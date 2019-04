Die Entwicklung von modernen Technologien in der Spielebranche

Die Spielebranche ist eine der am schnellsten wachsenden Felder im Online-Bereich und entwickelt sich zeitgleich immer weiter fort. Die technologischen Errungenschaften der letzten Jahre in der Branche sind atemberaubend. Die Spieler fordern mehr von den Anbietern und diese müssen liefern. Dies hat dazu geführt, dass jede Menge junge Unternehmen den Markt revolutioniert haben.

Einer dieser revolutionären Anbieter auf dem Online-Spielemarkt ist Betsson.com. Betsson.com ist eine Mischung aus Casino, Sport und klassischen Brettspielen wie Monopoly. Die Plattform bietet eine Vielzahl an Spielen und Wettmöglichkeiten. Mit einem Klick hier kann man mehr über Betsson.com erfahren. Die Website basiert auf der neuesten Gaming-Technologie und bietet den Besuchern die besten und sichersten Spielmöglichkeiten. Das Live-Angebot überschattet die Konkurrenz und bietet einzigartige Erlebnisse. Vor allem Monopoly Live ist mittlerweile ein riesiger Erfolg.

Die Entwicklung, die die Gaming-Anbieter in den letzten Jahren gemacht haben, trifft natürlich nicht nur auf dieses eine Beispiel zu, sondern kann durch die gesamte Branche hinweg beobachtet werden. Gaming ist zu einem großen Teil der Online-Welt geworden und die Spieler dürften begeistert sein, was mittlerweile alles möglich ist. Online-Plattformen wie Twitch haben den Gaming-Markt komplett umgekrempelt und bieten jedem Nutzer die Möglichkeit vor einem Publikum zu spielen und seine Fähigkeiten in Turnieren zu beweisen. Und auch YouTube bastelt weiterhin an der eigenen Gaming-Community, um die Wünsche der Nutzer umzusetzen.

Diese starke Vernetzung der Gaming-Communities ist für Entwickler und Unternehmen ein zweischneidiges Schwert: Auf der einen Seite kann durch YouTube und Twitch enormes Marketingpotenzial erschlossen werden und über die sozialen Medien direkt Kontakt mit den Fans aufgenommen werden, auf der anderen Seite vergeht aber kaum eine Woche, in der sich nicht irgendein Entwickler den Zorn der Spielergemeinde und damit häufig einen waschechten »Shitstorm« auf sich zieht.

Die Gaming-Zukunft ist rosig

Auch in den kommenden Jahren wird die Spielbranche nicht stillstehen und eine der innovativsten im Online-Bereich sein. VR und AR stecken noch in den Kinderschuhen und werden innerhalb der kommenden 15 Jahre das Spielerlebnis der Verbraucher abermals auf den Kopf stellen. Cloud-Gaming wird in den kommenden Jahren noch wichtiger werden. Und die Vernetzung von Spielern wird dazu führen, dass neue Anbieter mit neuen Technologien auf den Markt kommen werden. Der Gaming-Markt bietet weiterhin ein riesiges Potenzial für innovative Firmen, die Gaming besser, interessanter und zugänglicher machen. Die Möglichkeiten sind hier unendlich.

Wenn man sich ansieht, wie sich bestimmte Technologien in kürzester Zeit entwickelt haben, kann man vielleicht ermessen wie die Zukunft bald aussehen könnte. VR, AR und KI haben in den vergangenen Jahren eine rasante Entwicklung durchlaufen und sind in der Spielbranche schon lange angekommen. Aber die Möglichkeiten, die in den kommenden Jahren umgesetzt werden, dürften umso faszinierender sein. AR zum Beispiel hat mit Pokémon Go bereits einen ersten großen Erfolg gefeiert und ist ein gutes Beispiel dafür, wie weit sich die Gaming-Technologie entwickelt hat. Gleichzeitig kann man auch absehen, dass Pokémon Go noch lange nicht das Ende von AR ist, sondern nur der Anfang. Oder zumindest die erste massentaugliche Applikation ihrer Art. Die Entwicklungs- und Spielmöglichkeiten im AR-Bereich allein sind grenzenlos. Die Gaming-Industrie steht also vor einem goldenen Zeitalter! Und diese Entwicklung ist nicht nur gut für die großen Technologiefirmen, sondern vor allem für die Nutzer. Wer hätte vor 15 Jahren schon erwartet, dass Gaming mehr und mehr aus dem Wohnzimmer herauskommt und in die reale Welt überschwappt, anstatt sich noch tiefer in virtuellen Welten zu verlieren.

