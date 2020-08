Interessante Möglichkeiten, in Videospiele zu investieren

In den letzten zehn Jahren hatten die Spieler die Qual der Wahl, da die Spieleverlage Gaming-Titel für verschiedene Plattformen wie Mobiltelefone, Personal Computer (PC), Tablets und Konsolen herausgebracht haben.

Der Videospielmarkt ist ein weltweiter Industriezweig im Wert von 152 Milliarden Dollar, der in den letzten sieben Jahren um 11 % CAGR gewachsen ist. Im Jahr 1995 spielten nur 100 Millionen Menschen Videospiele (hauptsächlich Konsolenspiele), aber heute gibt es über drei Milliarden Menschen, die Videospiele spielen. Videospiele nehmen auch einen größeren Teil der Tage der Menschen in Anspruch, da der durchschnittliche Verbraucher nach Daten der Analystenfirma Newzoo 24 Minuten pro Tag mit Videospielen verbringt.

Neue Konsolen im Jahr 2020

Auch wenn Sie vielleicht nur von den großen Namen wie Microsofts Xbox und Sonys Konsolen der nächsten Generation, die für 2020 geplant sind, gehört haben, gibt es eigentlich viel mehr als nur das.

Die jüngste Generation der namhaften Konsolen – PS4 und Xbox One – kam vor sieben Jahren auf den Markt, wobei in dieser Zeit einige ältere Konkurrenten wie Atari (EPA: ATA), Polymega und Evercade wieder auftauchten. Es ist keine Überraschung, wenn man bedenkt, dass der weltweite Markt für Konsolenspiele im Jahr 2018 einen Wert von etwa 26,81 Milliarden Dollar hatte und bis 2022 auf 31,49 Milliarden Dollar bei einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 4,1 % wachsen dürfte.

Sogar Apple hat Apple Arcade, das im vergangenen September herauskam, während Alphabet im November Google Stadia veröffentlichte. Bei beiden handelt es sich um Cloud-basierte Spiel-Streaming-Plattformen; völliges Neuland für die Technologie-Giganten, die noch keine Zahlen zu ihrer Leistung veröffentlicht haben.

Sony und Microsoft hoffen, ihre früheren Konsolen mit der Einführung der PS5- und Xbox-Serie X in diesem Jahr zu übertreffen. Im vergangenen Juli überholte die PS4 die ursprüngliche Playstation als vierte höchstverkaufte Konsole aller Zeiten und liegt derzeit bei 106 Millionen Einheiten. Die Xbox hingegen wird mit weniger als der Hälfte der verkauften Stückzahl enttäuscht sein und hofft, dieses Mal besser abzuschneiden. Es wird erwartet, dass sich die Verkäufe in diesem Jahr in Erwartung der Veröffentlichung neuer Konsolen verlangsamen werden.

Der Aufstieg des E-Sports

Auch wenn Sie noch nie etwas von E-Sportarten gehört haben, so hat er doch sicherlich rasch zugenommen. Im Jahr 2018 stieg die Zahl der E-Sport-Zuschauer weltweit um 13,8 % auf 380 Millionen Menschen. E-Sports-Analyst Newzoo erwartet, dass diese Zahl im Jahr 2021 557 Millionen erreichen wird. Auch in der iGaming-Branche sind E-Sports sehr beliebt, denn die Menschen können in Casinos mit Sportwetten darauf setzen.

Kürzlich haben wir bereits damit gerechnet, dass Investmentgruppen ihre Positionen in E-Sports orgs verkaufen, weil sie die Monetarisierung nicht sehen, die die extremen Bewertungen rechtfertigt, die sie beim Eintritt bezahlt haben. Dieser Korrekturtrend wird sich leider fortsetzen, wenn sich die Bewertungen normalisieren und reifere Geschäftsmodelle zum Tragen kommen.

Mit einer wachsenden Fangemeinde, neuen Konsolen und einem Anstieg des außerschulischen E-Sports erweist sich der Glücksspielmarkt als eine lohnende Investition.

Da der Wert der Glücksspielindustrie bis 2022 auf 230 Milliarden Dollar geschätzt wird, kann der Aufstieg dieses Sektors an der Wall Street nicht ignoriert werden.

Wir glauben fest an das langfristige Wachstum von E-Sports & den Teams, dennoch sollten ihre Bewertungen die Skalierbarkeit ihrer aktuellen Geschäftsmodelle widerspiegeln. Im Bereich E-Sports haben sie erfolgreiche Unternehmen im B2B- und B2C-Bereich. Dazu gehören Unternehmen wie Twitch, die von Amazon für 970 Millionen Dollar erworben wurden, und andere wie Zynga, die durch einen Börsengang 1 Milliarde Dollar eingenommen haben.

Es gibt ein ernstes Problem, wenn E-Sports gezwungen sind, weiterhin Geld zu beschaffen, und wir glauben, dass wir mitten in einer Korrektur des Marktes für E-Sports-Teams stecken. Es ist eine aufregende Zeit, in Videospiele zu investieren und mit steigender Nutzung und neuen Konsolen auf dem Weg könnte 2020 das Jahr der Konsole werden.

In Videospiele oder Online Casinos investieren?

Es ist nicht überraschend, dass dies nun dazu geführt hat, dass ein Publikum aus Zuschauern besteht, die anderen Menschen beim Spielen von Videospielen als einer Form der digitalen Unterhaltung zuschauen. Das selbe gilt auch für Online Spiele an Spielautomaten, wie in Online Casinos. Als einer der derzeit am schnellsten wachsenden Sektoren ist dies ein guter Zeitpunkt für Investoren, in die Online-iGaming-Branche einzusteigen.

Dieser exponentielle Anstieg, der in den letzten Jahren wie eine Rakete in die Höhe geschossen ist, ist auf die starke Unterstützung durch die Technologie und Spielehersteller zurückzuführen. Infolgedessen sieht die Zukunft des Sektors rosiger denn je aus, und da jeden Monat mehr Online-Casinos eröffnet werden, sind die Optionen für Investitionen vielfältig und unterschiedlich.

Andererseits sehen 454 Millionen Menschen anderen Menschen beim Spielen von Videospielen zu, und 40 % von ihnen sehen Menschen bei Spielen zu, die sie selbst nicht spielen können. Es ist wichtig anzumerken, dass dieser Aspekt der Zuschauerzahlen sowohl für zwanglose Unterhaltung (wie die Jimmy-Fallon- oder Jon-Oliver-Shows) als auch für wettbewerbsorientierte Unterhaltung (wie die NFL oder die Premier League) gilt.

