617/alten-und-jungenquotient-in-deutschland/?lid=x33t2hbb6i3q
1638 Artikel zu „Bevölkerung“
News | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infrastruktur | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Services | Strategien
Zwei Drittel der Bevölkerung Deutschlands können bald in einer Smart City leben
Über 5.400 Postleitzahlgebiete lassen sich über Funk direkt an das zentrale deutsche Smart-City-Zentrum mit dem Betriebssystem urbanOS in Köln anschließen. Bürgernetze (LoRaWAN) sind ein Schlüssel zur flächendeckenden »Smartisierung« Deutschlands. »Zwei Drittel der Bevölkerung Deutschlands könnten binnen weniger Monate in einer Smart City leben«, sagt Dr. Daniel Trauth, der als Experte für die »Smartisierung« von…
News | Trends Kommunikation | Trends 2020
Corona-Warn-App: Hohe Akzeptanz in der Bevölkerung, aber verhaltene Hoffnung auf Wirkung
Studie zu Nutzung und Akzeptanz der Corona-Warn-App: Die Erhebungen zum Start der App im Juni und zuletzt im August zeigen, wie sich die Einstellungen der BürgerInnen in Deutschland zur App gewandelt haben [1]. Das Vertrauen in die Funktion und den Datenschutz steigen – aber rund die Hälfte zweifelt an der Wirksamkeit. Knapp 30 Prozent der…
News | Favoriten der Redaktion | Trends 2020 | Strategien
Naturschutz: Naturbewusstsein in der Bevölkerung steigt
Naturbewusstseinsstudie 2019: Deutsche sind für Schutzgebiete und gegen Gentechnik in der Landwirtschaft. Das Naturbewusstsein in Deutschland wächst. Das ist eines der zentralen Ergebnisse der Naturbewusstseinsstudie 2019, die Bundesumweltministerin Svenja Schulze und Beate Jessel, Präsidentin des Bundesamts für Naturschutz, gemeinsam mit dem Vorsitzenden des Verbands »Nationale Naturlandschaften«, Peter Südbeck, in Berlin vorgestellt haben. Eine große Mehrheit…
News | Trends Wirtschaft | Business | Digitale Transformation | Digitalisierung | Trends 2020
Digitalisierung: Die Bevölkerung macht Fortschritte, aber Spaltungen manifestieren sich
86 Prozent der deutschen Bevölkerung sind online, mobile Endgeräte tragen entscheidend dazu bei. Digitalisierungsgrad steigt auf 58 von 100 Punkten: Digitale VorreiterInnen erstmals größte Gruppe, niedrig Gebildete in vielen Kompetenzbereichen abgehängt. Höher Gebildete und Menschen mit Schreibtischtätigkeit vermehrt digitale VorreiterInnen, Menschen mit niedriger formaler Bildung und ohne Berufstätigkeit laufen Gefahr, weiter an Boden zu verlieren.…
Trends Infrastruktur | Trends Kommunikation | Digitalisierung | Infrastruktur | Kommunikation
50 Jahre Internet: die Hälfte der Weltbevölkerung ist online
Am 30. August 1969 nahm mit dem ersten Knoten des Arpanet der Vorläufer des Internets seinen Betrieb auf. Im vergangenen Jahr war erstmals mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung per Internet vernetzt. In Deutschland sind mehr als 57 Millionen Bundesbürger online. Ursprünglich war das Internet etwas kleiner geplant, als wir es heute kennen. Gerade…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2018 | Trends 2030
Bevölkerungsentwicklung: Der Osten schrumpft
Der Bevölkerunsgrückgang ist in Deutschland erstmal vertagt. Bis 2035 wird die Einwohnerzahl laut einer Prognose des IW Köln auf 83,1 Millionen steigen. Verantwortlich für diese Entwicklung ist die Rekordzuwanderung im Jahr 2015. Allerdings wächst die Bevölkerung nicht überall. Ballungsräume wie Berlin und Hamburg werden in den kommenden Jahren spürbar Einwohner hinzugewinnen. Allerdings wird die Bevölkerung…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Kommunikation | Trends 2018 | Kommunikation
Russische Bevölkerung zeigt kaum Interesse am Fußball
Der Anpfiff der FIFA Weltmeisterschaft 2018 war am Donnerstag und in den meisten Ländern scheinen die negativen Stimmen zum Austragungsort Russland langsam verstummt zu sein. Laut einer weltweiten Umfrage des Markt- und Meinungsforschungsinstituts Ipsos in 27 Ländern, sind drei Viertel der Menschen, die zumindest schon etwas von der bevorstehenden WM gehört haben, der Überzeugung, dass…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2018 | Lösungen
Demographischer Wandel: Wahrnehmungen und Einschätzungen der Bevölkerung
Die deutsche Gesellschaft wird immer älter – und das scheint die wenigsten positiv zu stimmen. Eine aktuelle Studie der Bertelsmann-Stiftung zeigt, worüber sich die Bundesbürger beim demographischen Wandel Sorgen machen. Insgesamt gaben 65 Prozent der knapp 1.500 Befragten an, dass die Alterung der Gesellschaft mehr Risiken als Chancen bedeuten. Nur acht Prozent sehen es anders…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2017 | Marketing
G20 vertritt immer geringeren Anteil der Weltbevölkerung
Die Staats- und Regierungschefs der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer können sich noch auf die Fahnen schreiben, dass sie mit einem Anteil von über 63 Prozent die Mehrheit der Weltbevölkerung vertreten. Die G20-Staaten zählen derzeit etwa 4,7 Milliarden Einwohner, verglichen mit insgesamt rund 7,4 Milliarden Menschen weltweit. Allerdings ist bereits jetzt abzusehen, dass die Bedeutung…
News | Business | Trends Services | Effizienz | Trends 2016 | Services
Studie: Geringe Anzahl der Organspenden liegt nicht an der Bevölkerung
Seit Jahren appellieren Ärzte und Krankenkassen an die Bevölkerung, ihre Bereitschaft zur Organspende zu erklären. Aber trotz des gestiegenen Anteils von Personen mit Organspendeausweis verharrt die Anzahl tatsächlicher Transplantationen bei unter 900 pro Jahr. Eine Studie belegt nun, dass dies nicht an der mangelnden Spendenbereitschaft der Deutschen liegt. Das Institut myMarktforschung.de hat im Rahmen einer…
News | Business | Business Process Management | Trends Kommunikation | Digitale Transformation | Trends Geschäftsprozesse | Digitalisierung | Trends Services | Geschäftsprozesse | Trends 2016 | Kommunikation | Services
Bevölkerung in Deutschland beurteilt Verwaltungsdigitalisierung skeptischer als anderswo in Europa
Aus Sicht der Bürger hinkt die Digitalisierung von Ämtern und Behörden in der Bundesrepublik der Entwicklung in anderen europäischen Ländern hinterher. Zu diesem Ergebnis kommt eine internationale Studie des Marktforschungsinstituts Ipsos, an der jeweils 1.000 Menschen in Deutschland, Frankreich, Norwegen und Großbritannien teilnahmen. Die von Sopra Steria beauftragte Umfrage offenbart zudem eine Diskrepanz zwischen den…
Cloud Computing | Trends Mobile | Digitalisierung | Trends Services | Trends 2016 | Infografiken | Marketing | Services
Mehrheit der Bevölkerung sieht Risiken im »Pokémon Go«-Hype
Seit knapp einem Monat ist das Spiel »Pokémon Go« auf dem Markt, nicht bei jedem stößt das »Augmented-Reality«-Spiel auf Gegenliebe. Die überwiegende Mehrheit zeigt kein Interesse, das Nintendo-Spiel des Softwareherstellers Niantic zu spielen; potenzielle Risiken und Gefahren, die das Spiel mit sich bringt, werden als hoch eingestuft. Das ist das Ergebnis einer OmniQuest-Umfrage unter 1.000…
News | Trends Wirtschaft | Trends 2016
Bevölkerungsprognose: Deutschland wächst
Die Bevölkerung Deutschlands könnte dank der hohen Zuwanderungszahlen in den nächsten 20 Jahren wachsen. Das hat zumindest das Institut der deutschen Wirtschaft Köln errechnet. Bisherige Prognosen des Statistischen Bundesamtes ergaben einen Bevölkerungsrückgang auf bis zu 77,7 Millionen Menschen. Das IW kritisiert, dass diese Vorausberechnungen die Rekordzuwanderung des vergangenen Jahres und die hohe Migration in 2014…
News | Trends Wirtschaft | Business | Trends 2015
62 Menschen besitzen so viel wie die Hälfte der Weltbevölkerung
Oxfam-Bericht belegt wachsende soziale Ungleichheit und fordert das Ende von Steueroasen. Soziale Ungleichheit nimmt weltweit dramatisch zu. Inzwischen besitzen die 62 reichsten Einzelpersonen – vor einem Jahr waren es noch 80 – genauso viel wie die gesamte ärmere Hälfte der Weltbevölkerung. Dies geht aus dem Bericht »An Economy for the 1 %« hervor, den Oxfam…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business
Chinesen sind am zufriedendensten mit ihren Finanzen
In Japan ist der Anteil der Menschen, die ihre persönliche finanzielle Lage als positiv oder sehr positiv bezeichnen, mit 15 Prozent auffallend gering. In China und Indien hingegen sagen dies 82 Prozent beziehungsweise 76 Prozent der Befragten. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der Statista Consumer Insights [1]. Deutschland liegt mit einem Anteil von 41 Prozent…
News | Business | E-Commerce | Infrastruktur | Lösungen | Services
Weihnachtsmärkte: »Bis zu 500 Prozent mehr Besucher«
Wie Weihnachtsmärkte Deutschlands Innenstädte beleben. Weihnachtsmärkte sind weit mehr als stimmungsvolle Treffpunkte in der Adventszeit. Sie sind ein zentraler Motor für die Attraktivität deutscher Innenstädte und sorgen für einen Zustrom an Passanten – selbst an verkaufsoffenen oder geschlossenen Sonntagen. »Aktuelle Auswertungen der Passantenfrequenzen an 19 ausgewählten deutschen Innenstadt-Standorten zeigen eindrucksvoll: Innenstadtlagen mit Weihnachtsmärkten verzeichnen an…
Ausgabe 11-12-2025 | News | Favoriten der Redaktion | Kommentar | Kommunikation
Praktizierte Ethik – Rasch erzählt man, langsam erlebt man
Vom Erfordernis eines integralen Ethikverständnisses. Braucht unsere Gesellschaft eine höhere ethische Sensibilität?
Trends 2025 | News | Business | Digitalisierung | Favoriten der Redaktion | Infografiken | Kommunikation | Künstliche Intelligenz | Tipps
Einsamkeit als neue Seuche: Kann KI helfen?
Die zunehmende Nutzung von KI-Chatbots als emotionale Unterstützung verschärft das Problem der Einsamkeit, da sie reale menschliche Beziehungen oft ersetzen, anstatt sie zu fördern. Studien zeigen, dass besonders junge Menschen digitale Kontakte als Ersatz für echte Begegnungen sehen, obwohl nur wenige diese als gleichwertig empfinden; dies kann langfristig negative Auswirkungen auf das Gemeinschaftsgefühl und die…
Trends 2026 | News | Digitalisierung | Künstliche Intelligenz
IT-Trends 2026: Wie KI die IT-Welt weiter im Griff behält
Im Jahr 2026 wird künstliche Intelligenz (KI) in Unternehmen vor allem dann erfolgreich sein, wenn sie gezielt, messbar und nahtlos in bestehende Arbeitsabläufe integriert wird, wobei der Fokus auf praktischem Nutzen und Return on Investment liegt. Die Einführung von KI-Agenten und Agentic AI ermöglicht zunehmend autonome, proaktive IT-Services, stellt Unternehmen aber auch vor neue Herausforderungen…
Trends 2025 | News | Trends Wirtschaft | Business | Trends Services | Favoriten der Redaktion | Strategien
Junge Menschen denken unternehmerisch – gebt ihnen mehr Gestaltungsräume
Junge Menschen in Deutschland blicken zuversichtlich in ihre berufliche Zukunft und bringen genau die Haltungen mit, die in einer sich wandelnden Arbeitswelt gebraucht werden: Sie denken unternehmerisch, wollen Verantwortung übernehmen und eigene Ideen umsetzen. Bildungseinrichtungen, Ausbildungsbetriebe und Hochschulen sind jetzt gefragt, ihnen die nötigen Gestaltungsräume zu geben. Das zeigt eine Befragung zum Tag der Bildung…