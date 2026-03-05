Das Cloud-Paradoxon: Warum mehr Effizienz zu mehr Kosten führt – Wenn Sparen nicht hilft, sondern Wertsteuerung gefragt ist

Effizienz senkt die Stückkosten in der Cloud – und befeuert dadurch die Nutzung. Die Folge: Gesamtausgaben steigen trotz Optimierung. Der folgende Beitrag ordnet dieses Paradox ein und zeigt Wege, wie Unternehmen ihre Cloud trotzdem wirtschaftlich steuern und den Geschäftsnutzen pro Euro erhöhen können.

Cloud-Rechnungen, die das Budget regelmäßig übersteigen, sind für Technologieverantwortliche in Unternehmen zur neuen Normalität geworden. Trotz intensiver Maßnahmen zur Kostenoptimierung geben laut einer Umfrage von Azul 83 Prozent der Organisationen mehr für Cloud-Dienste aus als geplant – im Schnitt liegt die Überziehung bei rund 30 Prozent [1]. Dieses wiederkehrende Muster ist weder ein Management- noch ein Prognosefehler, sondern Ausdruck eines altbekannten ökonomischen Prinzips.

Mehr Verbrauch trotz höherer Effizienz. Bereits 1865 machte der britische Ökonom William Stanley Jevons während der Industriellen Revolution eine kontraintuitive Beobachtung: Als kohlebetriebene Dampfmaschinen effizienter wurden, stieg der Kohleverbrauch insgesamt drastisch. Dieses Phänomen ging als Jevons-Paradoxon in die Wirtschaftsgeschichte ein: Technologischer Fortschritt, der die Ressourceneffizienz steigert, führt am Ende zu einem höheren Gesamtverbrauch – und nicht, wie man intuitiv erwarten würde, zu weniger.

Heute erleben wir genau dieses Paradoxon erneut – in der Unternehmens-Cloud und in noch ausgeprägterer Form.

Neue Möglichkeiten treiben Kosten in die Höhe. In der Umfrage von Azul unter 300 Enterprise-CIOs finden sich deutliche Indizien für das Wirken des Jevons-Paradoxons. Zwar berichten 80 Prozent der Unternehmen von Kostenvorteilen ihrer Cloud-Deployments im Vergleich zu traditionellen On-Premises-Alternativen, doch gleichzeitig lagen 83 Prozent deutlich über ihren erwartete Cloud-Ausgaben. Nur 2 Prozent gaben an, unter Budget geblieben zu sein.

Diese Widersprüchlichkeit ist also kein theoretischer Sonderfall, sondern weitverbreitete Realität: So können beispielsweise Unternehmen aus der Finanzbranche einerseits ihre Kosten pro Transaktion durch die Migration in die Cloud deutlich senken. Andererseits eröffnet sich dadurch aber auch die Möglichkeit für deutlich mehr Transaktionen und neue Services, die die Cloud-Rechnung in die Höhe treiben.

Zwei Kräfte treiben das Paradoxon. Zwei zentrale Faktoren in modernen Cloud-Umgebungen verstärken das Paradoxon noch zusätzlich:

Kosteneffizienz-Transformation

Cloud-Ressourcen werden pro Einheit kontinuierlich günstiger. Was früher Millionen an Kapitalausgaben für On-Premises-Hardware bedeutete, sind heute flexible Betriebsausgaben, die mit dem Geschäftsbedarf skalieren. Die Infrastrukturpreise in der Cloud sinken weiter: Laut dem Cloud Price Index von 451 Research sind zwischen dem vierten Quartal 2024 und dem ersten Quartal 2025 die On-Demand-Listenpreise für mehrere Infrastrukturressourcen deutlich gefallen [2]. Datenbankspeicher sanken um fast 25 Prozent, NoSQL-Datenbanken gar um 40 Prozent – Trends, die den anhaltenden Wettbewerb um niedrigere Kosten pro Einheit widerspiegeln.

Nutzungsagilität

Anders als im ursprünglichen Jevons-Szenario, das sich primär auf die Kosteneffizienz bezog, ermöglicht Cloud Computing eine beispiellose Bereitstellungsgeschwindigkeit. Vor der flächendeckenden Verfügbarkeit von Clouds dauerte es meist Monate, bis IT-Teams neue Hardware beschafften und konfigurierten. Heute können Entwicklerteams neue Funktionen in Minuten bereitstellen, testen und nur das hochskalieren, was funktioniert. So steigt die Wertschöpfung deutlich – doch die Gesamtkosten nehmen ebenfalls zu.

Anders als im ursprünglichen Jevons-Szenario, das sich primär auf die Kosteneffizienz bezog, ermöglicht Cloud Computing eine beispiellose Bereitstellungsgeschwindigkeit. Vor der flächendeckenden Verfügbarkeit von Clouds dauerte es meist Monate, bis IT-Teams neue Hardware beschafften und konfigurierten. Heute können Entwicklerteams neue Funktionen in Minuten bereitstellen, testen und nur das hochskalieren, was funktioniert. So steigt die Wertschöpfung deutlich – doch die Gesamtkosten nehmen ebenfalls zu.

Vom Sparen zum Steuern. In der Praxis bedeutet das für viele Unternehmen: Sie starten viele Initiativen in der Cloud und haben dann mit unerwarteten Kostenspitzen zu kämpfen, auf die sie ad hoc reagieren müssen. Der Schlüssel liegt hier dann nicht im »Weniger ausgeben«, sondern im »Mehr-Wert-Schaffen« pro investiertem Euro oder Dollar. Führungskräfte, die das Paradoxon verstehen, wissen also: Reine Kostenminimierung kann Innovation und Wettbewerbsfähigkeit ausbremsen. Das heißt jedoch nicht, dass Verantwortliche steigende Cloud-Kosten einfach hinnehmen sollten. Erfolgreiche Unternehmen verbinden Kosteneffizienz mit Innovationskraft:

Business-orientiertes FinOps einführen

Business-orientierte FinOps verknüpft Cloud-Kosten mit konkreten Geschäftsergebnissen statt nur mit technischen Kennzahlen. Statt ausschließlich »Kosten pro Instanz« zu verfolgen, werden Metriken wie »Kosten pro Transaktion« und »Umsatz pro Cloud-Euro« etabliert. Diese Ausrichtung schafft Entscheidungstransparenz, priorisiert Investitionen mit hohem ROI (Return on Investment) und macht den wirtschaftlichen Nutzen von Cloud-Ausgaben mess- und steuerbar.

Applikationseffizienz optimieren

Infrastrukturanpassungen allein greifen oft zu kurz. Viele Unternehmen fokussieren auf Instanzgrößen oder Reservierungskontingente und übersehen Optimierungsmöglichkeiten in der Laufzeitumgebung. Praxisbeispiele zeigen, dass sich der Cloud-Compute-Verbrauch durch gezielte Maßnahmen an der Java-Runtime – die in vielen Enterprise-Anwendungen zum Einsatz kommt – zusätzlich um bis zu 50 Prozent senken lässt.

Infrastrukturanpassungen allein greifen oft zu kurz. Viele Unternehmen fokussieren auf Instanzgrößen oder Reservierungskontingente und übersehen Optimierungsmöglichkeiten in der Laufzeitumgebung. Praxisbeispiele zeigen, dass sich der Cloud-Compute-Verbrauch durch gezielte Maßnahmen an der Java-Runtime – die in vielen Enterprise-Anwendungen zum Einsatz kommt – zusätzlich um bis zu 50 Prozent senken lässt.

Wirtschaftlichkeitsbewusstsein bei Entwicklern fördern

Viele Organisationen beobachten, dass Entwickler – ohne es zu beabsichtigen – Architekturen entwerfen, die in der Cloud unnötig teuer werden. Abhilfe schafft ein »Bill of Materials« (BoM) für Cloud-Ressourcen: Teams legen vor dem Deployment transparent fest, welche Compute-, Speicher-, Datenbank- und Netzwerkressourcen voraussichtlich benötigt werden und welche Kosten daraus entstehen. Das schafft Verantwortlichkeit und Kostenklarheit, ohne die Innovationsfähigkeit zu beschneiden.

Viele Organisationen beobachten, dass Entwickler – ohne es zu beabsichtigen – Architekturen entwerfen, die in der Cloud unnötig teuer werden. Abhilfe schafft ein »Bill of Materials« (BoM) für Cloud-Ressourcen: Teams legen vor dem Deployment transparent fest, welche Compute-, Speicher-, Datenbank- und Netzwerkressourcen voraussichtlich benötigt werden und welche Kosten daraus entstehen. Das schafft Verantwortlichkeit und Kostenklarheit, ohne die Innovationsfähigkeit zu beschneiden.

Kontinuierliche Optimierung

Cloud-Ökonomie ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Ein automatisiertes Monitoring, das Ausgabenmuster mit erwarteten Geschäftskennzahlen abgleicht, macht Abweichungen früh sichtbar. So lassen sich kostenineffiziente Nutzungen schnell identifizieren und korrigieren – und zugleich unerwartete Nachfragespitzen oder Geschäftschancen proaktiv nutzen.

Cloud-Ökonomie ist kein einmaliges Projekt, sondern ein fortlaufender Prozess. Ein automatisiertes Monitoring, das Ausgabenmuster mit erwarteten Geschäftskennzahlen abgleicht, macht Abweichungen früh sichtbar. So lassen sich kostenineffiziente Nutzungen schnell identifizieren und korrigieren – und zugleich unerwartete Nachfragespitzen oder Geschäftschancen proaktiv nutzen.

Die Zukunft der Cloud-Ökonomie: Was CEOs und Entscheider wissen müssen. Mit dem starken Wachstum von KI-Workloads und der zunehmenden Cloud-Nutzung verstärkt sich das Jevons-Paradoxon: Steigende Effizienz senkt zwar die Kosten pro Einheit, führt aber zugleich zu mehr Nutzung – und damit oftmals zu höheren Gesamtausgaben. Aktuell verstärkt eine zusätzliche Dynamik diesen Effekt: der schnelle Aufstieg generativer KI. Anders als viele klassische Cloud-Workloads sind KI-Modelle sowohl im Training als auch im Betrieb extrem ressourcenintensiv. Unternehmen, die KI-Funktionen in Produkte und Prozesse integrieren, erhöhen dadurch ihren Bedarf an Rechenleistung erheblich. In diesem Umfeld greift also reines Kostendrücken zu kurz. Entsprechend sollte sich die Diskussion in Management und Aufsichtsräten von »Wie reduzieren wir Cloud-Kosten?« hin zu »Wie erhöhen wir den Wertbeitrag unserer Cloud-Ausgaben?« verschieben. Wer die Cloud als Business-Beschleuniger versteht und FinOps, Architekturdisziplin sowie Laufzeitoptimierung konsequent verzahnt, schafft nicht nur die Basis für belastbare Steuerung – sondern verwandelt steigende Nutzung in nachweisbaren Geschäftswert, gerade in einer KI-getriebenen Zukunft.

Scott Sellers,

CEO und Co-Founder

von Azul

Scott Sellers verfügt über mehr als 30 Jahre erfolgreiche Führungserfahrung in der Hightech-Branche. Vor der Gründung von Azul war er Mitbegründer von 3dfx Interactive, einem Pionier im 3D-Grafikbereich für PCs und Spielekonsolen. Unter seiner Leitung brachte das Unternehmen sieben preisgekrönte Produkte auf den Markt und entwickelte 14 verschiedene Grafikprozessoren. Nach einem erfolgreichen Börsengang wurde 3dfx von NVIDIA übernommen. Scott Sellers schloss sein Studium an der Princeton University mit magna cum laude und Phi Beta Kappa-Ehren ab. Er hält acht Patente im Bereich High Performance Graphics und Computing und ist ein regelmäßig geladener Keynote-Speaker auf Branchenkonferenzen.

