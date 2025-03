So wird KI den Umgang mit Software im Alltag und der Wirtschaft verändern

Künstliche Intelligenz (KI) wird unser Leben und Wirtschaften ähnlich revolutionieren wie das Internet. Sowohl für Unternehmen als auch für Privatpersonen wird KI-basierte Software zunehmend an Bedeutung gewinnen. Alltag und Berufsleben werden sich verändern und mit ihnen der Umgang mit Software. Optimierungsspezialisten identifizieren fünf Schlüsselmerkmale dieser Transformation.

»KI wird die Art und Weise, wie wir kommunizieren, arbeiten und Informationen abrufen, grundlegend verändern.« Davon ist Bernd Heinrichs, Senior Vice President Inventory & Supply Chain bei INFORM, überzeugt. »Generative KI ermöglicht es, Software über natürliche Sprache effizient zu steuern und zu entwickeln und wird im Alltag sowie in der Unternehmenswelt unverzichtbar.«

INFORM nennt Merkmale, wie KI den Umgang mit Software im Alltag und der Wirtschaft verändert.

KI-Agenten ergänzen Benutzeroberflächen

Ob in einem Unternehmen oder auf dem privaten Smartphone – KI-basierte Systeme werden App-übergreifend Informationen nach Vorgaben des Nutzers auslesen, analysieren und auswerten. Die Benutzeroberflächen werden also durch KI-Agenten ergänzt, die Aufgaben automatisiert über Systemgrenzen hinweg ausführen. Langfristig könnte dies dazu führen, dass klassische Apps, mit denen Menschen überwiegend visuell und haptisch interagieren, in den Hintergrund treten, während KI-gestützte Systeme durch natürliche Interaktionen dominieren.

KI liefert mit intelligenter Wissensverwaltung die Basis für Entscheidungen

KI wird Wissen und Informationen aus verschiedensten Quellen wie E-Mails, Chats oder CRM-Systemen zusammenführen, filtern und priorisieren, sofern sichergestellt ist, dass dafür alle datenschutzrechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Das ermöglicht stets einen sofortigen Zugriff auf relevante Informationen zu einem beliebigen Thema. Besonders bei wirtschaftlichen Abläufen, die von der Notwendigkeit geprägt sind, unter Zeitdruck bestmögliche Entscheidungen zu treffen, liefert diese Form der intelligenten Wissensverwaltung eine unverzichtbare Grundlage für schnelle und datenbasierte Entscheidungen

KI unterstützt bei der Softwareentwicklung

Nicht nur für die Anwender, sondern auch für die Entwickler von Software spielt KI zukünftig eine entscheidende Rolle. KI-Programmierwerkzeuge wie der GitHub Copilot übersetzen informelle Logik in formalen Code, indem sie Vorschläge machen und Codeschnipsel vervollständigen. Auf diese Weise beschleunigen sie die Entwicklung. Dies führt zu höherer Produktivität und schnelleren Entwicklungszyklen. Softwareentwickler werden zunehmend als Systemarchitekten agieren, während KI repetitive Aufgaben wie Testen und Debuggen übernimmt.

KI erhöht den Stellenwert von Software für Unternehmen

Die wachsende Leistungsfähigkeit von KI in Bereichen wie Entscheidungsfindung und Prozessoptimierung erhöht den Stellenwert von Software in Unternehmen. Bei wirtschaftlichen Abläufen wird KI immer leistungsfähiger darin werden, Probleme in Bereichen wie Optimierung, Entscheidungsfindung, Wissensmanagement und Prozessautomatisierung zu lösen. Process AI, wie sie von INFORM entwickelt wird, wird eine immer größere Rolle bei der datengetriebenen Entscheidungsfindung spielen. Vollautomatisierte, KI-gestützte Entscheidungen könnten in einigen Bereichen zur Norm werden, müssen aber weiterhin menschlich überwacht werden.

KI erweitert die menschliche Intelligenz

KI wird die menschliche Intelligenz erweitern, jedoch nicht ersetzen. Sie entlastet Menschen von repetitiven Aufgaben und ermöglicht eine personalisierte Nutzererfahrung, indem sie die Absichten des Nutzers interpretiert und auf dessen Präferenzen eingeht. KI wird die Absichten von Nutzern verstehen und sowohl Inhalte als auch die Benutzerführung personalisieren können. Das erleben wir bereits heute schon bei den sozialen Medien und E-Commerce-Plattformen. Diese Art der Individualisierung wird künftig in jeder Software mehr und mehr Standard sein.

Mit den Fortschritten in der künstlichen Intelligenz wird Software eine noch wichtigere Rolle spielen. »KI öffnet das Tor zu einer neuen Welt der Computertechnologie, die zu einer Evolution von Software führen wird«, so Heinrichs abschließend.

5959 Artikel zu „KI Software“

News | Effizienz | Künstliche Intelligenz | Services Mit KI zu besserer Softwarequalität Tricentis bietet Kunden mit seiner Copilot Suite eine Sammlung KI-gestützter Assistenten, die Qualitätssicherungs- und Entwicklungsteams in verschiedenen Phasen des Testprozesses unterstützen. Die Anforderungen an moderne Softwareentwicklung steigen rasant: Anwendungen werden immer komplexer, während sich die Release-Zyklen zunehmend verkürzen. Qualität und Effizienz dürfen dabei nicht auf der Strecke bleiben. Tricentis, ein führender Anbieter von Continuous… Weiterlesen →