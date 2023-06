Unternehmen profitieren von Microsharding-Technologie – Cloud-Sicherheit erhöhen – Kosten sparen

Cloud-Technologien sind heute unverzichtbar, wenn es um die agile, effiziente und preisgünstige Speicherung von Daten in heterogenen Infrastrukturen geht. Allerdings scheuen viele Unternehmen die damit verbundenen Sicherheitsrisiken, was einer verstärkten Cloud-Nutzung häufig im Weg steht. Wie IT-Verantwortliche die Risiken sicher in den Griff bekommen und dabei gleichzeitig massiv Kosten einsparen können, erklärt Pascal Cronauer, Head of EMEA Sales, bei ShardSecure.



Herr Cronauer, warum sollten Unternehmen unbedingt den Weg in die Cloud gehen?

Um mit den Herausforderungen der Digitalisierung erfolgreich Schritt zu halten, führt heute kein Weg mehr an der Cloud vorbei. Durch das Outsourcing der IT-Infrastruktur profitieren Unternehmen von zahlreichen positiven Effekten und Vorteilen für ihr Business: So lässt sich beispielsweise die Geschwindigkeit, Flexibilität und Agilität bei der Entwicklung und Modernisierung von Anwendungen entscheidend erhöhen. IT-Verantwortliche können zudem schnell auf eine Vielzahl von Tools, Prozessen und Dev-Ops-Abläufen zugreifen, um das Management der Architekturen zu optimieren. Darüber hinaus haben Unternehmen die Möglichkeit, durch die gezielte Buchung erforderlicher Cloud-Ressourcen ihre IT-Systeme bedarfsgerecht zu planen und zu dimensionieren. Dabei entfallen hohe Anfangsinvestitionen für die Anschaffung eigener Hardware und die Gesamtbetriebskosten bleiben über die gesamte Vertragslaufzeit transparent und planbar. Und nicht zuletzt können Firmen die Verantwortung für das professionelle Management ihrer IT-Infrastrukturen in kompetente externe Hände legen. Aufgrund dieser vielfältigen Vorteile bilden Cloud-Technologien eine tragende Säule für das digitale Business der Zukunft.

Pascal Cronauer,

Head of EMEA Sales bei ShardSecure



Mit welchen Herausforderungen sehen sich IT-Verantwortliche bei der Cloud-Nutzung konfrontiert?

Mit der zunehmenden Komplexität und Heterogenität von Cloud-Umgebungen steigen auch die Anforderungen an das Management. Dies gilt in besonderem Maße für hybride Infrastrukturen – also Mischformen aus On-Premises- und Cloud-Ressourcen. Dazu kommt: Werden Daten und Anwendungen aus dem Haus gegeben, bedeutet das natürlich immer ein gewisses Sicherheitsrisiko. Möchten Unternehmen optimal von den Vorteilen der Cloud profitieren, müssen sie das Thema Sicherheit in den Griff bekommen. Dies umfasst nicht nur den Schutz der Daten vor dem Zugriff unberechtigter Nutzer, sondern auch die effektive Abwehr von Bedrohungen und Angriffen aus dem Cyberspace. Für das Sicherheitsmanagement in der Cloud gibt es vielfältige Ansätze, die mit unterschiedlichem Erfolg zum Ziel führen. Allerdings dürfen dabei die Kosten nicht aus den Augen verloren werden.



Welches sind hier die größten Kostentreiber?

Ein immenser Kostenfaktor liegt in der Speicherung von strukturierten und unstrukturierten Datensätzen. Diese steigen exponentiell an, was die monatlichen Kosten für Cloud-Abonnements in die Höhe treibt und zu einem massiven Ressourcenverbrauch führt. Unstrukturierte Daten wachsen derzeit viermal schneller als strukturierte Daten. Mit einer jährlichen Zunahme von bis zu 65 Prozent machen sie mittlerweile mindestens 80 Prozent aller Unternehmensdaten aus. Um die Kosten nachhaltig zu senken, müssen also Wege für eine effiziente Datenspeicherung in der Cloud gefunden werden. Dabei zeichnet sich ein exzellentes Cloud-Management durch die Synthese mehrerer Faktoren aus – nämlich die Optimierung der Cloud-Ressourcen in Kombination mit maximaler Sicherheit und minimierten Kosten.



Wie kann ein solches Cloud-Management-Modell aussehen?

ShardSecure beispielsweise bietet einen Ansatz, der alle diese Faktoren gekonnt unter einen Nenner bringt: Durch die transparente Integration von Cloud-, Cloud-nahen und hybriden Speicherinfrastrukturen profitieren Kunden von reduzierten Speicherkosten, mehr Datensicherheit im Ruhezustand, einer höheren Resilienz gegenüber Cyberbedrohungen und einer längeren Betriebszeit der Cloud-Infrastrukturen.



Kommen wir nochmal zum wichtigsten Pain Point beim Cloud-Management, zu den Kosten: Können Sie mögliche Einsparpotenziale an einem konkreten Beispiel illustrieren?

Signifikante Kosteneinsparungen lassen sich beispielsweise bei der Nutzung von Amazon Web Services (AWS) realisieren. AWS bietet mehrere Lösungen, um den unterschiedlichen Speicherbedürfnissen für unstrukturierte Daten Rechnung zu tragen. Im Wesentlichen gibt es drei Haupttypen von Datenspeicherung, nämlich Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Elastic File System (EFS) und Amazon Simple Storage Service (S3). Die mit Abstand preisgünstigste Option ist S3. Dabei handelt es sich um einen kosteneffizienten, hochskalierbaren Objektspeicher für unstrukturierte Daten, der enorme Einsparpotenziale in sich birgt. Zum Vergleich: In EFS würde die Speicherung der gleichen Datenmenge um den Faktor 24 mehr kosten.



Wie kann die Microsharding-Technologie das Cloud-Management unterstützen?

Beim Microsharding werden Daten zerkleinert, um das Risiko einer Daten-Kompromittierung in einer Cloud-Hosting-Umgebung zu minimieren. Ziel dabei ist es, sämtliche Cyber-Bedrohungen beim Backend-Zugriff auf in der Cloud gehostete Daten zu eliminieren. Die Technologie arbeitet transparent und in Echtzeit, um Daten in Multi-Cloud- und Hybrid-Cloud-Konfigurationen zu verteilen und so die Resilienz zu verbessern. Das bedeutet: Wichtige Daten werden in mehrere Komponenten zerlegt, die sich dann voneinander trennen, verschlüsseln und über unterschiedliche Cloud-Infrastrukturen speichern lassen. Durch die Verteilung der Daten über mehrere Cloud-Speichereinheiten werden Datenbrüche beim Backend-Zugriff durch Administratoren und andere privilegierte Zugänge verhindert. Zudem bietet die Technologie Funktionen, um die Datenresilienz bei Manipulationen, Löschungen, Ausfällen, Ransomware-Angriffen und anderen unerwarteten Ereignissen sicherzustellen. So lassen sich die Daten nach einer Attacke problemlos wiederherstellen. ShardSecure nutzt das im Microsharding angewendete Prinzip der Datenzerkleinerung effektiv, um die Datensicherheit in Multi- und Hybrid-Cloud-Umgebungen auf eine neue Stufe zu heben – und das zu vertretbaren Kosten.

Vielen Dank für das Gespräch.

Illustration: © Black Morion, IlayaStudio /shutterstock.com