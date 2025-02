Einblicke in die Welt neuer, alternativer IT-Perspektiven – World of Start-ups

Im Dezember 2024 fand die von Philippe Nicolas aus Frankreich organisierte IT Press Tour auf der Insel Malta im Mittelmeer statt. Hartmut Wiehr war für »manage it« vor Ort und schaute sich die 6 vorgestellten Unternehmen genauer an.

Wer alte Filme im Kino, im Fernsehen oder im Internet betrachten will, ist sehr oft mit mangelnder technischer Qualität des vor Jahren oder Jahrzehnten aufgenommenen Materials konfrontiert. Das alte Filmmaterial unterliegt häufig einem Verfallsprozess und hat stellenweise oder komplett seine ehemalige Qualität verloren. Was liegt also näher, als ein neues Verfahren zu entwickeln und anzuwenden, um die alten Perlen der Filmkunst in die (digitale) Ewigkeit hinüber zu retten?

DigiFilm

Das französische Start-up DigiFilm will dazu beitragen, diese Problematik zu bewältigen. Sein neu entwickeltes Produkt »Archiflix« ist geeignet für langfristige Aufzeichnungen von visuellen digitalen Codes, wobei die Vorteile von analogen und digitalen Methoden miteinander verbunden werden. Damit stellt man eine Alternative zu traditionellen Archivierungsverfahren dar. DigiFilm hat bereits ein neues Speichergerät entwickelt, das im eigenen Unternehmen oder bei Cloud-Anbietern eingesetzt werden kann.

https://digifilm-corp.com

EasyVirt

Das Start-up kümmert sich um Messwerte und Optimierung von Umwelteinflüssen auf die IT-Anlagen von Unternehmen. EasyVirt geht davon aus, dass weltweit negative Greenhouse-Gaseffekte (GHG) um etwa 4 bis 8 Prozent pro Jahr anwachsen werden. Bis zum Jahr 2040 sollen diese Werte sogar um bis zu 60 Prozent ansteigen, wenn keine ausreichenden Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Die Lösungen und Dienstleistungen von EasyVirt auf diesem Sektor umfassen zur Zeit:

DC Scope: Verwaltung, Optimierung sowie Kosten- und Kapazitätsplanung von virtualisierten On-Premises- und Cloud-Infrastrukturen.

DC NetScope: Lösung für die Traffic-Überwachung und -analyse.

CO₂ Scope: IT-Plattform zur CO₂-Messung, die die IT-Nachhaltigkeitsstrategie von Unternehmen unterstützt. Sie kümmert sich um die Messung, Analyse und Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks der virtualisierten und physischen IT-Dienste vor Ort und in der Cloud.

www.easyvirt.com/en

Indexima

Business Intelligence (BI) gehört zu jenen Tools und Programmen, die zusätzlich zu bereits eingesetzter Software verwendet werden. Indexima bietet dies im Augenblick für Datenbanken an (Indexima 2.0). Im Prinzip geht es bei BI um eine Reihe von technologischen Prozessen zur Erfassung, Verwaltung und Analyse von Unternehmensdaten, um Erkenntnisse zu gewinnen, die dann Geschäftsstrategien und -verfahren beeinflussen. Indexima beansprucht, dass seine Analysen auf Basis von BI den Unternehmen beschleunigte Entscheidungsfindungen ermöglichen.

Indexima stellt eine Software für die Bearbeitung von Daten zur Verfügung, die Machine Learning (ML) und Artificial Intelligence (AI) in die Lage versetzt, Performance, Kosten und Vorteile von Analytics-Prozessen in den Griff zu bekommen. Der Hersteller will die Komplexität verringern, mit der die Anwender bei Analytics-Prozessen und Entscheidungsfindungen konfrontiert sind. »Making sense of your data« ist das Konzept, mit dem man umfangreiche Datensammlungen wie Tableau oder Snowflake bearbeiten kann.

https://indexima.com

Manticore

Den osteuropäischen Autoren der Software »Manticore Search« geht es um eine »quelloffene Open-Source-Suchmaschine«, deren Fokus auf Kosten- und Ressourcen-Effizienz liegt. Sergey Nikolaev, CEO und Co-Founder, führt hierzu aus: »Wir sind viel kostengünstiger als zum Beispiel Elasticsearch und wir wollen Suchaktionen besonders einfach machen. DevOps-Teams können sich dann mehr auf ihr Geschäft konzentrieren. Wir bieten auch dann eine Text- und Bildsuche, wenn es zunächst keine offensichtliche Verbindung zwischen Suchtext und Bild gibt.«

Manticore Search unterstützt seit Version 6.3. die Vektorsuche. Die Volltextsuche sei zwar nützlich, weil sie eine effiziente Suche durch Übereinstimmungen von Schlüsselwörtern ermöglicht. Im Gegensatz dazu verwendet die semantische Suche Vektorähnlichkeit und maschinelles Lernen, um die Bedeutung hinter jeder Suchaktion zu verstehen. Sie findet dann Dokumente, die dem gesuchten Begriff ähnlich sind. Dies führt laut Manticore zu besseren Ergebnissen als klassische Suchverfahren.

https://manticoresearch.com

ProxySQL

Dieses Tool ist besonders für Datenbanken auf Basis von MySQL und MariaDB geeignet. Solche Datenbanken sind Systeme zur Speicherung und Verwaltung von Daten, aber sie benötigen externe Unterstützung. Diese Systeme kümmern sich sowohl um die physische Hardware, auf der die Daten gespeichert werden, als auch um die Software, die den Zugriff auf die Daten organisiert und steuert.

Externe Unterstützung bieten spezifische Tools. Sie gehören zu den Open-Source-Systemen für das Management von Datenbanken. Und sie finden zum Beispiel Anwendung, wenn jemand eine Web-Suche durchführt, sich in ein Konto einloggt oder eine Transaktion abschließt. ProxySQL fühlt sich in diesem Umfeld besonders verpflichtet, den Kunden Open-Source-Lösungen zur Verfügung zu stellen.

https://proxysql.com

Scalytics

Die neue Lösung »Scalytics Connect 1.2« ermöglicht es Unternehmen, »transparentes, skalierbares und effizientes Machine Learning« einzusetzen. Ein besonderer Wert wird auf Konsistenz und Sicherheit von Firmendaten gelegt. Scalytics (eine Wortschöpfung aus »Scale« und »Analytics«) basiert auf einfach einzusetzender Artificial Intelligence (AI), mit der die Anwender ihre dezentralen und fragmentierten Daten auf eine alternative und sichere Weise verwalten können.

Firmengründer Alexander Alten-Lorenz erläutert: »Wir legen mit unserem Ansatz die Grundlage für den skalierbaren und transparenten Einsatz von AI. Anwender können auf dieser Grundlage schrittweise weitere Verbesserungen ihrer Infrastruktur durchführen.« Auf dieser Basis gibt es bereits konkrete Kooperationen mit NTT Data und Google Cloud.

www.scalytics.io/resources

Hartmut Wiehr,

freier Journalist

1134 Artikel zu „Start-up“

News | Produktmeldung Schlanke Cloud-Lösungen für Start-ups und Mittelstand Die noris network AG baut ihre Cloud-Kompetenzen zügig weiter aus und übernimmt mit sofortiger Wirkung 100 Prozent der Anteile der Wavecon GmbH mit Sitz in Fürth. Das Team der Wavecon gilt als erfahrener IaaS-Anbieter und nutzt bereits seit vielen Jahren die Hochsicherheitsrechenzentren der noris network für seine Cloud-Dienste. Die Fürther Open-Source-Spezialisten sollen mit gleicher Mannschaft… Weiterlesen →

News | Künstliche Intelligenz KI-Karte macht über 700 Start-ups aus Deutschland sichtbar Initiative »KI Park Deutschland« gibt mit interaktiver KI-Landkarte einen Überblick über KI-Anwendungen deutscher Start-ups Spannende Hintergrundberichte über die Köpfe hinter den Start-ups vertiefen die Informationen der Karte regelmäßig Die Initiative KI Park Deutschland stellt heute die KI-Landkarte vor. Die interaktive Karte verschafft jedem an künstlicher Intelligenz Interessierten einen schnellen und aktuellen Überblick über… Weiterlesen →

News | Business Warum viele Unternehmen wie Start-ups arbeiten wollen In Zeiten des disruptiven wirtschaftlichen Wandels gelten Start-ups und ihre typischen Merkmale für etablierte Unternehmen als der Heilige Gral. Doch was reizt Konzerne an den hippen Jungunternehmen und brauchen gestandene Unternehmen wirklich mehr Start-up-Spirit? Letztendlich dreht sich alles um den unkonventionellen Geist, mit dem Start-ups agieren. Denn den unausgereiften Produkten stehen oftmals enthusiastische Gründer entgegen,… Weiterlesen →