Jahresausblick 2024: 3 Trendstatements aus den Bereichen Data Center, Automotive und Filmindustrie

Trend 1: Data Center Storage – Nachhaltige Speicherlösungen für mehr Energieeffizienz

Europa steht 2024 vor der zentralen Herausforderung, Umwelteinflüsse zu minimieren und die vereinbarten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Das gilt vor allem für Industrien, die große Mengen an Daten benötigen und produzieren. Hier sind Unternehmen und Organisationen ebenso gefordert wie Rechenzentrumsbetreiber.

Bereits heute beanspruchen Rechenzentren mit 1 bis 1,5 Prozent des globalen Stromverbrauchs1 erhebliche Energiemengen – nicht nur für den Betrieb, sondern vor allem für die Kühlung. Der steigende Bedarf an Speicherplatz, vorangetrieben durch technologische Innovationen wie künstliche Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML), verstärkt diese Herausforderung. Welche Rolle diese Fortschritte spielen zeigt sich an dem explosionsartigen Wachstum des KI-Server-Marktes, der bis 2027 voraussichtlich ein Volumen von 150 Milliarden US-Dollar erreichen2 wird. Damit einher geht ein prognostizierter globaler Energieverbrauch von 85 bis 134 Terawattstunden3 jährlich.

Unternehmen fokussieren sich verstärkt auf Lösungen, die eine Steigerung der Energieeffizienz und Abfallvermeidung unterstützen. Nachhaltige Hardware, insbesondere hochkapazitive HDDs, kann Unternehmen helfen, Rechenzentren umweltfreundlicher zu gestalten. Eine wegweisende Entwicklung in diesem Bereich sind SMR HDDs. Die neue Generation von Festplatten bietet eine bis zu 15 Prozent höhere Dichte im Vergleich zu aktuellen Laufwerken mit der höchsten Kapazität und herkömmlicher magnetischer Aufzeichnungstechnologie (CMR).

Ein Beispiel ist die 28 TB Ultrastar® DC HC680 SMR HDD, mit der Western Digital neue Maßstäbe setzt. Die HDD besteht zu 40 Prozent aus recycelten Materialien und arbeitet pro Terabyte 10 Prozent energieeffizienter. Höhere Kapazitäten bieten Rechenzentren einen weiteren Vorteil: Mit weniger stromsparenden Festplatten lässt sich die gleiche Datenmenge speichern. Dies reduziert Strom- sowie Kühlbedarf und senkt die Kosten.

Uwe Kemmer, Director EMEA Field Engineering bei Western Digital

Trend 2: Automotive – Besseres Nutzererlebnis mit schnellem Flash Storage

Das Jahr 2024 steht für Automobilhersteller im Zeichen eines nahtlosen Kundenerlebnisses. Führende Hersteller erweitern bereits die Infotainment-Systeme ihrer neuesten Modelle, um Smartphones über die Bildschirme in den Fahrzeugen besser zu integrieren. Die Einhaltung der geltenden Sicherheitsstandards hat dabei höchste Priorität.

Mit höher auflösenden Displays und neuen Funktionen für ein besseres Nutzererlebnis nimmt zugleich die Komplexität der Infotainment-Systeme zu – und damit der Bedarf an Rechenleistung und Hochgeschwindigkeitsspeichern. Es ist anzunehmen, dass die Speichersysteme in den Fahrzeugen in ähnlicher Weise wachsen und sich entwickeln werden, wie wir es bereits bei Smartphones und PCs beobachten konnten.

In diesem Kontext gewinnen Universal Flash Storage (UFS) und Embedded MultiMediaCard (eMMC) an Bedeutung. Flash Storage bietet hohe Datenraten von bis zu 800 Megabyte pro Sekunde (MB/s) für eMMC und bis zu 1.450 MB/s pro Datenübertragungskanal für UFS3.1. Verglichen mit bisherigen Speicherlösungen werden diese den datenintensiven Anforderungen moderner Infotainment-Systeme besser gerecht.

In Zukunft wird eine klare Trennung zwischen Unterhaltungs- und anwendungskritischen Daten wie Code- und Blackbox-Informationen notwendig sein, um einen sicheren Fahrzeugbetrieb zu gewährleisten. Die zunehmende Komplexität der Automobiltechnologien und der steigende Datenbedarf erfordern zuverlässige Speicherlösungen, die der intelligenten Fahrzeugsicherheit Vorrang einräumen. eMMC und UFS sind dafür prädestiniert und werden bei Automobilherstellern künftig stärker nachgefragt werden.

Christoph Mutz, Senior Product Marketing Manager bei Western Digital

Trend 3: Film- und VoD-Branche – Zuverlässige Speicher für immersive und Spezial-Effekte

Die Filmbranche, allem voran der (Subscription-)Video-on-Demand-Markt (SVoD/VoD), transformiert sich. Jüngsten Prognosen zu Folge wird 2024 erstmals die Anzahl der Haushalte in Westeuropa, die mindestens einen Abonnementdienst nutzen, die in Nordamerika übertreffen4. Bis 2028 soll die Anzahl der europäischen Nutzer gar auf fast eine halbe Milliarde5 ansteigen.

Damit ist auch aus wirtschaftlicher Sicht ein starkes Wachstum im VoD- und SVOD-Bereich verbunden. Bis 2028 soll der Markt für SVoD und VoD um mehr als acht Prozent jährlich wachsen (compoung annual growth rate, CAGR) und ein Marktvolumen von etwa 40 Milliarden Euro6 erreichen. Ein weiterer Faktor sind die Pläne der populären SVoD-Anbieter in weitere Europäische Länder7 zu expandieren.

Die Entwicklung macht sich bereits heute in den produzierten Inhalten bemerkbar. So machten letztes Jahr europäische Filme einen erheblichen Anteil8 auf Streaming-Plattformen in den einzelnen Regionen aus. In Zukunft ist davon auszugehen, dass Europa als Ursprung für VoD-Inhalte noch weiter an Bedeutung zunehmen wird, um so Neukunden zu gewinnen. Dementsprechend ist mit erheblichen Auswirkungen auf die Investitionen9 für Serien und Filme zu rechnen.

Gleichzeitig steigt der Bedarf an hochwertigen visuellen Inhalten. Streaming-Plattformen tragen dieser Anforderung Rechnung, indem sie ihre Richtlinien für die Content-Produktion überarbeiten und beispielsweise die Verwendung hochwertiger Kameras mit sehr guter Auflösung und schnellen Bildraten vorschreiben. Ab 2024 wird daher der Übergang von 4K zu 8K und darüber hinaus (12K) stärker spürbar werden.

Dies verspricht ein intensiveres Fernseh- und Kinoerlebnis, bringt aber auch mehr Speicherbedarf und damit höhere Anforderungen an Datenspeicherlösungen mit sich. Hinzukommen Spezialeffekte und immersive Visuals (VFX). Die erforderlichen Daten sind enorm. Visuelle Effekte, die über eine Aufnahme (Shot) gelegt werden, wie z. B. Weltraum- oder Sci-Fi-Szenen, erreichen bis zu 1 Terabyte (TB) oder mehr. Um dies in Relation zu setzen: Ein durchschnittlicher zweistündiger Film besteht aus 1.250 Einzelaufnahmen, Actionfilme oder Blockbuster aus mehr als 3.000 Einzelaufnahmen. Visuell anspruchsvolle Filme können somit bis zu 3 Petabyte (PB; das sind 3.000 TB) Daten erzeugen.

Ruben Dennenwaldt, Head of Product Marketing & Marketing Operations EU/CIS bei Western Digital

