Remote Access – VPN-Risiken im Home Office

Mitarbeiter im Home Office, IT-Dienstleister und Lieferanten benötigen Zugriffsrechte auf Unternehmensnetze – in Pandemiezeiten mehr denn je. Das stellt Organisationen vor die Herausforderung, wie sie Sicherheits-, Datenschutz- und Compliance-Vorgaben einhalten können. Ist es ausreichend, externe Nutzer und Remote-Mitarbeiter mit VPN-Software und Zugangsdaten zu versorgen?

Mobile Zugriffsmöglichkeiten, BYOD-Initiativen und Cloud-Infrastrukturen sind für private und öffentliche Organisationen seit Jahren wichtige Herausforderungen. Durch die Corona-Pandemie mussten IT-Abteilungen 2020 sogar in kürzester Zeit auf eine großflächige Digitalanbindung von Mitarbeitern umstellen. Viele Remote-Access-Lösungen sind indes nicht auf das Arbeiten aus dem Home Office ausgelegt. Schlechte Verbindungen, Website-Abstürze oder ruckelnde Videokonferenzen stören die Arbeitsabläufe. Und es gibt noch ein weiteres Problem: Der Einsatz von VPN-Technologien hat bei der IT-Administration und Einbindung von Drittanbietern erhebliche Risiken zur Folge.

Herausforderungen beim Fernzugriff. Unternehmen haben ihren Mitarbeitern im Office-Umfeld vorkonfigurierte Computer zur Verfügung gestellt, die vor Ort sicher verwahrt und gut verwaltet wurden. Längst nicht alle Mitarbeiter konnten jedoch während der Pandemie ihre Tätigkeiten auf ausgelieferten und vorkonfigurierten Firmenrechnern zuhause erledigen. In einigen Privatunternehmen und Organisationen des öffentlichen Sektors standen aus Kostengründen schlicht nicht ausreichend Computer für jeden Mitarbeiter abseits des Büros bereit. Das führte dazu, dass Mitarbeiter ihre privaten PCs nutzten — mit weiteren Sicherheitsrisiken wie zum Beispiel bei der richtlinienkonformen Absicherung von Fernzugriffen. Dies hat zur Folge, dass viele Organisationen eine explosive Mischung aus ungesicherten und veralteten Remote-Access-Tools verwenden, um Verbindungen zum zentralen Unternehmensnetz aufzubauen.

Cybersicherheitsrisiken durch nicht kontrollierte Dienstleister waren natürlich schon vor der Pandemie ein Thema. Häufig hat die corona-bedingte Sofortumstellung aber dazu geführt, dass Sicherheitsaspekte der schlichten Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes nachgeordnet wurden. In dieser Gesamtlage eignen sich insbesondere klassische VPN-Technologien nicht für die Vernetzung mit Drittanbietern, die unbeaufsichtigt über hohe Zugriffsprivilegien für geschäftskritische IT-Systeme verfügen.

Gefahren durch Drittanbieter und VPN-Risiken. Remote-Access-Verbindungen, bei denen Hersteller oder Dienstleister unterschiedliche Arbeiten in einer IT-Umgebung erledigen, sind generell ein kritischer Punkt im Geschäftsbetrieb. Fernzugriffe erfolgen häufig über Benutzerkonten, die zwar von IT-Lösungen für die Identitätsverwaltung oder die Verwaltung privilegierter Zugriffe gesteuert werden, deren Anmeldeinformationen (einschließlich Kennwort) aber dennoch gerne für externe Zugriffe mit Dritten geteilt werden. Gelangen diese Zugangsdaten einmal in die falschen Hände, können sie verheerende Schäden verursachen.

Das sorgt immer wieder für negative Schlagzeilen. Ende 2020 warnten das Federal Bureau of Investigation (FBI) und die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), dass Angreifer sich Zugang zu Behördennetzwerken und privaten Netzen verschaffen konnten, indem sie gezielt Schwachstellen in VPN-Systemen ausnutzten [1]. Hacker-Gruppen übernahmen auf diese Weise die Verwaltung ganzer Unternehmensnetzwerke. Kurz danach war der Videospielentwickler und Publisher Capcom Ziel eines Hackerangriffs, bei dem bis zu 350.000 persönliche Daten gestohlen wurden. Die Quelle des Angriffs war veraltete VPN-Software, die eigentlich nur noch für Backupzwecke aufbewahrt wurde [2].

Der »Privileged Access Threat Report« von BeyondTrust dokumentiert, dass es sich dabei nicht um Einzelfälle handelt: Jede Woche greifen durchschnittlich 182 Drittanbieter auf IT-Systeme von außen zu [3]. In jedem vierten Unternehmen mit mehr als 5.000 Mitarbeitern loggen sich sogar im Durchschnitt 500 externe Dienstleister ein — mit allen damit verbundenen Zusatzrisiken. Eine Umfrage des Ponemon Institute ergab, dass 2019 zwei von drei Unternehmen von einem Verstoß durch Drittanbieter betroffen waren und die durchschnittlichen Gesamtkosten einer Datenschutzverletzung bei 3,92 Millionen US-Dollar lagen [4]. Es ist also höchste Zeit, dass Organisationen die Gefahren durch Drittanbieter zur Kenntnis nehmen und das davon ausgehende IT-Sicherheitsrisiko eindämmen.

Tunnelblick im Netzwerk. Virtuelle private Netzwerke (VPN) zählen immer noch zu den häufig genutzten Optionen beim Aufbau von Remote-Netzwerkverbindungen – allerdings sind sie für den privilegierten Remote-Zugriff auch denkbar ungeeignet. Es gibt einfach zu viele Anwendungsfälle und Anbieter, die auf geschäftliche IT-Systeme zugreifen müssen, um technische Unterstützung und Systemwartung durchzuführen. Vor allem aber schaffen VPNs blickdichte Tunnel im Firmennetz, die sich nicht kontrollieren lassen. Wird das externe Ausgangssystem kompromittiert, sind auch die mit ihm verbundenen Systeme gefährdet. Gerade im Hinblick auf Schwachstellen wie Zerologon (CVE-2020-1472), bei dem eine TCP-Verbindung ausreicht, um einen Domain Controller in einem Netzwerk zu übernehmen, ergeben sich dadurch ernsthafte Risiken. Auch wenn VPNs schnell einzurichten sind, ist es also schwierig, den nötigen Grad an Kontrolle aufrecht zu erhalten, der für Fernzugriffe auf interne Zielsysteme notwendig ist.

Je mehr Cyberangriffe auf Remote-Mitarbeiter einprasseln, desto granularer müssen Unternehmen die IT-Sicherheit dieser Anwender überwachen. Möglicherweise infizierte Privatrechner dürfen nicht in die Position gebracht werden, Malware und Ransomware in die Unternehmensumgebung einzuschleusen. In der Regel haben IT-Servicedesks aber dafür einfach nicht die erforderlichen personellen Kapazitäten. Unter hohem Zeitdruck müssen sie mit stark beanspruchtem Fachpersonal für eine hohe Produktivität sorgen, ohne Risiken durch gefährliche Remote-Zugriffe herbeizuführen. Die Gefahr ist groß, dass insbesondere Mitarbeiter im Home Office mit selbst installierten Tools und ungepatchten Applikationen arbeiten, die böswilligen Akteuren eine Tür ins Firmennetz öffnen.

Aufgabenbasierte Nutzerrechte. Remote-Nutzer sind nicht beschränkt auf den Arbeitsplatz im Home Office, sondern wollen idealerweise von überall auf ihre E-Mails und internen Firmenressourcen zugreifen. Trotz der genannten Gefahren und Risiken werden proaktive und grundlegende Maßnahmen der IT-Sicherheit nur selten getroffen. So gewähren viele Organisationen ihren Nutzern nach wie vor lokale Administrationsrechte, obwohl insbesondere bei Remote-Arbeitsplätzen das Least-Privilege-Prinzip (PoLP) durchgesetzt werden sollte. Mitarbeiter verfügen dann nur über die erforderlichen Nutzerrechte, die sie auch tatsächlich zur Erfüllung ihrer Aufgaben benötigen. Nicht autorisierte Software wird unterbunden, und Änderungen an der Systemkonfiguration können nicht durchgeführt werden.

Neben der maximierten Produktivität eines vollständigen sicheren Remote-Access-Tools hilft der Least-Privilege-Ansatz beim Schutz von Endpoints. Berechtigungen werden nur auf der Anwendungsebene erhöht, und freigegebene Applikationen sind per Whitelisting abrufbar. Sichere Remote-Access-Lösungen ermöglichen auch den Zugriff auf die Kamera eines Remote-Mitarbeiters, um die Einrichtung von Hardware- und Peripheriegeräten zu unterstützen. Jede Verbindung kann dabei zentral verwaltet und berechtigungsbasiert sowie richtlinienkonform aufgezeichnet werden.

Zeitgemäßes Umdenken. Unabhängig von ihrer Größe sollten Unternehmen auf Ansätze zurückgreifen, die ihnen einen sicheren Fernzugriff ermöglichen. Dabei ist es wichtig, diese mit der bereits bestehenden Infrastruktur zu vereinen, um beispielsweise die gleichen Authentisierungsmechanismen nutzen zu können. Sollen Mitarbeiter von extern auf Systeme im internen Netzwerk zugreifen, ist es erforderlich, die dafür benötigten Zugangsdaten zu schützen und zu verwalten. Idealerweise haben Benutzer dabei keinen direkten Zugriff auf Passwörter kritischer Systeme. Intelligente Lösungen können solche Zugangsdaten mit einer starken Passwortrichtlinie ausstellen und regelmäßig rotieren lassen. Zugleich sorgen sie dafür, dass der Benutzer diese im Falle des Fernzugriffs trotzdem nutzen kann.

Es ist Zeit, auf VPNs zu verzichten und stattdessen moderne Zugriffslösungen zu integrieren. Enterprise-Lösungen vermeiden manuelle Prozesse, verbessern das Nutzererlebnis und verfügen über erweiterte Funktionen zur Vereinfachung von Workflows. IT-Teams erhalten zudem die erforderlichen Kontroll-, Verwaltungs- und Überwachungsfunktionen, mit denen autorisierten Mitarbeitern, Dienstleistern und Drittanbietern zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein sicherer Zugriff auf IT-Ressourcen gewährt wird.

Mohamed Ibbich,

Lead Solutions Engineer,

BeyondTrust

