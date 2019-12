Stadia: Verliert Google eine großartige Gelegenheit?

Am Dienstag, den 19. November, startete Google offiziell in vielen Ländern Stadia, seinen Cloud-Gaming-Service, mit dem der IT-Gigant die digitale Unterhaltungsindustrie revolutionieren will und für das große G wie eine Gewinn bei einem OnlineCasino-Bonus sein soll. Im Moment scheinen die Zahlen jedoch zu zeigen, dass Stadia nur wenige überzeugt hat, und die Gründe dafür sind schnell genannt.

Die Revolution von Stadia ging von dem Konzept aus, dass keine Hardware zum Spielen benötigt wird: Alles läuft über die Cloud, so dass das Konzept der Spielkonsolen dann veraltet gewesen wäre. Google verpflichtet jedoch derzeit jeden, der Stadia ausprobieren möchte, dazu, die Premiere Edition zu kaufen, die für 149 Euro ein dreimonatiges Abonnement für das Pro-Paket, einen Chromecast Ultra und den Controller von Stadia beinhaltet, um mit bis zu 4K mit dem Fernseher und mit allen anderen unterstützten Bildschirmen zu spielen.

Viele Spieler hatten sich stattdessen vorgestellt, Stadia auszuprobieren, indem sie das Pro-Paket für 10 Euro pro Monat abonnieren und über ihren eigenen Controller am PC über den Chrome-Browser spielen, das heißt also mit ganz anderen Kosten, aber dies wird derzeit vom großen G nicht gewährt, und wir wissen noch nicht, wann man Stadia dann endlich wesentlich günstiger genießen kann.

Auch hinsichtlich der verfügbaren Videospiele hat Stadia derzeit nur ein Exklusivrecht, und das ist sicherlich keine besonders bedeutsame Leistung. Alle anderen Titel sind seit langem für PCs und Konsolen erhältlich, obwohl sie von gutem Niveau sind und einige echte Meisterwerke wie Red Dead Redemption 2 und Football Manager 2020 beinhalten, ist das Unterhaltungsangebot nicht mit wirklichen Neuheiten bestückt.

Es gab auch ein gewisses Maß an Verwirrung über das Geschäftsmodell, das für Stadia vorgeschlagen worden war. Zunächst wurde es so verstanden, dass Google das Netflix-Modell in den Bereich der Videospiele importieren wollte und so ein monatliches Abonnement vorschlagen würde, das den Spielern dann die Möglichkeit gegeben hätte, eine Bibliothek mit frei spielbaren Titeln zu haben.

Das kam dann doch nicht zum Tragen. Tatsächlich liegen die Preise für Spiele bei Stadia näher an denen, die zur Zeit der ersten Konsolen bezahlt wurden, als bei PCs, bei denen dieselben Produkte normalerweise 10 oder 20 Euro günstiger sind als bei Playstation 4 und Xbox One.

Diese Einführung ging sehr leise vonstatten. Nur die gut Informierten wussten darum und man sagt, es handle sich dabei um eine strategische Entscheidung von Google. Die Käufer von Premiere- und Founder-Edition wären ein wenig wie Beta-Tester für den breit angelegten Start im Jahr 2020 gewesen, bei dem die Möglichkeit, Stadia Pro zu abonnieren oder die kostenlose Version des Dienstes auszuprobieren, möglich ist, wobei die Gratisversion jedoch technische Einschränkungen beinhalten wird.

Warten wir es also ab, ob Google Stadia im nächsten Jahr wirklich zu einem ernsthaften Konkurrenten um die Marktanteile wird, die derzeit von Sony, Microsoft und Nintendo gehalten werden. Die ersten beiden haben, wie man sieht, ihre Waffen bereits für das neue Jahr geschärft, und bekannt gegeben, dass die Playstation 5 und der Nachfolger von Xbox One, der derzeit unter dem Codenamen Scarlett bekannt ist, auf den Markt kommen werden.

