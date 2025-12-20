Weihnachtsmärkte: »Bis zu 500 Prozent mehr Besucher«

Wie Weihnachtsmärkte Deutschlands Innenstädte beleben.

Weihnachtsmärkte sind weit mehr als stimmungsvolle Treffpunkte in der Adventszeit. Sie sind ein zentraler Motor für die Attraktivität deutscher Innenstädte und sorgen für einen Zustrom an Passanten – selbst an verkaufsoffenen oder geschlossenen Sonntagen. »Aktuelle Auswertungen der Passantenfrequenzen an 19 ausgewählten deutschen Innenstadt-Standorten zeigen eindrucksvoll: Innenstadtlagen mit Weihnachtsmärkten verzeichnen an Adventssonntagen teilweise eine Steigerung der Besucherfrequenz von über 500 Prozent im Vergleich zu den Sonntagen vor der Eröffnung der Weihnachtsmärkte«, berichtet Nico Schröder, Innenstadt-Enthusiast und Geschäftsführer der hystreet.com GmbH. Die Analyse basiert auf den letzten drei Adventssonntagen im Vergleich zu den Novembersonntagen ohne Weihnachtsmarkt. »Das Ergebnis ist eindeutig: Weihnachtsmärkte entfalten eine starke Sogwirkung weit über ihre eigentliche Fläche hinaus und beleben angrenzende Einkaufsstraßen und zentrale Innenstadtlagen nachhaltig«, stellt Schröder heraus.

Sonntagsfrequenz als Gradmesser

Spitzenreiter im Vergleich ist Augsburg – hier wurden ganze 561 Prozent mehr Besucher der Innenstadt an den Adventssonntagen gemessen. Auch Lübeck mit 402 Prozent, Rostock mit 440 Prozent oder Dortmund mit 318 Prozent können sich mehr als sehen lassen. Insgesamt zeigen alle untersuchten Städte ein deutliches Plus im Vergleich zu den ›normalen‹ Sonntagen ohne Weihnachtsmärkte. Für Städte ist der Blick auf die Sonntage angesichts ihrer Attraktivität besonders aussagekräftig.

Der Experte betont: »An der Sonntagsfrequenz kann man die Attraktivität einer Innenstadt ablesen. Gerade an Sonntagen, an denen der klassische Einkaufsanlass entfällt, zeigt sich, welche Anziehungskraft eine Innenstadt wirklich besitzt.« Wenn Geschäfte geschlossen sind, kommen Menschen nicht wegen des Einkaufens, sondern wegen Architektur, Geschichte, Kultur, Gastronomie und Events in die Innenstadt. Die vorliegenden Auswertungen belegen, dass Weihnachtsmärkte in diesem Kontext eine herausragende Rolle spielen: Sie schaffen einen Anlass für den Innenstadtbesuch und machen Stadtzentren auch ohne geöffneten Einzelhandel lebendig und attraktiv.

Klarer Hinweis an den Handel: Schaufenster wirken – auch sonntags

Die hohe Passantenfrequenz an Adventssonntagen ist ein deutliches Signal an den stationären Einzelhandel. Auch wenn die Geschäfte nicht geöffnet haben, sind Schaufenster ein zentrales Kommunikationsinstrument. Die Empfehlung lautet daher klar – Schaufenster sollten nicht nur am Samstag, sondern auch am Sonntag die Qualität, Vielfalt und Besonderheit der Produkte spannend und hochwertig präsentieren. Tausende Menschen laufen an diesen Tagen an den Geschäften vorbei – sie nehmen Marken, Sortimente und Inszenierungen bewusst wahr. Ein attraktives Schaufenster schafft Erinnerungen, stärkt die Markenbindung und wirkt oft über den Advent hinaus.

Sauberkeit und Aufenthaltsqualität sind entscheidend

Gleichzeitig richten die Ergebnisse einen klaren Appell an die Städte und Kommunen. Hohe Besucherzahlen bedeuten auch hohe Anforderungen an Sauberkeit, Sicherheit und Aufenthaltsqualität. Gerade an stark frequentierten Adventssonntagen ist ein gepflegtes Erscheinungsbild entscheidend für den positiven Gesamteindruck. Der Experte ergänzt:

»Wenn tausende Menschen am Sonntag durch die Innenstadt flanieren, wird Sauberkeit zu einem zentralen Standortfaktor. Weihnachtsmärkte sind ein Aushängeschild – für die Stadt und für den gesamten urbanen Raum. Sie sind einer der stärksten Frequenzbringer des Jahres und beweisen, dass attraktive Erlebnisse Menschen auch ohne klassischen Einkaufsanlass in die City ziehen.«

Weihnachtsmärkte als unverzichtbarer Baustein

Die Auswertung der Passantenfrequenzen macht deutlich: Weihnachtsmärkte gehören zu den wirkungsvollsten Instrumenten der Innenstadtbelebung in Deutschland. Sie schaffen Erlebnisse, fördern Begegnung, stärken Gastronomie und Handel indirekt und zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in attraktiven, gut organisierten Stadtzentren steckt. »Gerade im Vergleich der Novembersonntage ohne Weihnachtsmarkt mit den Adventssonntagen wird sichtbar, wie stark Events und Atmosphäre den Innenstadtbesuch beeinflussen. Weihnachtsmärkte sind damit nicht nur Tradition, sondern ein zentraler Faktor moderner Stadtentwicklung – heute mehr denn je«, schließt Schröder.

Weitere Informationen unter https://hystreet.com/

